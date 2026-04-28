Первый, кто покорил 900-метровую стену Эль-Капитан без страховки: история Алекса Хоннольда

Как часто вы делаете что-то, где малейшая ошибка стоит жизни? Выбрали бы вы себе такое хобби или стиль жизни? Скалолаз Алекс Хоннольд — однозначно. Спортсмен известен тем, что покоряет смертоносные горные вершины и многометровые отвесные стены без какой-либо страховки и помощи напарника. Он берёт с собой только мешочек магнезии.

Ранние годы

Алекс Хоннольд родился 17 августа 1985 года в Сакраменто, в семье преподавателей колледжа. Он окончил школу с отличием и поступил в Калифорнийский университет в Беркли на инженера. Но главная страсть захватила его раньше.

В детстве родители отвели его на скалодром. Пока мать отвлеклась, пятилетний мальчик залез на девятиметровую высоту (больше трёх этажей) без страховки, чем привёл её в ужас. К 10 годам Хоннольд лазал почти каждый день, упорно тренируя не только руки, но и силу ног, спины и пресса. Каждую неделю он проезжал на велосипеде 110 км до зала и обратно.

Когда Алексу было 19 лет, от сердечного приступа умер его отец. После этого травмирующего события Хоннольд бросил университет, купил микроавтобус Ford Econoline, переехал в него и с головой ушёл в скалолазание.

Становление и рекорды

Мировая известность пришла к Хоннольду в 2008 году. За одно лето он прошёл северо-западную часть Хаф-Доум в Йосемитском национальном парке и маршрут Moonlight Buttress в штате Юта. Причём он прошёл трассы в стиле фри-соло — по естественному рельефу без страхующего напарника и «железа», крепящего скалолаза к стене. Алекс использовал только скальные туфли и мешочек с магнезией. Тогда о нём заговорили как о спортсмене, способном на невозможное.

Позже скалолаз установил шокирующий рекорд на «Тройной короне Йосемитов». Алекс связал три самых сложных маршрута на больших стенах. Обычно на каждый из них уходят дни. Хоннольд же прошёл все три подряд менее чем за 19 часов. Без пауз, без поддержки — один на стене.

3 июня 2017 года в национальном парке Йосемити Хоннольд стал первым человеком, который прошёл в стиле фри-соло маршрут Freerider на Эль-Капитане. Алексу потребовалось только четыре часа (3 часа 56 минут) на преодоление отвесной гранитной стены высотой 900 метров. Обычные команды за это время успевают пройти лишь несколько первых верёвок.

Эль-Капитан был мечтой Хоннольда почти 10 лет. К главному соло он готовился полтора года, а размышлял о нём — с 2009-го. Он сотни раз лазал маршрут со страховкой, пока каждое движение не стало интуитивным. Сам Алекс сравнил это с танцем. Спортсмен объяснил успех не отсутствием страха, а знанием своих способностей.

В 2018 году вышел фильм «Свободное соло» (режиссёры Элизабет Чай Васархели и Джимми Чин). Картина, удостоенная премии «Оскар», показала миру не трюк, а внутреннюю драму. Человек годами готовится к действию, в котором цена ошибки — жизнь. Операторская группа столкнулась с этической дилеммой — их присутствие могло отвлечь Хоннольда и привести к трагедии. Однако всё прошло успешно, и фильм превратил скалолазание из нишевого увлечения в явление массовой культуры.

Восприятие скалолазания

Хоннольд не считает себя бесстрашным. «У меня такое же желание выжить, как у всех», — зявил он в одном из интервью. В 2016 году нейробиологи исследовали мозг скалолаза и отследили, что центр страха почти не реагирует на шокирующие изображения. Но это не значит, что спортсмен не осознаёт риск — просто его психика устроена иначе. Алекс называет это «ментальной бронёй». Однако и она даёт сбои. На Хаф-Доум, в 550 метрах над землёй, его внезапно накрыло: «Что я здесь делаю? Зачем?».Это был единственный раз, когда Хонннольд почувствовал настоящий ужас в соло-восхождении. Но он справился и продолжил путь.

Одно из самых известных правил спортсмена: «Я никогда никому не советовал пробовать фри-соло». Он не призывает подражать. Тем не менее достижения Хоннольда подняли планку для всего скалолазания. До рекордов Алекса свободное соло считалось уделом одиночек на невысоких скалах. Хоннольд доказал, что психологический потолок можно поднять на сотни метров вверх.

Слава открыла ему двери в большие медиа. В январе 2026 года он без страховки поднялся на небоскрёб Тайбэй 101 (508 метров) за 91 минуту — прямую трансляцию Netflix посмотрели 65 млн зрителей по всему миру. До Хоннольда высотку покорял только французский скалолаз Ален Робер в 2004 году, но делал это со страховкой.

Жизнь вне славы

В 2012 году Хоннольд основал благотворительный фонд Honnold Foundation, который развивает использование солнечной энергии в беднейших регионах. За годы фонд выделил около $ 3 млн на 120 проектов в более чем 30 странах. Сам Хоннольд перечисляет в фонд треть своего годового дохода.

В 2019 году фонд помог установить солнечные панели в отдалённой деревне Куку в Непале — до этого у жителей не было электричества вообще. А в 2022 году профинансировал микросеть в сельской общине Мпемба в Танзании. Теперь там есть свет в школе и холодильник для вакцин. Человек, которого многие считают эгоистичным трюкачом, тихо меняет мир к лучшему.

В 2020 году Хоннольд женился на Санни МакКэндлесс — она встретила его на автограф-сессии, оставила номер телефона на столике и дождалась звонка. У пары две дочери.

Как Санни относится к восхождениям мужа? В интервью она честно призналась: «Я научилась не смотреть прямые трансляции. Слишком страшно. Но я доверяю его подготовке — он не из тех, кто рискует без причины».

Хоннольд в быту — тихий семьянин: утром отвозит дочь в сад, потом идёт на тренировку (30-40 часов в неделю), вечером читает или смотрит сериалы. Кофе не пьёт, почти не ест мясо.

Отношение скалолазов

Фигура Хоннольда вызывает споры даже внутри скалолазного сообщества. Кто-то считает его гением, кто-то — безответственным экстремалом. В истории одиночного восхождения он занимает особое место: не святой и не безумец, а одержимый своим делом человек, который превратил риск в инженерную задачу. Но главная претензия серьёзнее: его трюки провоцируют «синдром подражания».

В 2019 году 24-летний скалолаз из Австралии разбился, пытаясь повторить соло-восхождение на скале, к которой не был готов. В 2022 году в США погиб 19-летний парень, вдохновлённый фильмом «Свободное соло» — он сорвался с высоты 30 метров. Южнокорейские СМИ, освещая восхождение Хоннольда на Тайбэй 101, прямо предупреждали об опасности «синдрома подражания».

Сам Хоннольд реагирует жёстко и однозначно. Он не раз говорил: «Я никогда никому не советовал пробовать фри-соло. Это моя личная практика, и она требует десятков лет подготовки». В интервью после трагедий он добавлял: «Если кто-то идёт на скалу без подготовки, потому что увидел мой фильм, — это не моя вина. Но я не хочу быть причиной чьей-то глупости». Он даже просил убрать из фильма некоторые сцены, где слишком подробно показаны опасные участки, — однако режиссёры оставили.

Грань между подвигом и безумием часто лежит не в поступке, а в том, как ты к нему готовишься. Хоннольд не победил страх, а перехитрил его годами тренировок, сотнями повторений, превращением смертельного риска в рутину. Мозг скалолаза действительно работает нестандартно, но секрет в том, что спортсмен никогда не полагался на удачу.