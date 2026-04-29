Модная мужская обувь на весну и лето: от кроссовок до классики — гид с примерами и ценами

Евгений Грибченков VIP-стилист, байер мужских коллекций сети магазинов «Кашемир и Шёлк» «Сезон весна/лето-2026 предлагает большой выбор обуви на любой вкус и случай. Чем удивляют дизайнеры, как не запутаться в трендах и интегрировать новинки в свой гардероб? Начнём с самого привычного и удобного — спортивного стиля. Затем перейдём к расширенному списку и будем учиться также легко и непринуждённо внедрять в свою жизнь обувь в самых разных стилях».

Спортивная эстетика остаётся доминантой, но в несколько ином проявлении. Массовые громоздкие «папины» кроссовки (chunky sneakers) уступают место более утончённым, низкопрофильным силуэтам, вдохновлённым архивными моделями 1970-х годов.

Кроссовки: силуэты, идеи, цвета

В тренде модели с ультратонкой подошвой — это ответ на усталость от громоздкого дизайна прошлых лет. Возвращение тонкой подошвы особенно заметно у брендов. Puma Speedcat делает ставку на этот минималистичный силуэт. Onitsuka Tiger в коллаборации с Versace также использует плоскую, почти невесомую подошву, а New Balance в партнёрстве с Auralee предлагает утончённые, низкопрофильные кроссовки.

Кроссовки PUMA Speedcat OG, 12 999 руб. / street-beat.ru Фото: PUMA

Высокая мода продолжает активно проникать в спорт. High-fashion коллаборации становятся нормой: Wales Bonner сотрудничает с adidas, Jacquemus — с Nike.

Dior Roadie — ещё одна заметная модель сезона. Это кроссовки с техническим, слегка «мультяшным» дизайном, сочетающие утилитарную функциональность с премиальными материалами: корпус выполнен из телячьей кожи высокого качества (premium calfskin) и технической сетки (engineered mesh). Модель демонстрирует, как люксовые материалы и спортивный стиль объединяются в кроссовках, создавая новые возможности для роста на рынке люкс-стритвир.

Кроссовки Dior Roadie Фото: dior.com

Помимо классических белого, чёрного и серого, в тренде «грязные» оттенки и землистая палитра. Также появляются яркие акценты: голубой «цвет бассейна» (swimming pool blue) и оттенки тропических закатов.

Кеды: возвращение классики и новые гибриды

В сезоне весна/лето-2026 кеды переживают двойное переосмысление. С одной стороны, дизайнеры возвращаются к истокам: простая парусиновая классика в духе Converse и Vans снова в моде. С другой — набирают популярность гибридные модели, которые стирают границы между кедами, туфлями и треккинговой обувью.

Vans Old Skool Platform, 8490 руб. / vans-russia.ru Фото: vans-russia.ru

Классическая волна. Самые простые парусиновые кеды на плоской подошве — неожиданный, но логичный ход от люксовых брендов. Prada, Dior и другие дома высокой моды предложили свои версии «кед из детства» — в белом, чёрном, бежевом и ярких летних оттенках. Идея в том, что чем проще кеды, тем они моднее.

Кеды Converse All Star Light High, 11 270 руб. / «спортмастер» Фото: Converse

Гибридный тренд. Это направление интереснее с точки зрения дизайна. Варианты гибридов могут быть разными. Например, британская мануфактура Loake Shoemakers выпустила модель Mayfair, которая соединяет элегантность классического дерби (верх из премиальной кожи или замши) с комфортом и непринуждённостью кед. Это обувь для тех, кому лоферы кажутся слишком формальными, а обычные кеды — слишком простыми.

Кеды Loake, модель Mayfair, € 199 Фото: loake.com

Материалы и отделка. В тренде как классическая парусина, так и более дорогие материалы: плотный лён, замша высокого качества, технический нейлон. Также популярны эффекты состаривания и потёртости — винтажная выделка, которая делает новые кеды похожими на любимые старые.

Ботинки и стилистика туризма

В сезоне весна/лето-2026 мужские ботинки развиваются в направлении «умного» треккинга. Туристические модели поднимаются на уровень городской моды, теряя свою сугубо утилитарную функцию, но сохраняя технические характеристики.

Треккинговая эстетика прочно закрепляется в городской моде. Но речь идёт не о тяжёлых походных ботинках, а о лёгких, технологичных кроссовках, которые можно носить с чем угодно: от шорт до льняного костюма.

