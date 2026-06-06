Вкус и ничего лишнего: 3 рецепта изысканных мини-десертов для двоих

«Планируете провести вечер вдвоём с любимым человеком и хотите сделать что-то сладкое? Мы собрали три классических десерта, которые удобно готовить на двоих: воздушный торт «Павлова» с малиной, нежный тирамису и сливочный чизкейк. Они помогут создать тёплую атмосферу и станут отличным завершением романтического ужина».
3 рецепта десертов
Торт-безе «Павлова»
Фото: istockphoto.com/Malisa Nicolau
Хрустящий снаружи и мягкий внутри — этот малиновый десерт точно порадует вас и вашу вторую половинку нежным ягодным вкусом.
КБЖУ на 100 г
Белки: 3,8 г
Жиры: 14,7 г
Углеводы: 36,5 г
Калории: 295-300 ккал
Ингредиенты
Меренга:
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 250 г;
- кукурузный крахмал — 10 г;
- лимонный сок — 1 ч. л.
Малиновая начинка:
- малина — 150 г;
- сахар — 30 г;
- крахмал — 2 ч. л. без горки;
- вода — 1 ч. л.
Фото: istockphoto.com/PopoudinaSvetlana
Крем:
- сыр маскарпоне — 200 г;
- сливки (33% жирности) — 120 мл;
- сахарная пудра — 30 г;
- ваниль — по вкусу.
Способ приготовления
1. Отделите яичные белки от желтков. Белки начните взбивать миксером на средней скорости.
2. Когда пена станет однородной, постепенно всыпьте сахар и доведите массу до плотной глянцевой консистенции с устойчивыми пиками. Добавьте крахмал, лимонный сок и аккуратно перемешайте лопаткой.
3. Разогрейте духовку до 100°C.
4. Сформируйте одну большую меренгу, сделайте углубление в центре. Выпекайте 1 час 40 минут, затем выключите духовку, приоткройте дверцу и оставьте безе остывать.
5. Промойте малину, положите в сотейник и начните прогревать на среднем огне. В отдельной миске соедините сахар с крахмалом и водой, затем всыпьте к ягодам, постоянно помешивая. Прокипятите массу около 30 секунд и остудите.
Фото: istockphoto.com/Koval Nadiya
6. Для крема смешайте сыр маскарпоне, сливки, сахарную пудру и ваниль, аккуратно взбейте до устойчивых пиков.
Выложите немного крема на остывшую меренгу, добавьте малиновую начинку и закройте всё оставшимся кремом. По желанию украсьте торт свежими ягодами и сахарной пудрой.
Торт тирамису
Фото: istockphoto.com/yumehana
Этот итальянский десерт понравится всем любителям умеренной сладости. К тому же он не требует выпечки — достаточно собрать слои и дать тирамису настояться в холодильнике.
КБЖУ на 100 г
Белки: 5,3 г
Жиры: 18 г
Углеводы: 24 г
Калорийность: 285-290 ккал
Ингредиенты
Заварная основа:
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 60 г;
- вода — 30 мл.
Крем:
- сыр маскарпоне — 250 г;
- сливки (33% жирности) — 150 мл;
- ваниль — по вкусу.
Фото: istockphoto.com/repinanatoly
Пропитка:
- печенье савоярди — 20 г;
- крепкий кофе — 150 мл;
- сахар — 15 г;
- амаретто, ром, марсала или портвейн — по желанию.
Способ приготовления
1. Налейте воду в сотейник, добавьте сахар и варите на среднем огне. Доведите до кипения, через пару минут снимите с огня.
2. Отделите яичные желтки от белков. Начните взбивать желтки, затем влейте сироп тонкой струйкой и доведите до пышной консистенции.
3. Смешайте заварную основу и сыр маскарпоне. Сливки взбейте до мягких пиков и соедините с сырной массой.
4. Быстро окуните печенья савоярди в кофейную пропитку, выложите на дно формы, сверху распределите крем. Повторите слои.
Фото: istockphoto.com/Tomas Andrei
5. Накройте торт плёнкой и уберите в холодильник минимум на восемь часов.
Перед подачей обильно посыпьте десерт какао-порошком.
Чизкейк
Фото: istockphoto.com/Malik Evren
Классический творожный чизкейк — нежный и сливочный десерт с приятной текстурой, которая буквально тает во рту.
КБЖУ на 100 г
Белки: 7,6 г
Жиры: 23 г
Углеводы: 19,5 г
Калорийность: 320-325 ккал
Ингредиенты
Основа:
- печенье — 120 г;
- сливочное масло — 20 г.
Фото: istockphoto.com/Nature, food, landscape, travel
Сырная масса:
- творожный сыр — 350 г;
- сахар — 50 г;
- яйца — 3 шт.;
- сливки (33% жирности) — 80 мл;
- ваниль — по вкусу;
- соль — 1 щепотка.
Способ приготовления
1. Измельчите печенье в крошку. Сливочное масло нарежьте кубиками и растопите на водяной бане или в микроволновке короткими импульсами по 10-15 секунд, каждый раз перемешивая.
2. Частями вмешайте масло в печенье. Консистенция должна быть такой, чтобы масса легко формировалась в ком, но при нажатии рассыпалась.
3. Выложите основу на дно формы.
Фото: istockphoto.com/Stefan Tomic
4. Разогрейте духовку до 110-120°C.
5. Отделите желтки яиц от белков. Соедините сливочный сыр с сахаром, затем влейте желтки. Добавьте сливки, ваниль и соль. Аккуратно перемешайте лопаткой или на минимальных оборотах миксера, не взбивая.
6. Вылейте сырную массу на основу.
7. Выпекайте блюдо 70-90 минут: центр пирога должен быть мягким и слегка дрожать, если потрогать форму.
Оставьте чизкейк в приоткрытой духовке на 30 минут, затем остудите и уберите в холодильник минимум на восемь часов.
Маленький формат десерта удобен, когда вас двое: результат можно съесть за один раз, пока торт свежий. Выбирайте вариант на свой вкус — с ягодной кислинкой, кофейной горчинкой или сливочной нежностью. Пусть подготовка ужина будет лёгкой, а романтический вечер получится тёплым и уютным.