Миледи, борец с зомби и ведьма: 8 лучших фильмов с Миллой Йовович

Она считается звездой экшен-жанра – и все трюки выполняет сама!

О чём расскажем:

Биография Миллы Йовович

Милла Йовович родилась в Киеве. Мать будущей звезды подиумов и киноиндустрии, Галина Логинова, проявила недюжинные старания, чтобы помочь дочери пробиться в шоу-бизнесе. Бросив карьеру актрисы, женщина полностью посвятила себя ей. Когда Милле исполнилось пять лет, семья эмигрировала в Великобританию. После года жизни в Лондоне перебрались в Лос-Анджелес, где и обосновались.

Тяжёлая адаптация привела к постоянным ссорам, и в итоге семья будущей знаменитости распалась. Логинова в Лос-Анджелесе устроилась горничной к именитому режиссёру Брайану Де Пальме.

Милла Йовович Фото: Rodin Eckenroth/Getty Images

Имея интересную внешность, Йовович решила попробовать свои силы в модельном бизнесе. И ей это удалось: первые фотографии модели появились на обложках мировых журналов в 1986 году. На тот момент Милле было всего 11 лет. В 12 лет Милла бросила школу, посвятив себя модельному бизнесу, который приносил ей огромные гонорары. В 1998 году сам Джанни Версаче назвал юную модель своей любимой музой.

Неудивительно, что подобный успех вскоре привёл Йовович к киноиндустрии. В 13 лет она впервые снялась в фильме. Дебют Миллы состоялся в ленте «Слияние двух лун» Залмана Кинга. Но настоящим триумфом молодой актрисы стала лента «Возвращение в Голубую лагуну». Правда, критики в пух и прах разнесли старания юной Миллы и представили её чуть ли не бездарностью. Йовович глубоко переживала неудачу и начала заниматься музыкальной карьерой.

Возвращение на киноэкраны не заставило себя долго ждать: случай свёл начинающую актрису с именитым режиссёром Люком Бессоном. Он искал актрису на главную роль в своей картине и из трёх тысяч претенденток остановил свой выбор именно на Милле. После «Пятого элемента» актриса наконец удостоилась звания одной из ярких звёзд современного кинематографа. Обложки с её изображением стали украшать все известные журналы.

Кадр из фильма «Пятый элемент» Фото: «Кинопоиск»

Следующая работа оказалась такой же яркой: в исторической драме Люка Бессона «Жанна д'Арк» актриса исполнила главную роль. Казалось бы, с внушительным бюджетом фильм просто обязан был хотя бы окупить свои затраты. Но этого не произошло: лента провалилась в прокате, а Милла вновь оказалась выдвинута на антипремию «Золотая малина».

Но успех всё-таки пришёл к Йовович. Через два года она стала лицом франшизы «Обитель зла». В серии фильмов актриса исполнила эффектную роль, которая занимает особое место в её фильмографии. Со временем «Обитель зла» даже попала в Книгу рекордов Гиннесса, являясь рекордсменом по количеству фильмов, снятых по мотивам киноигры. Первая часть получилась настолько зрелищной, что в последующие годы вышли ещё пять фильмов из этой серии.

Милла не останавливалась на достигнутом и активно снималась в фильмах. Среди её работ можно выделить лучшие фильмы: «Выкрутасы», «Дыши», «Дрянная девчонка», «Лица в толпе».

Спорт и питание

Актриса чётко следит за своим питанием и состоянием тела. Милла – приверженец сбалансированного рациона. Она отдаёт предпочтение рыбе, овощам и продуктам, богатым белком.

Знаменитость не скрывает, что изредка позволяет себе любимые вредности. В частности фастфуд, картофель фри. Но подобные поблажки Йовович контролирует: не чаще одного раза в месяц.

В спорте голливудская красотка активна: её неделя состоит из пятидневных занятий спортом. Каждая тренировка поделена на пять этапов, состоящих из пяти минут: кардио, силовые для верхней части тела и для нижней, упражнения на кор и вновь финальные кардионагрузки.

Милла Йовович и Пол Андерсон Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Личная жизнь Миллы Йовович

Актриса была замужем трижды. С октября по ноябрь 1992 года — за Шоном Эндрюсом, своим коллегой по цеху. Через пять лет связала себя узами брака с Люком Бессоном. С ним Йовович была в браке два года.

В августе 2009 года знаменитая актриса в третий раз вышла замуж. На этот раз за режиссёра Пола Андерсона. До супружества Милла семь лет с ним встречалась. У пары растут три дочери.

Фильмы с Миллой Йовович

«Кукла», США, 2001 год

Жанр: драма, мелодрама

Режиссёр: Грег Притикин

В главных ролях: Эдриан Броуди, Милла Йовович, Иллиана Даглас, Вера Фармига

Возрастные ограничения: 12+

Среди любимых жанров актрисы – триллеры и фантастика, поэтому увидеть Миллу в комедийной драме – уже любопытно. В ленте «Кукла» знаменитость исполнила одну из главных ролей – яркую и нетипичную девушку по имени Фанни. Для Йовович эта роль стала возможность показать свой актёрский талант в независимом кино и наконец уйти от привычного образа.

