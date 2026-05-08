Экстремальный забег «Стальной характер» — 2026: как пройдут соревнования?

Любите бегать, но монотонная активность кажется слишком скучной? Тогда забег с полосой препятствий – то, что вам нужно. Один из таких стартов, «Стальной характер», совсем скоро пройдёт в Воронеже. Участники будут перелезать через стены, взбираться по канату и ползти под проволокой. Рассказываем больше про экстремальную гонку.

О старте

Забег «Стальной характер» — это экстремальная спортивная активность, включающая в себя не только гонку, но и преодоление препятствий разной сложности. Здесь не так важны скорость и время, главное – превозмочь себя и пройти всю дистанцию.

Принять участие можно как индивидуально, так и в команде. Организаторы делают акцент на корпоративном формате: ведь сплочённость и взаимовыручка во время совместного прохождения дистанции проявляются сильнее всего. Команда может выбрать одну или несколько дистанций, всё зависит от физической формы и амбиций участников. Минимальное количество бегунов в каждой команде – шесть человек.

На выбор представлено пять трасс разной длины и содержания, суммарно подготовлено более 25 препятствий. Максимальное количество участников – 2000 человек. Бежать дистанции они будут не одновременно. На старте всех поделят на группы до 200 человек, которые будут начинать забеги каждые полчаса.

Фото: vk.ru / steelcharacter36

Расписание

Экстремальный забег «Стальной характер» состоится в субботу, 16 мая. С более подробной программой мероприятия можно ознакомиться ниже.

8:00-15:00 – регистрация участников;

9:00-18:00 – работа фан-зоны;

12:00 – официальное открытие;

12:30 – первый старт;

13:30 – второй старт;

14:00 – четвёртый старт;

14:30 – пятый старт;

17:00 – завершение забега.

Для прохождения регистрации и получения стартового пакета необходимо предоставить удостоверение личности, медицинскую справку и заполненный бланк отказа от претензий. Участники командного забега выбирают ответственное лицо, которое подаёт заявку и регистрирует всех членов команды.

Фото: vk.ru / steelcharacter36

Маршрут и дистанции

Соревнования пройдут в спортивном комплексе «Белый колодец» в Воронежской области. Как мы уже говорили, всего будет пять трасс, их протяжённость – от 3 до 11 км. Рассказываем подробнее о каждой.

Дистанции экстремального забега «Стальной характер»

3 км. Это самая простая из дистанций, здесь участников ждёт 10 препятствий. Она отлично подойдёт для знакомства с форматом и оценки собственных возможностей.

Уровень нагрузки повышается, по ходу дистанции участники пройдут через 15 препятствий. Эта трасса считается классической и подходит для большинства атлетов.

Организаторы позиционируют эту трассу как оптимальное сочетание расстояния и количества разнообразных препятствий на силу, выносливость и преодоление страхов.

Этот маршрут подойдёт не для всех. Перед выбором этой дистанции нужно не только быть уверенным в своих силах, но и ранее участвовать в подобных стартах на более короткие дистанции. Здесь вас будет ждать настоящая проверка всех физических качеств.

Самый сложный формат с максимальным количеством испытаний. Атлеты должны быть готовы к крутым подъёмам и быстрым спускам. Медаль на этой дистанции – не просто память о забеге, а символ преодоления себя.

Фото: vk.ru / steelcharacter36

Награждение

Это забег не на время, он в первую очередь направлен на получение эмоций. Поэтому здесь не будет награждения в абсолютном первенстве или по возрастным группам. Все участники, успешно преодолевшие дистанцию, получают памятную медаль финишёра.

Фото: vk.ru / steelcharacter36

Этот забег требует не только физической подготовки, но и готовности испачкаться. Многие этапы заставят участников «искупаться» в грязи. Учитывайте это перед регистрацией.