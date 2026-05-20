В четвёртой части дневника новичка расскажем о том, что стоит надеть для бега в жаркую погоду.

Готовимся к «ЗаБегу.РФ» на 5 км с нуля. Как выбрать экипировку для старта?

До «ЗаБега.РФ» остаются считаные дни, поэтому пришло время поговорить об экипировке, в которой будет комфортно стартовать. Знаю, что многие новички погружаются в шоппинг, чтобы закупиться лучшими кроссовками, майками и другими беговыми аксессуарами. Я к их числу не отношусь.

Моя позиция — одежда и обувь должны быть проверены временем и тренировками. По этой причине поставила себе задачу собрать подходящие образы из того, что уже есть в моём гардеробе. Тренер проектов Hero League Training и Hero League Running Вячеслав Смаев мне в этом помог. Рассказываю, какие рекомендации получила.

Вячеслав Смаев тренер проектов Hero League Training и Hero League Running «Подготовка к бегу начинается с правильного выбора экипировки. Грамотно подобранные одежда и обувь не только сделают тренировки комфортнее, но и снизят риск травм, помогут быстрее достичь первых результатов и сохранить мотивацию».

Что надеть?

Выбор одежды зависит от сезона. Летом стоит отдавать предпочтение лёгким вещам из синтетических материалов — в отличие от хлопка, синтетика лучше отводит влагу и помогает избежать перегрева и солнечного удара. Подойдут шорты и футболка либо майка. Обратите внимание на модели с сетчатыми вставками: они дополнительно улучшают вентиляцию и позволяют коже «дышать» даже в самую жаркую погоду.

Весной и летом не забывайте про головной убор: кепка станет отличным решением — она защитит от солнца и не даст перегреться. Для тренировок в это время года подойдут лёгкая спортивная футболка или синтетическая майка, шорты и синтетические носки. Весной погода переменчива, поэтому стоит иметь при себе лёгкую ветровку на случай внезапного похолодания или ветра.

Синтетика предпочтительнее при выборе экипировки Фото: Леонид Пастернак

Осенью стоит перейти на одежду с длинным рукавом и длинные штаны — это поможет сохранить тепло в прохладную погоду. Выбирайте материалы с ветро- и влагозащитными свойствами, особенно если планируете бегать в дождь и ветер. Многослойность тоже может быть полезна: при потеплении можно снять верхний слой, не прерывая тренировку.

Как на практике?

Знаю, что в мире профессионального спорта с недоверием относятся к экипировке из натуральных тканей. Я пробовала бегать в синтетических майках, но это были самые некомфортные тренировки за всю мою небольшую практику. Полагаю, здесь допустимо ориентироваться на индивидуальные ощущения.

С низом дела обстоят лучше — синтетические леггинсы и шорты тянутся лучше, если сравнивать с подобными хлопковыми моделями. В таком случае искусственные материалы стоят на ступеньку выше. При этом в прохладную погоду я всё-таки отдаю предпочтение широким хлопковым брюкам, которые не стесняют движения.

Важный элемент — головной убор. В весенне-летний сезон я в принципе стараюсь всегда находиться на улице в кепке, так как достаточно быстро начинаю ощущать последствия воздействия прямых солнечных лучей. Недавно я попыталась побегать в жаркий день без головного убора. Это было одна из самых неудачных идей за последнее время.

Для бега в солнечную погоду головной убор обязателен Фото: Леонид Пастернак

Как выбрать кроссовки?

Особое внимание уделите выбору обуви. Не стоит бегать в повседневной обуви — например, в кедах или casual‑кроссовках: это может привести к травмам или перегрузке отдельных мышц, из‑за чего желание заниматься бегом может пропасть. Стопа в такой обуви не получает должной поддержки, а амортизация недостаточна для бега — это создаёт лишнюю нагрузку на суставы и позвоночник.

Чтобы подобрать подходящую пару, обратитесь в специализированные спортивные магазины. Там доступна услуга подбора обуви: вы пробежитесь на беговой дорожке, а продавцы‑консультанты оценят вашу технику бега и постановку стопы. На основе этих наблюдений они предложат несколько моделей — выберите ту пару, которая ощущается наиболее удобной и комфортно сидит на ноге.

При выборе обратите внимание на такие моменты, как:

достаточная амортизация в области пятки и носка;

хорошая фиксация стопы, чтобы избежать подворачивания;

дышащие материалы верха, предотвращающие перегрев;

небольшой запас по длине (примерно 0,5-1 см), чтобы пальцы не упирались при спуске с горки.

Важно выбирать именно спортивные кроссовки Фото: Леонид Пастернак

Что на практике?

В моём случае обувь всегда была больной (причём в прямом смысле) темой. В редких случаях кроссовки, туфли или любая другая модель мне не натирают. По этой причине отдаю предпочтение проверенным парам.

Я из тех, кто годами может носить кроссовки, которые идеально подошли. Так, например, на тренировках к «ЗаБегу.РФ» я занимаюсь либо в тех, что со мной ещё со школьных времён, либо в тех, что были куплены около полугода назад и тоже хорошо разношены. Рисковать и покупать что-то новенькое я не стала, хотя несколько моделей добавила в корзину в онлайн-магазине.

Тренер сделал очень важное замечание относительно того, что кроссовки для бега должны быть именно спортивными. На личном опыте проверено — икры и стопы чувствуют себя, мягко говоря, не очень после даже короткой дистанции в casual-моделях. Да, это красиво, но совсем не безопасно.

Я бегаю в проверенных временем кроссовках Фото: Леонид Пастернак

Что ещё может пригодиться?

Из гаджетов в первую очередь стоит обзавестись спортивными часами. На рынке представлено много вариантов разных брендов – от более дорогих до доступных. Можно найти гаджет в пределах 20 тысяч рублей. Современные модели отслеживают не только время, но и дистанцию, темп, маршрут (благодаря GPS), а также могут анализировать качество тренировки и давать рекомендации.

Ещё один полезный гаджет — пульсометр. Он поможет тренеру грамотно выстроить программу подготовки и контролировать нагрузку. Вы можете выбрать нагрудный пульсометр (наиболее точный вариант) либо модель, крепящуюся на плечо или запястье — оба варианта подойдут.

Контроль пульса позволяет избегать чрезмерных нагрузок, работать в нужных пульсовых зонах для достижения конкретных целей (похудение, развитие выносливости и так далее), а также отслеживать восстановление после тренировки.

Дополнительно можно рассмотреть покупку:

компрессионных носков — они снижают усталость и отёк ног;

пояса для бега с карманами — для хранения ключей, телефона, гелей;

светоотражающих элементов на одежду — если вы планируете бегать в сумерках или рано утром.

Что на практике?

Уже много лет я практически ежедневно ношу умные часы. С их помощью отслеживаю количество пройденных шагов, а во время беговых тренировок они помогают мне вести учёт времени, скорости и других показателей.

Считаю подобные гаджеты полезными как для профессионалов, так для новичков. Именно благодаря часам я стала следить за состоянием каденса и начала учиться работать в правильных пульсовых зонах.

Из дополнительных элементов — задумалась о покупке небольшой беговой сумочки. Понимаю, что этот аксессуар на самом деле пригодится. Не хочется вновь думать о том, куда деть телефон и прочие необходимые мелочи. Остановлюсь на самом простом варианте.