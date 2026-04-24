От бокса до бальных танцев: спорт в жизни хедлайнеров VK fest 2026

VK Fest 2026 обещает стать самым масштабным за всю историю фестиваля: четыре города, десятки артистов и сотни тысяч зрителей. Но за сценой скрывается не менее интересная жизнь. Многие участники лайнапа — не только музыканты, но и настоящие спортсмены. Кто-то профессионально занимался в прошлом, кто-то сейчас нашëл в физической активности источник вдохновения и дисциплины.

Собрали яркие примеры того, как спорт переплетается с творчеством.

Карате, бокс и боевой дух: Севиль из Artik & Asti

Солистка дуэта Artik & Asti Севиль — мастер спорта по карате (чёрный пояс). Дисциплина единоборств помогает ей выдерживать бешеный график туров, а сейчас она активно тренируется в зале, отдавая предпочтение боксу.

«Карате — это не просто спорт, это образ мышления. Оно научило меня выдержке: когда кажется, что сил больше нет, ты делаешь ещё один рывок. Сейчас я использую эту энергию на сцене, а бокс в зале помогает поддерживать тот самый боевой дух».

Artik & Asti выступят в Сириусе 11 июля.

Севиль из Artik & Asti Фото: РИА Новости

Семья футболистов и детство в теннисе: Антон Севидов из Tesla Boy

Его дед Александр Севидов был футболистом. Впоследствии — тренером, который запомнился по работе в минском, киевском и московском «Динамо». Дядя Юрий Севидов пошёл по стопам отца и тоже стал известным футболистом.

Антон Севидов традицию не продолжил, но в спорт всё-таки пошёл. Он выбрал большой теннис. В детстве и юности занимался им в спортивном клубе «Динамо». Однако музыкальное призвание всё-таки победило.

«Теннис — это очень интеллектуальный вид спорта. Это шахматы в движении. Ты должен просчитывать действия соперника на несколько шагов вперёд. Этот навык стратегии очень помогает мне в продюсировании музыки».

Tesla Boy выступят в Санкт-Петербурге (4 июля) и Москве (18 июля).

Антон Севидов из Tesla Boy Фото: РИА Новости

Бальные танцы и йога Zivert

Юлия Zivert в прошлом профессионально занималась бальными танцами. Эта база позволяет ей ставить сложные хореографические шоу. Сейчас она поддерживает форму с помощью йоги.

«Для меня йога — это больше про ментальное, потому что физическая активность в моей профессии и так постоянно присутствует. Я танцующий артист — у нас постоянно репетиции, шоу, я танцую на сцене, делаю тренировки дома».

Zivert выступит в Казани (7 июня) и Москве (18 июля).

Zivert Фото: VK Fest

Бокс как способ выпустить пар: Мари Краймбрери

Мари Краймбрери в детстве занималась танцами, но сегодня её главное спортивное увлечение — бокс. Певица часто говорит, что бокс помогает ей сохранять жёсткую дисциплину и справляться с эмоциональным напряжением.

«Бокс — это не про агрессию, это про контроль. На ринге ты учишься чувствовать момент. После часа работы по лапам любая проблема в бизнесе или творчестве кажется решаемой».

Мари Краймбрери выступит в Санкт-Петербурге (5 июля) и Москве (19 июля).

Мари Краймбрери Фото: VK Fest

Скейт-культура и уличный флоу: Boulevard Depo и GONE.Fludd

Для Boulevard Depo и GONE.Fludd скейтбординг — не просто хобби, а часть мировоззрения. Оба артиста давно катаются на доске и активно поддерживают скейт-культуру в России.

GONE.Fludd — о скейтбординге: «Скейт — это свобода. Когда ты на доске, мир вокруг замирает, есть только ты и твой флоу. Это учит не бояться падений: упал — встал — попробовал трюк снова. В творчестве всё точно так же».

Boulevard Depo выступит в Санкт-Петербурге (5 июля) и Москве (18 июля). GONE.Fludd — в Москве 19 июля.

GONE.Fludd Фото: VK Fest

Фитнес как философия: Ольга Бузова

Ольга Бузова — настоящий фанат спорта. В её расписании — большой теннис, бокс и интенсивные тренировки в зале. Певица тренируется под руководством чемпионки мира по боксу Софьи Очигавы и не скрывает, что спорт стал для неë настоящей страстью.

«Спорт — это единственное место, где нельзя «договориться». Либо ты сделал это упражнение, либо нет. Я выбираю теннис и зал, потому что это возвращает мне чувство контроля над своим телом и жизнью».

Ольга Бузова выступит в Санкт-Петербурге (5 июля) и Москве (19 июля).

Ольга Бузова Фото: VK Fest

Три силовые в неделю: Татьяна Куртукова

Татьяна Куртукова придерживается строго спортивного режима: три силовые тренировки в неделю плюс дополнительные групповые занятия. Она отмечает, что спорт даëт ей выносливость для вокала.

«Для меня это своего рода дисциплина. Уже на этой неделе у меня были две тренировки, и я с планом тренируюсь три раза в неделю, а также буду ходить на групповые занятия».

Татьяна Куртукова выступит в Санкт-Петербурге (4 июля), Казани (7 июня) и Москве (18 июля).

Татьяна Куртукова Фото: РИА Новости

Киберспорт как новый вид спорта: Дора

Певица Дора — яркий пример того, как традиционные виды спорта соседствуют с киберспортом. Она посещает киберспортивные турниры и признаётся, что её музыка вдохновляет игроков.

«Я много слышала о том, что мою музыку любят дотеры, но думала, что это шутка».

Дора выступит в Санкт-Петербурге (5 июля), Казани (7 июня), Сириусе (11 июля) и Москве (18 июля).

Дора Фото: личный архив

Художественная гимнастика и выносливость: Анастасия Белявская из NANSI & SIDOROV

Солистка дуэта NANSI & SIDOROV Анастасия Белявская в детстве занималась художественной гимнастикой. Это заложило базу для её невероятной сценической выносливости.

«Мама возила меня на всевозможные занятия — от художественной гимнастики, рисования, танцев до вокала и актёрского мастерства».

NANSI & SIDOROV выступят в Санкт-Петербурге (5 июля), Сириусе (11 июля) и Москве (18 июля).

Анастасия Белявская из NANSI & SIDOROV Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Спортзал для ментального здоровья: Markul

Рэпер Markul занимается в тренажëрном зале. Для него это не про накачку мышц, а про ментальное здоровье и тонус.

«Начал ходить туда в Таиланде, не питаю тут иллюзий и не планирую жёстко качаться, но это помогает ментальному здоровью и держит в тонусе».

Markul выступит в Санкт-Петербурге (4 июля) и Москве (18 июля).

Markul Фото: РИА Новости

Где и когда смотреть

VK Fest 2026 пройдëт в четырëх городах:

Казань — 7 июня, у Центра семьи «Казан»;

Санкт-Петербург — 4-5 июля, в Парке 300-летия;

Сириус — 11 июля, на Медальной площади Олимпийского парка;

Москва — 18-19 июля, на территории ВДНХ.

Список артистов будет пополняться. Билеты можно приобрести на официальном сайте фестиваля.