Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Статьи

Меню на 1200 ккал в день: рецепты на неделю, диета для похудения, продукты

Кому подходит меню на 1200 ккал в день? Отвечает спортивный нутрициолог
Елена Грабовски Дарья Ярыгина
,
Меню на 1200 ккал в день: рецепты на неделю
Комментарии
Подготовили также рецепты на неделю.

Показатель калорийности «1200» называют «золотым стандартом» для сброса веса в мире фитнеса и похудения. Один из нюансов диеты – если вы много ходите, тренируетесь или испытываете стресс на работе, такой дефицит калорий просто лишит вас сил. Далее разберёмся, кому подходит такой режим, а кому – нет.

О чём расскажем:

Основные принципы рациона

В целом эта система питания мало чем отличается от других, направленных на похудение. Базируется она на пяти важных составляющих.

  • Дефицит калорий. Основа любого похудения — тратить больше, чем потребляете. Меню на 1200 ккал создаёт этот дефицит искусственно. Но он должен быть разумным. Если ваша норма — 2000 ккал, резко сокращать суточную калорийность нельзя.
  • Баланс белков, жиров и углеводов. Баланс БЖУ выглядит так: 30% белков, 30% жиров и 40% углеводов. Сладости и фастфуд нужно исключить из рациона.
  • Достаточное количество клетчатки. Клетчатка разбухает в желудке, продлевает чувство сытости и помогает кишечнику работать как часы. Если убрать компонент, вы будете постоянно чувствовать голод.
  • Много воды. Вода выводит продукты распада жиров и часто спасает от ложного чувства голода. Захотели есть в неурочное время? Выпейте стакан тёплой воды. Если через 15 минут голод остался — значит, пора поесть.
  • Не менее важен и режим питания. Лучше есть понемногу, но часто (три основных приёма пищи и один-два перекуса). Так уровень сахара в крови будет стабильным, и вас не потянет на сладкое.

Фото: istockphoto.com/waranya_photo

Кому подходит меню на 1200 ккал?

Забегая вперёд: менее чем 40% людей. А именно:

  • людям с низкой активностью. Если вы проводите за компьютером по восемь часов, а из спорта в вашей жизни только поход до машины, то такой калораж вам может подойти;
  • при снижении веса под контролем специалиста. То есть если меню прописано врачом и после сдачи анализов. Специалист видит ваши дефициты, состояние здоровья и понимает, как долго вам можно находиться на такой калорийности без вреда для организма;
  • для краткосрочного планирования питания. Этот рацион отлично работает как «разгрузка» на короткий срок. Например, вам нужно прийти в форму перед важным событием или вернуться в режим после затяжных праздников.
Читайте также:
Как правильно провести разгрузочный день на воде и сколько килограммов уйдёт?
Как правильно провести разгрузочный день на воде и сколько килограммов уйдёт?

Стоит отметить, что для мужчины (в любой весовой категории) такой калораж слишком мал. Для женщины весом более 75 кг – тоже. Если начинать диету сразу с 1200 ккал, можно навредить организму.

Кому не подойдёт?

Категорически рацион не подходит:

  • беременным и кормящим. Женщина в этот период кормит двоих. Любые жёсткие ограничения могут навредить развитию ребёнка и качеству молока;
  • подросткам. Организм растёт, формируются кости, мышцы и гормональная система. Дефицит энергии в этом возрасте может затормозить развитие и привести к хроническим болезням в будущем;
  • людям с высокой физической активностью. Если вы тренируетесь три-четыре раза в неделю или ваша работа связана с физическим трудом, 1200 ккал вас просто истощат.

Фото: istockphoto.com/Akacin Phonsawat

Не рекомендовано, но на свой страх и риск:

  • при хронических заболеваниях. Проблемы с щитовидной железой, диабет, болезни ЖКТ (гастрит, язва) требуют особого лечебного питания. Низкий калораж может вызвать обострение;
  • при расстройствах пищевого поведения. Если у вас в анамнезе были анорексия, булимия или компульсивное переедание, жёсткий подсчёт калорий почти со 100-процентной вероятностью вернёт вас к срывам и чувству вины.

И не стоит резко переходить на 1200, если до этого ваш уровень калорийности составлял три-четыре и более тысяч калорий в сутки.

Как составить меню?

