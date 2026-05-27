Как приготовить ПП-окрошку? 4 лёгких рецепта для стройной фигуры

Настало время, когда на стол приходит освежающая окрошка. Этот суп можно считать главным кулинарным символом российского тёплого сезона. Но как быть, если вы на диете или просто придерживаетесь ПП? Отказываться от любимого блюда не придётся. Окрошка идеальна для похудения, если с умом подойти к выбору ингредиентов.

Историческая справка

Изначально окрошка была едой простых людей — бурлаков и крестьян. Название блюда происходит от слова «крошить». В ход шло всё, что оставалось от трапезы: остатки мяса, огурцы, лук. Заливали всё это квасом. Со временем рецепт эволюционировал, перекочевал на столы знати, оброс изысканными видами мяса (от рябчиков до языка) и десятками вариантов заправок — от сыворотки до минеральной воды.

Польза окрошки при правильном питании

Насколько полезным и питательным будет суп, зависит от его компонентов. Классическая смесь из свежих огурцов, редиса и множества зелени — это сочетание клетчатки, витаминов группы B, C и калия. Главный плюс окрошки для худеющих — её высокий объём при низкой калорийности. Вы наедаетесь большой порцией, но не перегружаете организм лишними калориями.

Забудьте про варёную колбасу и жирный майонез. Состав ПП-окрошки — качественный белок (курица, индейка, говядина) и лёгкая заправка (кефир 1%, минералка, нежирный йогурт).

Анна Мюллер шеф-кондитер ресторана «Мясной Синдикат» «Для удобства в рецептах ниже БЖУ и перечень составляющих приведены на одну порцию. Если нужно 2, 3, 5 или более порций – увеличивайте объём ингредиентов в соответствующее количество раз».

Рецепты ПП-окрошки

Классическая окрошка на кефире

Здесь много белка и пробиотиков, что делает блюдо сытным и способствует хорошему пищеварению.

Время приготовления: 15 минут

Калорийность: около 195 ккал

Белки: 26 г

Жиры: 6 г

Углеводы: 9 г

Список ингредиентов:

отварное филе индейки — 100 г;

свежий огурец — 1 шт.;

редис — 3 шт.;

вареное яйцо — 1 шт.;

зелёный лук и укроп — 1/2 пучка;

кефир 1% — 250 мл.

Способ приготовления

1. Нарежьте кубиками индейку, огурец и яйцо. Редис натрите на средней тёрке, чтобы он отдал больше сока.

2. Мелко порубите зелень и слегка перетрите её в миске с щепоткой соли.

3. Смешайте все компоненты в глубокой ёмкости, залейте охлаждённым кефиром и тщательно перемешайте.

Окрошка на минералке

Самый лёгкий и низкокалорийный вариант, который моментально утоляет жажду в жару.

Время приготовления: 15 минут

Калорийность: около 135 ккал

Белки: 24 г

Жиры: 1,5 г

Углеводы: 6 г

Список ингредиентов:

запечённая куриная грудка — 100 г;

свежий огурец — 1 шт.;

варёные яйца (используем только белки) — 2 шт.;

свежая зелень — 1/2 пучка;

минеральная газированная вода — 250 мл;

греческий йогурт 2% — 1 ст. л.;

горчица — 1/2 ч. л.

Способ приготовления

1. Измельчите аккуратными кубиками куриную грудку, яичные белки и огурец.

2. Для заправки отдельно смешайте греческий йогурт, горчицу и немного минералки до однородности.

3. Смешайте все нарезанные ингредиенты с рубленой зеленью, добавьте йогуртовую заправку и залейте оставшейся ледяной минеральной водой.

Вегетарианская окрошка

Максимально лёгкое блюдо. Вместо привычного мяса здесь используем полезный растительный белок.

Время приготовления: 10 минут

Калорийность: около 170 ккал

Белки: 11 г

Жиры: 7 г

Углеводы: 15 г.

Список ингредиентов:

адыгейский сыр или тофу — 70 г;

свежий огурец — 1 шт.;

редис — 3 шт.;

отварной картофель — 1/2 шт.;

микс свежей зелени — 1/2 пучка;

айран или тан — 250 мл.

Способ приготовления

1. Нарежьте сыр, картофель и овощи одинаковыми небольшими кубиками.

2. Нашинкуйте зелень.

3. Соедините все подготовленные продукты в тарелке.

4. Залейте блюдо холодным айраном.

5. Солите аккуратно и только в самом конце, так как кисломолочная основа уже имеет солоноватый вкус.

Окрошка с креветками

Средиземноморская версия славянского блюда. У такого супа совершенно новый вкус, но пользы от него не меньше, чем от «классики».

Время приготовления: 10 минут

Калорийность: около 150 ккал

Белки: 19 г

Жиры: 3 г

Углеводы: 11 г

Список ингредиентов:

очищенные варёные креветки — 120 г;

свежий огурец — 1 шт.;

редис — 3 шт.;

варёное яйцо — 1 шт.;

рукола и укроп — 1/2 пучка;

минеральная вода + натуральный йогурт 2% — 150 мл / 100 г;

лимонный сок — 1 ч. л.

Способ приготовления

1. Если креветки крупные — разрежьте их пополам, мелкие оставьте целиком.

2. Огурец, редис и яйцо нарежьте мелкими кубиками.

3. В тарелке смешайте йогурт, минералку и лимонный сок до состояния жидкого соуса.

4. Добавьте туда нарезанные овощи, яйцо, креветки и порванную руками руколу с укропом. Аккуратно перемешайте и подавайте сразу.

Как правильно подавать окрошку?

Cуп должен быть холодным. Многие любят, чтобы он был почти ледяным, но будьте аккуратнее – важно беречь зубы и не простудить горло. Для охлаждения:

используйте ледяную заправку;

тарелки перед подачей можно подержать в морозилке 5 минут.

К окрошке отлично подойдут цельнозерновые хлебцы или бородинский хлеб на закваске. Для красоты посыпьте блюдо сверху розовым перцем или украсьте половинкой перепелиного яйца и веточкой мяты.

Для снижения калорийности заменяйте картофель на отварной корень сельдерея или цветную капусту — текстура похожая, а углеводов минимум. Для улучшения вкуса добавьте в заправку каплю лимонного сока, хрен или зернистую горчицу. Экспериментируйте с заправками и ищите своё идеальное сочетание, но не используйте «вредные» продукты в составе и всегда следите за калорийностью.