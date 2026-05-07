«Джунгли», «Изгой», «Погребённый заживо» и ещё 7 крутых фильмов о выживании

Бо́льшая часть фильмов вдохновлена реальными событиями, когда главные герои вынуждены бороться за жизнь в экстремальных условиях. В нашей подборке представлены лучшие фильмы, которые держат в напряжении даже самого требовательного киномана.

«Выживший», США, 2015 год

Жанр: приключения, вестерн

Режиссёр: Алехандро Гонсалес Иньярриту

В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Том Харди, Донал Глисон, Уилл Поултер

Возрастные ограничения: 18+

В основе сюжета лежит реальная история колониста Хью Гласса, произошедшая в 1823 году. Тогда тяжело раненного в бою с медведицей Хью бросили товарищи, и мужчине не оставалось ничего другого, как ползком пробираться к своему форту. Так как друзья забрали у Хью всё снаряжение и оружие, он, питаясь падалью и корнями растений, всё же сумел добраться до крепости. Главной отличительной чертой фильма и истории служит то, что в действительности Гласс простил своих товарищей.

Кадр из фильма «Выживший» Фото: «Кинопоиск»

На съёмки фильма было отведено девять месяцев, хотя сам съёмочный процесс занял не более 80 дней. Такой размах объяснялся желанием режиссёра снимать исключительно при естественном освещении. В результате ежедневно тратилось чуть более двух часов, отчего съёмочный день всегда был чётко распланирован.

Леонардо Ди Каприо, исполнивший главную роль Хью Гласса, рассказывал, что эта работа стала для него самой сложной в карьере. Актёру пришлось учиться стрелять из мушкета, разводить костёр и даже освоить два языка североамериканских индейцев. Будучи вегетарианцем, Ди Каприо в одной из сцен действительно ел сырое мясо. Впрочем, все старания знаменитости окупились с лихвой: за работу актёр удостоился премии «Оскар».

«Во власти стихии», США, Гонконг, Исландия, 2018 год

Жанр: боевик, триллер, драма

Режиссёр: Бальтасар Кормакур

В главных ролях: Шейлин Вудли, Сэм Клафлин, Джеффри Томас

Возрастные ограничения: 18+

Фильм снят на основе реальной истории выживания Тэми Олдхэм Эшкрафт. В 1983 году яхта, которую перегоняли жених и невеста, попала в сильнейший шторм. Сильной волной судно разбило, надежды на спасение практически не было. Оказавшись один на один со стихией, Тэми доказала волю к жизни и в одиночку сумела освоить управление полуразрушенной яхтой. В то время как её жених Ричард Шарп погиб.

Кадр из фильма «Во власти стихии» Фото: «Кинопоиск»

Тэми больше месяца дрейфовала в Тихом океане, пока не добралась до Гавайских островов. Эту трагическую историю Тэми позже описала в своей книге «Во власти стихии: 41 день выживания в океане». Съёмки картины давались нелегко: 90% всех сцен снимали в открытом море.

«Джунгли», Австралия, Великобритания, 2017 год

Жанр: триллер, драма, приключения

Режиссёр: Грег Маклин

В главных ролях: Дэниэл Рэдклифф, Томас Кречман, Алекс Расселл

Возрастные ограничения: 18+

Картина основана на реальных событиях, которая рассказывает об израильском путешественнике Йосси Гинсберге, вынужденном в дикой природе проявить волю к жизни и найти путь к свободе.

Кадр из фильма «Джунгли» Фото: «Кинопоиск»

Фильм повествует о группе друзей, отправившихся в непроходимые джунгли Боливии в поисках сокровищ и экстремальных ощущений. Но в результате непредвиденных событий проводник, который должен был вести за собой туристов, бесследно исчез. И главным героям предстояло самостоятельно выживать в диких условиях. Для того чтобы больше походить на истощённого героя, Дэниэл Рэдклифф, исполнитель главной роли, специально сидел на строжайшей диете. По словам актёра, его ежедневный рацион состоял из куриной грудки и одного протеинового батончика.

«Дикая», США, 2014 год

Жанр: драма, приключения

Режиссёр: Жан-Марк Валле

В главных ролях: Риз Уизерспун, Лора Дерн, Томас Садоски

Возрастные ограничения: 18+

Картина рассказывает о женщине, чья жизнь претерпевает большие трудности: брак разваливается на части, а после трагической гибели матери героиня и вовсе решается на отважный шаг. Чтобы исцелить душевные травмы, она отправляется в одиночное путешествие по горам.

В основе сюжета – реальная история Шерил Стрейд – женщины, которая отправилась в одиночный поход, совершенно не имея подобного опыта. Смерть матери, развод и проблемы в жизни заставили её переосмыслить жизнь путём преодоления трудностей.

Кадр из фильма «Дикая» Фото: «Кинопоиск»

Шерил лично отправила Риз Уизерспун экземпляр своей автобиографической книги «Дикая. Опасное путешествие как способ обрести себя» за несколько месяцев до её выхода в тираж. По мнению писательницы, именно Риз идеально подошла на роль. Кстати, Стрейд тоже появилась в фильме: она сыграла эпизодическую, но знаковую роль женщины, которая подвозит героиню Риз до нужного места и желает ей удачи.

«Идеальный шторм», США, 2000 год

Жанр: драма, приключения

Режиссёр: Вольфганг Петерсен

В главных ролях: Джордж Клуни, Марк Уолберг, Джон Си Райли

Возрастные ограничения: 18+

Драма снята по мотивам документальной книги Себастьяна Юнгера «Идеальный шторм: Правдивая история мужчин против моря» и рассказывает о простых рыбаках, отдавших свои жизни морю в 1991 году, когда их судно «Андреа Гали» попало в сильнейший шторм.