  • Завтрак должен будить организм. Сюда отлично подходят белки и сложные углеводы. Сочетание даст сытость на несколько часов вперёд.
  • Обед должен включать качественный белок (курица, индейка, говядина, рыба) и гарнир в виде крупы. Обязательно добавляем большую порцию свежих овощей.
  • Ужин делаем лёгким, но сытным. Лучший выбор — нежирный белок и клетчатка. Углеводы (крупы, макароны) вечером лучше минимизировать.
  • Перекусы нужны для того, чтобы дожить до основного приёма пищи без урчания в животе. Это может быть горсть орехов, зелёное яблоко, стакан кефира или натуральный йогурт без сахара.

Фото: istockphoto.com/Emilija Milenkovic

Важно и распределение калорий в течение дня. Чтобы не голодать, подойдёт классическая схема:

  • завтрак: ~350 ккал;
  • перекус 1: ~100 ккал;
  • обед: ~400 ккал;
  • перекус 2: ~100 ккал;
  • ужин: ~250 ккал.

Такое разделение позволит избежать мучительного голода и скачков сахара, опасных для здоровья.

Примерное меню на день

  • Завтрак: омлет из двух яиц с молоком (1,5% жирности). К нему добавляем один цельнозерновой тост и половину спелого авокадо. Сверху можно посыпать зеленью.
  • Обед: гречневая каша (120 г в готовом виде) и запечённая в духовке грудка индейки (120 г). На гарнир — салат из свежих огурцов и помидоров с чайной ложкой оливкового масла.
  • Ужин: филе трески или минтая (150 г), запечённое с травами и лимоном. На гарнир — брокколи и цветная капуста на пару (150 г).
  • Перекусы: два небольших киви или одно крупное зелёное яблоко. Альтернатива — 150 г натурального греческого йогурта (2% жирности) без сладких топпингов.

Фото: istockphoto.com/bhofack2

Примерная калорийность блюд здесь: 340 + 410 + 260 + 100. Итого 1110 ккал. Остаток можно добрать чаем с молоком или парой орехов.

Примерное меню на неделю

День 1

  • Завтрак: овсяная каша на воде (40 г сухого продукта) с ягодами (50 г) + 1 варёное яйцо.
  • Перекус: одно яблоко.
  • Обед: бурый рис (100 г готового) + запечённая куриная грудка (120 г) + огурец.
  • Перекус: греческий йогурт (120 г).
  • Ужин: творог (5% жирности, 150 г) с парой ложек кефира.
Читайте также:
Есть вместе проще: как выстроить здоровый рацион в паре?
Есть вместе проще: как выстроить здоровый рацион в паре?

День 2

  • Завтрак: два яйца всмятку + тост из ржаного хлеба с творожным сыром.
  • Перекус: половина грейпфрута.
  • Обед: запечённый картофель (120 г) + филе минтая (150 г) + салат из капусты.
  • Перекус: миндаль (15-20 г).
  • Ужин: салат из тунца в собственном соку, листьев салата и огурца.

Фото: istockphoto.com/Angelika Mostova

День 3

  • Завтрак: творожная запеканка без сахара (150 г) + ложка сметаны 10%.
  • Перекус: киви.
  • Обед: макароны из твёрдых сортов (100 г готовых) + тушёная говядина (100 г) + томаты черри.
  • Перекус: стакан кефира 1%.
  • Ужин: куриное филе на гриле (120 г) + стручковая фасоль на пару (150 г).

День 4

  • Завтрак: овсяноблин (1 яйцо + 2 ст. л. овсянки + 2 ст. л. молока) с начинкой из 30 г сыра.
  • Перекус: груша.
  • Обед: плов с индейкой и бурым рисом (200 г) + свежий болгарский перец.
  • Перекус: ряженка 2,5% (200 мл).
  • Ужин: хек запечённый (150 г) + тушёные кабачки с баклажанами (150 г).

Фото: istockphoto.com/nataliaspb

День 5

  • Завтрак: скрембл из 2 яиц + 50 г слабосолёной меты или горбуши + огурец.
  • Перекус: апельсин.
  • Обед: булгур (100 г готового) + котлеты из индейки на пару (2 шт., 120 г) + зелень.
  • Перекус: грецкий орех (3-4 шт.).
  • Ужин: салат из запечённой грудки (100 г), пекинской капусты и оливкового масла.

День 6

  • Завтрак: каша из зелёной гречки на воде + 1 варёное яйцо.
  • Перекус: горсть ягод (клубника или голубика).
  • Обед: овощной суп (250 мл) + запечённая говядина (100 г) + цельнозерновой хлебец.
  • Перекус: творог 2% (100 г).
  • Ужин: кальмары отварные (150 г) + микс салат с каплей лимонного сока.

