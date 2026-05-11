Какое выбрать? Верблюжье, рисовое и ещё 4 вида животного и растительного молока

Ещё совсем недавно молоко было едва ли не обязательным продуктом в рационе. Его добавляли в выпечку, каши, пили просто так. В народе оно считалось универсальным средством «для крепких костей». Но в последние годы отношение к молоку резко изменилось. В соцсетях его всё чаще называют «вредным», считают, что оно виновато в воспалениях, проблемах с кожей, лишнем весе и плохом пищеварении. На этом фоне магазины буквально заполнили растительные альтернативы. Разберёмся, какие виды молока существуют, чем они отличаются, а также какое молоко действительно стоит выбирать для повседневного рациона.

Какие виды молока бывают?

Всё молоко можно разделить на две большие категории: животное и растительное. Дополнительно можно классифицировать продукт на домашний или магазинный. Разница между видами намного значительнее, чем просто вкус.

Юлия Чуркина нутрициолог, эксперт по питанию проекта Dietology.live «Помогу разобраться в вопросе пользы и вреда растительного и животного молока».

Животное молоко

Классический продукт, который получают от сельскохозяйственных животных. Именно его человечество употребляет веками. Главная особенность — молоко содержит полноценный белок, кальций, жирорастворимые витамины и отличается высокой питательной ценностью. В России чаще всего употребляют коровье и козье молоко. Но в некоторых регионах встречаются и другие виды.

Коровье молоко. Его используют повсеместно — от кофе до сыра и детского питания. Вкус у коровьего молока нейтральный и привычный, поэтому оно легко вписывается почти в любое блюдо. 100 мл продукта содержит 55 ккал, БЖУ = 3/3/5 г. Продукт — хороший источник кальция, фосфора, витаминов группы B и полноценного животного белка. Помимо состава, из плюсов: доступность, быстро насыщает и подходит для кулинарных экспериментов. Минусы: не подходит людям с непереносимостью лактозы или казеина, способно вызывать аллергию.

Козье молоко. Его считают более «деревенским» и натуральным. У него более выраженный вкус и характерный запах, из-за которого этот продукт любят не все. 100 мл включают 70 ккал, БЖУ = 3/4/5 г. Продукт богат кальцием, калием и витамином A. Молоко более жирное, поэтому лучше насыщает. Некоторые люди отмечают, что оно легче воспринимается желудком. Ещё плюсы: высокая питательная и минеральная ценность, мягкий вкус, подходит для производства сыров. Минусы: специфический запах, высокая жирность, тоже содержит лактозу.

В южных регионах России также распространены овечье, кобылье и верблюжье молоко,

Овечье. Очень густое и питательное. В 100 мл около 95-110 ккал, БЖУ = 6/8/5 г. Чаще всего используется для сыроварения, но употребляют и просто так. Плюсы: много белка и кальция, высокая питательность. Минусы: много калорий и сложно переваривается.

Кобылье. У него более лёгкая текстура и слегка сладковатый вкус. В 100 мл примерно 45 ккал, БЖУ = 2/2/6 г. Преимущества: относительно низкая калорийность и необычный вкус. Недостатки: вкус (не всем по нраву) и малый срок годности.

Верблюжье. Ценится за высокое содержание минералов, чаще всего из него готовят шубат . На 100 мл напитка – около 50-60 ккал, по БЖУ – 3/3/5 г. Плюсы: высокая питательная ценность и много микроэлементов. Недостатки: странный вкус.

Из всех видов животного молока оптимальным выбором является коровье. Причины: среднее содержание протеина и жиров, оптимальное содержание витаминов и микроэлементов. Ещё плюс – доступность и невысокая цена. А на основе других видов натурального молока получаются отличные освежающие кисломолочные продукты – айран, кумыс и шубат.

Растительное молоко

Подобного рода напитки на самом деле вообще не являются молоком в классическом смысле. Продукт получают из орехов, круп, бобовых или семян, смешивая их с водой. Причин популярности продукта много: мода, непереносимость лактозы, веганство, желание снизить калорийность рациона или просто интерес к новым вкусам. Но не все растительные варианты одинаково полезны. Иногда упаковка с надписью «фитнес» или «vegan» скрывает внутри напиток с сахаром, сиропами и минимальным количеством полезных веществ.

