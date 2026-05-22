Дайвинг в Санкт-Петербурге: обзор центров, цены и советы новичкам

Санкт-Петербург — город воды. За фасадом северной столицы скрыто живое дайверское сообщество. Вопреки стереотипам о «холодном море», подводный мир Ленинградской области уникален, а возможности для обучения — одни из лучших в стране.

Александр Евдокимов дайвер с 10-летним стажем, мастер-инструктор второго уровня Национальной Дайв Лиги (NDL) «Дайвингом в Петербурге занимаются в клубах и учебных центрах. Это не хобби для избранных. В регионе работают десятки школ — от любительских до международных центров. Занятия проходят в крытых бассейнах, практические выезды для тренировки реального подводного плавания — на карьерах и озёрах Ленинградской области».

О чём расскажем:

Кому подойдёт обучение дайвингу?

Большинство центров ждут новичков от 10-12 лет. Специальной физической подготовки не требуется — нужны лишь желание и отсутствие серьёзных медицинских противопоказаний. Дайвинг подходит как сторонникам активного отдыха, так и тем, кто ищет способ релаксации в ритме большого города.

Дайвинг в Санкт-Петербурге

Мы выделили три центра, заслуживших доверие петербургских дайверов.

Дайв-центр «ПИТЕР-ДАЙВ»

Работает по стандартам PADI. В 2024 году присвоен статус «5 STAR DC PADI» — высшая оценка международной ассоциации. Вокруг центра сформировалось активное клубное сообщество для путешествий.

Адрес: пр. Культуры, 1 (ТРК «Родео-Драйв»), -1 этаж.

Фото: DaveBluck/ istockphoto.com

Цены:

пробное погружение — 6000 руб.;

теория и закрытая вода — 17 500 руб. (группа);

сертификация в открытой воде — 9000 руб. (группа);

оформление сертификата — 8900 руб.;

обучение дайвингу в сухом гидрокостюме — 18 900 руб.

Телефон: +7 (921) 998-10-11.

Время работы офиса: пн.-пт. 12:00-20:00, сб.-вс. – выходной.

Дайв-центр «ТОРТУГА»

Один из старожилов (более 15 лет). Статус PADI 5 STAR IDC — готовит профессиональных инструкторов. Бассейн глубиной 2,5 м. Философия «каждый студент — VIP», группы до трёх человек, акцент на семейные ценности и детский дайвинг.

Адрес: Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, 5А.

Цены:

пробное погружение — 4500 руб.;

Курс OWD (Open Water Diver – международный сертификат для самостоятельных погружений) – 34 900 руб.;

курс Dry Suit (обучение дайвингу в сухом гидрокостюме) – 24 900 руб.

Телефон: +7 (911) 159-41-27.

Время работы: пн.-чт. – 9:00-22:00, пт.-сб. – 9:00-16:00.

Фото: Loren Mariani/ istockphoto.com

Дайвинг-центр «АкваБро»

Базируется в системе NDL (российская система обучения, признана во всём мире). Обучение на русском языке, программа адаптирована под менталитет. Дайвинг центр готовит профессиональных инструкторов по международной системе NDL. Обширное комьюнити дайверов в СПб, а также свой сервисный центр. Центр предлагает три бассейна на выбор.

Адреса:

СОК «Ижорец» (Тверская ул., 27) — глубина до 5 м;

ТРК «Родео Драйв» (Культуры ул., 1) — до 2 м;

ФОК «Юность» (Правды ул., 11) — до 4 м.

Цены:

пробное погружение в бассейне (от 2 до 5 м) — 6000 руб.;

курс «Diver NDL» (он же OWD – международный сертификат для самостоятельных погружений) – 30 000 руб.;

Курс Dry Suit (обучение дайвингу в сухом гидрокостюме) – 23 000 руб.

Телефон: +7 (993) 961-58-16.

Время работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.

Фото: Loren Mariani/ istockphoto.com

Пробные погружения для новичков

Все три центра предлагают программы Open Water Diver (OWD) или пробное погружение. Зимой — в тёплых бассейнах, летом — в открытой воде Ленинградской области. Погружения проводятся под строгим присмотром инструктора. Это идеальный способ понять, подходит вам дайвинг или нет.

