ПП-блюда в мультиварке: 8 простых рецептов на каждый день

Правильное питание давно перестало быть чем-то сложным и дорогим. Сейчас ПП не подразумевает строгие ограничения и пресную еду. Привычные блюда можно приготовить вкусно: всё, что вам нужно сделать – обзавестись мультиваркой. Нехитрая техника экономит время, не требует постоянного контроля и позволяет готовить без большого количества масла.

О чём расскажем:

Основные принципы приготовления

Главное правило ПП — выбирать простые и качественные продукты. Для полезных блюд нужны овощи, крупы, нежирное мясо, рыба, бобовые, натуральные молочные продукты. Это база, которую можно дополнять другими функциональными ингредиентами. Обязательно убираем из рациона сахар и жирные соусы. От растительного масла избавляемся частично – оно допустимо в сыром виде в салатах, но жарить на нём не рекомендуется.

Мультиварка хороша тем, что в ней продукты сохраняют вкус и сочность даже при минимуме жира. А ещё в ней удобно готовить на пару, тушить и запекать. Это делает блюда менее калорийными и более лёгкими для пищеварения.

Фото: istockphoto.com/arinahabich

Основная ошибка многих новичков – загружать в неё всё подряд и побольше. Но в ПП принцип другой – чем проще состав, тем легче контролировать калорийность и баланс белков, жиров и углеводов. К тому же простые блюда лучше усваиваются. Далее приведём примеры рецептов на все случаи жизни.

Карлыгаш Тулешева повар ресторана «Территория вкуса» «Поделюсь секретами приготовления ПП-блюд в мультиварке».

Завтраки

Известно, что утренний приём пищи должен давать много энергии, содержать белок и быть не слишком тяжёлым.

Во всех рецептах ниже калорийность и БЖУ указаны для одной порции. Для ПП-рецептов чаще всего используют режимы «Тушение», «На пару», «Выпечка», «Каша», «Суп».

Овсяная каша с фруктами

Фото: istockphoto.com/radiomarlena

Каша получается сытной, мягкой и лёгкой. Фрукты заменяют сахар, а подготовка ингредиентов занимает буквально несколько минут.

Время приготовления: 20-25 минут

Количество порций: 2

Калорийность: около 230 ккал

Белки: 7 г

Жиры: 4 г

Углеводы: 40 г

Список ингредиентов:

овсяные хлопья — 100 г;

молоко — 200 мл;

вода — 200 мл;

яблоко — 1 шт.;

банан — 1 шт.;

корица — по вкусу;

мёд — 1 ч. л.

Способ приготовления

1. Выложите овсяные хлопья в чашу мультиварки, добавьте молоко и воду.

Фото: istockphoto.com/Toru Kimura

2. Включите режим «Каша» на 15-20 минут. Пока каша готовится, нарежьте фрукты небольшими кусочками.

3. Готовую овсянку перемешайте, добавьте мёд и корицу. Сверху выложите фрукты.

Фрукты можно добавить за пять минут до окончания готовки. Так они станут мягче, а каша получится более однородной.

Омлет с овощами

Фото: istockphoto.com/rudisill

Лёгкий и быстрый вариант диетического завтрака. Омлет получается воздушным и сочным, а овощи делают его ярче и полезнее.

Время приготовления: 15-20 минут

Количество порций: 2

Калорийность: около 190 ккал

Белки: 14 г

Жиры: 10 г

Углеводы: 9 г

Список ингредиентов:

яйца — 4 шт.;

молоко — 50 мл;

помидор — 1 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

шпинат — 50 г;

соль и чёрный перец — по вкусу.

Способ приготовления

1. Нарежьте овощи небольшими кусочками. В отдельной посуде взбейте яйца с молоком, добавьте соль и перец.

Фото: istockphoto.com/krblokhin

2. Выложите овощи в мультиварку, сверху залейте яичной смесью. Готовьте на режиме «Выпечка» около 15 минут.

Омлет будет не сытным без углеводов, поэтому добавьте к завтраку пару кусочков хлебцев или тосты.

