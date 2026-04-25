Модная весна в спортивном стиле: трендовые мужские образы из Парижа

Недавно мы разобрали трендовые женские образы в спортивном стиле с Недель моды в Париже и Милане. Теперь приступаем к анализу мужского подхода. Что тут интересного? Весна 2026 года в мужском стритстайле — это про усложнение простоты. Именно такой подход мы увидели на Неделе моды в Париже . Мужчины всё чаще мыслят не отдельными вещами, а образом целиком.

Индира Фаттахова персональный стилист, сертифицированный типолог по системам MBTI «Спорт остаётся базой, но к нему добавляются фактуры, многослойность, аксессуары и игра цвета. В центре внимания — монохром, ностальгия по 90-м, технологичность и ирония, которые делают даже повседневные сочетания визуально продуманными».

Образ №1

Здесь мы видим силу монохрома в изумрудном оттенке. Верх и низ в едином цвете, а белые кеды цитируют его в детализации. Плетёный свитер Lacoste добавляет фактурности, а аксессуары — цепочка, кольцо, солнечные очки и технологичная сумка через плечо — формируют современный характер.

Стритстайл на Неделе моды в Париже (Fall/Winter 2026-2027) Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Как повторить: собирайте образ в одном цвете, но играйте через разные материалы и добавляйте акцентные аксессуары.

Образ №2

Монохромные образы могут быть разными. В этом мы убеждаемся на данном примере. Слева мы видим молочно-белую гамму. Здесь объёмные брюки буквально ложатся на обувь, создавая ощущение небрежности. А джемпер и прозрачный бомбер добавляют к этой расслабленности лёгкость. Сумка вносит интересный акцент. Справа мы видим изумрудный цвет в спортивном стиле: брюки на резинке с двойным поясом, кеды в тон и укороченное поло в полоску. Образ также построен на едином цвете, но, в отличие от первого, он не расслабленно-элегантный, а иронично-дерзкий.

Стритстайл на Неделе моды в Париже (Fall/Winter 2026-2027) Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Как повторить: берите один цвет и варьируйте его через стиль — спорт или расслабленный минимализм.

Образ №3

Сине-красная палитра раскрывается через баланс строгости и расслабленности. Классические брюки без ремня сочетаются с поло-джемпером с длинными рукавами, слегка подтянутыми вверх — тонкий приём, открывающий запястья. Кеды в цвет брюк собирают образ в единую линию.

Стритстайл на Неделе моды в Париже (Fall/Winter 2026-2027) Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Как повторить: соединяйте деловую базу со спортивным верхом и используйте цвет как главный связующий элемент.

Образ №4

Здесь внимание на стилистической игре: джинсы и спортивный бомбер сочетаются с акцентным шарфом с принтом «зебра». Кепка и солнечные очки усиливают уличное настроение, а чёрная обувь завершает образ, поддерживая аксессуары.

Стритстайл на Неделе моды в Париже (Fall/Winter 2026-2027) Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Как повторить: добавляйте один выразительный принт и связывайте его базовыми элементами в нейтральных цветах.

Образ №5

Ироничный и яркий выход с теннисной ракеткой как аксессуаром. Кожаные шорты, оранжевые кеды с носками и вязаное поло Lacoste собираются через повтор цвета. Объём и фактуры удерживают баланс, несмотря на спортивную основу.

Стритстайл на Неделе моды в Париже (Fall/Winter 2026-2027) Фото: Moritz Scholz/Getty Images

Как повторить: добавляйте нестандартный аксессуар и поддерживайте его цветом в одежде.

Образ №6

Многослойность доведена до максимума: рубашка в полоску, жилет, кардиган, куртка и джемпер на плечах. Образ выглядит тёплым и визуально сложным, но собранным за счёт оливковых брюк и жёлтых кед как акцента.

Стритстайл на Неделе моды в Париже (Fall/Winter 2026-2027) Фото: Claudio Lavenia/Getty Images

Как повторить: наслаивайте вещи разной плотности и завершайте образ одним ярким элементом.

Образ №7

Сдержанная база в нейтральных тонах: рубашка и спортивные брюки прямого кроя. Акценты — белые кеды и куртка с оранжевыми деталями, которые поддерживаются бейсболкой с активной надписью.

Стритстайл на Неделе моды в Париже (Fall/Winter 2026-2027) Фото: Claudio Lavenia/Getty Images

Как повторить: стройте образ на нейтрали и добавляйте цвет через детали.

Образ №8

Тотал-блэк — классика мужского гардероба, которая в этом сезоне звучит особенно актуально. Чистота линий и минимализм усиливаются контрастом с белыми кедами, создавая чёткий и современный силуэт.

Стритстайл на Неделе моды в Париже (Fall/Winter 2026-2027) Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Как повторить: используйте чёрный как базу и разбавляйте его светлой обувью.

Если попытаться выделить главные повторяющиеся приёмы, становится ясно: мужская мода движется в сторону осознанного стайлинга. Это монохромные образы с игрой фактур, многослойность (иногда предельная), спортивные элементы как база и их сочетание с классикой и джинсой. Часто повторяются кеды и кроссовки как универсальная обувь, а акценты строятся через цвет, аксессуары и неожиданные детали — от шарфов до спортивного инвентаря. Главный принцип — выглядеть легко, но продуманно.