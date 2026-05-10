Модная весна в спортивном стиле: трендовые мужские образы из Милана

Недавно мы разбирали стритстайл-образы в спортивном стиле на Неделе моды в Париже. А сейчас переходим к другой фэшн-столице — Милану. Чем отличается местный стритстайл?

Индира Фаттахова персональный стилист, сертифицированный типолог по системам MBTI «Если Париж остаётся столицей моды как искусства, то Милан сегодня — центр дерзкого и живого стритстайла. Здесь мужчины не боятся выглядеть ярко, смешивать классику со спортом, добавлять провокацию и при этом сохранять мужественность. Именно поэтому миланский стиль сейчас кажется таким привлекательным и современным. Предлагаю разобрать образы гостей последней Недели моды в Милане и вооружиться советами, чтобы удачно повторить эти эксперименты в своей модной жизни».

Образ №1

Яркий и уверенный образ, который подчёркивает, что у моды нет возраста. Спортивные шаровары, кроссовки, оранжевое худи и джинсовка создают многослойность и динамику. Жёлтые мотоперчатки перекликаются с принтом, добавляя энергии, а очки усиливают характер.

Стритстайл на Неделе моды в Милане (осень-зима-2026/2027) Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Как повторить: работайте с насыщенными цветами и повторяйте их в деталях — это делает образ цельным.

Образ №2

Русская шапка-ушанка, повторяющая изгибы пиратской шляпы, клетчатая юбка и грубые кроссовки — образ выглядит максимально смело и даже немного бунтарски. Но именно контраст юбки и тяжёлой обуви сохраняет мужскую энергию. Брелоки на сумках и солнечные очки добавляют ещё больше дерзости. Хотя здесь харизмы хватает и без аксессуаров.

Стритстайл на Неделе моды в Милане (осень/зима-2026/2027) Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Как повторить: добавить один провокационный элемент (юбка, необычная шапка). Сочетать его с объёмными кроссовками. Оставить цвета спокойными: бежевый, серый, чёрный. Добавить очки или брелоки в качестве акцента.

Образ №3

Здесь мы видим более спокойный и дипломатичный стиль. Выбраны благородные тёмные оттенки. Свитшот на молнии, двойной ворот и нейтральная футболка создают аккуратную многослойность. Всё выглядит лаконично, сдержанно и очень по-мужски. А детали вроде ремня, очков и даже синего чехла на телефоне делают образ цельным.

Стритстайл на Неделе моды в Милане (осень/зима-2026/2027) Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Как повторить: использовать два-три слоя одежды. Сочетать ярко-синий, чёрный и коричневый. Слегка расстёгивать верхний слой. Добавлять минималистичные аксессуары.

Образ №4

Этот образ балансирует на грани фрик-эстетики. Расстёгнутые сапоги на каблуках, носки с логотипом, шорты, яркий свитшот и шапка выглядят очень необычно и даже шокирующе. Это скорее подиумный стритстайл, чем реальная повседневность. Но именно такие выходы двигают мужскую моду вперёд и постепенно меняют восприятие привычного гардероба.

Стритстайл на Неделе моды в Милане (осень/зима-2026/2027) Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Как повторить: взять яркий свитшот как главный акцент, сочетать его с необычной обувью. Добавить спортивные элементы и оставить только одну странную деталь, чтобы образ был носибельным.

Образ №5

Главный акцент здесь — объёмные джинсы-варёнки с низкой посадкой, которые буквально волочатся по полу. Именно эта небрежность делает образ таким стильным и современным. Сверху — оверсайз-бомбер джинсового кроя с потёртыми воротником и карманами, что добавляет образу винтажности. Интересная деталь — майка с сердечком внутри. Будто специально добавили немного романтики в этот грубоватый деним-образ. И, конечно, всё завершается удобными кедами, которые делают стиль максимально расслабленным.

Стритстайл на Неделе моды в Милане (осень/зима-2026/2027) Фото: Matteo Rossetti/Getty Images

Как повторить: выбрать широкие джинсы с низкой посадкой, добавить объёмную джинсовку, использовать винтажные потёртости. Завершить образ кедами или кроссовками.

Образ №6

Первое, что сразу привлекает внимание, — ярко-синие кроссовки в клетку с белыми полосками по бокам. Плоская подошва делает их особенно модными и напоминает эстетику винтажной спортивной обуви. Кажется, что весь образ строился именно вокруг них. Объёмные мягкие брюки, двухцветная джинсовка, множество аксессуаров, наушники и сумка через плечо создают ощущение современной городской жизни. Всё выглядит очень естественно и при этом продуманно.

Стритстайл на Неделе моды в Милане (осень/зима-2026/2027) Фото: Claudio Lavenia/Getty Images

Как повторить: выбрать яркие, стилеобразующие кроссовки как главный акцент. Сочетать их с объёмными брюками. Добавить оверсайз-джинсовку. Использовать аксессуары: наушники, сумку через плечо и оставить силуэт расслабленным.

Образ №7

Очень гармоничный образ за счёт спокойной серой базы. Верх и середина практически создают монохром, который отлично подчёркивает африканский принт на брюках. Чёрные ботинки перекликаются с меховой шапкой русского стиля и дредами, создавая интересный контраст культур и фактур. Сам по себе образ довольно простой, но именно меховая шапка делает его запоминающимся. И, конечно, внимание сразу цепляет яркий аксессуар на груди.

Стритстайл на Неделе моды в Милане (осень/зима-2026/2027) Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Как повторить: собрать базу в серых оттенках, добавить один яркий принт. Использовать интересный головной убор, грубую обувь и добавить один яркий аксессуар.