Cамые опасные вулканы мира, туризм, экскурсии

Могут проснуться в любой момент: 9 опасных вулканов, которые притягивают экстремалов
Венера Ерофеева
Они находятся в состоянии вечной дремоты, но их сон может неожиданно прерваться. Однако это не останавливает туристов!

Мерапи, Индонезия

Этот стратовулкан находится к северу от густонаселённого города Джокьякарта. Высота горы Мерапи составляет 3000 метров. В 2004 году на её склонах открылся национальный парк, занимающий площадь в 6410 гектаров. Правитель страны – султан Джоккайярты — ежегодно приносит в жертву Мерапи собственные волосы и ногти. Местные жители также делают подношения, чтобы умилостивить духов, которые способны принести немало бед.

Фото: george timothy/istockphoto.com

Вулкан Мерапи имеет репутацию тихого убийцы. В 1006 году в результате извержения Мерапи с лица земли было стёрто яванско-индийское царство Матарам. В 1673 году поток огненной реки из проснувшегося вулкана сжёг несколько городов и десятки деревень.

Исследования учёных из Кембриджского университета вызвали в мире настоящий шок. Оказывается, извержения вулкана Мерапи в будущем способны привести к климатическим аномалиям и нехватке продовольствия на планете. Свою потенциальную опасность стратовулкан показал в январе 2025 года, когда пирокластические потоки, представляющие смесь пепла, камней и газа температурой в тысячу градусов, пролетели два километра.

Ближе к осени Мерапи снова взорвался, выбросив в небо огромный столб пепла. И до сих пор четверть миллиона жителей близлежащего города опасаются за свои жизни.

Попокатепетль, Мексика

Вулкан расположен в 70 километрах от Мехико. Диаметр кратера составляет около 600 метров, а глубина – примерно 170 метров. Гора Попокатепетль («Дымящийся холм») долгое время не представляла угрозы для местного населения. Но в 1994 году вулкан вдруг пришёл в действие, и первый выброс пепла насторожил власти.

В 2000 году более мощное извержение привело к эвакуации 50 000 человек, проживающих в непосредственной близости к горе. Густые клубы дыма, пепла понесло в сторону Мехико. И было принято решение временно закрыть школы, аэропорты.

Мексиканские учёные убеждены, что не ожидают разрушительных извержений Попокатепетля с потоком огненной лавы. Однако высокий уровень активности вулкана, сопровождаемый опасными для людей выбросами, сохранится.

Фото: LD/istockphoto.com

Сакурадзима, Япония

Этот стратовулкан находится на полуострове Осуми и занимает площадь около 77 км². Высота горы составляет 1117 метров. Сакурадзима – это «вулканический» остров. Здесь ежегодно происходят сотни мелких извержений. И в любое время можно увидеть огромное облако дыма, поднимающееся из чрева вулкана. За диковинную, редкую красоту Сакурадзиму называют «Островом вишни», который стал любимым местом для многочисленных туристов.

Фото: winhorse/istockphoto.com

Однако не стоит забывать, что из-за высокой активности вулкана вся его территория и даже улицы близлежащего города Кагосима покрыты тонким слоем пепла. Привлекательность Сакурадзимы, в общем-то, обманчива. И об этом свидетельствуют трагические события, случившиеся 11 января 1914 года, когда после извержения вулкана мощные потоки огненной лавы унесли жизни 58 человек.

Любопытно, что почва на Сакурадзиме благоприятствует развитию сельского хозяйства. И здесь выращивают знаменитый на весь мир гигантский редис размером с баскетбольный мяч и весом примерно в шесть килограммов.

Ньирагонго, Демократическая Республика Конго

Стратовулкан в горах Вирунга находится в 20 километрах от озера Киву и города Гома. В его главном кратере, глубина которого составляет 250 метров, постоянно бушует лавовое озеро. За вулканом давно закрепилась печальная роль: нести погибель людям.

Особую опасность Ньирагонго представляет извергающаяся лава, содержащая мало силикатов. По этой причине потоки огненной массы становятся чрезвычайно подвижными и достигают порой скорости 100 км/ч. Добавим, что клубы удушающих газов убивают всё живое вокруг, не оставляя ни малейшего шанса на спасение.

Фото: GlobalP/istockphoto.com

В 1977 году произошло самое разрушительное извержение вулкана. Стены кратера треснули, не прошло и часа, как высохло лавовое озеро. Потоки огненной лавы с большой скоростью устремились вниз и затопили близлежащие деревни. В результате этого бедствия под горячим пеплом остались погребёнными 50 человек.

Ньирагонго постоянно держит людей в напряжении. И длительные паузы, когда вулкан, казалось бы, проявляет спокойствие, никого не настраивают на оптимистический лад. Пример тому события, которые произошли ранней весной 2021 года. За короткое время двухмиллионный город Гома, расположенный у подножия вулкана, попал в огненный капкан. Раскалённые потоки лавы Ньирагонго уже потекли по улицам, в воздухе стоял удушающий запах серы. Очередное и внезапное извержение вулкана унесло жизни 30 человек.

