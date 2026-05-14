«Ешь, молись, люби», «В диких условиях» и ещё 8 вдохновляющих фильмов про отпуск

Рекомендуем выбирать по своему усмотрению: от лёгких романтических мелодрам до леденящих душу кино в стиле хоррор. Каждый фильм прекрасен по-своему и достоин внимания.

«Отпуск по обмену», США, 2006 год

Жанр: мелодрама, комедия

Режиссёр: Нэнси Майерс

В главных ролях: Кэмерон Диас, Кейт Уинслет, Джуд Лоу, Джек Блэк

Возрастные ограничения: 18+

Уютная мелодрама однозначно понравится всем поклонникам романтических фильмов. Сюжет построен на том, что накануне Рождества две главные героини меняются своими домами. Тёплый фильм о любви, духе праздника, окутанном сказочной атмосферой.

Кстати, сценарий был прописан исключительно под Кейт Уинслет, Джуда Лоу, Камерон Диас и Джека Блэка. Под конец съёмочного процесса Кейт Уинслет призналась, что по-настоящему влюбиться в Джека Блэка было вовсе не сложно.

«Притворись моей женой», США, 2011 год

Жанр: комедия, мелодрама

Режиссёр: Деннис Дуган

В главных ролях: Адам Сэндлер, Дженнифер Энистон, Бруклин Декер

Возрастные ограничения: 12+

Успешный пластический хирург влюбляется в молоденькую красотку. Но одна неловкая ситуация способна едва ли не разрушить все планы: теперь главному герою приходится соврать своей пассии о том, что он женат и планирует скорый развод. Для этого ему необходимо найти подходящую кандидатуру на роль супруги. На помощь приходит его подруга и коллега по работе. Героям предстоит отправиться на летний отдых на Гавайи, где им придётся играть неоднозначные роли. Однако чем больше они находятся рядом друг с другом, тем сильнее раздувается огонь их зарождающихся чувств.

Любопытно, что Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон – давние друзья и актёр неоднократно предлагал коллеге участие в своих проектах. Но та каждый раз отвергала его предложения, ссылаясь на занятость в других фильмах. Эта картина стала первой в совместной работой двух актёров, и именно она подарила им звание лучшего комедийного дуэта.

«В диких условиях», США, 2007 год

Жанр: драма, приключения, биография

Режиссёр: Шон Пенн

В главных ролях: Эмиль Хирш, Хэл Холбрук, Марша Гэй Харден

Возрастные ограничения: 18+

Главный герой ленты решается на отважный шаг: он оставляет всё своё имущество, отдаёт накопления в благотворительный фонд и отправляется автостопом на Аляску. Его цель – окунуться в мир девственной дикой природы и на своём опыте прочувствовать всю её мощь. Длинная дорога, окружённая колоритной местностью, сводит молодого человека с совершенно разными людьми, которые оставляют неизгладимый след в его сердце.

Фильм снят по реальной истории путешественника Кристофера МакКэндлесса, который в одиночку отправился в дальнее и опасное приключение. Все 113 дней своей отшельнической жизни мужчина вёл дневник, в котором кратко описывал своё путешествие. Но вернуться в родные места ему не было суждено…

Эмиль Хирш – главный актёр фильма, специально для роли похудел на 18 кг. Режиссёр картины Шон Пенн признался, что вынашивал идею съёмки целых 10 лет. Он лично вёл переговоры с родителями МакКэндлесса об экранизации рассказа о их сыне, но в последний момент они отказались дать согласие.

«Итальянские каникулы», Италия, 2020

Жанр: комедия

Режиссёр: Массимо Венье

В главных ролях: Альдо, Джованни, Джакомо Поретти, Лучиа Машино

Возрастные ограничения: 18+

Три совершенно разные итальянские семьи по некой ошибке агентства снимают один и тот же дом. Теперь им предстоит не просто насладиться каникулами, а постараться ужиться в одном помещении. У ленты оригинальное название «Ненавижу лето». Это ирония, ведь фильм просто пропитан атмосферой летнего отпуска и полон ярких кадров, где море и солнце сближают разных по характерам главных героев.

«Ешь, молись, люби», США, 2010 год

Жанр: драма, мелодрама, биография

Режиссёр: Райан Мерфи

В главных ролях: Джулия Робертс, Хавьер Бардем, Билли Крудап

Возрастные ограничения: 12+

Однажды главная героиня понимает, что живёт вовсе не той жизнью, которую хотела бы прожить. После развода она отправляется в путешествие, которое поможет найти саму себя и новые цели. Так, перемещаясь по разным странам, она обретает душевную гармонию и долгожданную любовь.

Фильм снят по мировому бестселлеру Элизабет Гилберт «Есть, молиться, любить». Главную роль в мелодраме исполнила Джулия Робертс, которая поставила создателям любопытное условие: она потребовала, чтобы на Бали, где проходили съёмки, проживала вся её семья.

