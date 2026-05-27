Могут проснуться в любой момент: 9 опасных вулканов, которые притягивают экстремалов

Они находятся в состоянии вечной дремоты, но их сон может неожиданно прерваться. Однако это не останавливает туристов!

Мерапи, Индонезия

Этот стратовулкан находится к северу от густонаселённого города Джокьякарта. Высота горы Мерапи составляет 3000 метров. В 2004 году на её склонах открылся национальный парк, занимающий площадь в 6410 гектаров. Правитель страны – султан Джоккайярты — ежегодно приносит в жертву Мерапи собственные волосы и ногти. Местные жители также делают подношения, чтобы умилостивить духов, которые способны принести немало бед.

Вулкан Мерапи имеет репутацию тихого убийцы. В 1006 году в результате извержения Мерапи с лица земли было стёрто яванско-индийское царство Матарам. В 1673 году поток огненной реки из проснувшегося вулкана сжёг несколько городов и десятки деревень.

Исследования учёных из Кембриджского университета вызвали в мире настоящий шок. Оказывается, извержения вулкана Мерапи в будущем способны привести к климатическим аномалиям и нехватке продовольствия на планете. Свою потенциальную опасность стратовулкан показал в январе 2025 года, когда пирокластические потоки, представляющие смесь пепла, камней и газа температурой в тысячу градусов, пролетели два километра.

Ближе к осени Мерапи снова взорвался, выбросив в небо огромный столб пепла. И до сих пор четверть миллиона жителей близлежащего города опасаются за свои жизни.

Попокатепетль, Мексика

Вулкан расположен в 70 километрах от Мехико. Диаметр кратера составляет около 600 метров, а глубина – примерно 170 метров. Гора Попокатепетль («Дымящийся холм») долгое время не представляла угрозы для местного населения. Но в 1994 году вулкан вдруг пришёл в действие, и первый выброс пепла насторожил власти.

В 2000 году более мощное извержение привело к эвакуации 50 000 человек, проживающих в непосредственной близости к горе. Густые клубы дыма, пепла понесло в сторону Мехико. И было принято решение временно закрыть школы, аэропорты.

Мексиканские учёные убеждены, что не ожидают разрушительных извержений Попокатепетля с потоком огненной лавы. Однако высокий уровень активности вулкана, сопровождаемый опасными для людей выбросами, сохранится.

Сакурадзима, Япония

Этот стратовулкан находится на полуострове Осуми и занимает площадь около 77 км². Высота горы составляет 1117 метров. Сакурадзима – это «вулканический» остров. Здесь ежегодно происходят сотни мелких извержений. И в любое время можно увидеть огромное облако дыма, поднимающееся из чрева вулкана. За диковинную, редкую красоту Сакурадзиму называют «Островом вишни», который стал любимым местом для многочисленных туристов.

Однако не стоит забывать, что из-за высокой активности вулкана вся его территория и даже улицы близлежащего города Кагосима покрыты тонким слоем пепла. Привлекательность Сакурадзимы, в общем-то, обманчива. И об этом свидетельствуют трагические события, случившиеся 11 января 1914 года, когда после извержения вулкана мощные потоки огненной лавы унесли жизни 58 человек.

Любопытно, что почва на Сакурадзиме благоприятствует развитию сельского хозяйства. И здесь выращивают знаменитый на весь мир гигантский редис размером с баскетбольный мяч и весом примерно в шесть килограммов.

Ньирагонго, Демократическая Республика Конго

Стратовулкан в горах Вирунга находится в 20 километрах от озера Киву и города Гома. В его главном кратере, глубина которого составляет 250 метров, постоянно бушует лавовое озеро. За вулканом давно закрепилась печальная роль: нести погибель людям.

Особую опасность Ньирагонго представляет извергающаяся лава, содержащая мало силикатов. По этой причине потоки огненной массы становятся чрезвычайно подвижными и достигают порой скорости 100 км/ч. Добавим, что клубы удушающих газов убивают всё живое вокруг, не оставляя ни малейшего шанса на спасение.

В 1977 году произошло самое разрушительное извержение вулкана. Стены кратера треснули, не прошло и часа, как высохло лавовое озеро. Потоки огненной лавы с большой скоростью устремились вниз и затопили близлежащие деревни. В результате этого бедствия под горячим пеплом остались погребёнными 50 человек.

Ньирагонго постоянно держит людей в напряжении. И длительные паузы, когда вулкан, казалось бы, проявляет спокойствие, никого не настраивают на оптимистический лад. Пример тому события, которые произошли ранней весной 2021 года. За короткое время двухмиллионный город Гома, расположенный у подножия вулкана, попал в огненный капкан. Раскалённые потоки лавы Ньирагонго уже потекли по улицам, в воздухе стоял удушающий запах серы. Очередное и внезапное извержение вулкана унесло жизни 30 человек.