Кроссовки мужские Salomon Xa Pro 3D V9 Gtx, 22 480 руб. / sport-marafon.ru Фото: Salomon

В моде высокотехнологичные удобные модели, сочетающие мембрану и подошву Vibram. Дизайнеры создают кроссовки как на капризную погоду, так и на жаркое лето.

Обувь в стиле кэжуал

В сегменте повседневной обуви главный тренд сезона — лоферы-мюли, гибрид классических лоферов и мюли с открытой пяткой. Такая модель сочетает строгий закрытый носок с расслабленной пяткой — идеально для образов с чиносами и широкими брюками.

Лоферы-мюли, 9850 руб. / joom.ru Фото: joom.ru

Классические лоферы также остаются хитом. В тренде пенни-лоферы с округлым мысом в глубоких оттенках: шоколад, бургунди, песочный.

Замшевые лоферы Tod’s, 78 500 руб. / tsum.ru Фото: Tod’s

Мокасины возвращаются в новом прочтении. Бренды делают ставку на ультрамягкую кожу перчаточной выделки — такие модели не требуют разноски и обеспечивают комфорт с первой минуты.

Открытая обувь — ещё один тренд сезона. Стилисты предлагают носить кожаные сандалии на плоской подошве с летним костюмом из льна или хлопка. В этом сезоне такой приём уже не выглядит эпатажем, а становится осознанным стилистическим ходом в духе интеллектуального минимализма. Цветовая гамма, кроме классического чёрного, включает природные оттенки: песочный, оливковый, табачный.

Сандалии Peserico, 56 790 руб. / «Кашемир и шёлк» Фото: «Кашемир и шёлк»

Классика (оксфорды, дерби)

Классическая обувь в сезоне весна/лето-2026 становится мягче и демократичнее. Главный тренд — расслабленность. Оксфорды и дерби теперь имеют более широкую колодку, удобную подошву и часто шьются из мягкой замши вместо жёсткой лакированной кожи.

Дерби с открытой шнуровкой остаются универсальным выбором: они одинаково хорошо смотрятся с костюмом, чиносами и даже джинсами. В тренде глубокие насыщенные оттенки: шоколад, бургунди, оливковый, песочный.

Дерби Boss, 29 990 руб. / lamoda Фото: Boss

Hugo Boss предлагает лаконичные дерби из премиальной кожи, а Clarks оснащает свои модели фирменной амортизирующей подошвой для максимального комфорта. Дерби 2026 года создают идеальный баланс между строгим и повседневным образом.

Какие материалы актуальны

Кожа

В кроссовках и кедах лидируют премиальная гладкая кожа и замша. Многие бренды переходят на натуральные материалы: например, Puma использует потёртую кожаную отделку для винтажного эффекта, а Santoni делает ставку на кожу ручной выделки.

Кеды мужские PUMA Club Il Era, 8499 руб. / «спортмастер» Фото: PUMA

Среди материалов, проверенных временем, — износостойкая кожа буйвола и оленя. Такие материалы сохраняют форму годами и идеально подходят для дерби и оксфордов в стиле «расслабленная классика».

Отдельного внимания заслуживает перчаточная кожа — ультрамягкая, не требующая разноски, она используется в мокасинах и лоферах премиальных брендов.

Туфли Pantanetti, 53 830 руб. / «Кашемир и шёлк» Фото: «Кашемир и шёлк»

Текстиль и синтетика

В треккинговой обуви активно используются мембранные материалы. Gore-Tex обеспечивает водонепроницаемость и паропроницаемость — такие модели есть у Hoka, Jack Wolfskin и Salomon.

Подошва Vibram, которую используют как спортивные, так и классические бренды, гарантирует надёжное сцепление на любых поверхностях.

В повседневных кроссовках и кедах синтетические материалы также незаменимы. Инженерная сетка (engineered mesh) обеспечивает лёгкость и вентиляцию. Её используют Puma, Onitsuka Tiger и New Balance в своих гибридных моделях. Технический нейлон и полиэстер добавляют обуви износостойкости и быстро сохнут, что актуально для летних городских образов.

Отделка и принты

Лазерная перфорация — главная технологическая деталь сезона. Она создаёт эффект «второй кожи» и улучшает вентиляцию, не жертвуя эстетикой.

Анималистичные принты остаются в тренде. Например, Puma Speedcat OG выпустила кроссовки с коровьим принтом. Также популярны леопард и зебра — это выбор для тех, кто не боится экспериментов. Главный хит сезона — «змеиная кожа». Рептильный принт появляется на всём — от лоферов до кроссовок.

Для вечерних выходов бренды предлагают металлизированную кожу и глянцевые покрытия — такие модели привлекают внимание и работают как акцент в образе с минималистичным костюмом или джинсами.

