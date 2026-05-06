Бокс в Москве: подборка секций с адресами, ценами и рекомендациями

Тренировки по боксу в Москве давно перестали быть только мужским профессиональным занятием. Сегодня этот вид спорта — универсальная система, развивающая реакцию, выносливость, дисциплину. Она помогает снять стресс и сбросить лишний вес. В Москве бокс невероятно популярен. Здесь есть всё — от премиальных клубов до бесплатных секций. Зал можно найти в любом районе, а количество любителей растёт с каждым годом.

Немного об истории бокса

В Российской империи бокс долгое время считался грубой забавой. Первые показательные бои прошли в Москве в конце XIX века, но системного развития не было. Настоящий интерес возник после выхода правил маркиза Куинсберри и появления первых кружков любителей атлетики. Московская школа бокса делала первые шаги.

После революции бокс легализовали как средство воспитания красноармейцев. В 1920-1930-е годы в Москве открылись первые секции, а в 1933-м провели первый чемпионат СССР. Столица стала центром бокса: здесь работали легендарные тренеры, воспитывались мастера высокого класса, которые доминировали на всесоюзных рингах. Боксом в Москве гордятся.

Где можно заняться боксом в Москве?

Бойцовский клуб «Гигант»

Клуб гордится титулованными тренерами с большим опытом подготовки спортсменов. В секции можно опробовать свои силы в разных видах единоборств, включая боевое самбо, кикбоксинг, грэпплинг, ММА и тайский бокс. Есть группы для взрослых, детей и девушек.

Адрес: м. Алексеевская, ул. 1-я Мытищинская, д. 23.

Цены:

абонемент на один месяц (12 групповых занятий) — 6000 рублей;

абонемент на три месяца (36 групповых занятий) — 14 000 рублей;

абонемент на шесть месяцев (72 групповых занятия) — 21 000 рублей.

Телефон: +7 (495) 231-64-03

UFIGHT

Премиальный бойцовский клуб UFIGHT находится в небоскрёбе «IQ-квартал» в Москва-Сити, куда можно доехать на метро. Помимо бокса и ММА, тут активно развивают тайский бокс и джиу-джитсу.

Адрес: м. Деловой центр, ул. Тестовская, 10, подъезд 1

Цены:

персональные занятия — 6000 рублей;

абонемент на один месяц (четыре групповых занятия) — 8000 рублей;

абонемент безлимитных тренировок на полгода — 60 000 рублей.

Телефон: +7 (495) 021-38-78

«Академия бокса»

Место подходит для каждого: профи и начинающего, детей и взрослых, мужчин и женщин. Клуб находится в знаковых для всего спорта Лужниках. Детали по расписанию и условиям лучше уточнять по телефону.

Адрес: м. Воробьёвы горы, ул. Лужники, д. 24, стр. 4.

Цены:

пробная тренировка в группе — 1000 рублей;

клубная карта на месяц для детей до 16 лет — от 10 000 рублей;

клубная карта на месяц для взрослых — от 15 000 рублей.

Телефон: +7 (495) 507-74-79

Go Boxing

Первая в России студия фитнес-бокса. Тренировки могут быть бесконтактными, с отработкой ударов только на груше. В среднем за одно занятие сжигается 800-1000 калорий. Студия предоставляет бесплатную гостевую парковку по записи.

Адрес: м. Арбатская, ул. Большая Молчановка, д. 34, стр. 2.

Цены:

групповой абонемент на восемь тренировок (45 дней) — 10 200 рублей;

разовая групповая тренировка — 1750 рублей.

Телефон: +7 (495) 148-70-70

Спортивный клуб «Комбат»

«Комбат» проводит занятия в разных стилях. Любители ударных секций могут опробовать себя в боксе и ММА, а ценители борцовских тренировок — в грэпплинге, вольной борьбе и джиу-джитсу. У всех специалистов стаж свыше трёх лет, образование и регалии. В клубе могут заниматься дети от пяти лет и взрослые.

Адрес: м. Сухаревская, Большая Сухаревская площадь, д. 9

Цены:

безлимитный абонемент для детей от пяти до 12 лет — 9000 рублей;

абонемент на месяц для взрослых (восемь тренировок) — 9000 рублей;

безлимитный абонемент для взрослых — 13 000 рублей.

Телефон: +7 (985) 727-85-35

SPARTA

Крупная сеть клубов по доступным ценам, ориентированная как на любителей, так и на подготовку к соревнованиям. В залах есть всё необходимое оборудование. Обучают боксу, самбо и дзюдо.

Адреса:

м. Кузьминки, Есенинский бульвар, д. 9, к. 2;

м. Перово, Зелёный проспект, д. 10 Б;

м. Новогиреево, Федеративный проспект, д. 37 Б;

м. Гольяново, Сахалинская улица, д. 5.

Цены:

абонемент на месяц для взрослых (восемь тренировок) — 5500 рублей;

безлимит на месяц (все дисциплины по всем залам) — 10 000 рублей;

пять персональных тренировок на месяц — 12 500 рублей.

