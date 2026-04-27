Тутаевский полумарафон «Май. Мир. Молодость» — 2026: маршруты и особенности соревнований

Тутаевский полумарафон «Май. Мир. Молодость» проводится в городе Тутаев Ярославской области с 2015 года. Именно этот забег открывает серию «Бегом по Золотому кольцу», состоящую из 10 стартов. Рассказываем о старте подробнее.

Фото: vk.ru / goldenringrun

Расписание

Забеги пройдут в праздничную пятницу – 1 мая. Рассказываем подробнее о программе мероприятия.

Пятница, 1 мая

8:00 – начало выдачи стартовых пакетов.

9:00 – старт тематического детского забега «Малыши» на 300 м.

9:07 – старт «Забега безграничных возможностей» на 500 м.

9:15 – старт детского забега на 500 м, девочки.

9:24 – старт детского забега на 500 м, мальчики.

9:30 – торжественное открытие ХI Тутаевского полумарафона «Май. Мир. Молодость».

9:40 – разминка для участников забега на 3 км.

9:55 – старт забега на 3 км.

10:15 – награждение победителей детских забегов на 500 м по возрастным категориям и «Забега безграничных возможностей».

10:30 – разминка для участников забега на 5 км.

10:45 – старт забега на 5 км.

11:20 – брифинг «Командной эстафеты».

11:45 – разминка для участников забегов на 10 км, 21,1 км и «Командной эстафеты».

12:00 – старт забега на 10 км.

12:10 – старт забега на 21,1 км и «Командной эстафеты».

12:15 – награждение победителей и призёров забега на 5 км в абсолютном зачёте и победителей по возрастным категориям.

13:10 – награждение победителей и призёров забега на 10 км в абсолютном зачёте.

14:30 – награждение победителей забега на 10 км по возрастным категориям.

14:40 – награждение победителей и призёров забега на 21,1 км в абсолютном зачёте.

14:45 – награждение победителей и призёров «Командной эстафеты».

14:55 – награждение победителей забега на 21,1 км по возрастным категориям и команды-победителя ХI Тутаевского полумарафона «Май. Мир. Молодость» в семейном зачёте.

15:15 – окончание бегового события.

Для получения стартового номера при себе нужно иметь паспорт, оригинал и копию медицинского допуска, подтверждение регистрации (смс или электронное письмо).

Фото: vk.ru / goldenringrun

Маршруты и дистанции

Это городской забег, так что маршрут проложен по асфальтированному покрытию. По ходу забега придётся подняться на Чёрную гору, это станет самым сложным отрезком пути. Дистанции круговые, набор высоты на забеге на 21,1 и 10 км – 67 м на каждом круге, на 5 км – 65 м, а на 3 км – 30 м. Старт будет дан на Юбилейной площади.

Дистанции:

21,1 км, лимит времени – 3 часа;

10 км, лимит времени – 1,5 часа;

5 км, лимит времени – 45 минут;

3 км, лимит времени – 30 минут;

детский забег на 300 м;

детский забег на 500 м;

эстафета 4х5,2 км.

Маршрут забега на 21,1 км Фото: goldenringrun.ru / tutaev

Награждение

Каждый участник, уложившийся в лимит времени, получит памятные сувениры на финише. На пьедестал на дистанциях 3, 5, 10 и 21,1 км поднимутся бегуны, занявшие с первого по третье место в абсолютном зачёте. Также наградят атлетов, которые первыми оказались на финише в своей возрастной категории.

В формате «Командной эстафеты» наградят участников в нескольких номинациях:

1-е место среди мужских команд;

1-е место среди женских команд;

1-е место среди смешанных команд;

1-е место (мужчина и женщина) за лучшее прохождение этапа по чистому времени.

В серии стартов «Бегом по Золотому кольцу» можно получить медаль «За приверженность бегу». Эта награда выдаётся атлетам, которые успешно преодолеют семь и более стартов серии. В зачёт идут все дистанции «Бегом по Золотому кольцу», а также Первенство России по бегу по шоссе на 10 км в категории «Мастерс».

Фото: goldenringrun.ru / tutaev

