Улучшает работу сердца и сосудов: врач назвал полезные свойства пекана

Евгений Белоусов врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. «Пекан — традиционный американский орех, который ценится не только за мягкий маслянистый вкус и удобство в кулинарии, но и за уникальный состав. Он относится к самым «плотным» по питательным веществам орехам, сочетая полезные жиры, растительный белок, клетчатку, витамины, минералы и мощные антиоксиданты. На кухне его используют как самостоятельный перекус, добавку к салатам, кашам и выпечке, а в питании — как источник здоровых жиров для поддержки сердца и мозга».

Польза пекана

По питательной ценности пекан заметно выделяется среди других орехов. В 28 г (примерно 19-20 половинок) содержится около 196 ккал, более 20 г жиров, при этом бо́льшая часть из них — моно- и полиненасыщенные, а насыщенных жиров сравнительно немного. Пекан обеспечивает организм более чем 19 витаминами и минералами: это витамины группы B (тиамин, ниацин, рибофлавин, фолаты), витамин E, а также кальций, магний, калий, фосфор, цинк и марганец.

Орех также содержит пищевые волокна (около 10% суточной нормы в одной порции) и немного растительного белка. Особенно богаты пеканы витамином E (в форме γтокоферола) и полифенолами — веществами с выраженными антиоксидантными свойствами.

Антиоксидантный потенциал ореха хорошо изучен. Сравнительные лабораторные исследования показывают, что пекан — один из лидеров по содержанию фенольных соединений и общей антиоксидантной активности среди орехов, сопоставимый или превосходящий грецкий орех и миндаль.

В его составе есть флавоноиды, эллаговая кислота, фитостеролы и другие биоактивные компоненты, которые могут снижать выраженность воспалительных процессов, защищать липиды крови от окисления и, как следствие, уменьшать риск атеросклероза . Именно за счёт этой комбинации полезных жиров, антиоксидантов и фитостеролов пекан часто включают в диеты.

Исследования показывают, что регулярное включение ореха в рацион может улучшать даже натощак показатели липидов, что важно для профилактики атеросклероза. Наличие в пекане мононенасыщенных жиров и фитостеролов также способствует снижению «плохого» холестерина.

Кроме того, высокое содержание витамина E, полифенолов, магния и цинка поддерживает здоровье нервной системы и мозга: эти нутриенты участвуют в защите нейронов от оксидативного стресса, регуляции нейромедиаторов и энергетического обмена. Обзоры указывают, что включение орехов, в том числе пекан, в рацион ассоциируется с лучшими когнитивными показателями и сниженным риском когнитивного снижения в пожилом возрасте.

При этом благодаря высокой энергетической плотности, белку и клетчатке умеренное употребление пекана помогает лучше контролировать аппетит: орех даёт длительное чувство сытости, что при разумных порциях способствует управлению весом, а не его набору.

Возможный вред пекана

Тем не менее у пекана есть и противопоказания, о которых важно помнить. Как и другие древесные орехи, он может вызывать тяжёлые реакции вплоть до анафилаксии у людей с аллергией: в этом случаях пекан полностью противопоказан.

Второй момент — калорийность: примерно 200 ккал на 28 г означают, что горсть-другая при неучёте в общем рационе быстро приводят к избытку энергии и возможному набору веса, особенно если орехи дополнительно подсолены или подслащены.

Избыточное потребление может вызывать и дискомфорт со стороны ЖКТ (вздутие, диарею) у людей с чувствительным кишечником из-за сочетания жиров и клетчатки. Что касается влияния на холестерин, то оно в целом благоприятное при условии, что пекан заменяет менее полезные жиры (например, часть колбас, выпечки, сладостей), а не просто добавляется сверху к и без того калорийному рациону.

Как включить пекан в рацион?

Включать пекан в рацион стоит дозированно. Большинство рекомендаций по орехам предлагают ориентироваться на порцию около 28 г в день (примерно маленькая горсть), что для пекана соответствует 18-20 половинкам ореха. Этого достаточно, чтобы получить пользу от полезных жиров, витаминов, минералов и антиоксидантов, не перегружая рацион калориями.

Пекан удобно добавлять в утреннюю овсянку, салаты, блюда из запечённых овощей либо использовать как перекус вместе с фруктами. При этом желательно выбирать несолёные и некарамелизированные орехи, чтобы не повышать нагрузку солью и сахаром. Людям с избыточным весом, нарушениями липидного обмена или заболеваниями ЖКТ режим употребления и порции лучше обсудить с врачом или диетологом.

В целом пекан можно считать ценным компонентом здорового рациона. Он богат витаминами, минералами, клетчаткой и полезными жирами, обладает высокой антиоксидантной активностью и в клинических исследованиях демонстрирует улучшение показателей липидного обмена и потенциал поддержки сердечнососудистого и метаболического здоровья.

Потенциальный вред связан главным образом с аллергией, высокой калорийностью и риском переедания, особенно при выборе сладких и солёных вариантов. Оптимальная стратегия — умеренное, но регулярное употребление пекана в составе сбалансированного рациона, где он заменяет менее полезные источники жиров, а не становится ещё одним калорийным «слоем» поверх уже насыщенного меню.

