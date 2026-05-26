Кому подходит меню на 1200 ккал в день? Отвечает спортивный нутрициолог

Показатель калорийности «1200» называют «золотым стандартом» для сброса веса в мире фитнеса и похудения. Один из нюансов диеты – если вы много ходите, тренируетесь или испытываете стресс на работе, такой дефицит калорий просто лишит вас сил. Далее разберёмся, кому подходит такой режим, а кому – нет.

Основные принципы рациона

В целом эта система питания мало чем отличается от других, направленных на похудение. Базируется она на пяти важных составляющих.

Дефицит калорий. Основа любого похудения — тратить больше, чем потребляете. Меню на 1200 ккал создаёт этот дефицит искусственно. Но он должен быть разумным. Если ваша норма — 2000 ккал, резко сокращать суточную калорийность нельзя.

Баланс белков, жиров и углеводов. Баланс БЖУ выглядит так: 30% белков, 30% жиров и 40% углеводов. Сладости и фастфуд нужно исключить из рациона.

Достаточное количество клетчатки. Клетчатка разбухает в желудке, продлевает чувство сытости и помогает кишечнику работать как часы. Если убрать компонент, вы будете постоянно чувствовать голод.

Много воды. Вода выводит продукты распада жиров и часто спасает от ложного чувства голода. Захотели есть в неурочное время? Выпейте стакан тёплой воды. Если через 15 минут голод остался — значит, пора поесть.

Не менее важен и режим питания. Лучше есть понемногу, но часто (три основных приёма пищи и один-два перекуса). Так уровень сахара в крови будет стабильным, и вас не потянет на сладкое.

Кому подходит меню на 1200 ккал?

Забегая вперёд: менее чем 40% людей. А именно:

людям с низкой активностью. Если вы проводите за компьютером по восемь часов, а из спорта в вашей жизни только поход до машины, то такой калораж вам может подойти;

при снижении веса под контролем специалиста. То есть если меню прописано врачом и после сдачи анализов. Специалист видит ваши дефициты, состояние здоровья и понимает, как долго вам можно находиться на такой калорийности без вреда для организма;

для краткосрочного планирования питания. Этот рацион отлично работает как «разгрузка» на короткий срок. Например, вам нужно прийти в форму перед важным событием или вернуться в режим после затяжных праздников.

Стоит отметить, что для мужчины (в любой весовой категории) такой калораж слишком мал. Для женщины весом более 75 кг – тоже. Если начинать диету сразу с 1200 ккал, можно навредить организму.

Кому не подойдёт?

Категорически рацион не подходит:

беременным и кормящим. Женщина в этот период кормит двоих. Любые жёсткие ограничения могут навредить развитию ребёнка и качеству молока;

подросткам. Организм растёт, формируются кости, мышцы и гормональная система. Дефицит энергии в этом возрасте может затормозить развитие и привести к хроническим болезням в будущем;

людям с высокой физической активностью. Если вы тренируетесь три-четыре раза в неделю или ваша работа связана с физическим трудом, 1200 ккал вас просто истощат.

Не рекомендовано, но на свой страх и риск:

при хронических заболеваниях. Проблемы с щитовидной железой, диабет, болезни ЖКТ (гастрит, язва) требуют особого лечебного питания. Низкий калораж может вызвать обострение;

при расстройствах пищевого поведения. Если у вас в анамнезе были анорексия, булимия или компульсивное переедание, жёсткий подсчёт калорий почти со 100-процентной вероятностью вернёт вас к срывам и чувству вины.

И не стоит резко переходить на 1200, если до этого ваш уровень калорийности составлял три-четыре и более тысяч калорий в сутки.

Как составить меню?

Завтрак должен будить организм. Сюда отлично подходят белки и сложные углеводы. Сочетание даст сытость на несколько часов вперёд.

Обед должен включать качественный белок (курица, индейка, говядина, рыба) и гарнир в виде крупы. Обязательно добавляем большую порцию свежих овощей.

Ужин делаем лёгким, но сытным. Лучший выбор — нежирный белок и клетчатка. Углеводы (крупы, макароны) вечером лучше минимизировать.

Перекусы нужны для того, чтобы дожить до основного приёма пищи без урчания в животе. Это может быть горсть орехов, зелёное яблоко, стакан кефира или натуральный йогурт без сахара.

Важно и распределение калорий в течение дня. Чтобы не голодать, подойдёт классическая схема:

завтрак: ~350 ккал;

перекус 1: ~100 ккал;

обед: ~400 ккал;

перекус 2: ~100 ккал;

ужин: ~250 ккал.

Такое разделение позволит избежать мучительного голода и скачков сахара, опасных для здоровья.

Примерное меню на день

Завтрак: омлет из двух яиц с молоком (1,5% жирности). К нему добавляем один цельнозерновой тост и половину спелого авокадо. Сверху можно посыпать зеленью.

Обед: гречневая каша (120 г в готовом виде) и запечённая в духовке грудка индейки (120 г). На гарнир — салат из свежих огурцов и помидоров с чайной ложкой оливкового масла.

Ужин: филе трески или минтая (150 г), запечённое с травами и лимоном. На гарнир — брокколи и цветная капуста на пару (150 г).

Перекусы: два небольших киви или одно крупное зелёное яблоко. Альтернатива — 150 г натурального греческого йогурта (2% жирности) без сладких топпингов.

Примерная калорийность блюд здесь: 340 + 410 + 260 + 100. Итого 1110 ккал. Остаток можно добрать чаем с молоком или парой орехов.

Примерное меню на неделю

День 1

Завтрак: овсяная каша на воде (40 г сухого продукта) с ягодами (50 г) + 1 варёное яйцо.

