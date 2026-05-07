Городской полумарафон «Галичское Заозёрье» — 2026: особенности и расписание стартов

Городской полумарафон «Галичское Заозёрье» – не просто забег, а яркое событие с концертом, ярмаркой и экскурсиями. Пока участники преодолевают одну из шести дистанций, гости смогут проникнуться атмосферой этого праздника спорта. Рассказываем подробнее о старте в Костромской области.

О старте

«Галичское Заозёрье» — серия спортивных стартов, проходящих в Костромской области. В неё входят лыжные гонки, велогонки и, конечно же, забеги. Совсем скоро, 17 мая, состоится один из них – Городской полумарафон.

На выбор участникам представлено шесть беговых дистанций – от короткой до полумарафонской. А значит, что-то подходящее для себя найдёт как опытный бегун, так и новичок. Главные моменты соревнований будут транслировать онлайн и на большом экране прямо в центре города.

В программе праздника не только бег. Гостей ждут большой концерт с выступлением творческих коллективов, экскурсии по историческим и живописным местам Галича и соседних городов. Также в рамках события будет работать ярмарка.

Расписание

Городской полумарафон «Галичское Заозёрье» пройдёт в воскресенье, 17 мая. Днём ранее участники должны будут пройти комиссию по допуску, предоставив медицинскую справку и страховой полис, иначе стартовый номер получить не получится.

16 мая, суббота

13:00-18:00 – время работы комиссии по допуску участников и выдаче стартовых номеров на центральной площади города Галич.

17 мая, воскресенье:

7:00 – открытие стартового городка, регистрация участников, выдача стартовых номеров;

8:50 – торжественное открытие;

9:15 – старт забега на дистанцию 1 км;

9:20 – старт забега на дистанцию 800 м;

9:25 – старт забега на дистанцию 500 м;

9:40 – старт забегов на дистанции 21,1 и 10 км;

9:55 – старт забега на дистанцию 5 км;

11:00-13:00 – награждение победителей и призёров;

13:10 – закрытие финиша для участников забега на дистанцию 21,1 км;

13:30 – закрытие соревнований.

Маршруты и дистанции

Все старты пройдут в городе Галич Костромской области. Это городской старт, поэтому бо́льшую часть маршрута предстоит бежать по асфальту, остальную часть – по гравию. Участники смогут увидеть историческую архитектуру города и насладиться видом на Галичское озеро.

Дистанция Набор высоты Возраст участников 500 м — 2017 г. р. и младше 800 м — 2015-2016 г. р. 1 км — 2013-2016 г. р. 5 км 10 м 2012 г. р. и старше 10 км 58 м 2008 г. р. и старше 21,1 км 91 м 2008 г. р. и старше

Полумарафонская дистанция проходит в два круга, которые немного отличаются друг от друга. Организаторы подготовят разметку и указатели, это не позволит заблудиться. На преодоление 21,1 км отводится 3 часа 30 минут, контрольное время на отрезке 10 км для участников полумарафона – 1 час 45 минут.

Награждение

Все участники соревнований на финише получат памятную медаль. На полумарафонской дистанции подарками и денежными призами наградят атлетов с первого по восьмое места в абсолютном первенстве. Призовой фонд в этом году – 360 000 рублей. Также пройдёт награждение с первого по третье места в возрастных категориях.

На дистанции 10 км дипломы и памятные подарки получат мужчины и женщины, занявшие с первого по третье места в двух возрастных категориях. Среди участников забега на 5 км призами наградят атлетов с первого по третье места во всех возрастных категориях. Награждение в забегах на 500 и 800 м не проводится.