Йеллоустоун, США

Один из крупнейших супервулканов на планете находится на северо-западе США в Йеллоустонском национальном парке. Его особенность заключается в том, что он не представляет собой конусообразную гору. Йеллоустоун – это гигантская вулканическая впадина, площадь которой составляет 3960 км². Учёные называют её кальдерой.

На приличной глубине магма собирается в огромный подземный резервуар, не имея до поры до времени выхода на поверхность. По мнению исследователей, любое землетрясение способно вызвать страшную по масштабам катастрофу. В результате невиданного по силе извержения вулкана континент погрузится в воду, воздух станет токсичным, погибнут миллионы людей – и наступит глобальное похолодание. Таковы мрачные прогнозы учёных.

Первые тревожные звоночки прозвучали ещё в 2002 году. Например, на территории Йеллоустона участились мелкие землетрясения, пустились в бегство бизоны и внезапно забили три новых гейзера.

Везувий, Италия

Вулкан расположен на берегу Неаполитанского залива и состоит из трёх вложенных конусов. Диаметр кратера Везувия – 750 метров, а его глубина составляет примерно 200 метров. Вулкан до сих пор считается потенциально опасным из-за способности извергать раскалённые до 800°C потоки лавы. И три миллиона человек, живущих вблизи Везувия, являются заложниками его коварного характера.

Самое сильное и разрушительное извержение вулкана произошло 24 августа 79 года нашей эры. Потоки расплавленной лавы накрыли Помпею, Геркуланум и Оппонтис. Эти древнеримские города было погребены под трёхметровой толщиной оседающего пепла. В 1631 году произошло ещё одно крупное извержение Везувия. На этот раз обошлось без человеческих жертв. Однако огромное облако дыма и пепла дошло до Константинополя в Турции, преодолев расстояние в 1200 километров.

Мауна-Лоа, Гавайи

Этот щитовой вулкан имеет пологие склоны, напоминая лежащий на земле щит. Его высота над уровнем моря составляет 4169 метров, и он занимает почти половину площади острова.

Одно из крупнейших извержений вулкана случилось в 1950 году. Пепел полностью засыпал 25 зданий и шоссе. К счастью, никто не погиб. Последнее извержение вулкана произошло 27 ноября 2022 года и длилось около 13 дней. Потоки лавы, несмотря на текучесть, не обладали высокой скоростью. Поэтому окружающей среде был нанесён минимальный ущерб.

Этна, Италия

Вулкан расположен на восточном побережье Сицилии. Высота Этны над уровнем моря составляет 3357 метров. Знаменитый вулкан, расположенный в живописной местности, занимает площадь в 1190 км². Привлекательность Этны никак не уменьшает её агрессивности. В последнее время вулкан даёт знать о своей былой разрушительной силе.

2 июня 2025 года в результате мощного извержения на высоту 6400 метров поднялось вулканическое облако. И сразу же возникли проблемы для воздушных судов. Кстати, местные жители по цвету дыма, поднимающегося из кратера Этны, определяют уровень опасности. И синий цвет указывает на реальную угрозу.

На счету сицилийского вулкана, обладающего непредсказуемым характером, немало разрушений и человеческих жертв. В 1928 году огненная лава похоронила целую деревню Маскали и привела в негодность железную дорогу у подножия горы. Последние исследования учёных-вулканологов свидетельствуют, что поведение Этны становится более опасным и может привести к мощным взрывным выбросам лавы.

Кракатау, Индонезия

Вулкан расположен на Малайском архипелаге в Зондском проливе между островами Ява и Суматра. Диаметр кратера Кракатау – 120 метров, площадь связанных с ним островов составляет 10,5 км². В XIX веке вулкан не проявлял никакой активности и его считали потухшим. Однако 27 августа 1883 года раздался мощнейший взрыв.

Из кратера Кракатау в небо взметнулся гигантский столб, состоящий из газа, песка, громадных кусков скал. Выброс пепла достиг высоты в 70 километров, чуть ли не до границ ближнего космоса. Последствия извержения вулкана были ужасающими.

На острове Ява, в 150 километрах от Кракатау, взрывная волна разрушила дома, повалила деревья. Море было полностью покрыто лёгкой пемзой, через которую не могли пробиться корабли. Извержение вулкана спровоцировало цунами – огромная волна высотой в 40 метров обрушилась на близлежащие острова. В бушующей пучине погибли около 40 тысяч человек.

Современные физики-ядерщики подсчитали, что мощь взрыва Кракатау была сопоставима с детонацией четырёхсот водородных бомб. Заметим, что в 1927 году в результате подводного извержения появился новый Анак-Кракатау («Дитя Кракатау»).