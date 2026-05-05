Эстафета по Садовому кольцу — 2026: дистанция, расписание и особенности старта

Эстафета — это командные соревнования, в которых бегуны по очереди проходят этапы дистанции, передавая друг другу палочку или эстафетную ленту. Здесь результат зависит от каждого участника. Попробовать этот формат можно будет совсем скоро – 16 мая в Москве пройдёт Эстафета по Садовому кольцу. Рассказываем подробнее о забеге по транспортной магистрали.

О чём расскажем:

О старте

Первая Эстафета по Садовому кольцу прошла 2 мая 1922 года. Однако через два года в истории эстафеты наступил перерыв: соревнования в 1925 и 1926 годах не проводились.

В 1927 году журналист Герман Колодный убедил главного редактора «Вечерней Москвы» Дмитрия Антошкина возродить эстафету. На свои деньги Герман приобрёл в антикварном магазине серебряный ларец с инкрустацией. Именно этот предмет впоследствии стал главным переходящим трофеем для победителей эстафеты на приз «Вечерней Москвы».

В 2001 году газета «Вечерняя Москва» перестала принимать участие в организации забега. 30 апреля 2012 года прошла последняя Эстафета по Садовому кольцу в её традиционном формате.

В мае 2025 года легендарный старт возобновили. Организаторами выступили Департамент спорта города Москвы совместно с Беговым сообществом при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. 16 мая 2026 года Эстафета по Садовому кольцу пройдёт в юбилейный, 90-й раз.

Фото: Беговое сообщество

Расписание

Соревнования пройдут в субботу, 16 мая, двумя днями ранее в малом футбольном манеже около спортивного комплекса «РЖД Арена» состоится выдача стартовых пакетов. Ознакомиться с подробной программой мероприятия можно ниже.

Четверг, 14 мая

15:00-20:00 – регистрация новых участников (при наличии мест) и выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам эстафеты и забега на 15 км.

Пятница, 15 мая

11:00-20:00 – регистрация новых участников (при наличии мест) и выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам эстафеты и забега на 15 км.

Суббота, 16 мая

7:00 – открытие стартового и финишного городков, начало работы раздевалок и камер хранения

8:00 – старт эстафеты

8:15 – старт забега на 15 км

10:00 – награждение победителей и призёров

11:30 – закрытие финиша

Для получения стартового пакета необходимо предоставить удостоверение личности и оригинал медицинской справки.

Фото: Беговое сообщество

Дистанция и маршрут

На Эстафете по Садовому кольцу будет всего одна дистанция – 15 км. Но вот форматов участия – два: индивидуальный старт и командная эстафета. Бежать одному или разделить маршрут с друзьями – решать вам.

По названию несложно догадаться, что маршрут пройдёт по Садовому кольцу в Москве. Асфальтированное покрытие позволит комфортно набирать скорость и поддерживать её на протяжении всего забега. Старт будет дан возле здания «РИА Новости» на Зубовском бульваре.

Фото: Беговое сообщество

Как пройдёт?

На дистанции будет расположено несколько пунктов освежения и медицинской помощи. Старт забега на 15 км для индивидуальных участников будет разделён на восемь кластеров. Найти буквенное обозначение кластера можно на своём стартовом номере. Старт забега из более быстрого кластера приведёт к дисквалификации.

Не переживайте за результат: отсчёт личного времени начнётся, только когда вы пересечёте линию старта, и остановится на финише. Это возможно благодаря чипу электронного хронометража, встроенного в ваш номер. Дополнительная оценка времени будет проводиться судьями и системой видеорегистрации.

Запрещается участие с животными и детьми в колясках или иных средствах перевозки. Если вы готовите костюм – убедитесь, что он не мешает обзору и не может нести потенциальный вред для других атлетов. Механические средства перемещения во время забега запрещены.

Фото: Беговое сообщество

К участию в эстафете среди любителей допускаются команды, состоящие из 10 человек, возраст участников – от 16 лет и старше. При этом состав должен быть смешанный. Расстановка участников на этапах определяется капитаном команды, шестой этап обязательно бежит женщина, а седьмой – мужчина. Всего будет 10 отрезков разной длины.

Этапы эстафеты:

первый этап – 1,3 км;

второй этап – 1,7 км;

третий этап – 0,5 км;

четвёртый этап – 1,7 км;

пятый этап – 3 км;

шестой этап – 1 км;

седьмой этап – 1 км;

восьмой этап – 2 км;

девятый этап – 2 км;

10-й этап – 1 км.

Пробежав свой этап, участник должен передать эстафетную палочку следующему бегущему. Сделать это нужно в специальной зоне протяжённостью 20 м. При этом палочку нельзя бросать, она должна быть передана строго из рук в руки. Если снаряд падает, то поднять его может только тот, кто уронил. Отличить своего сокомандника от других бегущих помогут яркие манишки с номерами.

Фото: Беговое сообщество

Награждение

Лимит времени на прохождение дистанции 15 км – 2 часа 8 минут. Все атлеты, уложившиеся в это время, получат памятную медаль на финише. Также в индивидуальной категории будут награждены мужчины и женщины с первого по третье места в абсолютном зачёте.

В каждом виде эстафет – любительской, корпоративной и студенческой – также пройдут награждения с первого по третье места. Специальные призы получат участники эстафеты в личном первенстве на шестом (женском) и седьмом (мужском) этапах.

Фото: Беговое сообщество

Бег – увлечение, которое объединяет людей. Эстафета по Садовому кольцу – отличный шанс встретиться с единомышленниками и проверить свои силы на ровном и широком покрытии транспортной магистрали.