Фото: istockphoto.com/Robin Gentry

День 7

  • Завтрак: два ржаных хлебца с авокадо и двумя яйцами-пашот.
  • Перекус: одно яблоко.
  • Обед: киноа (100 г готового) + запечённое филе горбуши (120 г) + брокколи.
  • Перекус: натуральный йогурт.
  • Ужин: куриное филе (120 г) + салат из огурцов, редиса и зелени.

Какие продукты включить в рацион?

<a href="https://www.championat.com/authors/9174/1.html">Дарья Ярыгина</a>
Дарья Ярыгина
спортивный нутрициолог

«Очень важно обеспечить не только баланс БЖУ, но и поступление в организм нужных витаминов и минералов. Для этого в меню должны присутствовать продукты, перечисленные ниже».

  • Нежирное мясо и рыба. Выбирайте куриную грудку, филе индейки, постную говядину или кролика. Из рыбы берите минтай, треску, хек, пикшу (они совсем нежирные), но один-два раза в неделю включайте горбушу или сёмгу ради полезных омега-3 жиров.
  • Яйца и молочные продукты. Яйца — эталон белка и полезных жиров в желтке. Молочные продукты (творог, кефир, йогурт, лёгкий сыр) берите средней (1,5-2,5%) жирности. Обезжиренные продукты покупать не нужно: из них хуже усваивается кальций, и в них часто добавляют крахмал для густоты.
  • Овощи и зелень. Их можно есть практически без ограничений (кроме картофеля и свёклы). Огурцы, помидоры, все виды капусты, кабачки, шпинат, рукола — это основа объёма вашей тарелки.
  • Крупы и цельнозерновые продукты. Забудьте про белый рис и манку. Оптимально — овсянка долгой варки, гречка, бурый и дикий рис, киноа, булгур и макароны из твёрдых сортов пшеницы.
  • Фрукты и ягоды. Лучше выбирать не самые сладкие варианты: зелёные яблоки, грейпфруты, апельсины, киви. Ягоды (вишня, черника, малина) — суперфуды, в них много антиоксидантов и мало калорий.

Фото: istockphoto.com/BorisVasilenko

Частые ошибки

Фундаментальной проблемой является желание сидеть на рационе в 1200 калорий при наличии проблем со здоровьем и без предварительной сдачи анализов. Также к ошибкам относят:

  • слишком мало белка. При наборе 1200 ккал только салатами и фруктами организм начнёт сжигать мышцы;
  • отказ от жиров. Это ломает гормональную систему: портятся волосы, сохнет кожа, у женщин сбивается менструальный цикл;
  • однообразное питание. Приводит к дефициту витаминов и последующему срыву. Меняйте крупы, виды мяса и овощи;
  • пропуск приёмов пищи. При сбоях в режиме организм решает, что наступили голодные времена, замедляет метаболизм и откладывает каждую калорию про запас. Получается противоположный эффект .

Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Ещё ошибка – питаться на уровне 1200 ккал слишком долго. Оптимально – 7-14 дней, допустимо – 14-25 дней. В противном случае вы навредите себе.

Меню на 1200 ккал работает – вес уходит. Но это нижняя граница нормы для взрослого человека (причём вовсе не каждого). Использовать её нужно с умом, пониманием дела и чётко по графику. Даже в таком режиме важно поставлять в тело должное количество БЖУ. Только так похудение будет красивым, а вы останетесь здоровыми и энергичными.

Если вы сомневаетесь, подходит ли вам такой рацион, или во время диеты у вас кружится голова, пропали силы или появились боли в животе — сразу бросайте самодеятельность. Консультация нутрициолога или диетолога убережёт вас от ошибок и поможет похудеть без вреда для здоровья.

Источники

  • Gastric Bypass vs Diet and Cardiovascular Risk Factors: A Nonrandomized Controlled Trial. Sep 2024.
  • Protocol for a feasibility multi-centre randomised controlled trial of a pre-operative two-week very low-calorie diet to Reduce SteatOsis Prior to Liver Resection (RESOLVE). Jun 2024.
  • Effect of a low‐carbohydrate diet on pain and quality of life in female patients with lipedema: a randomized controlled trial. Apr 2024.
  • Exercise increases TCA intermediate concentrations during low-calorie diet independent of insulin resistance among women with obesity. Apr 2024.
Материалы по теме
Нормы ферритина точно не знают даже врачи. Зачем тогда его поднимать? Нормы ферритина точно не знают даже врачи. Зачем тогда его поднимать?
Фитнес-браслеты плохо измеряют давление. Зачем тогда использовать эту функцию Фитнес-браслеты плохо измеряют давление. Зачем тогда использовать эту функцию
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android