Забег.РФ-2026: дата, регистрация, маршрут, дистанции

«ЗаБег.РФ»-2026: как и где пройдёт всероссийский полумарафон?
Светлана Ибрагимова
Старты состоятся 23 мая.

«ЗаБег.РФ» — один из самых крупных по количеству участников старт, который одномоментно проходит не только в России, но и за рубежом. Можно поучаствовать в одном из городов списка или онлайн. Рассказываем подробнее про это спортивное событие.

О старте

История Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» начинается в 2017 году. Первый забег прошёл 21 мая в 10 городах. Организатором выступила команда «Лиги Героев». Постепенно к спортивному событию стали подключаться другие города: в 2020-м их было уже 30, вдобавок атлеты из 19 городов приняли участие онлайн. «ЗаБег.РФ» вошёл в мировую Книгу рекордов Гиннесса как «самый массовый синхронный полумарафон, проведённый одновременно в разных городах».

К 2022 году мест проведения стало в два раза больше — список расширился до 60 городов. Также забег впервые прошёл в Москве, охватив центральные набережные и улицы города, финиш располагался рядом с Красной площадью. В 2023 году полумарафон стал международным: под брендом One Run он прошёл в пяти странах. В 2024-2025 годах старт приняли уже 25 стран.

Из-за большого количества участников и мест проведения о рекордах говорить трудно. Лучшее время среди атлетов в Москве в 2025 году показали Владимир Никитин, мужчина пробежал полумарафон за 1:00.37, и Луиза Дмитриева, она остановила секундомер на отметке 1:11.14.

«ЗаБег.РФ» в Москве

Фото: vk.ru/zabegrf

Ещё одна особенность старта — выбор беговой столицы. Результат зависит не от голосования, а от специальных критериев. При распределении мест учитываются средний показатель дистанции, преодолённой всеми участниками города, соотношение участников к общему населению и средняя скорость бега всех атлетов.

Беговые столицы «ЗаБега.РФ»:

  • 2017 и 2018 годы — Казань;
  • 2019 год — Владивосток;
  • 2020 и 2022 годы — Нижний Новгород;
  • 2021 и 2025 годы — Санкт-Петербург;
  • 2023 год — Липецк;
  • 2024 год — Магадан.

В 2026 году «ЗаБег.РФ» пройдёт в 30 странах, организаторы ожидают более 250 000 участников по всему миру. Гости и болельщики скучать тоже не будут: в большинстве городов-участников расположатся развлекательная зона ЭКСПО, лавки с сувенирами и фуд-поинты с едой.

«ЗаБег.РФ» в Казани

Фото: vk.ru/zabegrf

Время и место

Забег синхронно проводится более чем в 110 городах, время старта будет разное в зависимости от часового пояса. Забег на 21,1 км начнётся одновременно 23 мая в 9:00 мск. Старты на другие дистанции будут зависеть от расписания в конкретном городе.

Чтобы проверить, входит ли ваш город в список локаций, нужно зайти на официальный сайт забега. Если не нашли, не спешите расстраиваться. Преодолеть дистанцию можно в любом месте, нужно лишь подать регистрацию на онлайн-формат и соблюсти все условия.

«ЗаБег.РФ» в Москве

Фото: vk.ru/zabegrf

Маршруты и дистанции

Маршруты «ЗаБега.РФ» проходят по центральным улицам, самым живописным и удобным для бега местам каждого из городов-участников. На выбор представлено четыре дистанции. Пробежать их можно как индивидуально, так и в составе команды.

ДистанцияКонтрольное времяВозраст участнков
1 км15 минутот 6 лет и старше
5 км50 минутот 16 лет и старше
10 км1 час 30 минутот 18 лет и старше
21,1 км3 часаот 18 лет и старше
Для получения стартового пакета на любой из дистанций требуются удостоверение личности и медицинская справка. Участникам, не достигшим 18 лет, также необходимо предъявить согласие от родителей.
«ЗаБег.РФ» в Омске

Фото: vk.ru/zabegrf

Награждение

Каждый атлет, успешно преодолевший дистанцию, получит медаль финишёра. Электронный сертификат участника с личным временем будет направлен на почту, указанную при регистрации. Результаты будут измеряться судьями и электронным чипом, расположенным в стартовом номере. Поэтому относитесь к нему бережно, не перегибайте листок и разместите его на видном месте во время преодоления дистанции.

На дистанциях 21,1 км и 10 км пройдёт награждение с первого по третье места у мужчин и женщин в четырёх возрастных категориях.

Возрастные категории забега на 21,1 и 10 км на «ЗаБеге.РФ»:

  • от 18 до 34 лет (включительно);
  • от 35 до 44 лет (включительно);
  • от 45 до 54 лет (включительно);
  • от 55 лет и старше.

На дистанции 5 км возрастных групп будет пять, к этом списку добавится ещё одна — «до 17 лет». На старте на 1 км мальчиков и девочек в четырёх возрастных группах также наградят с первого по третье места.

Возрастные категории забега на 1 км на «ЗаБеге.РФ»:

  • от 6 до 9 лет (включительно);
  • от 10 до 12 лет (включительно);
  • от 13 до 14 лет (включительно):
  • от 15 до 17 лет.
«ЗаБег.РФ» в Санкт-Петербурге

Фото: vk.ru/zabegrf

Начните готовиться к забегу заранее, чтобы на самой дистанции быть уверенным в своих силах. Внимательно относитесь не только к тренировкам, но и к питанию и экипировке. От этого зависит не только результат на финише, но и ваше здоровье.

