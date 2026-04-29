Сверхмарафон «Сутки Бегом» — 2026: как проходит забег, который длится 24 часа?

Соревнования начнутся 1 мая и завершатся лишь на следующий день.

В 35-й раз Москва примет одно из самых сложных соревнований, проверяющих не только скорость, но и выносливость – сверхмарафон «Сутки Бегом». Участникам предстоит преодолеть как можно больше километров за 24 часа. О том, как пройдёт такой уникальный старт, мы и расскажем.

О чём расскажем:

О старте

История сверхмарафона «Сутки Бегом» началась в 1983 году. Пять советских бегунов отважились выйти на старт новой дисциплины – 24-часового бега. Делали они это под строгим контролем медицинских работников на стадионе «Фили». Организатором старта выступил московский беговой клуб «Парсек». Первым победителем стал Александр Комиссаренко, за 24 часа он преодолел 224 км 142 м.

Это спортивное событие стало экспериментом в мире бега, но повторить его ещё какое-то время не решались. С начала 1990-х соревнования в 24-часовом беге начали проводить в Москве, Санкт-Петербурге и Подольске, позже к этому присоединились и другие крупные города.

В 1993 году в беговом клубе «Парсек» вспомнили об опыте суточного сверхмарафона. Пробег провели на стадионе «Энергия» в Лефортове, тогда то и появилось название – «Сутки Бегом». Первое место тогда занял Николай Сафин, преодолевший почти 245 км.

Фото: Антон Афанасьев / Страница сверхмарафона «Сутки Бегом» в соцсетях

С тех пор «Сутки Бегом» проводятся ежегодно в начале или середине мая. За свою более чем 30-летнюю историю забег проходил на стадионах «Октябрь», «Янтарь» и «Лужники». В 2026 году старт пройдёт на стадионе «Первомайский». На XXXV московском сверхмарафоне «Сутки Бегом» состоятся также чемпионат России по бегу на 24 часа и чемпионат Москвы по бегу на 24 часа.

Помимо бега, организаторы также примут соревнования Всероссийской федерации боулспорта. Боулспорт – это дисциплина, объединяющая сразу три: петанк, бочче-раффу и бочче-воло. В матче между собой соревнуются две команды, они по очереди бросают шары, стараясь положить свой снаряд как можно ближе к мишени. При этом шар может задеть мишень или сбить снаряд соперника. По итогам каждого раунда подсчитываются шары, наиболее близко расположенные к мишени, за каждый из них начисляется по одному очку. Выигрывает команда, которая первой наберёт 13 очков.

Фото: istockphoto.com / tatianatatiana

Место и время

Соревнования по бегу на выносливость пройдут в Москве на стадионе «Первомайский». Участники будут бежать по дорожкам длиной 400 м. Дистанция при этом не ограничивается, засчитывается каждый метр, преодолённый в течение 24 часов. Старт будет дан 1 мая в 12:00.

Соревнования по боулспорту пройдут в секторах стадиона 1 мая. Подробнее о программе мероприятия читайте ниже.

Расписание

Пятница, 1 мая

9:30-11:00 – комиссия сверхмарафона «Сутки бегом».

11:45 – церемония открытия сверхмарафона «Сутки бегом».

12:00 – старт сверхмарафона «Сутки бегом».

13:00-18:00 – соревнования по боулспорту.

18:30 – награждение участников соревнований по боулспорту.

Суббота, 2 мая

12:00 – финиш сверхмарафона «Сутки Бегом».

12:30 – церемония награждения за бег в течение 24 часов.

13:00-14:00 – подведение итогов.

Фото: Антон Афанасьев / Страница сверхмарафона «Сутки Бегом» в соцсетях

Награждение

Медали финишёров получают участники, преодолевшие отметку в 100 км. Также медали и дипломы с первого по третье место выдадут бегунам в личном зачёте. Атлеты, занявшие места с 1-го по 10-е, в случае превышения рубежа в 220 км у мужчин и в 200 км у женщин, награждаются памятной атрибутикой.

Сувениры получат участники, показавшие рекордные результаты в своих возрастных группах. Те, кто впервые поучаствует в сверхмарафоне «Сутки бегом» и преодолеет более 100 км, получат значок «Октябрьских полей». В командном зачёте дипломы и памятные призы получат команды, занявшие места с первого по третье.

Награждение в рамках чемпионата России по бегу на 24 часа, чемпионата Москвы по бегу на 24 часа и соревнований Всероссийской федерации боулспорта проводится согласно официальным регламентам.

Фото: Антон Афанасьев / Страница сверхмарафона «Сутки Бегом» в соцсетях

Такие беговые испытания точно не подходят для новичков. Прежде чем принимать участие в подобном старте убедитесь в собственном уровне подготовки и состоянии здоровья.