Меренговый рулет ПП в домашних условиях: лучший рецепт от кондитера

Меренговый рулет — это лёгкий десерт, который обычно содержит избыточное количество сахара. ПП-версия сохраняет текстуру суфле, значительно снижая углеводы в рационе. Такой рулет не вызывает чувства тяжести и отлично вписывается в меню тех, кто следит за весом и качеством питания.
Ингредиенты для меренгового рулета ПП
Основу рецепта на шесть порций по 100 г составляют (калорийность около 105-150 ккал):
- яичные белки — 200 г (примерно шесть яиц категории С0);
- подсластитель (эритрит или стевия) — по вкусу;
- кукурузный крахмал — 25 г;
- лимонный сок — 1 ч. л.;
- мягкий творог или рикотта (для крема) — 250 г;
- свежие ягоды — 100 г.
Если чего-то нет или хочется изменить рецепт:
- вместо крахмала можно использовать рисовую муку;
- вместо творога подойдёт греческий йогурт.
Остальные компоненты менять не стоит. В противном случае вкус рецепта изменится и просто получится другое блюдо.
Подготовка к приготовлению
1. Купите ингредиенты. Выбирайте яйца, ягоды и творог первой свежести.
2. В процессе приготовления вам понадобятся кухонные весы, миксер, силиконовый коврик или пергамент и кондитерская лопатка.
3. Заранее достаньте яйца, чтобы белки были комнатной температуры.
Приготовление меренги
1. Аккуратно отделите белки яиц от желтков.
2. Взбивайте, начиная с минимальной скорости миксера. Когда белки превратятся в пену, добавьте лимонный сок и постепенно увеличивайте скорость до максимума.
3. Далее всыпайте подсластитель тонкой струйкой, не прекращая взбивание. В самом конце добавьте крахмал и перемешайте массу лопаткой вручную.
4. Выстелите противень пергаментом (смазывать маслом не нужно) и выложите на него полученную массу. Выпекайте пласт 25-30 минут при 150°C.
Формирование рулета
«В нашем рецепте используется начинка из мягкого творога и кислых ягод (подойдут смородина, малина, вишня). Компоненты нужно просто смешать в отдельной посуде. С начинками можно смело экспериментировать. Главное — выбирать густые текстуры, чтобы рулет не «поплыл».
Лучшие комбинации:
- арахисовая паста + нарезанный тонкими слайсами банан;
- взбитые густые сливки кокосового молока + ананас;
- мягкий творог + какао + подсластитель + вишня;
- яблочное пюре с корицей + грецкие орехи.
Продолжим готовить наш рулет.
1. Дайте коржу остыть, после чего переверните его на чистый лист пергамента.
2. Равномерно нанесите крем и плотно сверните рулет по широкой стороне.
3. Охладите. Рулет должен провести в холодильнике минимум два часа.
При нарезке используйте нож с зубчатым лезвием, подавайте десерт порционно, предварительно охладив тарелки. Для украшения используйте лепестки миндаля, орешки или ягоды.
Полезные советы и рекомендации
Основная ошибка — пересушивание коржа в духовке (может рассыпаться при сворачивании). Готовое блюдо нужно держать в холодильнике в закрытом контейнере не более 24 часов.
Если магазинные рулеты содержат слишком много сахара и вредны для здоровья, то в нашем случае вы полностью контролируете состав и КБЖУ (калории/белки/жиры/углеводы). Для разнообразия попробуйте добавить в меренгу цедру лимона или немного какао-порошка.