Основные блюда

Чаще всего подаются на обед, но подойдут и для ужина. Можно готовить сразу несколько порций на два-три дня. Но помните: чем дольше блюдо стоит в холодильнике, тем хуже вкус и меньше пользы. Кстати, свежесть – это ещё один из принципов ПП.

Курица с овощами на пару

Фото: istockphoto.com/from_my_point_of_view

Универсальное блюдо, которое хорошо насыщает, но не оставляет тяжести. Филе лучше брать из грудки, однако подойдёт и бедро без кожицы.

Время приготовления: 35-40 минут

Количество порций: 3

Калорийность: около 260 ккал

Белки: 28 г

Жиры: 8 г

Углеводы: 14 г

Список ингредиентов:

куриное филе — 500 г;

брокколи — 200 г;

морковь — 1 шт.;

кабачок — 1 шт.;

соль и паприка — по вкусу.;

оливковое масло — 1 ч. л.

Способ приготовления

1. Филе нарежьте средними кусочками и слегка натрите специями.

Фото: istockphoto.com/semenovp

2. Овощи нарежьте крупно.

3. В чашу мультиварки налейте холодную воду (600 мл), установите контейнер.

4. Выложите курицу и овощи. Готовьте на режиме «На пару» около 30 минут.

Если добавить чеснок, блюдо получается намного ароматнее.

Рагу из говядины с картофелем и морковью

Фото: istockphoto.com/Tatiana Volgutova

Блюдо отлично подходит для холодного времени года. Благодаря мультиварке мясо становится очень мягким, а овощи пропитываются ароматным бульоном.

Время приготовления: 1 час 20 минут

Количество порций: 4

Калорийность: около 320 ккал

Белки: 24 г

Жиры: 11 г

Углеводы: 30 г

Список ингредиентов:

говядина — 500 г;

картофель — 4 шт.;

морковь — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

томатная паста — 1 ст. л.;

вода — 300 мл;

соль — по вкусу;

лавровый лист — 1 шт.

Способ приготовления

1. Нарежьте мясо небольшими кусочками. Овощи очистите и крупно нашинкуйте.

Фото: istockphoto.com/arinahabich

2. Выложите всё в чашу, добавьте томатную пасту, специи и воду.

3. Перемешайте. Готовьте на режиме «Тушение» около одного часа.

Для приготовления лучше покупать говяжью лопатку. Она самая мягкая. Другие части туши можно немного отбить, чтобы было сочнее.

Супы

Супы необходимы в рационе, причём не обязательно подавать их только на обед. Небольшая порция может выступать даже в качестве перекуса.

Овощной суп-пюре

Фото: istockphoto.com/Fascinadora

Лёгкий суп без мяса получается нежным, ароматным и достаточно сытным. С его помощью очень легко добавить в рацион больше овощей.

Время приготовления: 40 минут

Количество порций: 4

Калорийность: около 140 ккал

Белки: 4 г

Жиры: 5 г

Углеводы: 18 г

Список ингредиентов:

цветная капуста — 300 г;

картофель — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт;

вода — 700 мл;

сливки 10% — 50 мл;

соль и зелень — по вкусу.

Способ приготовления

1. Овощи очистите и нарежьте крупными кусочками.

Фото: istockphoto.com/Olha Romaniuk

2. Переложите их в чашу мультиварки, залейте водой и готовьте на режиме «Суп» около 30 минут. Затем измельчите всё блендером до кремовой консистенции.

3. Добавьте сливки и зелень.

Если хотите сделать блюдо вкуснее и питательнее, можно добавить в него мелкие кусочки курицы или говядины. Чтобы мясо успело провариться за 30 минут, его нужно покрошить очень мелко. Если на это нет времени – просто добавьте в суп фарш.

Томатный суп с фасолью

Фото: istockphoto.com/Svetlana Monyakova

Здесь мясо тоже не предусмотрено, но в рецепте есть фасоль, а значит, небольшое количество растительного белка вам обеспечено.

