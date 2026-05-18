Питание против вздутия и дискомфорта: что такое FODMAP-диета и как она работает?

Алёна Сычевская специалист по питанию медиаплатформы Food.ru «В мире диет существует множество подходов: кето, интервальное голодание, безглютеновое питание — каждый из них решает свои задачи. Наряду с ними есть рационы, созданные не для похудения, а для тонкой настройки работы организма. Один из таких — FODMAP-диета. Её суть не в строгих ограничениях, а в осознанном подходе. Вы временно убираете из рациона определённые углеводы, чтобы понять, какие продукты вам не подходят. А потом постепенно возвращаете их обратно. Так вы сможете питаться разнообразно и без лишних запретов. Расскажу подробнее об этом виде диеты».

Суть метода FODMAP

Автором этого подхода стала австралийская исследовательская группа из Университета Монаша. Само название FODMAP — это аббревиатура, за которой скрываются ферментируемые олиго-, ди-, моносахариды и полиолы. Говоря проще, это короткие цепочки углеводов, которые тонкий кишечник не способен полностью усвоить. Дальше они движутся в толстый кишечник, где местные бактерии с удовольствием их поедают.

Побочные эффекты такого «обеда» — газообразование и избыточный приток жидкости. В результате стенки кишечника растягиваются, что особенно чувствительно для людей с синдромом раздражённого кишечника (СРК) или повышенной висцеральной чувствительностью .

Фото: istockphoto.com/fotostorm

Сама диета действует как тонкая настройка: на первом этапе вы убираете все источники FODMAP, чтобы успокоить симптомы, а затем по одному возвращаете их. Так вы точно узнаете, какие именно продукты становятся триггером.

В здоровом кишечнике вещества из группы FODMAP работают как полезное топливо для наших бактерий. Но если с кишечником проблемы, эти же вещества начинают творить беспорядок: они притягивают лишнюю воду (как губка) и вызывают бурное брожение с газами. Отсюда — вздутие, боль и «скачущий» стул. Способность каждого человека переносить эти продукты без симптомов называется порогом толерантности: у одних этот порог низкий, и даже небольшая доза вызывает сбой, а у других — высокий. Ограничение снижает нагрузку, позволяя слизистой восстановиться. При этом очень важно не урезать клетчатку до минимума — нужно не менее 20 г в день, иначе можно заработать дефицит полезных волокон.

Разрешённые и запрещённые продукты

Ключевые запрещённые продукты, high-FODMAP, — с высоким содержанием проблемных углеводов, их следует избегать на первом этапе диеты:

овощи: чеснок, лук, капуста, артишоки, грибы (фруктаны, полиолы);

фрукты: яблоки, груши, персики, манго, арбуз (фруктоза/полиолы);

молочное: обычное молоко, йогурт, мягкие сыры (лактоза);

бобовые: фасоль, чечевица, нут (галактаны);

злаки: пшеница, рожь (фруктаны);

сладкое: мёд, кукурузный сироп (избыток фруктозы).

Фото: istockphoto.com/starpik

Разрешённые — low-FODMAP, основа рациона:

овощи: морковь, кабачки, болгарский перец, огурцы, картофель;

фрукты: бананы, киви, апельсины, клубника, ананас (объём порции зависит от продукта и реакции организма);

молочное: безлактозное молоко, твёрдые сыры;

растительные напитки: миндальное, рисовое или кокосовое молоко (с чистым составом из максимум трёх ингредиентов: воды, соли и кокоса/риса/миндаля в зависимости от типа);

белки: мясо, рыба, яйца, тофу, домашняя птица;

злаки: рис, овёс, киноа, гречка;

орехи: грецкие, макадамия, арахис (до 10-15 г).

Фото: istockphoto.com/fcafotodigital

Кому подходит и какого результата ждать?

Low‑FODMAP-диета считается терапией первой линии при синдроме раздражённого кишечника (СРК). Клинические исследования подтверждают: она достоверно улучшает симптомы у 70-80% пациентов. Но её применение не ограничивается только СРК. Диета также эффективна при:

СИБР (избыточный бактериальный рост в тонкой кишке) — снижает брожение и газообразование;

функциональной диарее и метеоризме (без органической причины);

воспалительных заболеваниях кишечника (ВЗК) в стадии ремиссии — как поддерживающая терапия для контроля вздутия;

нецелиакической чувствительности к глютену — когда исключение не помогает, но FODMAP работает.

У большинства людей уже через две-четыре недели снижается интенсивность боли, уходит вздутие, а стул возвращается к норме. Важно помнить, что диета не лечит причину, а убирает триггеры, давая кишечнику передышку.

Переходить на FODMAP-диету нельзя без разрешения врача:

беременным, детям (риск дефицита);

людям с низким ИМТ (индексом массы тела), расстройствами пищевого поведения (усиление ограничений);

при активных ВЗК (воспалительных заболеваниях кишечника), строгом веганстве (дефицит пребиотиков);

здоровым людям (снижение полезных бактерий).

Фото: istockphoto.com/Arx0nt

Три этапа FODMAP

1. Элиминация (две-шесть недель)

На этом этапе исключают продукты с высоким содержанием FODMAP. Это помогает уменьшить процессы брожения в кишечнике и снизить газообразование. У большинства людей симптомы заметно ослабевают.

Минимальная длительность — две недели при улучшении. При сохранении симптомов этап продлевают до шести недель. Более длительное соблюдение нежелательно, так как снижается поступление пребиотиков.

2. Реинтродукция (шесть-восемь недель)

К этому этапу переходят, когда симптомы становятся минимальными. Продукты возвращают по группам: фруктаны, лактоза, фруктоза, GOS (галактоолигосахарид), полиолы. Каждую группу тестируют отдельно:

день 1 — малая порция (25% от обычной порции);

день 2 — средняя (50%);

день 3 — большая (100%).

После каждого теста делают перерыв один-три дня, чтобы оценить реакцию без влияния предыдущего продукта. Срок зависит от изначальных симптомов и признаков дискомфорта. Чем они тяжелее, тем больше должна быть пауза.

Фото: istockphoto.com/Nungning20

3. Персонализация (долгосрочный этап)

Формируется индивидуальный рацион. В него включают максимально широкий список продуктов, убирая только те, которые действительно вызывают симптомы. Обычно удаётся вернуть значительную часть рациона, а ограничения остаются точечными. Это не пожизненная строгая диета. Основная задача — сохранить разнообразие питания и поддержать здоровье микробиоты.

FODMAP-диета не лечит причину, но даёт кишечнику передышку, временно убирая продукты, вызывающие брожение и вздутие. Главное правило: диета требует контроля специалиста, так как самолечение чревато нарушением микробиоты.

Источники

Эффективность диеты с низким содержанием FODMAP при синдроме раздражённого кишечника: систематический обзор и сетевой мета-анализ | Гут.

Frontiers | An umbrella review of meta-analyses on the low-FODMAP diet in IBS.

Снижает ли диета с низким содержанием FODMAP симптомы, связанные с функциональными расстройствами желудочно-кишечного тракта? Всесторонний систематический обзор и метаанализ — PubMed.

Диета с низким содержанием FODMAP улучшает симптомы синдрома раздражённого кишечника: метаанализ — PubMed.