Кадр из фильма «Кукла» Фото: «Кинопоиск»

«Четвёртый вид», Великобритания, Болгария, США, 2009 год

Жанр: ужасы, фантастика

Режиссёр: Олатунде Осунсанми

В главных ролях: Милла Йовович, Уилл Пэттон, Хаким Кае-Казим

Возрастные ограничения: 12+

Этот фильм – научно-фантастический хоррор с элементами псевдодокументальной хроники. Лента повествует о реальных похищениях людей инопланетянами на Аляске, а в центре сюжета – психотерапевт в исполнении Йовович, которая использует гипноз для расследования дел о похищениях. Актриса признавалась, что работа далась ей нелегко и позволила по-новому взглянуть на жанр триллера. Впрочем, критики оценили мастерство знаменитости и даже посчитали её работу одним из самых главных достижений в фильме.

Кадр из фильма «Четвёртый вид» Фото: «Кинопоиск»

«Возвращение в Голубую лагуну», США, 1991 год

Жанр: драма, мелодрама

Режиссёр: Уильям А. Грэм

В главных ролях: Милла Йовович, Брайан Краузе, Лиза Пеликан

Возрастные ограничения: 18+

Свой путь в шоу-бизнесе Милла Йовович, можно сказать, начала именно с этой картины. На момент съёмок актрисе было всего 13 лет и она имела опыт работы в модельных съёмках. В своих кругах актрису даже называли молодой Брук Шилдс, отдавая должное актрисе, исполнившей главную роль в фильме «Голубая лагуна». Несмотря на яркое появление на киноэкранах, критики вовсю разнесли работу Миллы, назвав её полной бездарностью.

Сама актриса тяжело переживала критику и не скрывает, что «Возвращение в Голубую лагуну» – действительно её худшая работа в кино.

Кадр из фильма «Возвращение в Голубую лагуну» Фото: «Кинопоиск»

«Пятый элемент», Франция, Великобритания, 1997 год

Жанр: фантастика, боевик, комедия

Режиссёр: Люк Бессон

В главных ролях: Брюс Уиллис, Милла Йовович, Гари Олдман

Возрастные ограничения: 18+

К своему времени фильм считается самым дорогим в истории французской киноиндустрии. Для создания картины Люк Бессон привлёк лучших декораторов по компьютерной графике, а также легендарного дизайнера Жан-Поля Готье. Именно на его плечи легла вся ответственность за создание футуристических нарядов. Их, кстати, получилось около 900, включая знаменитый костюм Лилу – персонажа Миллы Йовович.

Актрисе пришлось не только проявить физическую сноровку, но и выучить специально созданный для картины язык. В процессе съёмок она даже добавила несколько своих слов, которые впоследствии использовались в фильме.

Кадр из фильма «Пятый элемент» Фото: «Кинопоиск»

«Обитель зла», США, Германия, 2002

Жанр: ужасы, боевик

Режиссёр: Пол У. С. Андерсон

В главных ролях: Милла Йовович, Мишель Родригес, Эрик Мэбиас

Возрастные ограничения: 18+

В фильмах «Обитель зла» Милла Йовович исполнила главную роль – Элис, сотрудницу службы безопасности корпорации «Амбрелла». Актрисе, как и её коллегам, пришлось самостоятельно выполнять все трюки. Для этого они брали уроки единоборств под присмотром бывших военных специалистов.

Первая часть фантастического фильма настолько понравилась зрителям, что Милле пришлось на протяжении 15 лет держать себя в форме, чтобы активно участвовать в продолжениях съёмок. Кстати, во время работы над первой частью «Обители зла» между актрисой и режиссёром Полом Андерсоном завязались романтические отношения, переросшие в крепкий союз.

Кадр из фильма «Обитель зла» Фото: «Кинопоиск»

«Дыши!», США, 2023 год

Жанр: фантастика, триллер

Режиссёр: Стефон Бристоль

В главных ролях: Дженнифер Хадсон, Милла Йовович, Куавенжане Уоллис

Возрастные ограничения: 18+

По сюжету картины в постапокалиптическом мире не осталось воздуха. Главная героиня в исполнении Миллы Йовович со своим другом пытается пробраться в закрытый бункер, в котором укрывается женщина с ребёнком. По словам Миллы, съёмки дались крайне сложно: калифорнийская жара буквально валила с ног, а специально придуманные маски едва ли не становились причиной обмороков.

Кадр из фильма «Дыши!» Фото: «Кинопоиск»

«Мушкетёры», США, Германия, Франция, Великобритания, 2011 год

Жанр: боевик, приключения

Режиссёр: Пол У. С. Андерсон

В главных ролях: Логан Лерман, Милла Йовович, Мэттью Макфэдиен

Возрастные ограничения: 12+

Д’Артаньян вместе со своими друзьями Атосом, Портосом и Арамисом противостоит злобному кардиналу Ришелье. И одним из опасных врагов становится роковая и жестокая Миледи Винтер, которую сыграла Милла.

Кадр из фильма «Мушкетёры» Фото: «Кинопоиск»

«Хеллбой», США, Великобритания, Болгария, Канада, Португалия, Франция, 2019 год

Жанр: боевик, приключения

Режиссёр: Нил Маршалл

В главных ролях: Дэвид Харбор, Иэн Макшейн, Милла Йовович

Возрастные ограничения: 18+

Милла сыграла роль Кровавой королевы, злобной ведьмы, которая хочет уничтожить весь мир. Столетия назад орден рыцарей смог её остановить и обрёк на вечное погребение. Освободившись от сдерживающего её заклятия, ведьма хочет отомстить. Остановить её может только Хеллбой.

Кадр из фильма «Хеллбой» Фото: «Кинопоиск»