Время приготовления: 45 минут

Количество порций: 4

Калорийность: около 180 ккал

Белки: 8 г

Жиры: 4 г

Углеводы: 24 г

Список ингредиентов:

томаты в собственном соку — 400 г;

фасоль красная — 200 г;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

вода (или бульон) — 500 мл;

соль и базилик — по вкусу.

Способ приготовления

1. Очищенные и порезанные лук и морковь выложите в чашу мультиварки вместе с томатами и фасолью. Добавьте воду и специи.

Фото: istockphoto.com/siims

2. Готовьте на режиме «Суп» около 35 минут. Перед подачей добавьте базилик.

С фасолью лучше всего сочетается говяжий бульон. Из специй можно дополнительно класть универсальную приправу и свежий укроп.

Десерты

На ПП мы, естественно, исключаем выпечку, тортики, рулеты, конфеты, булочки и подобное.

Пудинг из чиа с ягодами

Фото: istockphoto.com/natashamam

Семена чиа помогут избавиться от голода, а ягоды сделают блюдо сладким без сахара.

Время приготовления: 20 минут + охлаждение

Количество порций: 2

Калорийность: около 210 ккал

Белки: 6 г

Жиры: 9 г

Углеводы: 24 г

Список ингредиентов:

семена чиа — 40 г;

натуральный йогурт — 250 г;

ягоды — 100 г;

молоко – 100 мл;

мёд — 1 ч. л.

Способ приготовления

1. Смешайте все компоненты. Перелейте массу в небольшие жаропрочные формочки или в чашу мультиварки.

Фото: istockphoto.com/ahirao_photo

2. Включите режим «Подогрев» на 10 минут, чтобы семена быстрее набухли и масса стала более нежной.

3. Уберите пудинг в холодильник минимум на два часа. Перед подачей добавьте ягоды.

Дополнительно можно добавить в рецепт нежирный творог. Тогда блюдо становится сытнее, полезнее, а текстура – жёстче.

Яблочная запеканка без сахара

Фото: istockphoto.com/NataliPopova

Для десерта лучше выбирать рыхлые сладкие яблоки. Если они не слишком сочные, допускается добавить в рецепт 50-100 мл молока.

Время приготовления: 50 минут

Количество порций: 4

Калорийность: около 170 ккал

Белки: 7 г

Жиры: 5 г

Углеводы: 23 г

Список ингредиентов:

яблоки — 3 шт.;

творог (до 5% жирности) — 300 г;

яйца — 2 шт.;

овсяная мука — 3 ст. л.;

корица и ванилин — по вкусу.

Способ приготовления

1. Яблоки натрите на крупной тёрке. Смешайте с остальными компонентами в одну массу.

Фото: istockphoto.com/Ramann

2. Выложите смесь в мультиварку и готовьте на режиме «Выпечка» около 40 минут.

Если масса слишком жёсткая, помимо молока, можно добавить один или два спелых банана.

Полезные советы по приготовлению ПП-блюд в мультиварке

Даже полезные блюда можно сделать слишком калорийными, если неправильно их готовить. Основные правила:

чем меньше масла – тем лучше;

лучшие режимы для ПП – тушение и приготовление на пару;

в мясные блюда добавляйте больше овощей;

заменяйте жирные сливки натуральным йогуртом – и никакого майонеза;

если сложно отказаться от сахара, первое время допускается просто снижать его количество.

Фото: istockphoto.com/Pavlina Popovska

Также важно правильно выбирать режимы мультиварки. Для каш лучше подходит медленное приготовление. Для мяса — тушение или пар. А выпечку стоит готовить на невысокой температуре, чтобы блюдо не пересушивалось.

Наличие в доме мультиварки — это удобный способ питаться вкусно и без лишних сложностей. Конечно, на пару́ можно готовить и в большой кастрюле, а тушить – в сотейнике. Но специальная техника экономит время. С помощью мультиварки можно хорошо разнообразить рацион, изменить меню и сделать его если не идеальным, то более полезным. А если включить фантазию и пробовать новые сочетания, вы всегда будете сыты, а еда станет радовать.