Спасётся тот, кто умеет убеждать: правила настольной игры «Бункер»

На Земле произошла глобальная катастрофа. Привычный мир больше не существует, впереди неизвестность, хаос и борьба за выживание. Но вам повезло, вы оказались перед входом в спасительный бункер. Есть только одна проблема — мест хватит не всем. С этой простой, но очень сильной завязки начинается «Бункер» — дискуссионная карточная игра с апокалиптическим сюжетом.

Фёдор Корженков руководитель издательства «Экономикус» «Главное оружие участника — умение говорить, убеждать, импровизировать и доказывать, что именно его персонаж достоин места среди выживших. В настольной игре не нужно считать ресурсы или разыгрывать сложные комбинации».

В чём суть «Бункера»?

В начале игры каждый участник получает случайный набор характеристик персонажа:

профессию;

биологию;

здоровье;

хобби;

багаж;

факты и особые условия.

Каждому игроку в начале партии даётся эта засекреченная информация. Участники постепенно открывают свои характеристики и «выкидывают» выбранных голосованием конкурентов.

В первом раунде все показывают свою профессию, а затем — по одному новому свойству на выбор. В ходе игры выясняется: кто-то оказывается врачом, инженером или агрономом, а кто-то — серийным убийцей. Это может повлиять на выбор. Но в «Бункере» не бывает абсолютно бесполезных персонажей. Даже странное хобби, нелепый багаж или неприятный факт можно превратить в аргумент, если вовремя придумать, как это поможет группе выжить.

Профессия может быть слабой, зато у персонажа окажется полезный предмет. Или наоборот: опытный специалист внезапно раскрывает серьёзную проблему со здоровьем. В одной партии ценнее окажется тот, кто умеет добывать еду, в другой — тот, кто способен поддержать психологический климат. Всё зависит от катастрофы, открытых угроз, карт бункера и, конечно, от способности игрока убедить остальных. При этом каждый раз приходится оценивать, насколько будет полезен для выживания тот или иной кандидат.

В конечном счёте попадает в бункер только половина участников. Это решается спором, поэтому каждый раунд превращается в обсуждение и попытку доказать свою ценность. В бункер должны попасть только самые достойные, а победить хочет каждый.

Что нужно для игры?

Для партии нужны карты, друзья и готовность отстаивать своё право на выживание.

В настольной игре «Бункер» используются:

карты персонажей, описывающие профессию, биологию, здоровье, хобби, багаж, факты (в некоторых изданиях серии также есть редкие колоды, например, фобии, характер и даже суперсила);

карта катастрофы и пять карт угроз (последние показывают, с чем могут столкнуться выжившие);

карты бункера;

карты особых условий (неожиданные козыри).

Помимо карт, в игре есть бланки голосования, на которых игроки одновременно записывают, кого хотят изгнать.

Доступно приложение-компаньон. Оно необязательно, но эффектно добавляет атмосферу: видеокатастрофы, музыку, тематическую озвучку и интерактивный финал в режиме «История выживания» со сканированием карт.

И, конечно, нужна хорошая компания. «Бункер» особенно раскрывается там, где игроки готовы шутить, спорить, придумывать неожиданные аргументы и не воспринимать происходящее слишком серьёзно. Всё-таки это игра!

Как играть в «Бункер»?

Правила игры «Бункер» устроены просто. Партия проходит в пять раундов. Каждый — шаг к финалу. В каждом раунде происходят открытие карт и голосование.

В начале партии каждый получает закрытые карты персонажа и карту «особого условия». Персонажи знакомятся друг с другом постепенно: по мере того как каждый участник раскрывает информацию о себе и объясняет, почему именно он должен попасть в бункер.

В каждом раунде открывается пара карт: бункера и угрозы. Первая может дать группе полезный ресурс или преимущество. Вторая показывает, с какой опасностью могут столкнуться выжившие. Даже если угроза не сработает сразу, она влияет на обсуждение. Игроки начинают думать, кто будет полезен не вообще, а именно в этих обстоятельствах.

После этого начинается круг открытия карт. Каждый игрок по очереди раскрывает одну карту персонажа и рассказывает о себе. В первом раунде все открывают профессию, а дальше выбирают, какую характеристику показать. Вы раскрываете свои карты не все сразу, а постепенно — можно сразу показать сильную карту, а можно придержать до более подходящего момента.

