Имбирный шот для иммунитета: что это, в чём польза и кому его нельзя?

Имбирный шот — это концентрированный напиток небольшого объёма (30-70 мл), приготовленный на основе корня имбиря с добавлением лимона, мёда, сока или специй. Его пьют быстро, буквально залпом, отсюда и название — от английского shot.
В последние годы такой напиток продают в кофейнях, фитнес-клубах и позиционируют как быстрый способ «поддержать иммунитет». Но сама идея его приготовления не новая. Имбирь веками использовался в традиционной медицине. Его применяли при простуде, проблемах с пищеварением, слабости. Современные шоты — это просто адаптация старых рецептов под быстрый городской формат: минимум объёма, максимум концентрации вкуса и активных веществ.
Из чего готовят имбирные шоты?
Основа любого шота — это имбирь. Наиболее ценным считается свежий корень. В нём сохраняется максимум эфирных масел и активных соединений, отвечающих за вкус и биологические эффекты. Минимальный набор, из которого уже можно сделать рабочий шот:
- свежий корень имбиря;
- вода или свежевыжатый сок (апельсиновый, яблочный);
- лимонный или лаймовый сок.
Для большей пользы и полноты вкуса используются дополняющие компоненты. В том числе:
- мёд — смягчает жгучий вкус;
- куркума — добавляет противовоспалительный эффект;
- чёрный перец — улучшает усвоение пищи;
- апельсин — делает вкус мягче;
- яблоко — добавляет сладость и объём.
Для разнообразия в состав можно включать мяту, кайенский перец, корицу или готовить напиток на основе кокосовой воды. Главное, чтобы в напитке был корень имбиря. Имбирный порошок или настойки тоже можно использовать, но они дают слабый вкус и меньше пользы.
Полезны ли шоты из имбиря?
«Основной компонент имбиря — гингерол. Именно он отвечает за характерную остроту и большинство пользы».
- Косвенно поддерживает иммунную систему. Имбирь не укрепляет иммунитет, как принято думать, но обладает лёгким противовоспалительным действием и помогает организму бороться с инфекциями.
- Поддерживает здоровье при простуде. Тёплый напиток с имбирём и лимоном облегчает состояние за счёт согревающего эффекта и улучшения кровообращения.
- Хорошо влияет на пищеварение. Уменьшает чувство тяжести после еды, помогает вырабатывать пищеварительные соки и снижает тошноту. Именно поэтому имбирные напитки иногда рекомендуют при укачивании или после плотной еды.
- Борется с оксидантами. То есть участвует в защите клеток от окислительного стресса. Однако рассчитывать на мощный «омолаживающий» эффект от одного шота не стоит.
Кому могут навредить имбирные шоты?
Имбирь – довольно острый даже в виде напитка. Не будем забывать, что шот – это концентрированный состав. Из мер предосторожности:
- исключить передозировку, вызывающую раздражение слизистой рта, горла и желудка;
- если есть аллергия на растения или специи, стоит начать приём с малых порций.
А теперь – к противопоказаниям. Запрещён напиток для:
- людей с заболеваниями желудка. Имбирь стимулирует выработку желудочного сока, поэтому при гастрите, язвенной болезни или повышенной кислотности он провоцирует такие симптомы, как жжение, боль и дискомфорт в животе;
- людей с чувствительным кишечником. Высокая концентрация активных веществ раздражает слизистую, в результате появляются изжога, вздутие и неприятные ощущения;
- людей с плохой свёртываемостью крови. Гингерол разжижает кровь. Для здоровых людей это нормально и даже хорошо. Чем ниже вязкость крови, тем легче сердцу работать. Но если со свёртываемостью и так проблемы, то количество имбиря в рационе нужно сократить.
Рецепты имбирных шотов
Классический имбирный шот
Из всего разнообразия рецептов мы выбрали наиболее функциональные и простые в приготовлении. Начнём с классического. Каждый список ингредиентов рассчитан на одну порцию.
Время приготовления: 10 минут
Калорийность: около 40 ккал
Белки: 0,5 г
Жиры: 0,2 г
Углеводы: 9 г
Список ингредиентов:
- корень имбиря — 20 г;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- вода — 50 мл;
- мёд — 1 ч. л.
Способ приготовления
1. Натрите имбирь на мелкой тёрке, а лучше измельчите в блендере, отожмите сок через марлю или сито.
2. Смешайте его с водой и лимонным соком, добавьте мёд и тщательно перемешайте до однородности. Пейте сразу после приготовления.
Имбирно-куркуминовый шот
Лучше для иммунитета, но и противопоказаний здесь больше. К тому же вкус куркумы понравится не каждому.
Время приготовления: 10 минут
Калорийность: около 45 ккал
Белки: 1 г
Жиры: 0,5 г
Углеводы: 8 г
Список ингредиентов:
- корень имбиря — 15 г;
- куркума (свежая или порошок) — 0,5 ч. л.;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- вода — 50 мл;
- чёрный перец — щепотка.
Способ приготовления
1. Измельчите имбирь, смешайте с водой и лимонным соком, добавьте куркуму и щепотку чёрного перца.
2. Хорошо перемешайте до равномерного цвета. Пейте сразу.
Имбирно-апельсиновый шот
Вкусный яркий напиток, умеренно сладкий и острый. Его можно пить как холодным, так и чуть подогретым.
Время приготовления: 10 минут
Калорийность: около 60 ккал
Белки: 1 г
Жиры: 0,3 г
Углеводы: 12 г
Список ингредиентов:
- корень имбиря — 15 г;
- апельсиновый сок — 50 мл;
- лимонный сок — 1 ч. л.;
- мёд — 1 ч. л.
Способ приготовления
Измельчите корень, отожмите сок, смешайте его с остальными компонентами, добавьте мёд и перемешайте до однородности.
Советы по приготовлению
Выбирайте плотный, свежий корень имбиря без мягких участков и плесени. Кожица должна быть гладкой, без сильных морщин. Старый корень будет более жёстким и не таким ароматным. Корень лучше перемалывать целиком (получится больше жмыха), но допускается очищать тонким слоем — под кожурой сохраняется много полезных веществ.
Если вкус кажется слишком резким, не увеличивайте количество мёда — лучше разбавьте шот соком или водой. Готовьте напиток непосредственно перед употреблением. При длительном хранении вкус и аромат становятся менее яркими.
Вопреки мнению сообщества соцсетей, имбирные шоты не «защищают от простуды» и не дают чудесных эффектов. Однако регулярное употребление продуктов с антиоксидантами, витаминами и биологически активными веществами поддерживает общее состояние организма. Если у вас нормальная реакция на имбирь и есть желание попробовать что-то новое – дерзайте. Лишним такой шот точно не будет.
