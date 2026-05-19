«ЗСД Фонтанка Фест» — 2026: как пройдёт велофестиваль в Санкт-Петербурге?

Любите кататься на велосипеде и давно хотели поучаствовать в массовом старте? Тогда в конце мая вам стоит отправиться в Санкт-Петербург. Велозаезд пройдёт на Западном скоростном диаметре. Рассказываем про особенности старта на автомагистрали.

О событии

«ЗСД Фонтанка Фест» пройдёт на улицах Петербурга в восьмой раз. Любители двухколёсного транспорта смогут принять участие в одном из заездов и покорить самую высотную трассу города. Впервые за историю фестиваля в маршрут входит не только Западный скоростной диаметр, но и Широтная магистраль скоростного движения. Дистанция каждого из стартов — 20 км.

Ещё одно нововведение — появился третий велозаезд «Раньше всех!». Дополнительный старт позволит большему количеству велолюбителей проехать по широкой, свободной от машин магистрали.

Каждый велосипедист получит стартовый пакет, номер необходимо закрепить на руле велосипеда. Также на каждом участнике обязательно должен быть застёгнут защитный шлем. Без этого вас не допустят до гонки. Главное — безопасность, её гарантируют качество и состояние вашего инвентаря, проверить его можно будет в зоне технического обслуживания.

Расписание

Фестиваль пройдёт в субботу, 30 мая. Выдача стартовых пакетов для участников будет проходить три предшествующих дня в фуд-молле Vokzal 1853.

Расписание выдачи стартовых пакетов:

27 мая, с 16:00 до 21:00;

28 мая, с 16:00 до 21:00;

29 мая, с 16:00 до 21:00.

Для иногородних участников возможно получение стартового пакета в день фестиваля. Для получения стартового пакета необходимо предъявить QR-код и документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительские права).

Программа фестиваля:

15:00 — открытие стартового городка, начало выдачи стартовых пакетов;

16:45 — награждение конкурса костюмов для участников заезда «Раньше всех!»;

17:00 — старт заезда «Раньше всех!»;

18:45 — награждение конкурса костюмов для участников заезда «Наш оранжевый»;

19:00 — старт заезда «Наш оранжевый»;

20:45 — награждение конкурса костюмов для участников заезда «Засвети ЗСД»;

21:00 — старт заезда «Засвети ЗСД»;

22:00 — закрытие стартового городка.

Дистанции и маршруты

Фестиваль пройдёт в Санкт-Петербурге, место старта — Богатырский проспект, 42, завершится дистанция на пересечении Витебского проезда и Широтной магистрали скоростного движения. Ехать предстоит по ровному асфальтному покрытию, а значит, можно будет спокойно наслаждаться велопрогулкой.

По пути следования участники смогут увидеть не только архитектуру Северной столицы, но и Финский залив. Велосипедисты преодолеют подъёмы и спуски вантовых мостов, перекинутых через Петровский и Корабельный фарватеры.

Всего подготовлено три заезда: «Раньше всех!», «Наш оранжевый» и «Засвети ЗСД». Дистанция одинаковая — 20 км, на преодоление отводится два часа. Разница лишь во времени начала и в возрасте участников. На «Засвети ЗСД» допускаются велосипедисты от 18 лет и старше, на оставшиеся старты — от 14 лет и старше. Возраст участников определяется на 30 мая 2026 года.

Награждение

Этот фестиваль создан не для гонок и новых рекордов: здесь нет чипов хронометража. Никто не будет считать, сколько времени вы затратили на преодоление дистанции. Каждый участник, уложившийся в лимит времени, получит памятную медаль. Призами и подарками будут награждать велосипедистов с самыми яркими образами и костюмами.

Ездить на велосипеде по автомобильной магистрали — опасно, но только не по маршруту фестиваля «ЗСД Фонтанка Фест», ведь организаторы готовят трассу и перекрывают участки дороги от автомобилей. Не упустите возможность прокатиться в компании единомышленников.