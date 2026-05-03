Что приготовить из перепелиных яиц: 9 рецептов на любой вкус

Перепелиные яйца, несмотря на свой небольшой размер, отличаются весьма внушительным набором полезных свойств. Они содержат витамины группы B, витамин A, железо, фосфор и аминокислоты, необходимые для нормального обмена веществ. Их калорийность невысока – в среднем одно яйцо содержит около 14-16 ккал, что позволяет использовать их даже на диете.
Регулярное употребление таких яиц помогает поддерживать энергию в течение дня, улучшает состояние кожи и волос, а также хорошо влияет на нервную систему. Важный плюс — они реже вызывают аллергические реакции, чем куриные яйца, поэтому часто используются в детском и диетическом питании. Из-за размера перепелиные яйца готовятся быстрее обычных. Достаточно двух-трёх минут для состояния всмятку и четырёх-пяти минут — вкрутую. Причём важно не переваривать, иначе текстура желтка становится сухой.
«Многие не любят перепелиные яйца из-за сложной чистки — скорлупа откалывается маленькими кусочками и часто вместе с белком. Здесь есть простой приём: слегка покатайте яйцо по столу и очищайте под водой — скорлупа отойдёт легче. При использовании в кулинарии продукт универсален — подходит для салатов, закусок, горячих блюд и даже десертов».
О чём расскажем:
- Основные рецепты
- Закуски с перепелиными яйцами
- Гарниры и основные блюда с перепелиными яйцами
- Десерты с перепелиными яйцами
- Советы по выбору и хранению
Основные рецепты
В целом блюда ниже позволяют составить полноценный рацион на день или даже два. Однако не забывайте, что в перепелиных яйцах ничуть не меньше холестерина, чем в куриных. Просто они меньше по объёму и весу. Пять перепелиных соответствуют одному куриному. Безопасная норма потребления – пять-семь яиц перепёлки в сутки.
Перепелиные яйца в кляре
Хрустящая закуска готовится быстро и выглядит очень аппетитно. Подойдёт в качестве перекуса или белковой добавки к гарниру.
Время приготовления: 25 минут
Количество порций: 2
Калории: (порция): около 280 ккал
Белки (порция): 12 г
Жиры (порция): 18 г
Углеводы (порция): 16 г
Список ингредиентов:
- перепелиные яйца — 20 шт.;
- мука — 100 г;
- яйцо куриное — 1 шт.;
- молоко — 120 мл;
- соль, перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
1. Отварите перепелиные яйца вкрутую, остудите и очистите.
2. Смешайте куриное яйцо, молоко, муку и специи до густой консистенции.
3. Разогрейте масло. Обмакивайте яйца в кляр и обжаривайте до золотистой корочки.
4. После выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Салат яичный
Лёгкое и сбалансированное по составу блюдо подойдёт для вечернего приёма пищи или как закуска после обеда.
Время приготовления: 20 минут
Количество порций: 2
Калории (порция): около 250 ккал
Белки (порция): 20 г
Жиры (порция): 14 г
Углеводы (порция): 10 г
Список ингредиентов:
- перепелиные яйца — 10-12 шт.;
- куриное филе — 200 г;
- листья салата — 1 пучок;
- помидоры черри — 150 г;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- горчица — 1 ч. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
1. Отваренное куриное филе нарежьте на кубики.
2. Яйца сварите и разрежьте пополам.
3. Соедините все ингредиенты, заправьте маслом с горчицей и аккуратно перемешайте.
Яйца «Бенедикт»
Такое блюдо часто подаётся на завтрак в ресторанах, а мы представляем вам домашнюю версию.
Время приготовления: 30 минут
Количество порций: 2
Калории (порция): около 320 ккал
Белки (порция): 15 г
Жиры (порция): 24 г
Углеводы (порция): 12 г
Список ингредиентов:
- перепелиные яйца — 8 шт.;
- булочки (как для гамбургера)— 2 шт.;
- ветчина или бекон — 100 г;
- сливочное масло — 100 г;
- яичные желтки — 2 шт.;
- лимонный сок — 1 ч. л.
Способ приготовления
1. Отварите яйца до состояния пашот.
2. Булочки поджарьте, выложите на них ветчину и яйца.
3. Для соуса растопите масло и взбейте с желтками и лимонным соком. Полейте блюдо перед подачей.
Закуски с перепелиными яйцами
Эти блюда более лёгкие и готовятся быстрее. Отлично подойдут, если у вас очень мало времени и еда готовится «на бегу».
Яйца с соевым соусом
Закуска родом из Азии отличается ярким вкусом и привнесёт разнообразие в рацион.
Время приготовления: 15 минут + маринование
Количество порций: 3
Калории (порция): около 180 ккал
Белки (порция): 13 г
Жиры (порция): 10 г
Углеводы (порция): 6 г
Список ингредиентов:
- перепелиные яйца — 15 шт.;
- соевый соус — 100 мл;
- вода — 100 мл;
- чеснок — 2 зубчика;
- сахар — 1 ч. л.
