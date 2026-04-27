Мини-десерт: 3 рецепта ПП-кексов на каждый день

«Правильное питание — не марафон ограничений, а разумный баланс, при котором вы не голодаете и не отказываетесь от любимых блюд. Здесь есть место и сладостям, просто их готовят из полезных для организма ингредиентов. Кексы — хороший пример таких десертов: они остаются вкусными и сытными, но при этом не перегружают пищеварение».
Преимущества ПП-кексов
В такой выпечке меньше рафинированной муки и сахара, зато больше клетчатки, белка и натуральной сладости от фруктов. Эти кексы подходят для завтрака, перекуса или десерта без вреда фигуре. А главное — их очень просто приготовить дома.
Ингредиенты для ПП-кексов
Основа любого ПП-кекса — это мука (овсяная, цельнозерновая, миндальная, рисовая или кокосовая), яйца, натуральный подсластитель вместо сахара (банан, яблочное пюре, мёд, финики) и разрыхлитель. Для мягкости и сочности добавляют греческий йогурт, творог или банановое пюре. Эти продукты являются хорошей альтернативой сливочному маслу.
Жирность молочных продуктов можно регулировать в зависимости от ваших целей: если важно снизить калории, выбирайте творог 0–5% и йогурт без добавок; если нужна более нежная текстура и вы не ограничены в калориях, то подойдут продукты с жирностью 5–9%.
Варианты дополнений и начинок
Один и тот же рецепт ПП-кексов легко превратить в несколько разных десертов — достаточно сделать разные добавки:
- фрукты и ягоды (бананы, морковь, яблоки, черника, малина) добавляют естественную сладость, сочность и витамины;
- орехи и семена (грецкие орехи, миндаль, семена чиа, тыквенные семечки) дают полезные жиры, а также приятную плотную текстуру;
- специи и ароматизаторы (корица, мускатный орех, ваниль, имбирь) делают кексы ароматнее, а вкус — глубже и интереснее.
Экспериментируйте с сочетаниями и находите свои любимые.
Рецепты ПП-выпечки
Банановые кексы с овсяной мукой
Порции: 6–8 кексов
КБЖУ на 100 г
Калории: 195 ккал
Белки: 7 г
Жиры: 6 г
Углеводы: 28 г
Ингредиенты:
- бананы — 2 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- пшеничная цельнозерновая мука — 60 г;
- овсяная мука — 60 г;
- греческий йогурт — 80 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- корица — ½ ч. л.;
- соль — щепотка;
- орехи или тёмный шоколад (по желанию) — 40 г.
Способ приготовления
1. Очистите бананы и разомните вилкой в однородное пюре без крупных кусочков.
2. При необходимости слегка подсушите орехи на сковороде и крупно порубите.
3. Разогрейте духовку до 180 °C. Подготовьте форму для кексов: застелите бумажными вкладышами или слегка смажьте её маслом. Силиконовые формы такой подготовки не требуют.
4. Соедините в глубокой миске банановое пюре, яйца и йогурт. Тщательно перемешайте.
5. Пересыпьте в отдельную миску овсяную и пшеничную муку, разрыхлитель, корицу и соль.
6. Добавьте сухую смесь к жидкой. Перемешайте тесто до однородности. Консистенция должна быть густой, но мягкой.
7. При необходимости положите орехи или кусочки шоколада, снова перемешайте.
8. Разложите тесто по формам, заполняя их примерно на ¾ объема.
9. Выпекайте 20–25 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой — она должна выходить сухой.
10. Дайте кексам немного остыть и подавайте к чаю.
Творожные кексы с ягодами
Порции: 6–8 кексов
КБЖУ на 100 г
Калории: 185 ккал
Белки: 10 г
Жиры: 6 г
Углеводы: 22 г
Ингредиенты
- творог (5% жирности или ниже) — 250 г;
- яйца — 2 шт.;
- овсяная мука — 100 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- ваниль — по вкусу;
- соль — щепотка;
- ягоды (черника, малина) — 120 г.
Способ приготовления
1. Промойте и обсушите ягоды. Замороженные ягоды достаньте заранее, чтобы они частично подтаяли.
2. Разогрейте духовку до 180 °C. Положите в формы для кексов бумажные вкладыши. Если у вас силиконовые формы, застилать их бумагой не нужно.
3. Соедините в миске творог и яйца. Перемешайте до гладкости.
4. Добавьте овсяную муку, разрыхлитель, ваниль и соль. Замесите густое однородное тесто без комочков.
5. Добавьте ягоды и аккуратно перемешайте, стараясь не повредить их структуру.
6. Разложите тесто по формам, заполните на ¾ каждую ячейку.
7. Выпекайте 25–30 минут до лёгкой золотистой корочки. Выпечка должна быть мягкой внутри.
8. Дайте кексам остыть 10–15 минут — и можно подавать.
Морковные кексы с орехами
Порции: 6–8 кексов
КБЖУ на 100 г
Калории: 210 ккал
Белки: 8 г
Жиры: 10 г
Углеводы: 24 г
Ингредиенты:
- морковь — 200 г;
- яйца — 2 шт.;
- пшеничная цельнозерновая мука — 120 г;
- греческий йогурт — 80 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- корица — 1 ч. л.;
- мускатный орех — 1 щепотка;
- соль — щепотка;
- орехи (грецкие или миндаль) — 50 г.
Способ приготовления
1. Очистите морковь и натрите на мелкой тёрке. Слегка отожмите массу.
2. Подсушите орехи на сухой сковороде и крупно порубите.
3. Разогрейте духовку до 180 °C. Подготовьте формы для кексов, застелив бумажными вкладышами или смазав маслом. Силиконовые формы такой подготовки не требуют.
4. Смешайте в миске яйца и йогурт. Добавьте тёртую морковь и перемешайте.
5. Соедините в отдельной миске муку, разрыхлитель, корицу, мускатный орех и соль.
6. Перемешайте сухую и жидкую смеси, добавьте орехи. Перемешайте до однородности.
7. Разложите тесто по формам, заполняя их на ¾ объёма. Выпекайте 25–30 минут до готовности.
Кексы получатся мягкими и слегка влажными внутри. Дайте им немного остыть, затем подавайте как самостоятельный десерт или перекус.
Попробуйте хотя бы один из этих рецептов — и вы увидите, что полезная выпечка не уступает обычной по вкусу, а часто даже выигрывает за счёт натуральных ингредиентов и интересных текстур.