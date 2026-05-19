Такую сладость можно даже тем, кто следит за фигурой.

Меренговый рулет ПП в домашних условиях: лучший рецепт от кондитера

Меренговый рулет — это лёгкий десерт, который обычно содержит избыточное количество сахара. ПП-версия сохраняет текстуру суфле, значительно снижая углеводы в рационе. Такой рулет не вызывает чувства тяжести и отлично вписывается в меню тех, кто следит за весом и качеством питания.

Ингредиенты для меренгового рулета ПП

Основу рецепта на шесть порций по 100 г составляют (калорийность около 105-150 ккал):

яичные белки — 200 г (примерно шесть яиц категории С0);

подсластитель (эритрит или стевия) — по вкусу;

кукурузный крахмал — 25 г;

лимонный сок — 1 ч. л.;

мягкий творог или рикотта (для крема) — 250 г;

свежие ягоды — 100 г.

Если чего-то нет или хочется изменить рецепт:

вместо крахмала можно использовать рисовую муку;

вместо творога подойдёт греческий йогурт.

Остальные компоненты менять не стоит. В противном случае вкус рецепта изменится и просто получится другое блюдо.

Подготовка к приготовлению

1. Купите ингредиенты. Выбирайте яйца, ягоды и творог первой свежести.

2. В процессе приготовления вам понадобятся кухонные весы, миксер, силиконовый коврик или пергамент и кондитерская лопатка.

3. Заранее достаньте яйца, чтобы белки были комнатной температуры.

Приготовление меренги

1. Аккуратно отделите белки яиц от желтков.

2. Взбивайте, начиная с минимальной скорости миксера. Когда белки превратятся в пену, добавьте лимонный сок и постепенно увеличивайте скорость до максимума.

3. Далее всыпайте подсластитель тонкой струйкой, не прекращая взбивание. В самом конце добавьте крахмал и перемешайте массу лопаткой вручную.

4. Выстелите противень пергаментом (смазывать маслом не нужно) и выложите на него полученную массу. Выпекайте пласт 25-30 минут при 150°C.

Формирование рулета

Олеся Андреева повар-кондитер «В нашем рецепте используется начинка из мягкого творога и кислых ягод (подойдут смородина, малина, вишня). Компоненты нужно просто смешать в отдельной посуде. С начинками можно смело экспериментировать. Главное — выбирать густые текстуры, чтобы рулет не «поплыл».

Лучшие комбинации:

арахисовая паста + нарезанный тонкими слайсами банан;

взбитые густые сливки кокосового молока + ананас;

мягкий творог + какао + подсластитель + вишня;

яблочное пюре с корицей + грецкие орехи.

Продолжим готовить наш рулет.

1. Дайте коржу остыть, после чего переверните его на чистый лист пергамента.

2. Равномерно нанесите крем и плотно сверните рулет по широкой стороне.

3. Охладите. Рулет должен провести в холодильнике минимум два часа.

При нарезке используйте нож с зубчатым лезвием, подавайте десерт порционно, предварительно охладив тарелки. Для украшения используйте лепестки миндаля, орешки или ягоды.

Полезные советы и рекомендации

Основная ошибка — пересушивание коржа в духовке (может рассыпаться при сворачивании). Готовое блюдо нужно держать в холодильнике в закрытом контейнере не более 24 часов.

Если магазинные рулеты содержат слишком много сахара и вредны для здоровья, то в нашем случае вы полностью контролируете состав и КБЖУ (калории/белки/жиры/углеводы). Для разнообразия попробуйте добавить в меренгу цедру лимона или немного какао-порошка.