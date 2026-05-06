Эксперт рассказал об эффектах напитка и дал советы по приготовлению.

Имбирный шот для иммунитета: что это, в чём польза и кому его нельзя?

Имбирный шот — это концентрированный напиток небольшого объёма (30-70 мл), приготовленный на основе корня имбиря с добавлением лимона, мёда, сока или специй. Его пьют быстро, буквально залпом, отсюда и название — от английского shot.

В последние годы такой напиток продают в кофейнях, фитнес-клубах и позиционируют как быстрый способ «поддержать иммунитет». Но сама идея его приготовления не новая. Имбирь веками использовался в традиционной медицине. Его применяли при простуде, проблемах с пищеварением, слабости. Современные шоты — это просто адаптация старых рецептов под быстрый городской формат: минимум объёма, максимум концентрации вкуса и активных веществ.

Из чего готовят имбирные шоты?

Основа любого шота — это имбирь. Наиболее ценным считается свежий корень. В нём сохраняется максимум эфирных масел и активных соединений, отвечающих за вкус и биологические эффекты. Минимальный набор, из которого уже можно сделать рабочий шот:

свежий корень имбиря;

вода или свежевыжатый сок (апельсиновый, яблочный);

лимонный или лаймовый сок.

Для большей пользы и полноты вкуса используются дополняющие компоненты. В том числе:

мёд — смягчает жгучий вкус;

куркума — добавляет противовоспалительный эффект;

чёрный перец — улучшает усвоение пищи;

апельсин — делает вкус мягче;

яблоко — добавляет сладость и объём.

Для разнообразия в состав можно включать мяту, кайенский перец, корицу или готовить напиток на основе кокосовой воды. Главное, чтобы в напитке был корень имбиря. Имбирный порошок или настойки тоже можно использовать, но они дают слабый вкус и меньше пользы.

Полезны ли шоты из имбиря?

Владимир Лобков профессор Международной славянской академии, гастроэнтеролог высшей категории, терапевт «Основной компонент имбиря — гингерол. Именно он отвечает за характерную остроту и большинство пользы».

Косвенно поддерживает иммунную систему. Имбирь не укрепляет иммунитет, как принято думать, но обладает лёгким противовоспалительным действием и помогает организму бороться с инфекциями.

Поддерживает здоровье при простуде. Тёплый напиток с имбирём и лимоном облегчает состояние за счёт согревающего эффекта и улучшения кровообращения.

Хорошо влияет на пищеварение. Уменьшает чувство тяжести после еды, помогает вырабатывать пищеварительные соки и снижает тошноту. Именно поэтому имбирные напитки иногда рекомендуют при укачивании или после плотной еды.

Борется с оксидантами. То есть участвует в защите клеток от окислительного стресса. Однако рассчитывать на мощный «омолаживающий» эффект от одного шота не стоит.

Кому могут навредить имбирные шоты?

Имбирь – довольно острый даже в виде напитка. Не будем забывать, что шот – это концентрированный состав. Из мер предосторожности:

исключить передозировку, вызывающую раздражение слизистой рта, горла и желудка;

если есть аллергия на растения или специи, стоит начать приём с малых порций.

А теперь – к противопоказаниям. Запрещён напиток для:

людей с заболеваниями желудка. Имбирь стимулирует выработку желудочного сока, поэтому при гастрите, язвенной болезни или повышенной кислотности он провоцирует такие симптомы, как жжение, боль и дискомфорт в животе;

людей с чувствительным кишечником. Высокая концентрация активных веществ раздражает слизистую, в результате появляются изжога, вздутие и неприятные ощущения;

людей с плохой свёртываемостью крови. Гингерол разжижает кровь. Для здоровых людей это нормально и даже хорошо. Чем ниже вязкость крови, тем легче сердцу работать. Но если со свёртываемостью и так проблемы, то количество имбиря в рационе нужно сократить.

Рецепты имбирных шотов

Классический имбирный шот

Из всего разнообразия рецептов мы выбрали наиболее функциональные и простые в приготовлении. Начнём с классического. Каждый список ингредиентов рассчитан на одну порцию.

Время приготовления: 10 минут

Калорийность: около 40 ккал

Белки: 0,5 г

Жиры: 0,2 г

Углеводы: 9 г

Список ингредиентов:

корень имбиря — 20 г;

лимонный сок — 1 ст. л.;

вода — 50 мл;

мёд — 1 ч. л.

Способ приготовления

1. Натрите имбирь на мелкой тёрке, а лучше измельчите в блендере, отожмите сок через марлю или сито.

2. Смешайте его с водой и лимонным соком, добавьте мёд и тщательно перемешайте до однородности. Пейте сразу после приготовления.

Имбирно-куркуминовый шот

Лучше для иммунитета, но и противопоказаний здесь больше. К тому же вкус куркумы понравится не каждому.

Время приготовления: 10 минут

Калорийность: около 45 ккал

Белки: 1 г

Жиры: 0,5 г

Углеводы: 8 г

Список ингредиентов:

корень имбиря — 15 г;

куркума (свежая или порошок) — 0,5 ч. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

вода — 50 мл;

чёрный перец — щепотка.

Способ приготовления

1. Измельчите имбирь, смешайте с водой и лимонным соком, добавьте куркуму и щепотку чёрного перца.

2. Хорошо перемешайте до равномерного цвета. Пейте сразу.

Имбирно-апельсиновый шот

Вкусный яркий напиток, умеренно сладкий и острый. Его можно пить как холодным, так и чуть подогретым.

Время приготовления: 10 минут

Калорийность: около 60 ккал

Белки: 1 г

Жиры: 0,3 г

Углеводы: 12 г

Список ингредиентов:

корень имбиря — 15 г;

апельсиновый сок — 50 мл;

лимонный сок — 1 ч. л.;

мёд — 1 ч. л.

Способ приготовления

Измельчите корень, отожмите сок, смешайте его с остальными компонентами, добавьте мёд и перемешайте до однородности.

Советы по приготовлению

Выбирайте плотный, свежий корень имбиря без мягких участков и плесени. Кожица должна быть гладкой, без сильных морщин. Старый корень будет более жёстким и не таким ароматным. Корень лучше перемалывать целиком (получится больше жмыха), но допускается очищать тонким слоем — под кожурой сохраняется много полезных веществ.

Если вкус кажется слишком резким, не увеличивайте количество мёда — лучше разбавьте шот соком или водой. Готовьте напиток непосредственно перед употреблением. При длительном хранении вкус и аромат становятся менее яркими.

Вопреки мнению сообщества соцсетей, имбирные шоты не «защищают от простуды» и не дают чудесных эффектов. Однако регулярное употребление продуктов с антиоксидантами, витаминами и биологически активными веществами поддерживает общее состояние организма. Если у вас нормальная реакция на имбирь и есть желание попробовать что-то новое – дерзайте. Лишним такой шот точно не будет.

