Дневник новичка: как пробежать 5 км на «ЗаБеге.РФ» и поставить личный рекорд

Мы этого дождались! 23 мая по всей стране прошёл юбилейный «ЗаБег.РФ», в котором поучаствовали больше 150 тысяч человек. Мне посчастливилось выйти на старт в Москве и оказаться в эпицентре огромного и очень классного бегового события.

Такого количества активных, вдохновлённых и влюблённых в спорт людей я раньше не видела. Рассказываю, как прошёл «ЗаБег.РФ» на 5 км, делюсь личными результатами и мыслями по итогам.

Накануне старта

Как и полагается, накануне забега я получила стартовый номер. Местом регистрации стал Васильевский спуск, который находится прямо у Красной площади. Я не стала рисковать и постаралась избежать часов пик, но в очереди постоять минут 20 всё равно пришлось.

Мой стартовый номер Фото: Софья Бычкова

Мне выдали номер, пакет участника и яркую оранжевую футболку. Очень понравилась немного волнительная атмосфера вокруг. Все находились в приподнятом настроении, делали фотографии с номерами и рассматривали наполнение стартовых пакетов. Последнее меня порадовало особенно. Внутри пакета были крем для тела, лимонад, чай, гранола, два пакетика овсянки, готовое блюдо с тунцом, пряник и несколько полезных скидочных промокодов.

Накануне забега я сходила на традиционную для себя тренировку по пилатесу, сфокусировалась на привычной нагрузке. Думаю, это было верным решением, поскольку после бега на следующий день я всё ещё ощущала бы усталость в мышцах.

Так выглядело место регистрации участников Фото: Софья Бычкова

Также интересно сработала психология. Я осознала, что действительно втянулась в бег, и загорелась желанием работать на результат. Сильно переживала, что не смогу улучшить время и буду останавливаться на дистанции. Здесь пришла «помощь из зала» в виде поддержки от близких и коллег. Огромное им за это спасибо. Я смогла избавиться от тревоги и настроиться на оптимизм.

Как прошёл забег

Уже по дороге к месту старта 23 мая ловила себя на мысли, что действительно сильно ждала этот день. Внутри были и лёгкий мандраж, и предвкушение, и любопытство. Короче говоря, ехала я к Васильевскому спуску на сплошном позитиве.

В этот день центр Москвы заполонили спортсмены в оранжевых футболках. Участников было настолько много, что старт растянулся примерно на 20 минут. Каждый кластер делили на «волны». Я заранее изучила маршрут и понимала, где предстоит бежать. Как показала практика, это хороший лайфхак для тех, кто любит накручивать себя по поводу и без.

Очень понравилось находиться среди активных, вдохновлённых бегунов Фото: Софья Бычкова

В целом двигаться было очень комфортно. Единственный момент — жара, из-за которой я сильно переживала. Сразу сказала себе, что в случае чего сохраню не только максимально низкий темп, но и нормальное самочувствие. Всё-таки моя задача — не установить мировой рекорд, а с комфортом пробежать дистанцию без потерь. Хорошей идеей было надеть головной убор и купить специальную сумочку для бега. В целом считаю, что удачно подобрала экипировку.

Порадовало, что на разных точках дистанции стояли машины, которые поливали нас водой и давали возможность освежиться. Единственное неудобство — насквозь мокрые кроссовки и носки от луж, образовавшихся как следствие. Ещё один плюс — точка поддержки, где можно было попить и даже взять перекус. Я не стала останавливаться, чтобы не сбивать темп. В целом точка явно пользовалась популярностью.

Отдельная любовь — поддержка у финиша. Когда до конца оставалось метров 300, вокруг дистанции собрались сотни человек, которые пришли поболеть за своих близких и поддержать всех бегунов. Это было очень трогательно и мило. В какой-то момент я почти пустила слезу.

Я горжусь тем, что смогла пробежать дистанцию без единой остановки, выйдя в ровный темп 6,50. Для меня, человека, который начал бегать месяц назад, толком не умел дышать во время тренировки, это очень важная и значимая личная победа. В итоге я пробежала 5 км за 34 минуты 21 секунду, улучшив свой предыдущий результат на 1 минуту 15 секунд.

Вот такую медаль вручали на финише Фото: Софья Бычкова

Какие выводы

За месяц подготовки к «ЗаБегу.РФ» я поняла, что бег — это круто. Для первой тренировки достаточно выйти на улицу в кроссовках и начать движение. Конечно, после этого важно изучить технику дыхания, научиться правильно ставить стопу и освоить другие тонкости.

Всем новичкам хочу сказать одно (в очередной раз подтверждая мысль опытных коллег и наставников) — в этом виде спорта тяжело только начать. Нет ничего постыдного в том, чтобы бежать медленно, преодолевать дистанцию в самых простых кроссовках или пить через каждые 100 метров.

Это моя маленькая, но важная победа над собой Фото: Леонид Пастернак

У каждого из нас есть индивидуальные особенности организма, и очень важно прислушиваться именно к своему телу, а не сравнивать себя с другими. Меня обгоняли люди с более серьёзным темпом, у многих из них заметна прекрасная техника. Но это вовсе не говорит о том, что мой личный опыт чем-то плох. Я только начала свою беговую историю и учусь.

Очень благодарна Лиге Героев, в частности, тренеру проектов Hero League Training и Hero League Running Вячеславу Смаеву, которые помогли мне стартовать. Этот месяц стал для меня очень интересным опытом, который хочется развивать. Забрасывать бег я не собираюсь. Уже запланировала два новых старта (один на 4,2 км, второй — на 5 км). Моя новая цель — добраться до отметки 30 минут.

Я привыкла смотреть на любую идею с оптимизмом. Не хочу загадывать сильно вперёд, но точно знаю, что сейчас бег меня очень вдохновляет. Возможно, когда-нибудь я выйду на старт полноценного марафона, а пока буду работать над техникой, скоростью и развивать выносливость.