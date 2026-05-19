От Бондарчук до Кардашьян: эти звёзды занимаются пилатесом, и вот их результаты

Для медийных личностей хорошая форма — не просто вопрос здоровья, а часть профессии. Каждый выход в свет, кадр и пост в соцсетях оказываются под пристальным вниманием. Внешность становится визитной карточкой, а молодость и привлекательность — важным рабочим инструментом. Именно поэтому звёзды первой величины так тщательно подходят к выбору фитнес-системы. Им нужно не «высушиться» к одному событию, а сохранять форму годами, не нанося ущерба здоровью.

Всё чаще знаменитости выбирают не изнуряющие кроссфит-тренировки или тренажёрный зал, а пилатес. Эта щадящая, но невероятно эффективная система строит здоровую, рельефную мускулатуру и идеальную осанку.

В нашей подборке — 10 российских и зарубежных звёзд, которым при помощи пилатеса удалось добиться заметных результатов. Кому-то — сбросить лишнее и прийти в форму после родов, кому-то, регулярно занимаясь, — поддерживать фигуру 30-летней в возрасте под 60. Предлагаем изучить их истории. советы и фото в облегающих нарядах и бикини. То, что наши героини из категории 50+ могут себе всё это позволить, — лучшее доказательство эффективности системы.

Светлана Бондарчук

При росте 177 см Светлана Бондарчук держит вес 60 кг без жёстких диет. 57-летняя телеведущая не ограничивает себя в еде (иногда даже позволяет себе фастфуд) и практически каждый день занимается йогой или пилатесом.

Светлана Бондарчук в светском образе, демонстрирующем фигуру Фото: из личного архива Светланы Бондарчук

Своё увлечение она превратила в бизнес — открыла сеть студий в Москве. Для неё пилатес — не просто тренировки, а продуманная система, которая даёт стройное подтянутое тело без перегрузок и травм. Плавные, контролируемые движения помогают ей оставаться гибкой и энергичной. Её фото в бикини и вечерние выходы в свет служат этому лучшим подтверждением.

Светлана Бондарчук в бикини Фото: из личого архива Светланы Бондарчук

Рената Литвинова

Икона стиля Рената Литвинова выглядит гораздо моложе своих 59 лет. Чтобы поддерживать фигуру, она тренируется ежедневно вне зависимости от места пребывания. Режиссёр любит пилатес и занимается с личным тренером.

Рената Литвинова в платье, подчёркивающем идеальную фигуру Фото: Edward Berthelot/Getty Images

«Каждое утро тренировка с 9.00. Час. А после на море — час плаванья. В Париже — в тренажёрном зале или просто дома, обожаю рутину с гантелями или резинками, даже за монтажным столом или перед телевизором», — написала Рената Литвинова на своей странице в социальных сетях.

автопортрет Ренаты Литвиновой Фото: личный архив Ренаты Литвиновой

Илзе Лиепа

Илзе Лиепа — народная артистка России, прима-балерина и президент Института пилатеса в России. За её плечами — десятилетия классического балета и проблемы с позвоночником, знакомые всем танцовщикам. Именно пилатес Лиепа считает наиболее щадящим и безопасным способом вернуть телу здоровье и лёгкость.

Артистка создала авторскую программу «Метод Лиепа» — сплав балетной школы, йоги и классического пилатеса без хореографической подготовки. Сама она называет пилатес «умным фитнесом», где результат достигается не за счёт веса и количества повторений, а через концентрацию и осознанность. Её цель — молодое и подтянутое тело в любом возрасте, без рывков и травм.

Илзе Лиепа Фото: «Кинопоиск»

Ксения Собчак

Ксения Собчак продвигает активный образ жизни и здоровую красоту. Сразу после рождения сына в 2016 году она купила домой реформер и выложила пост: «Впереди — длинный путь к былой форме. Но дорогу осилит идущий, ремни тянущий. Страдаю, но постигаю азы динамического пилатеса».