Кадр из фильма «Идеальный шторм» Фото: «Кинопоиск»

Для съёмок фильма использовалась практически полная копия «Андреа Гали» – «Леди Грейс». По завершении работы инвентарь купил один бостонский ресторан. Сейчас судно стоит на причале в Глостере и служит напоминанием о чудовищной стихии, унёсшей жизни моряков, которые оказались в ловушке стихии.

«Погребённый заживо», Испания, Великобритания, Франция, США, 2010 год

Жанр: триллер, драма

Режиссёр: Родриго Кортес

В главных ролях: Райан Рейнольдс, Хосе Луис Гарсия Перес, Роберт Паттерсон

Возрастные ограничения: 18+

Напряжённый триллер о выживании рассказывает о молодом водителе в Ираке Поле Конрое. Главный герой теряет сознание и приходит в себя, будучи замурованным в деревянном гробу. У мужчины есть только зажигалка и телефон. Надеясь на спасение, Пол вступает в борьбу за выживание, где каждая минута может стать последней.

Кадр из фильма «Заживо погребённый» Фото: «Кинопоиск»

Исполнитель главной роли Райан Рейнольдс признался, что к окончанию съёмочного процесса начал страдать от клаустрофобии. В одной из сцен актёр действительно оказался полностью погребённым в песок. На площадке дежурила бригада врачей, чтобы избежать несчастного случая.

«127 часов», Великобритания, Франция, США, 2010 год

Жанр: триллер, биография, драма

Режиссёр: Дэнни Бойл

В главных ролях: Джеймс Франко, Кейт Мара, Эмбер Тэмблин

Возрастные ограничения: 18+

Драма основана на реальных событиях: 26 апреля 2003 года опытный скалолаз Арон Ралстон отправился в каньон Блуджон. Мужчина допустил роковую ошибку и не сообщил родным о своём маршруте. Во время рискованного спуска в расщелину на Арона упал камень, который зажал его руку. В суровых условиях, под палящим солнцем, без еды и воды Ралстон оказался на грани жизни и смерти.

Кадр из фильма «127 часов» Фото: «Кинопоиск»

В борьбе за жизнь на шестые сутки заточения мужчина предпринял единственный верный, по его мнению, шаг: он ампутировал застрявшую руку. Чтобы не сойти с ума от одиночества и неопределённости, Арон вёл видеодневник, который впоследствии разрешил посмотреть исполнителю главной роли в фильме Джеймсу Франко и режиссёру Дэнни Бойлу. Съёмки картины проходили в том же каньоне, который когда-то служил местом заточения Арона Ралстона.

«Жизнь Пи», США, Тайвань, Великобритания, 2012 год

Жанр: фэнтези, драма, приключение

Режиссёр: Энг Ли

В главных ролях: Сурадж Шарма, Ирфан Кхан, Гаутам Белур

Возрастные ограничения: 6+

Фильм снят по мотивам мирового одноимённого бестселлера Яна Мартела, который вышел в свет в 2001 году. Книга имела внушительный успех и даже получила престижнейшую награду в области английской литературы – Букеровскую премию. Рассказывается история индийского мальчика Пи – сына владельца зоопарка, который вынужден эмигрировать с семьёй. Но на пути к новой жизни корабль терпит крушение, и мальчик остаётся в шлюпке, где оказывается один на один с бенгальским тигром.

Сцены в лодке с тигром на самом деле сделаны при помощи компьютерной графики. В остальных случаях присутствовал настоящий тигр.

Кадр из фильма «Жизнь Пи» Фото: «Кинопоиск»

«Марсианин», США, Великобритания, Венгрия, 2015 год

Жанр: фантастика, драма

Режиссёр: Ридли Скотт

В главных ролях: Мэтт Дэймон, Джессика Честейн, Чиветель Эджиофор

Возрастные ограничения: 18+

Фильм рассказывает о марсианской миссии, которая вынуждена покинуть красную планету из-за неожиданно надвигающейся песчаной бури. Инженер и биолог Марк Уотни в исполнении Мэтта Дэймона теряет связь с командой. Решив, что он погиб, команда возвращается на землю без него. Целых четыре года главный герой вынужден выживать до тех пор, пока следующая миссия его не заберёт.

Кадр из фильма «Марсианин» Фото: «Кинопоиск»

В основе сюжета лежит одноимённый роман Энди Уира. Автор не планировал выпускать книгу в широкие массы, он лишь опубликовал небольшую историю в своём блоге, но читатели настолько заинтересовались рассказом, что побудили Энди написать целый роман. Кстати, все сцены с Мэттом Дэймоном снимались в течение пяти недель без перерыва, а сам съёмочный процесс занял 70 дней.

«Изгой», США, 2000 год

Жанр: приключение, драма

Режиссёр: Роберт Земекис

В главных ролях: Том Хэнкс, Хелен Хант, Крис Нот

Возрастные ограничения: 16+

Драма рассказывает об обычном сотруднике почтовой службы Чаке Ноланде, который терпит авиакатастрофу и оказывается на необитаемом острове. Вокруг только Тихий океан и слабая надежда на выживание. Мужчина учится добывать пропитание и пытается выжить в тяжёлых условиях дикой природы.

Кадр из фильма «Изгой» Фото: «Кинопоиск»

Чтобы добиться максимальной реалистичности, сценарист картины Уильям Бройлс лично провёл неделю на необитаемом острове, чтобы понять, каково жить в диких условиях. Кстати, съёмки драмы были приостановлены на целый год, чтобы исполнитель главной роли Том Хэнкс смог поправиться на 20 кг и отрастить бороду и волосы.