Чем они отличаются от теннисных и почему беговые точно не подойдут.

Кроссовки для падела: полный гид с обзором моделей, ценами и советами по выбору

Падел-теннис стремительно набирает популярность, а вместе с этим растёт интерес к правильной экипировке. Многие новички уверены, что для игры подойдут обычные теннисные или даже беговые модели. Но специфика падела требует совершенно другого уровня устойчивости, сцепления и защиты.

Андрей Симонов PRO-эксперт «Спортмастер PRO» «Кроссовки для падела — это не маркетинговая уловка, а важный элемент безопасности и комфорта на корте. Во время игры спортсмен постоянно совершает резкие рывки, торможения и смены направления движения. Разбираемся в том, как подобрать обувь, которая с этим справится и позволит избежать травм».

Почему для падела нужны специальные кроссовки

Падел — очень динамичная игра. Здесь спортсмены практически постоянно находится в движении. Во время розыгрышей они совершают короткие ускорения, быстро меняют направление, часто двигаются боком и резко останавливаются. Поэтому обычная спортивная обувь здесь не справляется с нагрузками. Особенно опасно выходить на корт в беговых моделях: они рассчитаны на движение вперёд и не обеспечивают нужной устойчивости при боковых перемещениях.

Кроссовки для падела создаются с учётом специфики игры и помогают снизить риск травм. Такая обувь обеспечивает хорошую фиксацию стопы, защищает голеностоп и помогает увереннее чувствовать себя во время интенсивных розыгрышей. Кроме того, современные модели эффективно поглощают ударную нагрузку, благодаря чему снижается давление на колени и позвоночник.

Ещё одна важная особенность — правильное сцепление с падел-кортом. Здесь игроку важно не только устойчиво стоять на ногах, но и уметь контролируемо скользить в отдельных ситуациях. Поэтому специализированная обувь делает игру безопаснее, комфортнее и помогает двигаться по корту гораздо увереннее.

Чем обувь для падела отличается от теннисной

На первый взгляд теннисные и падел-кроссовки очень похожи, и действительно часть теннисных моделей подходит для игры в падел. Особенно это касается обуви с подошвой, рассчитанной на грунтовые покрытия. Однако главное отличие связано с характером движений.

В паделе игрок чаще двигается в стороны, выполняет диагональные рывки и резкие торможения. Из-за этого кроссовки делают более устойчивыми на скручивание, а боковые части усиливают дополнительной поддержкой. Такая конструкция помогает лучше фиксировать стопу и уменьшает риск травм при активной игре.

Также отличается подошва. Для падела особенно важен правильный рисунок протектора, который обеспечивает надёжное сцепление на кортах с искусственной травой и песком. В специализированных моделях производители стараются найти баланс между цепкостью, устойчивостью и возможностью контролируемого скольжения.

Какими должны быть кроссовки для падела

Сцепление с покрытием

Большинство кортов для падела — это искусственная трава с песком. На таком покрытии особенно важно взаимодействие подошвы с поверхностью. Правильная обувь обеспечивает надёжное сцепление, но при этом позволяет выполнять контролируемое скольжение без потери устойчивости.

Амортизация

Во время игры нагрузка приходится не только на стопы, но и на колени с позвоночником. Качественная промежуточная подошва снижает ударное воздействие и помогает сохранить комфорт даже при длительных матчах. Также важна хорошая поддержка стопы, особенно при боковых выпадах и резких остановках.

Устойчивость при боковых движениях

Падел невозможно представить без постоянных смен направления. Именно поэтому обувь должна быть устойчивой и хорошо фиксировать ногу при движении в стороны. Особенно важна защита при ситуациях, где происходят резкие торможения и быстрые ускорения.

Виды подошвы кроссовок для падела

«Ёлочка» (Clay)

Самый популярный вариант. Глубокий рисунок обеспечивает отличное сцепление на покрытиях с песком и помогает контролировать скольжение. Такие модели отличаются высокой износостойкостью и подходят как любителям, так и профессионалам.

Комбинированная подошва (Omni)

Смешанный тип протектора: в центре расположены мелкие элементы, а по краям — «ёлочка». Это решение часто встречается в специализированной обуви для падела. Подошва сочетает манёвренность и устойчивость.

Универсальная подошва (All Court)

Вариант, который подходит для разных покрытий. Однако на падел-кортах такие модели могут немного проигрывать в сцеплении специализированным версиям. Они хорошо подходят новичкам и тем, кто играет нерегулярно.

Как выбрать кроссовки для падела

Выбор по уровню игры

Новичкам лучше выбирать мягкие и комфортные модели с хорошей амортизацией. Профессиональная обувь часто бывает слишком жёсткой и требует привыкания. Опытным игрокам подойдут более стабильные и технологичные варианты с усиленной поддержкой.

Вес обуви и комфорт

Лёгкие модели дают больше скорости и свободы движения. Более тяжёлые — обеспечивают стабильность и защиту. Выбор зависит от стиля игры:

быстрым игрокам подойдут облегчённые модели;

мощным и агрессивным — устойчивые кроссовки с жёсткой конструкцией.

