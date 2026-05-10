Что приготовить из редиса: 3 необычных рецепта

Сезон корнеплода начинается, а значит, пора наслаждаться натуральными витаминами.

Сергей Кузнецов бренд-шеф медиаплатформы Food.ru «Сезонные овощи и фрукты хороши не только своим вкусом, но и пользой: в них максимум витаминов, которые не теряются при длительном хранении. Сейчас как раз время редиса: многие привыкли есть его только свежим в салатах или просто так. Но этот корнеплод можно готовить иначе».

Чем полезен редис?

Корнеплод достаточно низкокалориен: всего 16-20 ккал на 100 г. При этом он богат клетчаткой, которая помогает пищеварению, и антиоксидантами, замедляющими старение клеток. В редисе содержится много витамина С, полезного для иммунитета, и калия, важного для сердца и сосудов.

Островатый вкус редису придают горчичные масла: они обладают лёгким антибактериальным действием и стимулируют аппетит. При термической обработке горечь уходит, а вкус становится мягче и слаще, поэтому запечённый редис нравится даже тем, кто не любит его в свежем виде.

Рецепты блюд с редисом

Запечённый редис с чесноком

Порции: 2-3

КБЖУ на 100 г

Калории — 70 ккал

Белки — 1 г

Жиры — 5 г

Углеводы — 6 г

Ингредиенты:

редис — 450 г;

оливковое масло — 1,5 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

соль — 1/2 ч. л.;

чёрный перец — по вкусу;

сушёный тимьян (по желанию) — 1/2 ч. л.;

петрушка — по вкусу.

Способ приготовления

1. Разогрейте духовку до 220°C.

2. Вымойте редис, обсушите, обрежьте хвостики. Крупные корнеплоды разрежьте пополам или на четвертинки, чтобы кусочки были примерно одинакового размера.

3. Измельчите чеснок.

4. Переложите редис в миску. Добавьте оливковое масло, чеснок, соль, перец и тимьян. Тщательно перемешайте.

5. Выложите редис на противень в один слой. Запекайте 20-25 минут при 220°C, перемешав один раз в процессе. Корнеплод должен стать мягким внутри и слегка подрумяненным снаружи.

6. Переложите на тарелку, посыпьте свежей петрушкой. Подайте блюдо горячим.

Салат из редиса с сумахом и травами

Порции: 4-6

КБЖУ на 100 г:

Калории — 55 ккал

Белки — 1 г

Жиры — 4 г

Углеводы — 5 г

Ингредиенты:

редис — 500 г;

гранатовый соус наршараб — 3 ст. л.;

оливковое масло extra virgin — 1 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

сумах — 2 ч. л.;

мята — 1-2 веточки;

лёд — несколько кубиков;

петрушка — небольшой пучок;

соль — по вкусу;

чёрный перец — по вкусу.

Способ приготовления

1. Срежьте у редиса ботву. Промойте и корнеплоды, и листья.

2. Отберите свежую зелень, удалите пожелтевшие листья и ополосните.

3. Порубите редис очень тонкими кружочками. Чтобы они стали более хрустящими, переложите их в миску с холодной водой и льдом.

4. Половину ботвы редиса крупно нарежьте.

5. Мяту и петрушку тоже нарежьте крупно.

6. Измельчите чеснок.

7. В миске соедините гранатовый соус, оливковое масло, чеснок и сумах. Добавьте соль и перец. Перемешайте до однородности.

8. Слейте воду с редиса, обсушите его. Переложите в большую миску, добавьте нарезанную ботву и зелень. Влейте заправку и перемешайте. При необходимости отрегулируйте вкус солью и наршарабом.

9. Подайте сразу после заправки.

Быстро маринованный редис

Порции: 1 банка

КБЖУ на 100 г

Калории — 35 ккал

Белки — 0 г

Жиры — 0 г

Углеводы — 8 г

Ингредиенты:

редис — 200-250 г;

вода — 120 мл;

уксус (яблочный или рисовый) — 120 мл;

сахар — 1 ст. л.;

чеснок — 1-2 зубчика;

эстрагон — 1 веточка;

соль — 1 ч. л.;

перец горошком — по желанию.

Способ приготовления

1. Вымойте редис и нарежьте тонкими кружочками. Чеснок слегка раздавите ножом.

2. В сотейнике соедините воду, уксус, сахар и соль. Доведите до кипения, помешивая до полного растворения кристаллов. Снимите с огня.

3. Переложите редис в банку или контейнер. Положите чеснок, эстрагон и перец горошком. Залейте горячим маринадом.

4. Оставьте остывать при комнатной температуре.

5. Уберите в холодильник минимум на 1 час, а лучше – на 12-24 часа.

6. Подайте охлаждённым. Храните в холодильнике до одной недели.

Пробуйте, экспериментируйте, не останавливайтесь на одном способе подачи. Пусть ваш рацион будет разнообразным, ярким и вкусным — даже с таким простым овощем, как редис.