Ксения Собчак в бикини Фото: из личного архива Ксении Собчак

Полина Гагарина

У певицы очень наглядный результат. После вторых родов она набрала 25 кг. Сбросить такой вес нелегко, но Полина Гагарина справилась. Она отметила, что ей «потребовалось три месяца, чтобы более-менее вернуться в прежнюю форму». «Во время беременности я ходила на пилатес, сейчас у меня регулярные тренировки на выносливость», — призналась певица.

Полина Гагарина сейчас Фото: из личного архива Полины Гагариной

Шарлиз Терон

50-летняя обладательница «Оскара» выглядит так, будто время над ней не властно. Шарлиз Терон ест шесть раз в день небольшими порциями растительную пищу, не пьёт алкоголь и поддерживает режим сна. Она призналась, что пилатес полностью изменил её тело. Также Шарлиз Терон занимается пауэр-йогой (два 90-минутных занятия в неделю) и спиннингом (до четырёх раз в неделю). Результат — длинная, сухая мускулатура и идеальная осанка. И как результат — возможность носить самые провокационные наряды!

Шарлиз Терон и платье, которое прославляет пилатес Фото: Maya Dehlin Spach/Getty Images

Дженнифер Лоуренс

Обладательница «Оскара» — самый преданный фанат в нашем списке. «Я делаю пилатес каждый день. Я ем, но тренируюсь намного больше, чем обычный человек», — рассказала Дженнифер Лоуренс.

Актриса признаёт, что её тело — не генетика, а результат ежедневных тренировок, режима питания и строгой дисциплины.

Дженнифер Лоуренс и её шикарная фигура Фото: Interview Magazine

Галь Гадот

Для роли супергероини Галь Гадот ввела пилатес в свой режим тренировок и осталась ему верна. «Я чувствую, что в пилатесе есть что-то целостное: раскрытие грудной клетки и фокус на дыхании», — объяснила Гадот.

Подготовка к «Чудо-женщине 1984» была интенсивной. Актриса ежедневно тренировалась на протяжении полугода. Её расписание включало силовые, кардио, работу с хореографом-постановщиком трюков и пилатес.

Галь Гадот и её фигура в купальнике Фото: из личного архива Галь Гадот

Ким Кардашьян

Для 44-летней медиазвезды пилатес — не эстетика. Это про здоровье. «Я люблю пилатес. Если я не занимаюсь им хотя бы раз в неделю, то сразу чувствую зажимы в своей спине. Мне определённо нужно вытяжение».

Кардашьян тренируется по полтора часа каждый день, совмещая тяжёлую атлетику, растяжку и лёгкое кардио. Из-за проблем со спиной ей пришлось скорректировать тренировки.

Ким Кардашьян и её роскошнее формы Фото: из личного архива Ким Кардашьян

Кара Делевинь

Супермодель и актриса ненавидит тренажёрные залы, но обожает пилатес. Её философия тренировок довольно проста. «Я стараюсь прислушиваться к своему телу и двигаться минимум 10 минут в день», — говорит Кара.

Если Делевинь готовится к конкретному проекту, она занимается пилатесом почти ежедневно. «Мне трудно мотивировать себя на одно и то же каждый день, поэтому я ненавижу ходить в спортзал», — признаётся она.

Кара Делевинь и наглядные результаты её тренировок Фото: Kiran Ridley/Getty Images

Мы привыкли думать, что красивое тело — это боль, пот и тонны железа. Но мировые и российские звёзды доказывают обратное: пилатес даёт длинную, рельефную мускулатуру, здоровую спину и идеальную осанку без изнурительных диет и травм. Для одних это способ быстро прийти в форму после родов, для других — лекарство от болей в позвоночнике, для третьих — философия на 10-летия. Всех их объединяет одно: пилатес работает, если заниматься им регулярно и с умом.