Важность вентиляции и фиксации

Современные материалы верха должны одновременно хорошо фиксировать стопу и обеспечивать воздухообмен. Сетчатые вставки делают обувь комфортнее во время длительных матчей.

Бренды кроссовок для падела

Asics

Один из самых популярных брендов среди любителей и профессионалов.

Asics Gel-Resolution 9 Padel — топовая модель с максимальной стабильностью.

Asics Gel-Resolution 9 Padel, 13 993 руб. / tennis-store.ru Фото: Asics

Asics Gel-Challenge Padel — отличный баланс цены и технологий.

Asics Gel-Challenge Padel, 12 666 руб. / Яндекс Маркет

Asics Gel-Game 9 Padel — хороший вариант для начинающих.

Asics Gel-Game 9 Padel, 11 368 руб. / tennis-store.ru Фото: Asics

Bullpadel

Бренд, который специализируется именно на паделе.

Bullpadel Indiga — доступная модель для новичков.

Bullpadel Indiga, 8680 руб. / tennis1.ru Фото: Bullpadel

Bullpadel Ionic — лёгкие и универсальные кроссовки.

Bullpadel Ionic, 14 590 руб. / tennisfirst.ru Фото: Bullpadel

Bullpadel Hack Vibram — профессиональный уровень и максимальная устойчивость.

Bullpadel Hack Vibram, 22 990 руб. / pdlshop.ru Фото: Bullpadel

Adidas

Компания предлагает как специализированные модели, так и теннисные варианты, популярные у паделистов.

Adidas Crazyquick Boost Padel — выбор продвинутых игроков.

adidas Crazyquick Boost Padel, 21 999 руб. / «спортмастер» Фото: adidas

Adidas Adizero Ubersonic 5 Cl — комфортная модель среднего сегмента.

Adidas Adizero Ubersonic 5 Cl, 16 399 руб. / «спортмастер» Фото: Adidas

Adidas GameCourt 2 — доступный вариант для старта.

Adidas GameCourt 2, 9017 руб. /Яндекс Маркет Фото: Adidas

Babolat

Французский бренд делает ставку на лёгкость и скорость.

Babolat Jet Premura — одна из самых технологичных моделей.

Babolat Jet Premura, 20 420 руб. / tennis-store.ru Фото: Babolat

Babolat Movea — акцент на устойчивость и безопасность.

Babolat Movea, 15 946 руб. / tennis-24.ru Фото: Babolat

Babolat Sensa — комфортная обувь для новичков.

Babolat Sensa, 16 360 руб. / tennis-store.ru Фото: Babolat

Другие бренды

Среди интересных вариантов также выделяются:

Head Motion Pro Padel;

Sprint Pro;

Revolt Pro.

Кроме того, популярностью пользуются Nox, Wilson, Joma, Munich и Lotto.

К каким моделям стоит присмотреться

Для новичков

Bullpadel Indiga;

adidas GameCourt 2;

Asics Gel-Padel Pro 5;

Babolat Sensa.

Для любителей

adidas Adizero Ubersonic 5 Cl;

Asics Gel-Challenge Padel;

Bullpadel Ionic;

Head Motion.

Профессиональные модели

Asics Gel-Resolution 9 Padel;

adidas Crazyquick Boost Padel;

Bullpadel Hack Vibram;

Babolat Jet Premura.

Частые ошибки при выборе

Главная ошибка — выходить на корт в беговой обуви. Она предназначена для движения вперёд и не обеспечивает нужной устойчивости при боковых нагрузках. Слишком гладкий протектор ухудшает контроль на корте. Лучше выбирать модели с clay или omni-подошвой. Профессиональные модели подходят не всем. Новичкам важнее комфорт и адаптация к технике, а не максимальная жёсткость.

Уход за кроссовками для падела

После игры желательно очищать подошву от песка и пыли. Особенно это важно на кортах с изношенным покрытием.

Обувь нужно сушить естественным способом и хранить в проветриваемом помещении. Для очистки подойдёт мягкая щётка или поток воздуха из фена.

Средний срок службы кроссовок при игре один-два раза в неделю — от шести месяцев до года. Главный показатель износа — стёртая подошва и ухудшение сцепления.

Выбор кроссовок для этого вида спорта всегда индивидуален. Одним игрокам важнее лёгкость и скорость перемещений, другим — максимальная устойчивость и защита стопы. Многое зависит от уровня подготовки, стиля игры и того, насколько часто вы выходите на корт.

Новичкам не стоит сразу покупать самые жёсткие профессиональные модели. Гораздо важнее подобрать комфортную обувь, в которой стопа будет хорошо зафиксирована, а движения останутся естественными и свободными. Опытные игроки, наоборот, чаще выбирают более технологичные и стабильные варианты, способные выдерживать высокие нагрузки и интенсивные матчи.

Перед покупкой лучше обязательно примерить несколько моделей разных брендов и оценить не только амортизацию или вес, но и общее ощущение комфорта. Правильно подобранные кроссовки помогут увереннее двигаться по корту, снизят риск травм и сделают игру в падел заметно приятнее.