Телефон: +7 (966) 004-17-77

Сеть залов Moscowboxing

Для тех, кто ищет зал именно в спальном районе, сеть клубов Moscowboxing предлагает несколько локаций. Все помещения заточены сугубо под бокс: ринги, мешки, зеркала и гантели для ОФП. Тренеры здесь помогут подобрать нагрузку для ваших целей.

Адреса:

м. Марьино, Луговой проезд, д. 5;

м. Митино, ул. Митинская, 24А, с 1;

м. Улица Скобелевская, ул. Изюмская, 22, к. 3;

м. Текстильщики, ул. Люблинская, д. 15 и другие.

Цены:

безлимит на групповые тренировки на месяц без подписки — 11 000 рублей;

безлимит на групповые тренировки на месяц с подпиской — 7700 рублей;

разовое групповое занятие с подпиской — 1500 рублей.

Телефон: +7 495 201-34-38

Sports Club Temper

Небольшой и камерный клуб, расположенный в центре. Просторный зал с хорошей вентиляцией, где в приоритете бокс и функциональные тренировки для начинающих. Есть отдельные группы фитбокса для девушек. Индивидуальная программа составляется по запросу.

Цены:

первая ознакомительная тренировка в группе — бесплатно;

разовое посещение — 1200 рублей;

абонемент на восемь занятий (месяц) — 8000 рублей;

безлимит на три месяца — 24 000 рублей.

Адрес: Москва, Тетеринский переулок, 8

Телефон: +7 (915) 001-33-99

Hard Fight Club

Современный клуб с широким выбором единоборств и сильной спортивной атмосферой. Посетители отмечают высокий уровень тренерского состава и возможность проводить в клубе время всей семьёй.

Адрес: ул. Бирюлёвская, 43 (ТЦ «Бирюлёвский»)

Цены:

разовая тренировка — 1000 рублей;

абонемент на месяц — 7000 рублей;

семейный абонемент — 11 500 рублей.

Телефон: +7 (915) 229-46-30

Сеть бесплатных секций (ГБУ «МОСГОРСПОРТ»)

Для тех, кто хочет попробовать новый вид активности без финансовых вложений, по всему городу работают бесплатные секции от Мосгорспорта. Тренировки доступны всем москвичам от шести лет при отсутствии медицинских противопоказаний для занятий. Опробовать свои силы можно в более чем 70 видах спорта, включая бокс, футбол, плавание, волейбол, настольный теннис, хоккей, гимнастику, бадминтон, армрестлинг и прочее. Главное условие — прописка в Москве. Заниматься спортом можно абсолютно бесплатно. А льготные категории граждан имеют приоритетную запись в секции.

Выбор спортивного комплекса зависит от возраста и направления деятельности, лучше уточнить информацию по телефону или почте. У Мосгорспорта открыто более 10 филиалов, вы точно найдёте подходящий.

Адреса:

м. Аэропорт, ул. Черняховского, д. 17, корп. 1 (для мужчин и женщин старше 55 лет);

м. Медведково, ул. Тайнинская, д. 17, корп. 1 (для детей от 10 до 17 лет);

м. Мичуринский проспект, ул. Раменки, д. 19, стр. 1 (для детей 7-17 лет и взрослых от 18 лет);

м. Планерная, ул. Вилиса Лациса, д. 26 (для мужчин и женщин от 18 до 59 лет);

м. Некрасовка, ул. Покровская, д. 22 (для детей от шести до девяти лет, для мужчин и женщин от 18 до 44 лет).

Телефон: +7 (495) 198-08-03

Выбор боксёрского клуба

Москва предлагает сотни залов и секций, но важно найти «свой». Вот несколько пунктов, которые нужно учитывать при выборе.

1. Грамотный тренер. От опыта и подхода наставника зависит буквально всё. На персональных тренировках сплит тренер уделяет максимум внимания именно вам. Это важнее, чем дизайн раздевалки.

2. Удачное расположение. Вам должно быть удобно добираться до зала. Это важный критерий для новичка.

3. Правильная атмосфера и качественный сервис. Обратите внимание на оснащённость, расписание и цены. В хороших клубах новичкам часто предоставляют экипировку бесплатно на первых порах.

4. Возможность «пробного удара». Практически все уважающие себя залы предлагают первую тренировку со скидкой. Это лучший шанс оценить клуб и его команду.

Важный момент — прежде чем покупать абонемент, честно ответьте себе на вопрос: зачем вам бокс? Тренеры помогут подобрать программу исходя из ваших целей, рассчитывая на постановку удара и технику или общее укрепление здоровья.

Спортивная Москва готова предложить варианты на любой вкус и бюджет: от ультрасовременных пространств в небоскрёбах до бесплатных занятий. Выбирайте клуб рядом с домом или работой и смело записывайтесь на первую пробную тренировку. Главное в боксе — никогда не откладывать первый удар.