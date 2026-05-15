Международный день медитации в Москве: как пройдёт фестиваль в 2026 году?

Медитация осознанности — это простой способ замедлиться, снизить уровень внутреннего шума и научиться быть «здесь и сейчас». 24 мая в парке «Царицыно» пройдёт фестиваль, событие приурочено к празднованию Всемирного дня медитации. Рассказываем подробнее об этом событии.

О событии

Международный день медитации – большой фестиваль, объединяющий разные школы, направления и традиции методов медитации. На 40 площадках будут проходить практики, мастер-классы и лекции о здоровом образе жизни, красоте, правильном питании и саморазвитии.

На сценах выступят артисты разных музыкальных направлений: киртан (мантры), электро, джаз и саундхилинг. В маркете тематической продукции можно купить дизайнерскую и йога-одежду, редкие изделия ручной работы из разных стран и полезные продукты.

Вход на фестиваль свободный, поучаствовать в массовой практике можно совершенно бесплатно, нужно лишь взять свой коврик. Но чтобы иметь доступ ко всем зонам и форматам, понадобится купить билет, цены варьируются от 2000 до 5900 рублей.

Время и место

Третий Международный день медитации пройдёт в музее-заповеднике «Царицыно» в воскресенье, 24 мая, с 8:00 до 23:00. День будет насыщенный: в программе десятки интересных практик и лекций. Перечислим некоторые из них.

Интересные мероприятия:

9:15-10:00 — массовая практика ОМ ЧАНТИНГ с певицей Сати Казановой;

10:00-14:00 — медитация в наушниках;

10:00-11:30 — саундхилинг с поющими чашами и аромапрактика с медитацией;

10:00-10:55 — чайная церемония;

10:00-11:30 — сакральная практика «Изобилие и Процветание», кундалини-йога и звукотерапия;

11:00-20:00 — аюрведический массаж зон головы, шеи и рук;

11:00-11:45 — беседа: «Випассана медитация — Суть практики. Наука или религия? Школы и традиции»;

12:00-13:00 — буддийская мантра-медитация на финансовое изобилие;

14:00-14:50 — лекция и практика «Духовная анатомия. 5 Чакр района сердца»;

15:00 — практика «Сакральный танец — самая древняя медитация»;

15:00-16:00 — трансформационная игра о самопознании «Путь к себе»;

15:00-16:00 — мастер-класс по созданию плетёного оберега из ниток;

15:00-16:15 — практика «Йога-нидра»;

15:10-16:00 — «Путеводитель к Совершенству»: лекция о высшей цели медитации;

17:00 — практика «Контакт с душой»;

17:30-19:00 — демоверсия индийской настольной игры «Лила»;

17:30-18:30 — гонг-медитация высокой интенсивности «Гонг-баня»;

19:00-20:30 — тренинг «За что мне такому хорошенькому такая кислая жизнь: где начинаются реальные изменения»;

19:00-19:50 — динамическая медитация: освобождение через движение.

Бо́льшая часть мероприятий доступна только при покупке билетов, уточнить это можно на сайте события. Там же вы найдёте полную программу фестиваля.

Что такое медитация и зачем она нужна?

Осознанность – это состояние внимательного присутствия в текущем моменте. Во время практики человек учится замечать дыхание, ощущения тела, звуки вокруг, возникающие мысли и эмоции. Главное не бороться с ними и не пытаться их контролировать.

Медитация осознанности не требует религиозной подготовки и сегодня часто используется как инструмент для улучшения психологического состояния, сна и концентрации. Она помогает лучше замечать свои мысли, эмоции и ощущения в теле, не пытаясь сразу их изменить или оценить. Для многих такая практика становится способом справляться со стрессом, тревогой и постоянной перегрузкой.

Начать можно совсем без подготовки. Не нужно уезжать в ретрит или уметь «отключать мысли». Наоборот, смысл практики в том, чтобы наблюдать за происходящим внутри себя спокойно и без давления.

Почему практика помогает?

Когда мы постоянно находимся в режиме многозадачности, мозг привыкает жить на автомате. Мы начинаем меньше замечать себя, быстрее устаём и сильнее реагируем на стресс.

Регулярная практика осознанности помогает:

снизить уровень тревожности;

легче справляться с эмоциональной нагрузкой;

улучшить качество сна;

повысить концентрацию;

научиться спокойнее реагировать на сложные ситуации.

Даже несколько минут в день могут постепенно изменить ощущение внутреннего состояния.

С чего начать новичку?

Самое важное — не пытаться сразу медитировать по часу. Лучше начать с коротких и простых практик.

5 шагов к медитации

Найдите спокойное место, где вас никто не отвлечёт. Сядьте удобно — на стул, диван или подушку. Закройте глаза или оставьте мягкий взгляд перед собой. Переведите внимание на дыхание. Просто наблюдайте за вдохами и выдохами.

Если мысли начинают уводить вас в сторону — это нормально. Не нужно раздражаться или считать, что «ничего не получается». Достаточно мягко возвращать внимание обратно к дыханию. Именно это и есть практика.

Какие ощущения могут возникать?

У новичков часто появляется ощущение беспокойства, скуки или даже раздражения. Иногда кажется, что мыслей стало только больше. На самом деле вы просто начали их замечать.

Важно относиться к процессу спокойно:

не ждать мгновенного эффекта;

не сравнивать себя с другими;

не стремиться к «идеальной тишине» в голове.

Медитация — это не про полное отсутствие мыслей, а про умение наблюдать их без постоянного вовлечения.

Как встроить медитацию в жизнь?

Лучше всего работает регулярность. Намного полезнее медитировать по 5-10 минут каждый день, чем устраивать редкие длинные практики.

Можно:

делать короткую медитацию утром;

использовать практику перед сном;

уделять несколько минут осознанному дыханию в течение дня;

добавлять элементы осознанности в обычные действия — прогулки, еду, спорт.

Иногда, чтобы почувствовать себя лучше, нужно не предпринимать никаких действий. Если вы устали, остановитесь ненадолго, подышите, постарайтесь разобраться в своих мыслях и найти покой. А тем, кто хочет попробовать медитацию с сопровождением профессионалов, стоит отправиться на Международный день медитации в Царицыно.