Цветовые тренды

В сезоне весна/лето-2026 в мужской обуви господствует многообразие оттенков: от спокойных пастельных и классических тонов до дерзких ярких акцентов. Выбор зависит от ситуации и стиля.

Кроссовки Remington Outdoor Community, 11 656 руб. / lamoda Фото: Remington Outdoor Community

Абсолютный лидер — тёмно-фиолетовый, популярность которого существенно выросла в этом сезоне. Также в тренде терракотовый, оранжевый и хаки.

Кроссовки мужские PUMA X-Ray 3 Sd, 9999 руб. / «Спортмастер» Фото: PUMA

Синие оттенки остаются центральными в мужской обувной палитре. В моде классический синий, «университетский синий» в кроссовках Air Jordan, электрический синий и небесно-голубой как свежий сезонный акцент.

Кеды Converse Chuck 70 Hi Sketch от Finish Line, 10 490 руб. / shopozz.ru Фото: Converse

Наряду с яркими решениями актуальны и спокойные варианты. В тренде однотонные модели без лишних деталей — минимализм, который подходит для офиса и повседневности. Также популярны модели с небольшими цветовыми вставками: лаконичный графичный акцент добавляет динамики, не перегружая образ.

Яркие неоновые акценты используются дозированно. Базовые оттенки — песочный, оливковый, табачный, шоколадный и чёрный — остаются фундаментом для премиальных моделей.

Кеды EREDA, 53 270 руб. / «Кашемир и Шёлк» Фото: «Кашемир и Шёлк»

Как сочетать обувь с одеждой

Спортивный стиль

Кроссовки с плоской подошвой носят с укороченными брюками и пиджаком оверсайз. Парусиновые кеды органично вписываются в образы со спортивными штанами, джоггерами или шортами — такой дуэт задаёт расслабленный ритм.

Треккинговые ботинки лучше всего работают на контрасте: с чиносами, шерстяными брюками или оверсайз-пиджаком. А вот с тактическими штанами и флисом — это уже перебор.

Кэжуал и классика

Однотонные кеды легко впишутся в повседневный и даже офисный стиль. Их носят с джинсами, шортами, льняными костюмами и даже с широкими классическими брюками. Лоферы-мюли отлично смотрятся со строгими шортами со стрелками. Кожаные шлёпанцы — смелый, но уже устоявшийся тренд: их надевают с льняным костюмом без носков, создавая расслабленный курортный образ. Дерби с джемпером с высоким горлом формируют интеллигентный лук для офиса без галстука.

Пенни-лоферы с чиносами — классика, которую в 2026 году оживляют яркие носки или, наоборот, эффект «невидимых» носков. Мокасины подходят как к брюкам, так и к шортам, создавая расслабленный, но элегантный образ.

Гость показа Недели моды в Париже Фото: Jeremy Moeller/Getty Images

Как подобрать носки и другие аксессуары

Носки с шортами — тренд сезона. Как создать стильный образ? Укороченные шорты носите с высокими хлопковыми носками и классическими лоферами — это придаст образу преппи-оттенок. Яркие носки могут оживить классический образ. Например: пенни-лоферы с чиносами. А «невидимые» носки, наоборот, сохранят элегантную лаконичность.

К спортивной и кэжуал обуви — кроссовкам, кедам, лоферам-мюли — лучше всего подходит кожаный рюкзак. Его носят не на спине, а в руке за верхнюю ручку. К более строгой обуви — дерби, оксфордам, пенни-лоферам — стилисты предлагают небольшие мужские сумки под планшет. Они актуальны в этом сезоне и отлично завершают деловой или интеллигентный образ.

Кеды мужские Demix x AYTΛO, 9999 руб. Фото: Demix

Сезон весна/лето-2026 предлагает мужчинам небывалое разнообразие обуви: от ультрамодных кроссовок со змеиным принтом до классических дерби из кожи буйвола. Качественная обувь — это вклад в собственный гардероб, но следовать трендам слепо не стоит. Присмотритесь к актуальным силуэтам и цветам, примеряйте неожиданные сочетания — однако в первую очередь слушайте себя.

Главные критерии при выборе: комфорт, уверенность и удовольствие от того, что вы носите. Мода уходит от жёстких правил к индивидуальности, а правильные аксессуары помогут завершить современный образ. Выбирайте то, что нравится вам, носите с удовольствием и не бойтесь экспериментировать.

*Цены актуальны на момент публикации. Могут отличаться в разных магазинах и при наличии акций.