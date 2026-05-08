От производства шляп до технологичной экипировки для походов: история бренда Columbia

Columbia Sportswear — американский бренд, который производит одежду, обувь и аксессуары для активного отдыха и повседневной носки. Компания известна практичными куртками, утеплёнными пуховиками и удобной обувью для походов. Продукция марки рассчитана на людей, которые ценят комфорт в любых погодных условиях — как во время городских прогулок, так и вылазок на природу.

Создание бренда

Компания появилась в 1938 году в Портленде, штат Орегон. Её создатели — Пол и Мари Ламфром. Семья эмигрировала в США из Германии в 1937 году: их текстильная фабрика в Германии была конфискована. Изначально это был дистрибьютор головных уборов — Columbia Hat Company.

Название выбрали в честь реки Колумбия, протекающей рядом с производством. Бизнес был небольшим, но устойчивым. Головные уборы пользовались спросом у местных жителей, особенно у тех, кто работал на открытом воздухе.

Гертруда Бойл Фото: columbia.com

В 1960‑х компания стала производить собственную спортивную одежду, сменив название на Columbia Sportswear. Ключевой этап в истории бренда пришёлся на 1970‑е годы, когда управление взяла на себя Гертруда Бойл. Ей и её сыну Тиму удалось спасти компанию от банкротства и переориентировать её на выпуск функциональной одежды для активного отдыха. Они сделали ставку на практичность и доступность, что в итоге определило дальнейшую стратегию бренда.

Успех и мировое признание

1970-1980‑е стали временем роста для Columbia. Бренд начал активно продвигать куртки с многослойной конструкцией. Съёмные подкладки и внешние оболочки позволяли адаптировать одежду к разным погодным условиям. Это решение оказалось удобным и выгодным для покупателей — вместо нескольких курток можно было купить одну с модульной системой.

Постепенно ассортимент расширялся. Появились утеплённые пуховики, ветровки с защитой от влаги, ботинки для хайкинга и аксессуары. Бренд делал ставку на практичность и доступность, поэтому его продукция стала популярна не только среди любителей походов, но и среди простых горожан. Columbia начал активно продвигать идею, что технологичная одежда может быть не только для спортсменов, но и для обычных людей, которым важно оставаться сухими в плохую погоду.

К середине 80-х о Columbia говорил весь мир Фото: columbia.com

К 1990‑м годам бренд Columbia вышел на международный рынок. Его товары, адаптированные под местные климатические условия, начали продаваться в Европе, Азии и других регионах. Например, для холодных стран выпускали более утеплённые модели, а для влажных — куртки с усиленной защитой от дождя. Компания изучала потребности покупателей в разных странах и корректировала дизайн и материалы, чтобы продукция оставалась функциональной в любых условиях.

Важным шагом стало спонсорство спортивных команд. В 2008 году бренд Columbia стал официальным спонсором велосипедной команды Team Columbia, участвовавшей в «Тур де Франс». Это помогло укрепить репутацию марки. Участие в крупных соревнованиях повысило узнаваемость Columbia за пределами США и показало, что одежда бренда подходит не только для прогулок, но и для серьёзных физических нагрузок.

Сотрудничество со звёздами

Columbia сотрудничает с рядом спортсменов и путешественников, чьи достижения и опыт помогают бренду продвигать экипировку и тестировать новинки. Среди заметных амбассадоров — Алекс Феррейра, фристайлист, серебряный призёр Олимпиады‑2018 и бронзовый призёр Олимпиады‑2022 в хафпайпе. Он использует одежду и снаряжение Columbia на соревнованиях и тренировках, делится впечатлениями от экипировки и участвует в рекламных кампаниях бренда.

Куртка горнолыжная мужская Columbia Platinum Peak II 3 L Shell Фото: Columbia

Ещё один амбассадор — Касси Шарп, олимпийская чемпионка по фристайлу, которая также демонстрирует продукцию Columbia и помогает дорабатывать коллекции с учётом запросов профессиональных лыжников.

Среди других партнёров бренда — Роберт Ирвин, австралийский телеведущий и защитник природы, сын Стива Ирвина. Роберт использует экипировку Columbia в экспедициях. Он проверял её в мангровых болотах, при работе с крупными рептилиями и в условиях тропической влажности.

