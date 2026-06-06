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Вкус и ничего лишнего: 3 рецепта изысканных мини-десертов для двоих
Алексей Осипов
3 рецепта изысканных мини-десертов
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Выбирайте вариант на свой вкус.
<a href="https://www.championat.com/authors/9060/1.html">Алексей Осипов</a>
Алексей Осипов
кондитер медиаплатформы Food.ru

«Планируете провести вечер вдвоём с любимым человеком и хотите сделать что-то сладкое? Мы собрали три классических десерта, которые удобно готовить на двоих: воздушный торт «Павлова» с малиной, нежный тирамису и сливочный чизкейк. Они помогут создать тёплую атмосферу и станут отличным завершением романтического ужина».

3 рецепта десертов

Торт-безе «Павлова»

Фото: istockphoto.com/Malisa Nicolau

Хрустящий снаружи и мягкий внутри — этот малиновый десерт точно порадует вас и вашу вторую половинку нежным ягодным вкусом.

КБЖУ на 100 г

Белки: 3,8 г

Жиры: 14,7 г

Углеводы: 36,5 г

Калории: 295-300 ккал

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Ингредиенты

Меренга:

  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 250 г;
  • кукурузный крахмал — 10 г;
  • лимонный сок — 1 ч. л.

Малиновая начинка:

  • малина — 150 г;
  • сахар — 30 г;
  • крахмал — 2 ч. л. без горки;
  • вода — 1 ч. л.

Фото: istockphoto.com/PopoudinaSvetlana

Крем:

  • сыр маскарпоне — 200 г;
  • сливки (33% жирности) — 120 мл;
  • сахарная пудра — 30 г;
  • ваниль — по вкусу.

Способ приготовления

1. Отделите яичные белки от желтков. Белки начните взбивать миксером на средней скорости.

2. Когда пена станет однородной, постепенно всыпьте сахар и доведите массу до плотной глянцевой консистенции с устойчивыми пиками. Добавьте крахмал, лимонный сок и аккуратно перемешайте лопаткой.

3. Разогрейте духовку до 100°C.

4. Сформируйте одну большую меренгу, сделайте углубление в центре. Выпекайте 1 час 40 минут, затем выключите духовку, приоткройте дверцу и оставьте безе остывать.

5. Промойте малину, положите в сотейник и начните прогревать на среднем огне. В отдельной миске соедините сахар с крахмалом и водой, затем всыпьте к ягодам, постоянно помешивая. Прокипятите массу около 30 секунд и остудите.

Фото: istockphoto.com/Koval Nadiya

6. Для крема смешайте сыр маскарпоне, сливки, сахарную пудру и ваниль, аккуратно взбейте до устойчивых пиков.

Выложите немного крема на остывшую меренгу, добавьте малиновую начинку и закройте всё оставшимся кремом. По желанию украсьте торт свежими ягодами и сахарной пудрой.

Торт тирамису

Фото: istockphoto.com/yumehana

Этот итальянский десерт понравится всем любителям умеренной сладости. К тому же он не требует выпечки — достаточно собрать слои и дать тирамису настояться в холодильнике.

КБЖУ на 100 г

Белки: 5,3 г

Жиры: 18 г

Углеводы: 24 г

Калорийность: 285-290 ккал

Ингредиенты

Заварная основа:

  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 60 г;
  • вода — 30 мл.

Крем:

  • сыр маскарпоне — 250 г;
  • сливки (33% жирности) — 150 мл;
  • ваниль — по вкусу.

Фото: istockphoto.com/repinanatoly

Пропитка:

  • печенье савоярди — 20 г;
  • крепкий кофе — 150 мл;
  • сахар — 15 г;
  • амаретто, ром, марсала или портвейн — по желанию.

Способ приготовления

1. Налейте воду в сотейник, добавьте сахар и варите на среднем огне. Доведите до кипения, через пару минут снимите с огня.

2. Отделите яичные желтки от белков. Начните взбивать желтки, затем влейте сироп тонкой струйкой и доведите до пышной консистенции.

3. Смешайте заварную основу и сыр маскарпоне. Сливки взбейте до мягких пиков и соедините с сырной массой.

4. Быстро окуните печенья савоярди в кофейную пропитку, выложите на дно формы, сверху распределите крем. Повторите слои.

Фото: istockphoto.com/Tomas Andrei

5. Накройте торт плёнкой и уберите в холодильник минимум на восемь часов.

Перед подачей обильно посыпьте десерт какао-порошком.

Чизкейк

Фото: istockphoto.com/Malik Evren

Классический творожный чизкейк — нежный и сливочный десерт с приятной текстурой, которая буквально тает во рту.

КБЖУ на 100 г

Белки: 7,6 г

Жиры: 23 г

Углеводы: 19,5 г

Калорийность: 320-325 ккал

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Ингредиенты

Основа:

  • печенье — 120 г;
  • сливочное масло — 20 г.

Фото: istockphoto.com/Nature, food, landscape, travel

Сырная масса:

  • творожный сыр — 350 г;
  • сахар — 50 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • сливки (33% жирности) — 80 мл;
  • ваниль — по вкусу;
  • соль — 1 щепотка.

Способ приготовления

1. Измельчите печенье в крошку. Сливочное масло нарежьте кубиками и растопите на водяной бане или в микроволновке короткими импульсами по 10-15 секунд, каждый раз перемешивая.

2. Частями вмешайте масло в печенье. Консистенция должна быть такой, чтобы масса легко формировалась в ком, но при нажатии рассыпалась.

3. Выложите основу на дно формы.

Фото: istockphoto.com/Stefan Tomic

4. Разогрейте духовку до 110-120°C.

5. Отделите желтки яиц от белков. Соедините сливочный сыр с сахаром, затем влейте желтки. Добавьте сливки, ваниль и соль. Аккуратно перемешайте лопаткой или на минимальных оборотах миксера, не взбивая.

6. Вылейте сырную массу на основу.

7. Выпекайте блюдо 70-90 минут: центр пирога должен быть мягким и слегка дрожать, если потрогать форму.

Оставьте чизкейк в приоткрытой духовке на 30 минут, затем остудите и уберите в холодильник минимум на восемь часов.

Маленький формат десерта удобен, когда вас двое: результат можно съесть за один раз, пока торт свежий. Выбирайте вариант на свой вкус — с ягодной кислинкой, кофейной горчинкой или сливочной нежностью. Пусть подготовка ужина будет лёгкой, а романтический вечер получится тёплым и уютным.

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