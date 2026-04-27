Мини-десерт: 3 рецепта ПП-кексов на каждый день

Сергей Кузнецов бренд-шеф медиаплатформы Food.ru «Правильное питание — не марафон ограничений, а разумный баланс, при котором вы не голодаете и не отказываетесь от любимых блюд. Здесь есть место и сладостям, просто их готовят из полезных для организма ингредиентов. Кексы — хороший пример таких десертов: они остаются вкусными и сытными, но при этом не перегружают пищеварение».

О чём расскажем:

Преимущества ПП-кексов

В такой выпечке меньше рафинированной муки и сахара, зато больше клетчатки, белка и натуральной сладости от фруктов. Эти кексы подходят для завтрака, перекуса или десерта без вреда фигуре. А главное — их очень просто приготовить дома.

Ингредиенты для ПП-кексов

Основа любого ПП-кекса — это мука (овсяная, цельнозерновая, миндальная, рисовая или кокосовая), яйца, натуральный подсластитель вместо сахара (банан, яблочное пюре, мёд, финики) и разрыхлитель. Для мягкости и сочности добавляют греческий йогурт, творог или банановое пюре. Эти продукты являются хорошей альтернативой сливочному маслу.

Фото: istockphoto.com/Lara Hata

Жирность молочных продуктов можно регулировать в зависимости от ваших целей: если важно снизить калории, выбирайте творог 0–5% и йогурт без добавок; если нужна более нежная текстура и вы не ограничены в калориях, то подойдут продукты с жирностью 5–9%.

Варианты дополнений и начинок

Один и тот же рецепт ПП-кексов легко превратить в несколько разных десертов — достаточно сделать разные добавки:

фрукты и ягоды (бананы, морковь, яблоки, черника, малина) добавляют естественную сладость, сочность и витамины;

орехи и семена (грецкие орехи, миндаль, семена чиа, тыквенные семечки) дают полезные жиры, а также приятную плотную текстуру;

специи и ароматизаторы (корица, мускатный орех, ваниль, имбирь) делают кексы ароматнее, а вкус — глубже и интереснее.

Экспериментируйте с сочетаниями и находите свои любимые.

Рецепты ПП-выпечки

Банановые кексы с овсяной мукой

Фото: istockphoto.com/AnnaPustynnikova

Порции: 6–8 кексов

КБЖУ на 100 г

Калории: 195 ккал

Белки: 7 г

Жиры: 6 г

Углеводы: 28 г

Ингредиенты:

бананы — 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

пшеничная цельнозерновая мука — 60 г;

овсяная мука — 60 г;

греческий йогурт — 80 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

корица — ½ ч. л.;

соль — щепотка;

орехи или тёмный шоколад (по желанию) — 40 г.

Фото: istockphoto.com/Jelena Irikova

Если используете не готовую муку, а овсяные хлопья, то измельчите их блендером до однородности.

Способ приготовления

1. Очистите бананы и разомните вилкой в однородное пюре без крупных кусочков.

2. При необходимости слегка подсушите орехи на сковороде и крупно порубите.

3. Разогрейте духовку до 180 °C. Подготовьте форму для кексов: застелите бумажными вкладышами или слегка смажьте её маслом. Силиконовые формы такой подготовки не требуют.

4. Соедините в глубокой миске банановое пюре, яйца и йогурт. Тщательно перемешайте.

Фото: istockphoto.com/Qwart

5. Пересыпьте в отдельную миску овсяную и пшеничную муку, разрыхлитель, корицу и соль.

6. Добавьте сухую смесь к жидкой. Перемешайте тесто до однородности. Консистенция должна быть густой, но мягкой.

7. При необходимости положите орехи или кусочки шоколада, снова перемешайте.

8. Разложите тесто по формам, заполняя их примерно на ¾ объема.

9. Выпекайте 20–25 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой — она должна выходить сухой.

10. Дайте кексам немного остыть и подавайте к чаю.

Творожные кексы с ягодами

Фото: istockphoto.com/yumehana

Порции: 6–8 кексов

КБЖУ на 100 г

Калории: 185 ккал

Белки: 10 г

Жиры: 6 г

Углеводы: 22 г

Ингредиенты

творог (5% жирности или ниже) — 250 г;

яйца — 2 шт.;

овсяная мука — 100 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

ваниль — по вкусу;

соль — щепотка;

ягоды (черника, малина) — 120 г.

Фото: istockphoto.com/suslik83

Если творог крупнозернистый, то протрите его через сито или пробейте блендером до кремовой текстуры.

Способ приготовления

1. Промойте и обсушите ягоды. Замороженные ягоды достаньте заранее, чтобы они частично подтаяли.

2. Разогрейте духовку до 180 °C. Положите в формы для кексов бумажные вкладыши. Если у вас силиконовые формы, застилать их бумагой не нужно.

3. Соедините в миске творог и яйца. Перемешайте до гладкости.

4. Добавьте овсяную муку, разрыхлитель, ваниль и соль. Замесите густое однородное тесто без комочков.

5. Добавьте ягоды и аккуратно перемешайте, стараясь не повредить их структуру.

Фото: istockphoto.com/vi-mart

6. Разложите тесто по формам, заполните на ¾ каждую ячейку.

7. Выпекайте 25–30 минут до лёгкой золотистой корочки. Выпечка должна быть мягкой внутри.

8. Дайте кексам остыть 10–15 минут — и можно подавать.

Морковные кексы с орехами

Фото: istockphoto.com/Olga Yastremska

Порции: 6–8 кексов

КБЖУ на 100 г

Калории: 210 ккал

Белки: 8 г

Жиры: 10 г

Углеводы: 24 г

Ингредиенты:

морковь — 200 г;

яйца — 2 шт.;

пшеничная цельнозерновая мука — 120 г;

греческий йогурт — 80 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

корица — 1 ч. л.;

мускатный орех — 1 щепотка;

соль — щепотка;

орехи (грецкие или миндаль) — 50 г.

Фото: istockphoto.com/Rawi Bunyarak

Способ приготовления

1. Очистите морковь и натрите на мелкой тёрке. Слегка отожмите массу.

2. Подсушите орехи на сухой сковороде и крупно порубите.

3. Разогрейте духовку до 180 °C. Подготовьте формы для кексов, застелив бумажными вкладышами или смазав маслом. Силиконовые формы такой подготовки не требуют.

4. Смешайте в миске яйца и йогурт. Добавьте тёртую морковь и перемешайте.

Фото: istockphoto.com/lovelypeace

5. Соедините в отдельной миске муку, разрыхлитель, корицу, мускатный орех и соль.

6. Перемешайте сухую и жидкую смеси, добавьте орехи. Перемешайте до однородности.

7. Разложите тесто по формам, заполняя их на ¾ объёма. Выпекайте 25–30 минут до готовности.

Кексы получатся мягкими и слегка влажными внутри. Дайте им немного остыть, затем подавайте как самостоятельный десерт или перекус.

Попробуйте хотя бы один из этих рецептов — и вы увидите, что полезная выпечка не уступает обычной по вкусу, а часто даже выигрывает за счёт натуральных ингредиентов и интересных текстур.