Йеллоустоун, США

Один из крупнейших супервулканов на планете находится на северо-западе США в Йеллоустонском национальном парке. Его особенность заключается в том, что он не представляет собой конусообразную гору. Йеллоустоун – это гигантская вулканическая впадина, площадь которой составляет 3960 км². Учёные называют её кальдерой.

Фото: jayshrp/istockphoto.com

На приличной глубине магма собирается в огромный подземный резервуар, не имея до поры до времени выхода на поверхность. По мнению исследователей, любое землетрясение способно вызвать страшную по масштабам катастрофу. В результате невиданного по силе извержения вулкана континент погрузится в воду, воздух станет токсичным, погибнут миллионы людей – и наступит глобальное похолодание. Таковы мрачные прогнозы учёных.

Первые тревожные звоночки прозвучали ещё в 2002 году. Например, на территории Йеллоустона участились мелкие землетрясения, пустились в бегство бизоны и внезапно забили три новых гейзера.

Везувий, Италия

Вулкан расположен на берегу Неаполитанского залива и состоит из трёх вложенных конусов. Диаметр кратера Везувия – 750 метров, а его глубина составляет примерно 200 метров. Вулкан до сих пор считается потенциально опасным из-за способности извергать раскалённые до 800°C потоки лавы. И три миллиона человек, живущих вблизи Везувия, являются заложниками его коварного характера.

Самое сильное и разрушительное извержение вулкана произошло 24 августа 79 года нашей эры. Потоки расплавленной лавы накрыли Помпею, Геркуланум и Оппонтис. Эти древнеримские города было погребены под трёхметровой толщиной оседающего пепла. В 1631 году произошло ещё одно крупное извержение Везувия. На этот раз обошлось без человеческих жертв. Однако огромное облако дыма и пепла дошло до Константинополя в Турции, преодолев расстояние в 1200 километров.

Фото: Pasquale Battaglia/istockphoto.com

Мауна-Лоа, Гавайи

Этот щитовой вулкан имеет пологие склоны, напоминая лежащий на земле щит. Его высота над уровнем моря составляет 4169 метров, и он занимает почти половину площади острова.

Одно из крупнейших извержений вулкана случилось в 1950 году. Пепел полностью засыпал 25 зданий и шоссе. К счастью, никто не погиб. Последнее извержение вулкана произошло 27 ноября 2022 года и длилось около 13 дней. Потоки лавы, несмотря на текучесть, не обладали высокой скоростью. Поэтому окружающей среде был нанесён минимальный ущерб.

Фото: CStorz/istockphoto.com

Этна, Италия

Вулкан расположен на восточном побережье Сицилии. Высота Этны над уровнем моря составляет 3357 метров. Знаменитый вулкан, расположенный в живописной местности, занимает площадь в 1190 км². Привлекательность Этны никак не уменьшает её агрессивности. В последнее время вулкан даёт знать о своей былой разрушительной силе.

2 июня 2025 года в результате мощного извержения на высоту 6400 метров поднялось вулканическое облако. И сразу же возникли проблемы для воздушных судов. Кстати, местные жители по цвету дыма, поднимающегося из кратера Этны, определяют уровень опасности. И синий цвет указывает на реальную угрозу.

Фото: Alberto Masnovo

На счету сицилийского вулкана, обладающего непредсказуемым характером, немало разрушений и человеческих жертв. В 1928 году огненная лава похоронила целую деревню Маскали и привела в негодность железную дорогу у подножия горы. Последние исследования учёных-вулканологов свидетельствуют, что поведение Этны становится более опасным и может привести к мощным взрывным выбросам лавы.

Кракатау, Индонезия

Вулкан расположен на Малайском архипелаге в Зондском проливе между островами Ява и Суматра. Диаметр кратера Кракатау – 120 метров, площадь связанных с ним островов составляет 10,5 км². В XIX веке вулкан не проявлял никакой активности и его считали потухшим. Однако 27 августа 1883 года раздался мощнейший взрыв.

Из кратера Кракатау в небо взметнулся гигантский столб, состоящий из газа, песка, громадных кусков скал. Выброс пепла достиг высоты в 70 километров, чуть ли не до границ ближнего космоса. Последствия извержения вулкана были ужасающими.

Фото: andersen_oystein/istockphoto.com

На острове Ява, в 150 километрах от Кракатау, взрывная волна разрушила дома, повалила деревья. Море было полностью покрыто лёгкой пемзой, через которую не могли пробиться корабли. Извержение вулкана спровоцировало цунами – огромная волна высотой в 40 метров обрушилась на близлежащие острова. В бушующей пучине погибли около 40 тысяч человек.

Современные физики-ядерщики подсчитали, что мощь взрыва Кракатау была сопоставима с детонацией четырёхсот водородных бомб. Заметим, что в 1927 году в результате подводного извержения появился новый Анак-Кракатау («Дитя Кракатау»).