Способ приготовления
1. Сварите и очистите яйца.
2. Смешайте соевый соус, воду, чеснок и сахар.
3. Залейте яйца и оставьте в холодильнике минимум на четыре часа.
Канапе
Очень интересно смотрятся, поэтому будут уместны даже на праздничном столе. Ещё это неплохой вариант, если к вам резко нагрянули гости, а угощать их нечем.
Время приготовления: 15 минут
Количество порций: 5
Калории (порция): около 190 ккал
Белки (порция): 6 г
Жиры (порция): 6 г
Углеводы (порция): 16 г
Список ингредиентов:
- перепелиные яйца — 5 шт.;
- батон — 5 кусочков;
- сыр — 50 г;
- огурец — 1 шт.
Способ приготовления
1. Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и разрежьте пополам.
2. На каждый кусочек батона положите ломтик сыра, тонкий кружок огурца и две половинки перепелиного яйца. Закрепите шпажкой.
Гарниры и основные блюда с перепелиными яйцами
Далее – полноценные блюда, которые хорошо насыщают, содержат белок и богаты полезными веществами.
Ризотто
Получается насыщенным, но нежным, обладает кремовой текстурой и хорошо усваивается даже при плохом пищеварении.
Время приготовления: 35 минут
Количество порций: 2
Калории (порция): около 340 ккал
Белки (порция): 11 г
Жиры (порция): 14 г
Углеводы (порция): 40 г
Список ингредиентов:
- рис арборио (подойдёт и обычный) — 200 г;
- бульон (говяжий или куриный) — 700 мл;
- лук репчатый — 1 шт.;
- пармезан — 50 г;
- перепелиные яйца — 6-8 шт.
Способ приготовления
1. Обжарьте лук в казане, добавьте рис и постепенно вливайте бульон.
2. Готовьте до готовности крупы, перемешайте, затем добавьте сыр и половинки яиц.
Овощное рагу
Отличное блюдо во время диеты или как полезная добавка к основному рациону.
Время приготовления: 30 минут
Количество порций: 3
Калории (порция): около 200 ккал
Белки (порция): 8 г
Жиры (порция): 10 г
Углеводы (порция): 18 г
Список ингредиентов:
- кабачок — 1 шт.;
- баклажан — 1 шт.;
- болгарский перец — 1 шт.;
- перепелиные яйца — 10 шт.
Способ приготовления
1. Нарежьте все овощи, поместите в сотейник и тушите до мягкости.
2. Отваренные яйца покрошите на кубики или половинки, добавьте в блюдо в конце и аккуратно перемешайте.
Десерты с перепелиными яйцами
Здесь яйца используются как связующий ингредиент, но менее полезными они от этого не становятся.
Крем-брюле
Нежный десерт с карамельной корочкой подаётся к чаю, компоту, кофе или морсу.
Время приготовления: 40 минут
Количество порций: 2
Калории (порция): около 300 ккал (зависит от жирности сливок)
Белки (порция): 6 г
Жиры (порция): 22 г
Углеводы (порция): 20 г
Список ингредиентов:
- сливки — 300 мл;
- перепелиные яйца — 6 шт.;
- сахар — 80 г;
- ваниль — по вкусу.
Способ приготовления
1. Смешайте ингредиенты, разлейте по формам и запекайте на водяной бане при 150°C около 30 минут.
2. Посыпьте сахаром и дождитесь, пока он растворится.
Печенье
Простая домашняя выпечка с мягкой текстурой. Готовится быстро, а получается вкуснее и полезнее, чем магазинный вариант.
Время приготовления: 25 минут
Количество порций: 4
Калории (порция): около 320 ккал
Белки (порция): 5 г
Жиры (порция): 14 г
Углеводы (порция): 42 г
Список ингредиентов:
- мука — 200 г;
- сахар — 100 г;
- сливочное масло — 100 г;
- перепелиные яйца — 3 шт.
Способ приготовления
Замесите тесто из всех ингредиентов, сформируйте печенье или бисквиты и выпекайте при 180°C около 15 минут до золотистого цвета.
Советы по выбору и хранению
Качественный продукт должен быть с целой скорлупой без трещин. Свежие яйца умеренно тяжёлые и не имеют постороннего запаха. При покупке обратите внимание на дату упаковки и бренд производителя. Храните яйца в холодильнике при температуре от +2°C до +6°C. Не мойте их заранее — это сокращает срок годности. В среднем они остаются свежими до 30 дней. Но чем свежее продукт, тем больше полезных веществ в нём сохранено.
Перепелиные яйца стоят дороже куриных, хотя они не намного полезнее. Да, в них содержится чуть больше важных нутриентов, однако основным преимуществом часто называют то, что перепелиные яйца не могут содержать сальмонелл, также на них реже бывает аллергия. В кулинарии они зачастую удобнее и помогают разнообразить меню. Добавляйте их в рацион не только ради пользы, но и в качестве украшения.