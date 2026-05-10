Что приготовить из редиса: 3 необычных рецепта

«Сезонные овощи и фрукты хороши не только своим вкусом, но и пользой: в них максимум витаминов, которые не теряются при длительном хранении. Сейчас как раз время редиса: многие привыкли есть его только свежим в салатах или просто так. Но этот корнеплод можно готовить иначе».
Чем полезен редис?
Корнеплод достаточно низкокалориен: всего 16-20 ккал на 100 г. При этом он богат клетчаткой, которая помогает пищеварению, и антиоксидантами, замедляющими старение клеток. В редисе содержится много витамина С, полезного для иммунитета, и калия, важного для сердца и сосудов.
Островатый вкус редису придают горчичные масла: они обладают лёгким антибактериальным действием и стимулируют аппетит. При термической обработке горечь уходит, а вкус становится мягче и слаще, поэтому запечённый редис нравится даже тем, кто не любит его в свежем виде.
Рецепты блюд с редисом
Запечённый редис с чесноком
Порции: 2-3
КБЖУ на 100 г
Калории — 70 ккал
Белки — 1 г
Жиры — 5 г
Углеводы — 6 г
Ингредиенты:
- редис — 450 г;
- оливковое масло — 1,5 ст. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль — 1/2 ч. л.;
- чёрный перец — по вкусу;
- сушёный тимьян (по желанию) — 1/2 ч. л.;
- петрушка — по вкусу.
Способ приготовления
1. Разогрейте духовку до 220°C.
2. Вымойте редис, обсушите, обрежьте хвостики. Крупные корнеплоды разрежьте пополам или на четвертинки, чтобы кусочки были примерно одинакового размера.
3. Измельчите чеснок.
4. Переложите редис в миску. Добавьте оливковое масло, чеснок, соль, перец и тимьян. Тщательно перемешайте.
5. Выложите редис на противень в один слой. Запекайте 20-25 минут при 220°C, перемешав один раз в процессе. Корнеплод должен стать мягким внутри и слегка подрумяненным снаружи.
6. Переложите на тарелку, посыпьте свежей петрушкой. Подайте блюдо горячим.
Салат из редиса с сумахом и травами
Порции: 4-6
КБЖУ на 100 г:
Калории — 55 ккал
Белки — 1 г
Жиры — 4 г
Углеводы — 5 г
Ингредиенты:
- редис — 500 г;
- гранатовый соус наршараб — 3 ст. л.;
- оливковое масло extra virgin — 1 ст. л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- сумах — 2 ч. л.;
- мята — 1-2 веточки;
- лёд — несколько кубиков;
- петрушка — небольшой пучок;
- соль — по вкусу;
- чёрный перец — по вкусу.
Способ приготовления
1. Срежьте у редиса ботву. Промойте и корнеплоды, и листья.
2. Отберите свежую зелень, удалите пожелтевшие листья и ополосните.
3. Порубите редис очень тонкими кружочками. Чтобы они стали более хрустящими, переложите их в миску с холодной водой и льдом.
4. Половину ботвы редиса крупно нарежьте.
5. Мяту и петрушку тоже нарежьте крупно.
6. Измельчите чеснок.
7. В миске соедините гранатовый соус, оливковое масло, чеснок и сумах. Добавьте соль и перец. Перемешайте до однородности.
8. Слейте воду с редиса, обсушите его. Переложите в большую миску, добавьте нарезанную ботву и зелень. Влейте заправку и перемешайте. При необходимости отрегулируйте вкус солью и наршарабом.
9. Подайте сразу после заправки.
Быстро маринованный редис
Порции: 1 банка
КБЖУ на 100 г
Калории — 35 ккал
Белки — 0 г
Жиры — 0 г
Углеводы — 8 г
Ингредиенты:
- редис — 200-250 г;
- вода — 120 мл;
- уксус (яблочный или рисовый) — 120 мл;
- сахар — 1 ст. л.;
- чеснок — 1-2 зубчика;
- эстрагон — 1 веточка;
- соль — 1 ч. л.;
- перец горошком — по желанию.
Способ приготовления
1. Вымойте редис и нарежьте тонкими кружочками. Чеснок слегка раздавите ножом.
2. В сотейнике соедините воду, уксус, сахар и соль. Доведите до кипения, помешивая до полного растворения кристаллов. Снимите с огня.
3. Переложите редис в банку или контейнер. Положите чеснок, эстрагон и перец горошком. Залейте горячим маринадом.
4. Оставьте остывать при комнатной температуре.
5. Уберите в холодильник минимум на 1 час, а лучше – на 12-24 часа.
6. Подайте охлаждённым. Храните в холодильнике до одной недели.
Пробуйте, экспериментируйте, не останавливайтесь на одном способе подачи. Пусть ваш рацион будет разнообразным, ярким и вкусным — даже с таким простым овощем, как редис.