Соевое. Считается самой полноценной растительной альтернативой обычному молоку. Его делают из соевых бобов, поэтому по количеству белка оно ближе остальных к коровьему молоку. В 100 мл около 35-55 ккал, БЖУ = 3/2/4 г. Соевое молоко часто дополнительно обогащают кальцием и витаминами группы B. К плюсам относят большое количество растительного белка. Но такой протеин хуже усваивается и содержит меньше аминокислот. Среди недостатков: непривычный вкус, вероятность аллергии на сою, а дешёвые варианты часто содержат сахар. Также стоит знать, что избыток сои в рационе ведёт к дисбалансу гормонов.

Овсяное. За последние годы стало настоящим хитом кофеен. В основном потому, что у него мягкий сладковатый вкус и приятная текстура. В 100 мл здесь около 40-60 ккал, БЖУ = 1/2/7 г. Плюсы овсяного молока, помимо вкуса: хорошо пенится и не содержит лактозу, удобно для кофе и десертов. Минусы: мало белка, опасно для людей с чувствительностью к глютену, в составе часто много сахара.

Миндальное. Обладает лёгким ореховым вкусом и часто используется в десертах. В 100 мл содержится около 15-30 ккал, по БЖУ – 1/1/3 г. Плюс заметен сразу – низкая калорийность. Но минусы перевешивают. В их числе: мало белка, да и пользы в принципе, не подойдёт людям с аллергией на орехи, а большинство видов продукции содержит избыточное количество вредных добавок.

Кокосовое. Продукт бывает разным. Есть густое — для супов и карри, а есть питьевое — более лёгкое. В 100 мл питьевого варианта до 50 ккал, БЖУ = 1/3/5 г. К плюсам относят яркий вкус, отсутствие лактозы. Также напиток хорош для приготовления десертов. Недостатки: мало протеина, никакого насыщения, а некоторые варианты довольно жирные.

Рисовое. Один из самых гипоаллергенных вариантов, но не лучший продукт для тех, кто не переносит глютен. В 100 мл напитка 50 ккал, БЖУ = 0,4/1/10 г. Напиток редко вызывает аллергию, подходит людям с непереносимостью сои и орехов, обладает лёгким вкусом. Минусы: почти нет белка, много углеводов, быстро вызывает чувство голода.

На полках магазинов есть и другие варианты «молока». В том числе банановое, гречневое, фундучное, кунжутное, льняное, конопляное, гороховое и так далее. Некоторые варианты действительно интересны по составу. Например, гороховое молоко содержит довольно много белка, а кунжутное богато кальцием. Но есть и нюанс: такие необычные напитки продаются скорее как модный продукт. Поэтому перед покупкой всегда стоит смотреть состав. Иногда в упаковке оказывается больше сахара и ароматизаторов, чем самого растительного сырья.

Домашнее и магазинное молоко: что безопаснее?

Многие уверены, что домашнее полезнее просто потому, что оно «натуральное». Но не всё так просто. Да, домашнее молоко часто жирнее, вкуснее и меньше обработано. Однако вместе с этим оно несёт в себе потенциальную опасность. Особенно если животное не проходило ветеринарный контроль. Через сырое молоко передаются:

бруцеллёз;

сальмонеллёз;

кишечные инфекции;

паразитарные заболевания.

Особенно осторожными нужно быть детям, беременным женщинам и людям со слабым иммунитетом.

Промышленное молоко проходит пастеризацию или ультрапастеризацию. Из-за этого оно хранится дольше и становится значительно безопаснее. При этом современные технологии позволяют сохранить бо́льшую часть кальция, белка и витаминов.

Обычное животное молоко остаётся хорошим источником питательных веществ. И если у человека нет противопоказаний, оно вполне может быть постоянной частью здорового рациона. Растительные альтернативы тоже имеют право на место в меню. Они подходят для людей с непереносимостью лактозы, веганов или тех, кто просто любит разнообразие. Важно помнить, что растительные виды не могут полноценно заменить обычные по питательной ценности. Если вы решили исключить из меню коровье молоко, то в рацион следует ввести добавки с кальцием, а также получать больше животных белков из других продуктов.

