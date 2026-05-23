Король бодибилдинга, наставник Шварценеггера и гений бизнеса: история Джо Вейдера

Именно он вывел культуризм на новый уровень и открыл миру много звёздных имён.

О чём расскажем:

Биография Джо Вейдера

Джозеф Эдвин Джо Уайдер родился 29 ноября 1919 года в Монреале, Канада. Тренироваться начал с ранних лет. Причём самостоятельно, без посторонней помощи. Сам смастерил спортивный инвентарь – из автомобильных колёс и паровозной оси соорудил штангу. Детали для снаряда юный Джо нашёл на свалке.

Страсть к спорту проявилась неспроста. Джо был очень худощавого телосложения, его часто задирали более рослые и крепкие одноклассники. И хотя Вейдер и пытался дать сдачи, сил всё равно не хватало. Буквально за пару лет Джо смог набрать мышечную массу, возмужал, окреп и вытянулся. Бывшие задиры уже не рисковали бросить вызов крепкому парню.

Уже в старших классах у Джо появилась идея поделиться своими практическими знаниями с другими. Тогда он и не подозревал, что станет легендой бодибилдинга. Первое скромное издание Your Physique с программами тренировок он выпустил в 17 лет. Тираж смели из киосков за месяц! И вскоре тоненькая брошюрка превратилась в солидный журнал Muscle Builder, который затем переименовали в Muscle & Fitness.

Становление и конкурс «Мистер Олимпия»

Пропагандой бодибилдинга Джо Вейдер занимался вместе со своим братом Беном. В 1946 году они вместе основали Международную федерацию бодибилдеров (International Federation of BodyBuilders, IFBB).

В те годы культуристы выходили на подиум лишь в турнире «Мистер Вселенная». Особенностью этого состязания было то, что бодибилдеры, приняв в нём участие, по контракту не могли соревноваться в других турнирах. И это сильно било по кошельку. Ведь заработать спортсмены просто не могли, но при этом тратили уйму денег на подготовку.

Джо Вейдер и актриса Лони Андерсон Фото: Harry Langdon/Getty Images

«Атлетизм в течение многих лет оставался делом, которым занимались наугад. Чемпионами становились тяжелоатлеты, которые развивали своё тело за счёт выполнения базовых силовых упражнений. Но даже величайшие атлеты тех времён тем не менее не могли добиться таких антропометрических показателей и такого уровня силы, как мои ученики», – писал Джо Вейдер в своей книге «Система строительства тела».

Джо Вейдер вместе со своим братом Беном дал коллегам отличную альтернативу и в 1965 году организовал конкурс «Мистер Олимпия». И все бодибилдеры не ограничивались участием только в нём. Они могли выступать и на других состязаниях.

Знакомство с Арнольдом Шварценеггером

В 1968 году 21-летний Арнольд Шварценеггер осуществил свою мечту и переехал в Америку. За плечами молодого культуриста были участия в престижных турнирах, годом ранее он стал «Мистером Вселенная». Однако плохое знание английского языка, отсутствие друзей и родных на чужбине едва не заставили Шварценеггера вернуться на родину. Всё изменила встреча с Джо Вейдером, который увидел в Арнольде потенциал. Они начали тренировки вместе, Шварценеггер получил абонемент в знаменитый клуб Gold's Gym.

Джо Вейдер и Арнольд Шварценеггер Фото: weider.com

«С Джо мы договорились, что в Америке я проведу год. Он согласился предоставить мне квартиру, машину и еженедельную плату в обмен на право использовать мои фотографии в своём журнале. Вейдер мной заинтересовался всерьёз. Ведь я поднялся очень быстро. В 21 год я весил 250 фунтов (113 кг) и имел самые большие среди культуристов размеры. Он знал, что я хочу стать лучшим, и видел, что я могу это сделать. Но я был так взволнован. С тех пор как я занимался культуризмом, я слышал о Джо Вейдере. Читал его журналы!» – вспоминал Арнольд.

Джо и не скрывал, что хочет заработать на Арнольде, на его продвижении и маркетинге. Да и сам Шварценеггер понимал, что это прекрасный шанс заработать и для него. Взаимовыгодное сотрудничество обогатило обоих.

Шварценеггер не раз подчёркивал, что без помощи и старания Вейдера он не смог бы добиться столь колоссального успеха.

«Бизнес меня завораживал. Джо Вейдер был чародеем в бизнесе. Однако вне работы он забывал о делах и проявлял себя чутким, отзывчивым человеком. Он был отличным собеседником, мы много общались, отлично проводили время. Но в то же время случались моменты и совсем неприятного общения, когда мы занимались чисто деловыми сделками. Этот подход я заметил в нём с самого начала и всегда твёрдо отстаивал свою позицию. Своё благополучие для него было ценнее, и я его за это не осуждаю. В бизнесе глупо допускать мысль типа – о, да он же мой друг, он обо мне позаботится», – писал Арнольд в своей книге «Советы чемпиона».

Шварценеггер отмечал, что Джо вообще был очень подозрительным человеком. Поэтому совместный бизнес вёл только с родным братом и супругой – другим людям не доверял. Однако Арнольд признаётся, что Вейдер никогда не юлил, не врал, а честно говорил о своих намерениях, планах.