Как проходит обучение дайвингу

Теоретические занятия — фундамент безопасности:

физика погружений;

физиология;

правила работы с оборудованием;

в продвинутых школах теория даётся онлайн в мини-группах.

Тренировки в бассейне

Отработка навыков в закрытой воде:

сборка снаряжения;

дыхание через регулятор;

управление плавучестью;

действия в аварийных ситуациях.

Большинство бассейнов Петербурга имеют температуру от +27°C до +30°C, что делает процесс комфортным круглый год.

Фото: Wavebreakmedia/ istockphoto.com

Практика в открытой воде

Выход в озёра или карьеры, зачётные погружения и экзамен. Только после успешной сдачи выпускник получает право погружаться самостоятельно по всему миру.

Международные сертификаты дайвера

По окончании прохождения курса вы получаете сертификат в пластиковом и электронном виде. NDL — российская система, работающая по стандартам ISO и признанная во всём мире; PADI также работает по ISO. С любым из этих сертификатов вы сможете арендовать снаряжение и нырять в любой точке планеты в паре с напарником до глубины 18 метров (уровень Open Water Diver или NDL Diver).

Где проходят практические погружения

География бассейнов Петербурга широка. У представленных Д/Ц имеются свои бассейны для проведения базовых курсов. Но самый впечатляющий вариант для тренировок это А30 (Центр водных видов спорта), который находится во Всеволожске. Это самый глубокий в России бассейн с подводными декорациями. В нём есть чаша с с «затонувшим городом», шахматная доска и шахта глубиной до 30 метров. Посетить его можно с любым дайвинг-клубом, а также попробовать пробное погружение, даже если вы ещё не определились с выбором школы. Цена погружения будет выше, но оно того стоит.

Выезды на водоёмы Ленинградской области очень популярны среди продолжающих дайверов. Классика — карьеры под Выборгом и озеро Длинное. На Длинном оборудован затонувший полигон для отработки навыков, есть дайверская база с домом на воде.

Летом можно пройти ускоренное обучение.

Погружения в Карелии и карьерах Рускеалы тоже пользуются большой популярностью. Кристально чистая вода (видимость до 15 м), мраморные стены, затопленная техника и старинные выработки неизменно привлекают дайверов. Многие петербургские клубы в тёплый сезон устраивают туры в Рускеалу почти каждые выходные.

Что нужно начинающему дайверу?

Базовое снаряжение:

купальник;

полотенце;

тапочки.

Школа предоставит:

маску;

ласты;

гидрокостюм;

регулятор;

баллон

боты;

компенсатор плавучести и груза.

Фото: scorpion56/ istockphoto.com

Как подготовиться к первому погружению:

выспитесь;

не пейте алкоголь за 24 часа до занятия;

лёгкий перекус за 1,5 часа (исключите газообразующие продукты);

сообщите инструктору о хронических заболеваниях.

Основные правила безопасности:

никогда не задерживайте дыхание;

всегда продувайтесь при дискомфорте;

всплывайте очень медленно;

всегда проверяйте снаряжение перед спуском.

Фото: 3DMaster/ istockphoto.com

Не ориентируйтесь только на низкую цену — за ней часто скрываются сокращённые программы или доплаты. В хорошем центре назовут полную стоимость курса, включая аренду снаряжения, учебные материалы и сертификат. Сходите на пробное занятие, оцените бассейн и оборудование, пообщайтесь с инструктором. При выборе ориентируйтесь на три фактора: признанную систему сертификации (NDL, PADI, CMAS), состояние материальной базы и прозрачность ценообразования.

Начинающим дайверам стоит обратить внимание на систему NDL — обучение на родном языке, адаптированная программа, сертификат признаётся во всём мире. Альтернатива — PADI. Она также популярна в России и признана во всём мире. Начинать лучше в бассейне осенью или зимой. Желающих меньше, группы компактнее, у инструкторов больше времени на каждого ученика, услуга оказывается качественней. Летом можно продолжить практику на открытой воде.

Неважно, с какой системы или школы вы начнёте — впереди новые горизонты, свобода под водой и удивительные приключения. Дайвингом могут заниматься все и независимо от времени года, ведь в Петербурге для этого есть всё: тёплые бассейны зимой и живописные озёра летом.