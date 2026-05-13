Российские бренды экипировки для бега: обзор марок и примеры товаров с ценами

Дмитрий Саранцев PRO-эксперт «Спортмастер PRO», занимается бегом на длинные дистанции, скайраннингом и трейлраннингом «За последние несколько лет российский рынок беговой экипировки заметно изменился. Если раньше большинство любителей и профессиональных атлетов ориентировались исключительно на зарубежные бренды, то сегодня не без внимания остаются и отечественные производители. Более того, некоторые российские марки уже способны конкурировать с мировыми лидерами по качеству материалов, дизайну и технологичности».

Причина такого роста очевидна — высокая конкуренция внутри рынка. Когда бренды борются за внимание бегунов, они вынуждены постоянно улучшать продукт: тестировать ткани, совершенствовать крой, внедрять новые технологии и активно работать с профессиональными спортсменами. Именно поэтому за последние пять лет российская беговая индустрия сделала огромный шаг вперёд. К каким же игрокам этого рынка стоит присмотреться и почему? Давайте разбираться. Изучим и бренды, для которых бег — основное направление, и более универсальные марки с выделенными линейками. Чтобы вы могли составить наиболее полное представление — приводим товары с указанием цен.

GRI (Gorky Run Industry)

GRI — один из самых заметных российских спортивных брендов последних лет. Марка создавалась бегунами для бегунов, поэтому в основе каждой коллекции лежит реальный опыт тренировок и соревнований.

В ассортименте бренда представлены майки, шорты, тайтсы, ветровки, носки, головные уборы и аксессуары. Главная особенность GRI — сочетание технологичных материалов и современного дизайна. Экипировка рассчитана как на ежедневные тренировки, так и на серьёзные старты.

Майка женская GRI Маяк, 3690 руб. Фото: GRI

Бренд активно сотрудничает с амбассадорами и профессиональными спортсменами, которые тестируют новые модели и дают обратную связь производству. Такой подход позволяет постоянно улучшать посадку, вентиляцию и функциональность одежды.

Лосины мужские GRI, 7890 руб. Фото: GRI

Shu Run

Shu Run выделяется минималистичным дизайном и лёгкими материалами. В коллекциях бренда используются тонкие ткани с рипстоп-структурой, которые хорошо пропускают воздух и комфортно ощущаются во время движения. Особое внимание уделяется визуальной эстетике: полупрозрачные ветровки, функциональные пояса, лаконичные шорты и аксессуары выглядят современно и технологично.

Shu Run ориентирован на городских бегунов, которым важны не только характеристики одежды, но и внешний вид.

Ветровка для бега Shu Run, 13 990 руб. Фото: Shu Run

Свободная футболка для бега Run, 3990 руб. Фото: Shu Run

Insanity

Insanity — бренд, основанный бегунами, трейлраннерами и триатлетами-любителями. Его создатели хорошо понимают потребности спортсменов, поэтому делают акцент на удобстве и функциональности.

Одежда Insanity создаётся из современных материалов, хорошо отводящих влагу и выдерживающих интенсивные нагрузки. Бренд старается следовать мировым трендам и одновременно сохранять собственный стиль. Пока марка остаётся нишевой, но постепенно набирает популярность среди любителей бега и функционального тренинга.

Беговые велосипедки мужские PERFORMANCE Insanity, 7500 руб. Фото: Insanity

Футболка женская Insanity PERFORMANCE, 4500 руб. Фото: Insanity

Demix

Demix — один из самых массовых и узнаваемых брендов спортивной экипировки в России, уделяющий большое внимание беговому направлению. Ставка здесь сделана на доступность и современные технологии. Сегодня Demix выпускает не только одежду и аксессуары для бега, но и полноценную линейку кроссовок. В коллекции есть как базовые модели для любительских пробежек, так и более технологичные варианты с карбоновой пластиной для темповых тренировок и соревнований.

Майка женская Demix Running Tech, 2499 руб. Фото: Demix

Сильная сторона бренда — соотношение цены и качества. При сравнительно доступной стоимости Demix предлагает современные материалы, лёгкие ткани, хорошую вентиляцию и удобную посадку. Бренд также активно работает с атлетами и спортивными сообществами, что помогает улучшать продукцию.

Шорты мужские Demix Urban Running, 2299 руб. Фото: Demix

Nordski

Nordski — бренд из Пензы, который изначально был известен экипировкой для лыжного спорта, но со временем серьёзно укрепился и в беговом сегменте. Сегодня его активно используют спортсмены сборной России, призёры международных стартов и профессиональные атлеты. Это стало важным показателем доверия к качеству продукции.

Лонгслив мужской Nordski Pro, 2157 руб. / lamoda Фото: Nordski

Одежда бренда отличается строгим спортивным дизайном, хорошей функциональностью и технологичными материалами. Особое внимание уделяется посадке и комфорту при интенсивных тренировках. Главное преимущество Nordski — отличное соотношение цены и качества. При достойном уровне технологий экипировка остаётся доступнее многих зарубежных аналогов.

Шорты женские Nordski 2in1 Road Black/Lavender, 5390 руб. / Спорт-Марафон Фото: Nordski

VTR

VTR пришёл в беговой сегмент после успешного опыта в производстве велоэкипировки. С 2023 года бренд начал активно развивать направление одежды для бега. В линейке представлены ветровки, футболки, майки, тайтсы и носки для тренировок различной интенсивности. Главная особенность продукции — лёгкие материалы и комфортная посадка. Экипировка подходит как для коротких тренировок, так и для длительных забегов.

Лонгслив женский VTR x ZELRUN 41 Глитч, 5990 руб. Фото: VTR

Футболка беговая мужская VTR x ZELRUN Детство, 3490 руб. Фото: VTR

Sonu

Sonu — собственный бренд маркетплейса Lamoda, который активно развивается в сегменте беговой экипировки. В линейке представлены одежда, аксессуары и беговые кроссовки. Амбассадором бренда стал чемпион России по барьерному бегу Фёдор Иванов.

Майка спортивная Sonu Running Competitor Graphic Tank, 2990 руб. / lamoda Фото: Sonu

Модели выполнены из современных материалов, имеют бесшовный крой и хорошо подходят для ежедневных тренировок. В обувной линейке есть как комфортные варианты для лёгких пробежек, так и более технологичные варианты с карбоновой пластиной.

Кроссовки Sonu SONIC 2.0 TOP RUNNING M SNEAKERS, 9799 руб. / lamoda Фото: Sonu

Российский рынок беговой экипировки продолжает активно развиваться. Молодые бренды изучают опыт мировых лидеров, внедряют современные технологии и стараются создавать продукт, который отвечает запросам спортсменов.

Особенно важно, что отечественные компании всё чаще работают напрямую с профессиональными атлетами и беговыми сообществами. Это позволяет быстрее улучшать экипировку и создавать действительно удобные и функциональные вещи.

Сегодня российские бренды уже нельзя воспринимать как компромиссный вариант. Многие из них достигли уровня, который позволяет конкурировать с известными зарубежными производителями по качеству, дизайну и технологиям. И, судя по темпам развития индустрии, в ближайшие годы российский беговой сегмент будет только усиливаться — за счёт конкуренции, новых технологий и появления ещё большего количества сильных локальных брендов.

* Цены на товары актуальны на момент публикации, могут меняться в разных магазинах и при наличии акций.