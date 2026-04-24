От бокса до бальных танцев: спорт в жизни хедлайнеров VK fest 2026

VK Fest 2026 обещает стать самым масштабным за всю историю фестиваля: четыре города, десятки артистов и сотни тысяч зрителей. Но за сценой скрывается не менее интересная жизнь. Многие участники лайнапа — не только музыканты, но и настоящие спортсмены. Кто-то профессионально занимался в прошлом, кто-то сейчас нашëл в физической активности источник вдохновения и дисциплины.
Собрали яркие примеры того, как спорт переплетается с творчеством.
Карате, бокс и боевой дух: Севиль из Artik & Asti
Солистка дуэта Artik & Asti Севиль — мастер спорта по карате (чёрный пояс). Дисциплина единоборств помогает ей выдерживать бешеный график туров, а сейчас она активно тренируется в зале, отдавая предпочтение боксу.
«Карате — это не просто спорт, это образ мышления. Оно научило меня выдержке: когда кажется, что сил больше нет, ты делаешь ещё один рывок. Сейчас я использую эту энергию на сцене, а бокс в зале помогает поддерживать тот самый боевой дух».
Artik & Asti выступят в Сириусе 11 июля.
Фото: РИА Новости
Семья футболистов и детство в теннисе: Антон Севидов из Tesla Boy
Его дед Александр Севидов был футболистом. Впоследствии — тренером, который запомнился по работе в минском, киевском и московском «Динамо». Дядя Юрий Севидов пошёл по стопам отца и тоже стал известным футболистом.
Антон Севидов традицию не продолжил, но в спорт всё-таки пошёл. Он выбрал большой теннис. В детстве и юности занимался им в спортивном клубе «Динамо». Однако музыкальное призвание всё-таки победило.
«Теннис — это очень интеллектуальный вид спорта. Это шахматы в движении. Ты должен просчитывать действия соперника на несколько шагов вперёд. Этот навык стратегии очень помогает мне в продюсировании музыки».
Tesla Boy выступят в Санкт-Петербурге (4 июля) и Москве (18 июля).
Фото: РИА Новости
Бальные танцы и йога Zivert
Юлия Zivert в прошлом профессионально занималась бальными танцами. Эта база позволяет ей ставить сложные хореографические шоу. Сейчас она поддерживает форму с помощью йоги.
«Для меня йога — это больше про ментальное, потому что физическая активность в моей профессии и так постоянно присутствует. Я танцующий артист — у нас постоянно репетиции, шоу, я танцую на сцене, делаю тренировки дома».
Zivert выступит в Казани (7 июня) и Москве (18 июля).
Фото: VK Fest
Бокс как способ выпустить пар: Мари Краймбрери
Мари Краймбрери в детстве занималась танцами, но сегодня её главное спортивное увлечение — бокс. Певица часто говорит, что бокс помогает ей сохранять жёсткую дисциплину и справляться с эмоциональным напряжением.
«Бокс — это не про агрессию, это про контроль. На ринге ты учишься чувствовать момент. После часа работы по лапам любая проблема в бизнесе или творчестве кажется решаемой».
Мари Краймбрери выступит в Санкт-Петербурге (5 июля) и Москве (19 июля).
Фото: VK Fest
Скейт-культура и уличный флоу: Boulevard Depo и GONE.Fludd
Для Boulevard Depo и GONE.Fludd скейтбординг — не просто хобби, а часть мировоззрения. Оба артиста давно катаются на доске и активно поддерживают скейт-культуру в России.
GONE.Fludd — о скейтбординге: «Скейт — это свобода. Когда ты на доске, мир вокруг замирает, есть только ты и твой флоу. Это учит не бояться падений: упал — встал — попробовал трюк снова. В творчестве всё точно так же».
Boulevard Depo выступит в Санкт-Петербурге (5 июля) и Москве (18 июля). GONE.Fludd — в Москве 19 июля.
Фото: VK Fest
Фитнес как философия: Ольга Бузова
Ольга Бузова — настоящий фанат спорта. В её расписании — большой теннис, бокс и интенсивные тренировки в зале. Певица тренируется под руководством чемпионки мира по боксу Софьи Очигавы и не скрывает, что спорт стал для неë настоящей страстью.
«Спорт — это единственное место, где нельзя «договориться». Либо ты сделал это упражнение, либо нет. Я выбираю теннис и зал, потому что это возвращает мне чувство контроля над своим телом и жизнью».
Ольга Бузова выступит в Санкт-Петербурге (5 июля) и Москве (19 июля).
Фото: VK Fest
Три силовые в неделю: Татьяна Куртукова
Татьяна Куртукова придерживается строго спортивного режима: три силовые тренировки в неделю плюс дополнительные групповые занятия. Она отмечает, что спорт даëт ей выносливость для вокала.
«Для меня это своего рода дисциплина. Уже на этой неделе у меня были две тренировки, и я с планом тренируюсь три раза в неделю, а также буду ходить на групповые занятия».
Татьяна Куртукова выступит в Санкт-Петербурге (4 июля), Казани (7 июня) и Москве (18 июля).
Фото: РИА Новости
Киберспорт как новый вид спорта: Дора
Певица Дора — яркий пример того, как традиционные виды спорта соседствуют с киберспортом. Она посещает киберспортивные турниры и признаётся, что её музыка вдохновляет игроков.
«Я много слышала о том, что мою музыку любят дотеры, но думала, что это шутка».
Дора выступит в Санкт-Петербурге (5 июля), Казани (7 июня), Сириусе (11 июля) и Москве (18 июля).
Фото: личный архив
Художественная гимнастика и выносливость: Анастасия Белявская из NANSI & SIDOROV
Солистка дуэта NANSI & SIDOROV Анастасия Белявская в детстве занималась художественной гимнастикой. Это заложило базу для её невероятной сценической выносливости.
«Мама возила меня на всевозможные занятия — от художественной гимнастики, рисования, танцев до вокала и актёрского мастерства».
NANSI & SIDOROV выступят в Санкт-Петербурге (5 июля), Сириусе (11 июля) и Москве (18 июля).
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Спортзал для ментального здоровья: Markul
Рэпер Markul занимается в тренажëрном зале. Для него это не про накачку мышц, а про ментальное здоровье и тонус.
«Начал ходить туда в Таиланде, не питаю тут иллюзий и не планирую жёстко качаться, но это помогает ментальному здоровью и держит в тонусе».
Markul выступит в Санкт-Петербурге (4 июля) и Москве (18 июля).
Фото: РИА Новости
Где и когда смотреть
VK Fest 2026 пройдëт в четырëх городах:
- Казань — 7 июня, у Центра семьи «Казан»;
- Санкт-Петербург — 4-5 июля, в Парке 300-летия;
- Сириус — 11 июля, на Медальной площади Олимпийского парка;
- Москва — 18-19 июля, на территории ВДНХ.
Список артистов будет пополняться. Билеты можно приобрести на официальном сайте фестиваля.