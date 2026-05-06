Царскосельский марафон — 2026: дистанции, рекорды и особенности старта

Царскосельский марафон – ежегодный забег, проходящий в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Уже в эти выходные участники пробегут одну из шести дистанций. Рассказываем об особенностях старта.

О чём расскажем:

О старте

Царскосельский марафон в этом году пройдёт уже в восьмой раз. Главная отличительная черта старта – место проведения. Во время бега атлеты смогут увидеть три императорских дворца и насладиться видами старинной архитектуры.

Важен Пушкинский район Санкт-Петербурга и для лёгкой атлетики. Именно здесь, в посёлке Тярлево, в 1888 году были проведены первые в России соревнования по бегу. Царскосельский марафон – единственный массовый старт на 42,2 км, проходящий в этом знаковом месте.

Фото: Дарья Каменская / Пресс-служба Царскосельского марафона

Рекорды Царскосельского марафона

Марафон:

2:16.42 — Артём Алексеев, 2021 год;

2:30.57 — Алина Прокопьева, 2023 год.

Полумарафон, 21,1 км:

1:02.04 — Ринас Ахмадеев, 2021 год;

1:12.15 — Ксения Махнева, 2021 год.

11 км:

33.19 — Валентин Смирнов, 2025 год;

38.17 — Евгения Тауберт, 2025 год.

3 км:

08.01 — Михаил Игушкин, 2024 год;

10.26 — Алиса Кубышкина, 2024 год.

Фото: Анна Кузнецова / Пресс-служба Царскосельского марафона

Расписание

Старты на основные дистанции состоятся в первой половине дня воскресенья, 10 мая. Выдача стартовых пакетов начнётся двумя днями ранее. Детские старты назначены на 9 мая.

График выдачи стартовых пакетов и номеров:

8 мая, пятница, с 12:00 до 21:00;

9 мая, суббота, с 11:00 до 18:00.

Стартовые номера выдаются в ТРК ПИК рядом со входом в кинотеатр. 9 мая стартовые пакеты на детский забег будут выдавать на стадионе «Петровский» начиная с 13:00, выдача заканчивается за час до старта. Для получения стартового номера потребуются удостоверение личности и медицинская справка, для несовершеннолетних атлетов также нужно разрешение от родителей.

9 мая, суббота:

13:50 – разминка для участников 2022-2023 г. р.;

14:00-14:10 – старты участников 2022 и 2023 г. р. на 400 м;

14:20 – разминка для участников 2020-2021 г. р;

14:30-14:40 – старты участников 2020 и 2021 г. р. на 400 м;

14:50 – разминка для участников 2018-2019 г. р;

15:00-15:10 – старты участников 2018 и 2019 г. р. на 400 м;

15:20 – разминка для участников 2016-2017 г. р;

15:30-15:40 – старты участников 2016 и 2017 г. р. на 800 м;

15:50 – разминка для участников 2013-2015 г. р;

16:00 – старт участников 2013, 2014 и 2015 г. р на 800 м.

Фото: Дарья Каменская / Пресс-служба Царскосельского марафона

10 мая, воскресенье:

6:30 – открытие стартового городка;

8:10 – открытие соревнований;

8:15 – разминка для участников забегов на 42,2 и 21,1 км;

8:20 – заход спортсменов в стартовый коридор по кластерам;

8:30 – старт забегов на дистанции 42,2 и 21,1 км;

9:40-9:50 – финиш победителей забега на 21,1 км;

10:50-11:10 – финиш победителя забега на 42,2 км;

11:15 – разминка для участников забегов на 11 и 3 км;

11:20 – заход спортсменов в стартовый коридор по кластерам;

11:30 – старт забегов на дистанции 11 км и 3 км;

11:40-11:43 – финиш победителей забега на 3 км;

12:05-12:10 – финиш победителей забега на 11 км;

12:20-13:20 – награждение победителей в абсолютном первенстве;

13:30 – закрытие трассы, встреча последнего финишёра марафона;

14:00 – награждение победителей и призёров в возрастных группах.

Фото: Дарья Каменская / Пресс-служба Царскосельского марафона

Маршруты и дистанции

Забеги на все дистанции пройдут в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Старт расположится на Петербургском шоссе, а финиш – на пересечении Петербургского шоссе и Детскосельского бульвара. Трасса сертифицирована AIMS, Ассоциацией международных марафонов и пробегов. Каждая из дистанций измерена по мировым стандартам, что позволяет атлетам показывать на ней официальные результаты и получать разряды. Детские забеги пройдут на стадионе «Петровский».

Дистанции

Дистанция Лимит времени Возраст участников 42,2 км 5 часов 18 лет и старше 21,1 км 3 часа 18 лет и старше 11 км 1 час 45 минут 16 лет и старше 3 км 1 час 10 лет и старше 800 м – 9-13 лет 400 м – 3-8 лет

Бегуны на дистанциях 11, 21,1 и 42,2 км смогут увидеть более 10 знаковых достопримечательностей, среди которых Египетские ворота, Феодоровский собор, Орловские ворота, а также Екатерининский и Александровский дворцы.

Старт будет разделён на кластеры, буквенные обозначения которых расположатся рядом со стартовым номером. Бежать из более быстрого кластера нельзя. Организаторы настоятельно рекомендуют не использовать наушники во время бега, так как участники должны слышать сигналы судей и других атлетов.

Фото: pushkin-run.ru

Награждение

Все участники, успевшие преодолеть дистанцию в рамках лимита времени, получат памятную медаль с янтарём, символом Янтарной комнаты. Призёры и победители в абсолютном первенстве определяются по gun-time, то есть по времени от стартового выстрела до пересечения участником финишной черты. В возрастных категориях учитывается личное время бегуна, зафиксированное электронным чипом хронометража.

Результаты также будут фиксировать судьи на финише и система видеорегистрации. СМС с личным временем получит каждый участник, а итоговые результаты опубликуют на сайте забега. Важное уточнение для тех, кто побежит 11 км, – в протоколе будет указано время, затраченное на 10 км.

Фото: Анна Кузнецова / Пресс-служба Царскосельского марафона

Чтобы пробежать дистанцию легко и безопасно, начните подготовку заранее, выстройте тренировки, питание и восстановление правильно. И не забудьте размяться непосредственно перед стартом.