«Я научился у Джо очень многому – не только касательно бодибилдинга, но и бизнеса и жизни в целом. Кроме того, он помог мне остаться в Америке, дал работу. Помню, в 1969 году на обложке майского номера Muscle builder появилась моя фотография с заголовком «Арнольд Шварценеггер – новое явление в культуризме».

Впоследствии Арнольд семь раз одержал победу на турнире «Мистер Олимпия». Впрочем, Джо Вейдер признавался, что по большому счёту Арнольд сделал себя сам. И мог бы добиться славы и без его помощи.

Джо Вейдер открыл миру много имён, которые впоследствии стали настоящими звёздами. Помимо Арнольда Шварценеггера, Джо тренировал таких известных культуристов, как Луи Ферриньо, Франко Коломбо, Ли Хейни, Фрэнк Зейн и многих других.

Джо Вейдер и Луи Ферриньо Фото: Ron Galella, Ltd./Getty Images

Принципы тренировок

Джо Вейдер сделал переворот в фитнес-индустрии. До него всё продвижение спорта ограничивалось мотивационными лозунгами и просто фотографиями красивых тел. Никто не давал чёткую инструкцию, как построить тело, не делился своими секретами. А Джо выпустил серию книг о своих методиках, которые стали бестселлерами.

Вейдер чётко описывал технику и механику, при этом часто не опираясь на научные факты, используя лишь свой опыт. И такой подход оказался принят на ура. Журналы от Вейдера отличались тем, что он публиковал подробные инструкции, наглядные иллюстрации, таблицы прогресса. И самое главное – он простым языком объяснял сложные вещи и мог донести до читателя необходимую информацию.

Постоянство — это ключ к росту мышц. В реальном мире вы ничего не сможете приобрести без постоянства усилий. Дисциплина и преданность рождают постоянство. Это те качества, которыми обладают все чемпионы!

Долгое время к бодибилдингу относились как к несерьёзному виду спорта. Тяжелоатлеты, мягко говоря, недолюбливали культуристов, считая, что они просто красуются перед камерами. С другой стороны, спортсмены понимали, что именно бодибилдинг может помочь заработать приличные деньги.

Джо выпустил несколько книг, самой популярной стала «Система построения тела по Джо Вейдеру». Это пособие использовали не только новички, но и профессионалы-бодибилдеры.

«Вы должны варьировать тренировочные отягощения в соответствии с уровнем энергии. Только путём работы над собой вы сможете последовательно совершенствоваться и максимизировать результаты. Например, Том Платц применял мой метод для того, чтобы построить свои внушающие благоговейный трепет ноги. Он приседал со штангой на плечах весом 225 кг в дни, когда ощущал высокий уровень энергии, и снижал отягощение до 180 кг в свои «слабые» дни», – писал Вейдер.

Джо Вейдер и ученики Фото: weider.com

Кроме того, Джо Вейдер активно выступал за участие женщин в турнирах по бодибилдингу. В 80-е годы девушки наравне с мужчинами начали тренироваться в залах и показывать невероятные результаты. А также бодибилдинг стал частью пляжной культуры Лос-Анджелеса.

«Я помог миллионам учеников добиться цели. Многие стали звёздами: Арнольд — семикратный «Мистер Олимпия», Фрэнк Зейн и Серджио Олива – трёхкратные, Ларри Скотт и Франко Коломбо – двукратные. Важность их побед осознаётся лучше, когда понимаешь: каждый из них начинал занятия атлетизмом без малейшего представления о том, что однажды он станет звездой мирового масштаба».

Личная жизнь Джо Вейдера

В 1961 году Джо женился на знаменитой модели Бетти Бросмер. Она стала не только его супругой, но и партнёром и помощником в бизнесе. Общих детей у пары не было. Однако Вейдер смог наладить контакт с падчерицей Лидией – дочерью Бетти от первого брака. Впоследствии она подарила матери и отчиму троих внуков.

Джо Вейдер Фото: weider.com

Бизнес-империя

Джо был очень талантливым бизнесменом, умел наперёд определять правильные шаги и вовремя останавливаться. Например, он параллельно с продвижением бодибилдинга занимался продажей недорогой недвижимости Лос-Анджелеса.

Его издательство Weider Publications выпускало более 10 журналов, в том числе Shape, Flex, Muscle & Fitness, Muscle Power, Mr America, Living Fit, Prime Health and Fitness. Позже продал свою журнальную империю, и, как оказалось, не зря. Буквально через полгода тиражи и рекламные продажи рухнули. Джо будто предчувствовал это и смог получить солидную сумму при сделке. Позже Вейдер избавился и от своей компании, производящей спортивное питание. Говорят, сумма от продажи составила почти полмиллиарда.

Джо Вейдер и Арнольд Шварценеггер Фото: Araya Doheny/Getty Images

За свою карьеру Джо заработал немало наград. В 2006 году Арнольд Шварценеггер, будучи губернатором Калифорнии, вручил своему наставнику и другу награду за достижения в Зале славы – Muscle Beach. До последних дней он занимался любимым делом. Весной 2013 года 93-летний король бодибилдинга ушёл из жизни.

Джо сокрушался, что современный бодибилдинг несколько деградировал. «В мои годы он был другим – здоровым. Мы сражались за красоту пропорций. А сейчас мы видим массивных перекачанных культуристов».