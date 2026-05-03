Что приготовить из перепелиных яиц: 9 рецептов на любой вкус

Перепелиные яйца, несмотря на свой небольшой размер, отличаются весьма внушительным набором полезных свойств. Они содержат витамины группы B, витамин A, железо, фосфор и аминокислоты, необходимые для нормального обмена веществ. Их калорийность невысока – в среднем одно яйцо содержит около 14-16 ккал, что позволяет использовать их даже на диете.

Регулярное употребление таких яиц помогает поддерживать энергию в течение дня, улучшает состояние кожи и волос, а также хорошо влияет на нервную систему. Важный плюс — они реже вызывают аллергические реакции, чем куриные яйца, поэтому часто используются в детском и диетическом питании. Из-за размера перепелиные яйца готовятся быстрее обычных. Достаточно двух-трёх минут для состояния всмятку и четырёх-пяти минут — вкрутую. Причём важно не переваривать, иначе текстура желтка становится сухой.

Олеся Андреева повар-кондитер «Многие не любят перепелиные яйца из-за сложной чистки — скорлупа откалывается маленькими кусочками и часто вместе с белком. Здесь есть простой приём: слегка покатайте яйцо по столу и очищайте под водой — скорлупа отойдёт легче. При использовании в кулинарии продукт универсален — подходит для салатов, закусок, горячих блюд и даже десертов».

Основные рецепты

В целом блюда ниже позволяют составить полноценный рацион на день или даже два. Однако не забывайте, что в перепелиных яйцах ничуть не меньше холестерина, чем в куриных. Просто они меньше по объёму и весу. Пять перепелиных соответствуют одному куриному. Безопасная норма потребления – пять-семь яиц перепёлки в сутки.

Перепелиные яйца в кляре

Хрустящая закуска готовится быстро и выглядит очень аппетитно. Подойдёт в качестве перекуса или белковой добавки к гарниру.

Время приготовления: 25 минут

Количество порций: 2

Калории: (порция): около 280 ккал

Белки (порция): 12 г

Жиры (порция): 18 г

Углеводы (порция): 16 г

Список ингредиентов:

перепелиные яйца — 20 шт.;

мука — 100 г;

яйцо куриное — 1 шт.;

молоко — 120 мл;

соль, перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

1. Отварите перепелиные яйца вкрутую, остудите и очистите.

2. Смешайте куриное яйцо, молоко, муку и специи до густой консистенции.

3. Разогрейте масло. Обмакивайте яйца в кляр и обжаривайте до золотистой корочки.

4. После выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Салат яичный

Лёгкое и сбалансированное по составу блюдо подойдёт для вечернего приёма пищи или как закуска после обеда.

Время приготовления: 20 минут

Количество порций: 2

Калории (порция): около 250 ккал

Белки (порция): 20 г

Жиры (порция): 14 г

Углеводы (порция): 10 г

Список ингредиентов:

перепелиные яйца — 10-12 шт.;

куриное филе — 200 г;

листья салата — 1 пучок;

помидоры черри — 150 г;

оливковое масло — 2 ст. л.;

горчица — 1 ч. л.;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

1. Отваренное куриное филе нарежьте на кубики.

2. Яйца сварите и разрежьте пополам.

3. Соедините все ингредиенты, заправьте маслом с горчицей и аккуратно перемешайте.

Яйца «Бенедикт»

Такое блюдо часто подаётся на завтрак в ресторанах, а мы представляем вам домашнюю версию.

Время приготовления: 30 минут

Количество порций: 2

Калории (порция): около 320 ккал

Белки (порция): 15 г

Жиры (порция): 24 г

Углеводы (порция): 12 г

Список ингредиентов:

перепелиные яйца — 8 шт.;

булочки (как для гамбургера)— 2 шт.;

ветчина или бекон — 100 г;

сливочное масло — 100 г;

яичные желтки — 2 шт.;

лимонный сок — 1 ч. л.

Способ приготовления

1. Отварите яйца до состояния пашот.

2. Булочки поджарьте, выложите на них ветчину и яйца.

3. Для соуса растопите масло и взбейте с желтками и лимонным соком. Полейте блюдо перед подачей.

Закуски с перепелиными яйцами

Эти блюда более лёгкие и готовятся быстрее. Отлично подойдут, если у вас очень мало времени и еда готовится «на бегу».

Яйца с соевым соусом

Закуска родом из Азии отличается ярким вкусом и привнесёт разнообразие в рацион.

Время приготовления: 15 минут + маринование

Количество порций: 3

Калории (порция): около 180 ккал

Белки (порция): 13 г

Жиры (порция): 10 г

Углеводы (порция): 6 г

Список ингредиентов:

перепелиные яйца — 15 шт.;

соевый соус — 100 мл;

вода — 100 мл;

чеснок — 2 зубчика;

сахар — 1 ч. л.