Затем игроки обсуждают кандидатов на изгнание и голосуют. Если есть несколько кандидатов, набравших одинаковое количество голосов, то вопрос решается повторным голосованием или спором. Но изгнание в «Бункере» — ещё не конец игры. Изгнанные не уходят пить чай на кухню и не ждут молча финала. Они продолжают участвовать в обсуждениях и голосованиях. Более того, у них появляется своя мотивация. Они уже не попали в основной бункер, но всё ещё могут повлиять на состав группы и исход партии.

После пятого раунда неизгнанные игроки попадают в бункер.

Финал: кто действительно выживет?

В базовом режиме игроки выигрывают просто попаданием в убежище. Если цель партии — спасение, выигрывают те, кто внутри. Если цель — возрождение, группе нужно не только оказаться внутри, но и сохранить шанс на продолжение человеческого рода, например, иметь разнополую пару, способную продолжить род.

Но особенно интересно игра раскрывается в режиме «История выживания». Здесь попадание в бункер уже не гарантирует победу. Группе предстоит столкнуться с угрозами и катастрофой. Это настоящее исследование бункера: именно в этот момент становится понятно, насколько разумными были решения, принятые во время голосований.

Возможно, вы изгнали человека, который казался бесполезным, но именно его навык помог бы справиться с угрозой. Возможно, оставили харизматичного персонажа, который красиво говорил, но мало полезен для выживания. В конце игры вы увидите, кто выжил по-настоящему, а кто — нет.

Главная сила «Бункера» в том, что каждая партия превращается в историю. Здесь не бывает одинаковых игр. Меняются катастрофы, состав персонажей, угрозы, ресурсы бункера, настроение игроков и аргументы за столом.

В «Бункер» легко начать играть новичкам. Правила простые, завязка понятна сразу: мест мало, вы хотите попасть внутрь, остальные — тоже.

В игре много юмора. Он возникает естественно, из странных сочетаний карт, отчаянных аргументов и попыток доказать пользу почти любого персонажа. Иногда самые смешные моменты появляются, когда игроку достаётся, казалось бы, безнадёжный набор характеристик, а он всё равно находит способ представить себя спасителем человечества.

«Бункер» прокачивает коммуникацию. Игроки учатся слушать, убеждать, договариваться, защищать слабую позицию, замечать противоречия и не теряться под давлением.

Советы новичкам

Не защищайте карты по отдельности. Связывайте их в историю. Недостаточно сказать, что у вас хорошая профессия. Гораздо убедительнее объяснить, почему она полезна именно при этой катастрофе и как сочетается с ресурсами бункера. Следите за угрозами. Многие игроки забывают, что в финале группе придётся справляться с опасностями. Если ваша карта помогает против открытой угрозы, обязательно говорите об этом. Ищите союзников. Игра не столько про индивидуальное выживание, сколько про команду. Если вы можете убедительно показать, что хорошо дополняете другого персонажа, ваши шансы растут. Не списывайте изгнанных. Они не выбывают из партии, продолжают голосовать, а значит, могут мстить, строить союзы и портить жизнь тем, кто слишком активно их топил. Не забывайте про карту Особого Условия. Это не просто дополнение, а потенциальный поворотный момент партии. Иногда её лучше разыграть сразу, но часто правильнее дождаться момента, когда она действительно изменит ситуацию. Отделяйте себя от персонажа. Вам может достаться герой с неприятными, странными или смешными характеристиками. Это не повод обижаться и спорить вне игры. Наоборот, чем лучше участники входят в роль, тем ярче получается партия.

Недавно у «Бункера» появилась официальная онлайн-версия. Всё делается удалённо, без необходимости собираться за одним столом, но при этом главный нерв игры сохраняется. здесь также нужно спорить, убеждать, защищать персонажа и доказывать свою ценность. Цифровой формат добавляет новые возможности, например, игру с ИИ-персонажами.

«Бункер» подойдёт тем, кто любит разговорные форматы, социальное напряжение и неожиданные повороты. Если вам нравится «Мафия», ролевые сюжеты, споры за столом и механики на убеждение — здесь будет всё, за что вы цените такие игры.

В конце игры побеждает не обязательно самый здоровый, сильный или очевидно полезный персонаж. В бункер попадёт тот, кто сумеет доказать свою ценность. Спасётся тот, кто умеет убеждать!