Парижский полумарафон — 2026 в Челябинской области: дата, регистрация, маршрут, дистанции

«Парижский полумарафон» — 2026: как пройдут забеги и велогонка в Челябинской области?
Светлана Ибрагимова
Как пройдёт «Парижский полумарафон»?
Старты назначены на 30 и 31 мая.

Париж есть не только во Франции, но и в России. В последние два майских дня в Челябинской области состоится настоящий праздник спорта. На «Парижском полумарафоне» занятие по душе найдут не только бегуны, но и любители северной ходьбы и велогонок. Рассказываем, как пройдут спортивные выходные в селе Париж.

О чём расскажем:

О событии

«Парижский полумарафон» — спортивное событие, проходящее в Челябинской области. На выбор участникам предоставляется семь беговых дистанций, одна дистанция для северной ходьбы и одна – для заезда на велосипедах. Впервые старты состоялись в 2016 году, участие в них приняли 240 человек. С годами популярность выросла, в 2019 году число достигло 1000 человек.

В 2020 году «Парижский полумарафон» впервые прошёл в онлайн-формате. К нему присоединилось более 1400 атлетов из семи стран. В 2025 году спортивный праздник собрал 11 238 человек. В спортивной программе участвовали не все: часть гостей приехала в село Париж поддержать атлетов и насладиться атмосферой события.

В 2026 году пройдёт юбилейный, 10-й «Парижский полумарафон». Спортивная программа будет разделена на два дня. Гости смогут увидеть концерт, поучаствовать в мастер-классах и интерактивах, попробовать блюда национальной кухни или приобрести сувениры на ярмарке.

Фото: vk.ru / parisrunning

Расписание

В выходные, 30 и 31 мая, состоится «Парижский полумарафон». Рассказываем подробнее о спортивной программе.

Пятница, 29 мая

  • 16:00-20:00 – регистрация участников и выдача стартовых пакетов в зоне регистрации около Дома культуры.

Суббота, 30 мая

  • 8:00-18:00 – время работы торгово-развлекательной зоны;
  • 8:00-13:00 – регистрация участников и выдача стартовых пакетов в зоне регистрации около Дома культуры;
  • 10:00 – старт забега на дистанции 21,1 км;
  • 10:15 – старт забега на дистанции 5 км;
  • 10:30 – старт детского забега на дистанции 150 м;
  • 12:00 – церемония открытия и награждение абсолютных победителей в забегах на 21,1 км и 5 км;
  • 13:00 – старт забега «Мой первый километр» для мальчиков;
  • 13:05 – старт забега «Мой первый километр» для девочек;
  • 13:30 – старт забега «Парижская миля»;
  • 14:00 – церемония награждения;
  • 18:00 – модный показ «Парижская неделя моды»;
  • 19:00-21:00 – регистрация участников и выдача стартовых пакетов в зоне регистрации около Дома культуры;
  • 22:00 – старт ночного забега «Огни Уральского Парижа».

Фото: vk.ru / parisrunning

Воскресенье, 31 мая

  • 8:00-14:00 – время работы торгово-развлекательной зоны;
  • 8:00-12:00 – регистрация участников и выдача стартовых пакетов в зоне регистрации около Дома культуры;
  • 10:00 – старт забега на дистанции 10 км;
  • 10:15 – старт северной ходьбы на дистанции 5 км;
  • 12:30 – старт велогонки на дистанции 20 км;
  • 13:30 – церемония награждения.
Для получения стартового пакета необходимо предоставить паспорт, медицинскую справку о допуске к забегу на выбранную дистанцию и медицинскую страховку, несовершеннолетние участники должны иметь при себе разрешение от родителей.

Фото: vk.ru / parisrunning

Дистанции и маршруты

На выбор представлено девять дистанций, всего есть три формата участия: забег, велогонка и скандинавская ходьба. Все маршруты проходят по селу Париж Нагайбакского района Челябинской области и его окрестностям, на длинных дистанциях участники перейдут на грунтовую дорогу по направлению к Александровскому лесничеству. Стартовый городок расположится около декоративного объекта «Эйфелева башня».

ДистанцияЛимит времениВозраст участников
Полумарафон – 21,1 км240 минутот 18 лет и старше
Забег-спутник – 5 км120 минутот 16 лет и старше
Забег-спутник – 10 км60 минутот 14 лет и старше
Детский забег – 150 мот 0 до 7 лет
Забег «Мой первый километр» – 1 кмот 8 до 13 лет
Северная ходьба – 5 кмот 7-и лет и старше
Забег «Парижская миля» – 1,6 кмот 7 лет и старше
Велогонка – 20 кмот 14 лет и старше
Ночной забег «Огни Уральского Парижа» – 1,6 кмот 14 лет и старше
Возраст участников определяется на 31 декабря 2026 года.

Фото: vk.ru / parisrunning

Награждение

Все участники, успешно преодолевшие дистанцию, получат уникальную юбилейную медаль. Также пройдёт награждение в абсолютном первенстве и категориях, выбранных организаторами.

Фото: vk.ru / parisrunning

«Открой Уральский Париж» – так звучит слоган мероприятия. Забег или велогонка – отличный шанс для любителей спорта открыть новую локацию, преодолеть дистанцию в новом месте. Но не забывайте о безопасности: обязательно проверьте свою экипировку и разомнитесь перед стартом.