Ветровка мужская Tall Heights III Hooded Softshell Фото: Columbia.com

Инновационные технологии

Columbia разработал несколько собственных технологий, которые сделали одежду и обувь более практичными. Одна из них — Omni‑Tech, водонепроницаемая и дышащая мембрана, используемая в куртках и ботинках. Она защищает от дождя и ветра, но при этом позволяет испаряться лишней влаге изнутри. Это значит, что в такой куртке не будет слишком жарко при активном движении, а ноги останутся сухими в сырую погоду.

Ещё одно решение — Omni‑Shield, водоотталкивающее покрытие для тканей. Капли воды скатываются с поверхности, не впитываясь, что продлевает срок службы одежды и сохраняет её внешний вид. Такая обработка особенно полезна для городских жителей: куртка дольше остаётся чистой, а пятна легче удалить.

Термобельё верх женское W Omni-Heat Infinity Knit LS Crew Фото: columbia.com

Технология Omni‑Heat помогает сохранять тепло в холодную погоду. Подкладка с отражающими точками (обычно серебристого цвета) отражает тепло тела обратно к владельцу, снижая теплопотери. Это не делает куртку сверхлёгкой или ультратонкой, но заметно повышает комфорт при минусовых температурах — особенно если нужно долго находиться на улице.

Для обуви компания разработала технологию Techlite. Она отвечает за амортизацию и поддержку стопы, снижая усталость при долгих прогулках. Подошва с такой технологией смягчает удары при ходьбе по асфальту или неровной тропе, что делает ботинки удобными для города и походов.

Кроме того, Columbia продолжает развивать экологичные инициативы. Бренд использует переработанные материалы в некоторых коллекциях, сокращает отходы производства и внедряет энергосберегающие технологии на фабриках.

Ассортимент продукции

Сегодня Columbia предлагает широкий выбор товаров для разных активностей. В коллекциях есть куртки и пуховики — от лёгких ветровок до утеплённых моделей с технологией Omni‑Heat. Они подходят как для города, так и для несложных походов. Брюки и шорты бренда шьют из эластичных материалов с защитой от влаги и ветра, чтобы движения оставались свободными, а ноги — сухими.

Обувь Columbia включает ботинки для хайкинга, кроссовки и сандалии. В них используют технологии амортизации и сцепления, чтобы снизить нагрузку на суставы и обеспечить устойчивость на разных поверхностях. Аксессуары — шапки, перчатки, шарфы и рюкзаки — дополняют основную экипировку.

Ботинки утеплённые мужские Expeditionist Shield Фото: Columbia.com

У бренда есть линейки для разных сезонов и условий. Одежда из линейки Outdoor предназначена для походов и активного отдыха на природе. Она более прочная, с усиленными участками и продвинутыми защитными свойствами.

Urban — это повседневная одежда с элементами технологичных решений, подходящая для города. Для детей Columbia выпускает отдельную коллекцию Kids — с теми же технологиями, но адаптированную по дизайну и размерам.

Поло мужское Parsons Point Polo Фото: Columbia.com

Бренд сегодня

Штаб‑квартира Columbia по‑прежнему находится в Портленде (Орегон, США). Производство распределено по нескольким странам. Значительная часть товаров выпускается на фабриках в Азии (в том числе во Вьетнаме и Китае), что позволяет сохранять доступные цены.

На текущий момент ключевая фигура в управлении Columbia Sportswear Company — Тимоти П. Бойл. Он занимает должности председателя совета директоров и генерального директора компании. Бойл работает в Columbia с 1971 года, пост генерального директора занимает с 1988‑го, а председателя совета директоров — с 2020‑го. Тимоти Бойл — внук основателей компании Пола и Мари Ламфромов. Ему принадлежит около 44,5% акций компании, что делает его крупнейшим акционером.

Сегодня одежда марки продаётся по всему миру Фото: istockphoto.com

В ноябре 2025 года в структуре управления произошли изменения. Появились две позиции сопрезидентов. Питер Дж. Брэгдон отвечает за международное направление и смежные бренды (Mountain Hardwear, prAna и Sorel), а также курирует административные функции и продажи для международных дистрибьюторов. Джозеф П. Бойл, сын Тимоти Бойла, возглавил бренд Columbia, включая североамериканское направление бизнеса. Джозеф работает в компании с 2005 года.

За почти 85 лет бренд Columbia прошёл путь от небольшого дистрибьютора головных уборов до крупного международного бренда. Его успех основан на простых принципах: делать практичную одежду и обувь, которая выдержит непогоду, прослужит несколько сезонов и не потребует больших вложений. Columbia остаётся выбором тех, кто хочет комфортно проводить время на свежем воздухе — будь то поход в лес, прогулка по городу или поездка за город на выходные.