Способ приготовления

1. Сварите и очистите яйца.

2. Смешайте соевый соус, воду, чеснок и сахар.

3. Залейте яйца и оставьте в холодильнике минимум на четыре часа.

Канапе

Очень интересно смотрятся, поэтому будут уместны даже на праздничном столе. Ещё это неплохой вариант, если к вам резко нагрянули гости, а угощать их нечем.

Время приготовления: 15 минут

Количество порций: 5

Калории (порция): около 190 ккал

Белки (порция): 6 г

Жиры (порция): 6 г

Углеводы (порция): 16 г

Список ингредиентов:

перепелиные яйца — 5 шт.;

батон — 5 кусочков;

сыр — 50 г;

огурец — 1 шт.

Способ приготовления

1. Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и разрежьте пополам.

2. На каждый кусочек батона положите ломтик сыра, тонкий кружок огурца и две половинки перепелиного яйца. Закрепите шпажкой.

Гарниры и основные блюда с перепелиными яйцами

Далее – полноценные блюда, которые хорошо насыщают, содержат белок и богаты полезными веществами.

Ризотто

Получается насыщенным, но нежным, обладает кремовой текстурой и хорошо усваивается даже при плохом пищеварении.

Время приготовления: 35 минут

Количество порций: 2

Калории (порция): около 340 ккал

Белки (порция): 11 г

Жиры (порция): 14 г

Углеводы (порция): 40 г

Список ингредиентов:

рис арборио (подойдёт и обычный) — 200 г;

бульон (говяжий или куриный) — 700 мл;

лук репчатый — 1 шт.;

пармезан — 50 г;

перепелиные яйца — 6-8 шт.

Способ приготовления

1. Обжарьте лук в казане, добавьте рис и постепенно вливайте бульон.

2. Готовьте до готовности крупы, перемешайте, затем добавьте сыр и половинки яиц.

Овощное рагу

Отличное блюдо во время диеты или как полезная добавка к основному рациону.

Время приготовления: 30 минут

Количество порций: 3

Калории (порция): около 200 ккал

Белки (порция): 8 г

Жиры (порция): 10 г

Углеводы (порция): 18 г

Список ингредиентов:

кабачок — 1 шт.;

баклажан — 1 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

перепелиные яйца — 10 шт.

Способ приготовления

1. Нарежьте все овощи, поместите в сотейник и тушите до мягкости.

2. Отваренные яйца покрошите на кубики или половинки, добавьте в блюдо в конце и аккуратно перемешайте.

Десерты с перепелиными яйцами

Здесь яйца используются как связующий ингредиент, но менее полезными они от этого не становятся.

Крем-брюле

Нежный десерт с карамельной корочкой подаётся к чаю, компоту, кофе или морсу.

Время приготовления: 40 минут

Количество порций: 2

Калории (порция): около 300 ккал (зависит от жирности сливок)

Белки (порция): 6 г

Жиры (порция): 22 г

Углеводы (порция): 20 г

Список ингредиентов:

сливки — 300 мл;

перепелиные яйца — 6 шт.;

сахар — 80 г;

ваниль — по вкусу.

Способ приготовления

1. Смешайте ингредиенты, разлейте по формам и запекайте на водяной бане при 150°C около 30 минут.

2. Посыпьте сахаром и дождитесь, пока он растворится.

Печенье

Простая домашняя выпечка с мягкой текстурой. Готовится быстро, а получается вкуснее и полезнее, чем магазинный вариант.

Время приготовления: 25 минут

Количество порций: 4

Калории (порция): около 320 ккал

Белки (порция): 5 г

Жиры (порция): 14 г

Углеводы (порция): 42 г

Список ингредиентов:

мука — 200 г;

сахар — 100 г;

сливочное масло — 100 г;

перепелиные яйца — 3 шт.

Способ приготовления

Замесите тесто из всех ингредиентов, сформируйте печенье или бисквиты и выпекайте при 180°C около 15 минут до золотистого цвета.

Советы по выбору и хранению

Качественный продукт должен быть с целой скорлупой без трещин. Свежие яйца умеренно тяжёлые и не имеют постороннего запаха. При покупке обратите внимание на дату упаковки и бренд производителя. Храните яйца в холодильнике при температуре от +2°C до +6°C. Не мойте их заранее — это сокращает срок годности. В среднем они остаются свежими до 30 дней. Но чем свежее продукт, тем больше полезных веществ в нём сохранено.

Перепелиные яйца стоят дороже куриных, хотя они не намного полезнее. Да, в них содержится чуть больше важных нутриентов, однако основным преимуществом часто называют то, что перепелиные яйца не могут содержать сальмонелл, также на них реже бывает аллергия. В кулинарии они зачастую удобнее и помогают разнообразить меню. Добавляйте их в рацион не только ради пользы, но и в качестве украшения.