Перекус: одно яблоко.

Обед: бурый рис (100 г готового) + запечённая куриная грудка (120 г) + огурец.

Перекус: греческий йогурт (120 г).

Ужин: творог (5% жирности, 150 г) с парой ложек кефира.

День 2

Завтрак: два яйца всмятку + тост из ржаного хлеба с творожным сыром.

Перекус: половина грейпфрута.

Обед: запечённый картофель (120 г) + филе минтая (150 г) + салат из капусты.

Перекус: миндаль (15-20 г).

Ужин: салат из тунца в собственном соку, листьев салата и огурца.

День 3

Завтрак: творожная запеканка без сахара (150 г) + ложка сметаны 10%.

Перекус: киви.

Обед: макароны из твёрдых сортов (100 г готовых) + тушёная говядина (100 г) + томаты черри.

Перекус: стакан кефира 1%.

Ужин: куриное филе на гриле (120 г) + стручковая фасоль на пару (150 г).

День 4

Завтрак: овсяноблин (1 яйцо + 2 ст. л. овсянки + 2 ст. л. молока) с начинкой из 30 г сыра.

Перекус: груша.

Обед: плов с индейкой и бурым рисом (200 г) + свежий болгарский перец.

Перекус: ряженка 2,5% (200 мл).

Ужин: хек запечённый (150 г) + тушёные кабачки с баклажанами (150 г).

День 5

Завтрак: скрембл из 2 яиц + 50 г слабосолёной меты или горбуши + огурец.

Перекус: апельсин.

Обед: булгур (100 г готового) + котлеты из индейки на пару (2 шт., 120 г) + зелень.

Перекус: грецкий орех (3-4 шт.).

Ужин: салат из запечённой грудки (100 г), пекинской капусты и оливкового масла.

День 6

Завтрак: каша из зелёной гречки на воде + 1 варёное яйцо.

Перекус: горсть ягод (клубника или голубика).

Обед: овощной суп (250 мл) + запечённая говядина (100 г) + цельнозерновой хлебец.

Перекус: творог 2% (100 г).

Ужин: кальмары отварные (150 г) + микс салат с каплей лимонного сока.

День 7

Завтрак: два ржаных хлебца с авокадо и двумя яйцами-пашот.

Перекус: одно яблоко.

Обед: киноа (100 г готового) + запечённое филе горбуши (120 г) + брокколи.

Перекус: натуральный йогурт.

Ужин: куриное филе (120 г) + салат из огурцов, редиса и зелени.

Какие продукты включить в рацион?

Дарья Ярыгина спортивный нутрициолог «Очень важно обеспечить не только баланс БЖУ, но и поступление в организм нужных витаминов и минералов. Для этого в меню должны присутствовать продукты, перечисленные ниже».

Нежирное мясо и рыба. Выбирайте куриную грудку, филе индейки, постную говядину или кролика. Из рыбы берите минтай, треску, хек, пикшу (они совсем нежирные), но один-два раза в неделю включайте горбушу или сёмгу ради полезных омега-3 жиров.

Яйца и молочные продукты. Яйца — эталон белка и полезных жиров в желтке. Молочные продукты (творог, кефир, йогурт, лёгкий сыр) берите средней (1,5-2,5%) жирности. Обезжиренные продукты покупать не нужно: из них хуже усваивается кальций, и в них часто добавляют крахмал для густоты.

Овощи и зелень. Их можно есть практически без ограничений (кроме картофеля и свёклы). Огурцы, помидоры, все виды капусты, кабачки, шпинат, рукола — это основа объёма вашей тарелки.

Крупы и цельнозерновые продукты. Забудьте про белый рис и манку. Оптимально — овсянка долгой варки, гречка, бурый и дикий рис, киноа, булгур и макароны из твёрдых сортов пшеницы.

Фрукты и ягоды. Лучше выбирать не самые сладкие варианты: зелёные яблоки, грейпфруты, апельсины, киви. Ягоды (вишня, черника, малина) — суперфуды, в них много антиоксидантов и мало калорий.

Частые ошибки

Фундаментальной проблемой является желание сидеть на рационе в 1200 калорий при наличии проблем со здоровьем и без предварительной сдачи анализов. Также к ошибкам относят:

слишком мало белка. При наборе 1200 ккал только салатами и фруктами организм начнёт сжигать мышцы;

отказ от жиров. Это ломает гормональную систему: портятся волосы, сохнет кожа, у женщин сбивается менструальный цикл;

однообразное питание. Приводит к дефициту витаминов и последующему срыву. Меняйте крупы, виды мяса и овощи;

пропуск приёмов пищи. При сбоях в режиме организм решает, что наступили голодные времена, замедляет метаболизм и откладывает каждую калорию про запас. Получается противоположный эффект .

Ещё ошибка – питаться на уровне 1200 ккал слишком долго. Оптимально – 7-14 дней, допустимо – 14-25 дней. В противном случае вы навредите себе.

Меню на 1200 ккал работает – вес уходит. Но это нижняя граница нормы для взрослого человека (причём вовсе не каждого). Использовать её нужно с умом, пониманием дела и чётко по графику. Даже в таком режиме важно поставлять в тело должное количество БЖУ. Только так похудение будет красивым, а вы останетесь здоровыми и энергичными.

Если вы сомневаетесь, подходит ли вам такой рацион, или во время диеты у вас кружится голова, пропали силы или появились боли в животе — сразу бросайте самодеятельность. Консультация нутрициолога или диетолога убережёт вас от ошибок и поможет похудеть без вреда для здоровья.