«50 первых поцелуев», США, 2004 год

Жанр: комедия, мелодрама

Режиссёр: Питер Сигал

В главных ролях: Адам Сэндлер, Дрю Бэрримор, Роб Шнайдер

Возрастные ограничения: 18+

Незадачливый главный герой влюбляется в очаровательную девушку. Всеми силами он пытается добиться её расположения, и вот наступает вечер – и она, кажется, отвечает ему взаимностью. Пара наслаждается каникулами и друг другом, однако несчастный случай рушит все планы и надежды. Из-за автомобильной аварии девушка теряет память и каждый вечер забывает то, что было днём. Но главный герой не намерен сдаваться и каждый день заново добивается своей возлюбленной.

Дрю Бэрримор могла бы и не сыграть в этом фильме, ведь на её роль претендовали Кэмерон Диас и Джулия Робертс. Но создатели картины сочли миловидную внешность актрисы наиболее подходящей для роли.

«Полночь в Париже», США, Испания, 2011 год

Жанр: фэнтези, мелодрама, комедия

Режиссёр: Вуди Аллен

В главных ролях: Оуэн Уилсон, Марион Котийяр, Рэйчел Макадамс

Возрастные ограничения: 18+

Писатель обуреваем странными мыслями, что он непременно должен жить в 20-х годах. Вместе со своей возлюбленной он приезжает в Париж на каникулы и чудом оказывается в прошлом. Там он встречается с Хемингуэем, Пикассо и другими великими личностями. Теперь молодой человек уверен, что оказался в своём времени, и не хочет возвращаться назад.

Это первый фильм именитого Вуди Аллена, который собрал в прокате более $ 100 млн. Картина получила «Оскар» за лучший сценарий, но Аллен даже не пришёл за статуэткой – он ежегодно бойкотирует премию.

«Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники», США, Индия, 2007 год

Жанр: драма, комедия, приключения

Режиссёр: Уэс Андерсон

В главных ролях: Оуэн Уилсон, Эдриан Броуди, Джейсон Шварцман

Возрастные ограничения: 18+

Забавный фильм повествует о трёх незадачливых братьях, которые находятся в ссоре и целый год не разговаривают друг с другом. Теперь вся троица должна дружно ехать в поезде, идущем до Индии. Но братья начинают вспоминать былые обиды, ссорятся и даже пытаются выяснить отношения силой, из-за чего их высаживают прямо посреди пустыни. И это только малое из бед: впереди их ждёт ещё больше приключений и испытаний.

Братья в фильме названы в честь Фрэнсиса Форда Копполы, Питера Богдановича и Джека Николсона. По сценарию герой Оуэна Уилсона должен хромать. Для этих целей актёр положил к себе в ботинок небольшой лайм.

«Поворот не туда», США, Германия, Канада, 2003 год

Жанр: ужасы, триллер

Режиссёр: Роб Шмидт

В главных ролях: Десмонд Хэррингтон, Элиза Душку, Эммануэль Шрики

Возрастные ограничения: 18+

Компания молодых людей едет в весёлое путешествие, которое обернётся игрой на выживание. Потерявшись в лесах, они пытаются добраться до ближайшего телефона, чтобы вызвать подмогу, но находят чей-то дом, внутри которого всё увешано человеческими трофеями и оружием. Главные герои быстро осознают, что оказались в ловушке монстров, жаждущих заполучить свою добычу.

Практически все трюки актёры исполняли самостоятельно. Эммануэль Шрики даже выбила себе плечо в сцене, где падает сквозь деревья. Большинство членов съёмочной группы отравились ядовитым плющом, потому что у них не было опыта выживания в дикой природе.

«Мы», США, Китай, Япония, 2019 год

Жанр: ужасы, триллер

Режиссёр: Джордан Пил

В главных ролях: Лупита Нионго, Уинстон Дьюк, Элизабет Мосс

Возрастные ограничения: 18+

В детстве главная героиня пережила жуткое потрясение: убежав от родителей, она забрела в зеркальный лабиринт, где увидела свою точную копию. Годы шли, она обзавелась семьёй, но травмирующие воспоминания никуда не делись. Однажды она вместе с мужем и детьми решает провести летний отпуск в доме своей бабушки, который как раз располагается неподалёку от того злосчастного места.

Былые воспоминания накатывают с новой силой, однако супруг не воспринимает волнения возлюбленной всерьёз и лишь советует насладиться отдыхом. Его мнение в корне меняется, когда ночью перед их домом появляются загадочные незнакомцы в красных комбинезонах.

Перед началом съёмок режиссёр фильма Джордан Пил выдал актёрам список из 10 фильмов, обязательных к просмотру. Среди них: «Сияние», «Птицы», «Впусти меня», «Бабадук», «История двух сестёр» и другие. В перерывах между дублями Лупита Нионго оставалась в пугающем образе, чем вводила в ужас всю съёмочную группу. Кроме того, боясь лишиться голоса, она занималась со специалистами: логопедом и отоларингологом.