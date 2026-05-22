Разбираемся, на сколько можно похудеть за короткое время и не навредит ли это организму.

Как правильно провести разгрузочный день на воде и сколько килограммов уйдёт?

Марьяна Джутова врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) «Разгрузочный день на воде — это краткосрочное (24-часовое) полное голодание, в течение которого употребляется только вода. В последние годы эта практика приобрела популярность как метод «детоксикации» организма и быстрого снижения веса. Однако научное сообщество относится к данному подходу неоднозначно. В данной статье мы рассмотрим физиологические механизмы, эффекты и риски, связанные с однодневным водным голоданием, с опорой на данные современной медицины и нутрициологии».

Физиологические изменения при 24-часовом голодании

В отсутствие поступления пищи организм последовательно проходит несколько метаболических фаз.

Фаза гликогенолиза (0-12 часов). В первые 12 часов голодания организм использует запасы гликогена в печени и мышцах. Гликоген расщепляется до глюкозы, которая поступает в кровь. Одновременно с этим выводится вода, связанная с гликогеном (соотношение 1:3-4), что объясняет первоначальное снижение массы тела. Это снижение носит временный характер и не связано с потерей жировой ткани.

Фаза кетоза (12-24 часа). При истощении запасов гликогена организм переключается на кетогенез — расщепление жирных кислот с образованием кетоновых тел. Кетоновые тела частично обеспечивают энергетические потребности мозга и мышц. Однако параллельно активируется глюконеогенез — синтез глюкозы из аминокислот (прежде всего из мышечного белка) и глицерина. Это означает, что организм начинает расщеплять собственные мышечные ткани для поддержания уровня глюкозы в крови.

Фото: istockphoto.com/Kiwis

Гормональные изменения. Концентрация инсулина снижается, а уровень кортизола (гормона стресса) значительно возрастает. Кортизол стимулирует глюконеогенез, но одновременно способствует катаболизму мышечной ткани, задержке натрия и воды, а также может вызывать раздражительность, тревожность и нарушения сна. Повышение кортизола является адаптивной реакцией на стресс голодания, однако при частом повторении может приводить к негативным метаболическим последствиям.

Эффективность разгрузочного дня на воде для снижения веса

Исследования показывают, что за 24 часа полного голодания потеря массы тела составляет в среднем 0,5-1,5 кг. Однако подавляющая часть этого снижения приходится на воду и гликоген, а не на жировую ткань. После возвращения к обычному питанию водный баланс восстанавливается, и вес возвращается к исходным показателям.

Клинически значимого снижения процента жировой ткани за однодневное голодание не происходит. Более того, исследования демонстрируют, что интервальные голодания (включая 24-часовые) не имеют преимуществ перед регулярным умеренным ограничением калорий для долгосрочного контроля веса.

Противопоказания и группы риска

С клинической точки зрения 24-часовое водное голодание противопоказано при:

сахарном диабете I и II типа (особенно на фоне сахароснижающей терапии) — высокий риск гипогликемии;

жёлчнокаменной болезни — повышение литогенности желчи и риск желчной колики;

хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта (гастрит, язвенная болезнь, панкреатит) — обострение воспалительных процессов;

нарушениях пищевого поведения (нервная анорексия, булимия, компульсивное переедание) — риск триггера рецидива;

беременности и лактации;

детском и подростковом возрасте;

пожилом возрасте с саркопенией и хроническими заболеваниями;

дефиците массы тела (ИМТ < 18,5).

Фото: istockphoto.com/PixelsEffect

Кроме того, голодание противопоказано пациентам, принимающим лекарственные препараты, требующие обязательного приёма с пищей (например, cредства, предназначенные для снижения повышенного артериального давления).

Рекомендации при проведении разгрузочного дня (при отсутствии противопоказаний)

Если 24-часовое водное голодание проводится здоровым взрослым человеком, рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности:

подготовительный этап: накануне — лёгкий ужин с низким содержанием жиров и простых углеводов;

накануне — лёгкий ужин с низким содержанием жиров и простых углеводов; день голодания: поддержание адекватного водного режима (1,5-2 л воды, распределённых равномерно). Исключение интенсивных физических нагрузок. Ограничение стрессовых факторов;

выход из голодания: первый приём пищи должен быть белково-овощным (омлет с овощами, куриный бульон, нежирная рыба). Исключаются продукты с высоким гликемическим индексом (сладкие фрукты, соки, сдоба) для предотвращения резких колебаний глюкозы и инсулина.

Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Оптимальная стратегия выхода из 24-часового водного голодания для здорового взрослого человека выглядит так:

первые 30-60 минут — лёгкий белково-овощной приём (суп на бульоне, яйцо с овощами). Это «гасит» острый голод и стабилизирует инсулин;

через 1,5-2 часа — можно добавить порцию сложных углеводов (гречка, овсянка, цельнозерновой хлеб), желательно в сочетании с белком.

С точки зрения доказательной медицины, разгрузочный день на воде не является эффективным методом долгосрочного снижения веса или «детоксикации» организма. Его польза не имеет надёжных научных подтверждений, а потенциальные риски (катаболизм мышечной ткани, гормональный дисбаланс, обострение хронических заболеваний) делают практику неприемлемой для лиц из групп риска.

Рациональное, сбалансированное питание с умеренным дефицитом калорий остаётся приоритетным подходом для коррекции массы тела и улучшения метаболического здоровья.

