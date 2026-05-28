Сама выполняет трюки и в 52 года выглядит на 30: лучшие фильмы с Кейт Бекинсейл

Биография Кейт Бекинсейл

Кейт Бекинсейл родилась 26 июля 1973 года в Лондоне, в небольшом городе Чизик в семье актёров. Мама будущей кинозвезды – актриса Джуди Лоу, покорявшая театральные подмостки и киноиндустрию. А отец – Ричард Бекинсейл — комедийный актёр, известный по британским сериалам и фильмам.

Когда Кейт исполнилось шесть лет, в возрасте 31 года от сердечного приступа умер её отец. Спустя три года после трагедии мать вновь вышла замуж за телережиссёра Роя Баттерсби. Поначалу будущая актриса не хотела принимать отчима в семью и постоянно вступала в конфликты с ним и его сыновьями. Но постепенно всё-таки смогла выстроить с новой семьёй нормальные отношения.

Карьера актрисы у Бекинсейл началась, когда девочке было всего три недели от роду. Её дебют состоялся в сериале «Харриет возвращается в город», где она исполнила роль младенца. Будучи ученицей частной лондонской школы, юная Бекинсейл активно участвовала в конкурсах начинающих писателей. Этот интерес позже перешёл и во взрослую жизнь.

После окончания школы Кейт поступила в Оксфордский университет, где стала изучать русскую и французскую литературу. Но мир кино манил девушку, и после трёх лет обучения в престижном университете она приняла решение бросить его и полностью посвятить себя миру кинематографа.

Из-за того, что отец актрисы был комедийным актёром, Кейт осознанно отказалась от ролей в таком жанре, погрузившись в мир исторического и костюмированного кино. Позже Бекинсейл придётся пожалеть о своём выборе, ведь зрители станут воспринимать её исключительно как романтическую героиню.

В 1991 году Кейт сыграла в фильме «Один против ветра», а затем исполнила заметную роль в фильме «Много шума из ничего», где партнёрами начинающей актрисы стали такие звёзды, как Майкл Китон, Киану Ривз и Эмма Томпсон. В 1993 году актриса исполнила роли в фильме, снятом по пьесе Шекспира «Принц Ютландии», и в мистическом триллере «Без прикрытия». Буквально через год в прокат вышел очередной фильм с участием Кейт – «Холодная ферма».

После серии работ в кино Бекинсейл решила переключиться на театр. Со спектаклем «Чайка» молодая актриса объездила всю Великобританию. Однако о кинематографе голливудская знаменитость тоже не забывала. За это время снялась в лентах «Дом призраков» и «Эмма». Но оглушительный успех пришёл к Кейт после выхода военной драмы «Пёрл Харбор», где она исполнила роль медсестры Эвелин Джонсон.

Вскоре Кейт поняла, что хочет попробовать свои силы в новом амплуа, поэтому сосредоточилась на фантастике и фэнтези. В работе 2004 года «Ван Хельсинг» Бекинсейл порадовала зрителей необычным, но ярким образом охотницы на вампиров. В том же году на экраны вышла лента Мартина Скорсезе «Авиатор», где актриса блестяще воплотила образ голливудской звезды Авы Гарднер. Далее последовали роли в фильмах «Вспомнить всё», «Любовь и дружба», «Единственный живой парень в Нью-Йорке», «Воспитание».

В 2003 году актриса исполнила главную роль в мистической ленте «Другой мир», который подарил звезде новую волну славы. После столь громкого успеха вышли продолжения картины под другими названиями: «Эволюция», «Восстание ликанов» и «Пробуждение». Затем актриса сыграла в комедийной ленте «Клик: с пультом по жизни» вместе с Адамом Сэндлером. А одной из последних знаковых работ Кейт считается боевик «Красотка на взводе», который вышел в 2021 году.

Спорт и питание

Кейт Бекинсейл может похвастаться стройным спортивным телом. В свои 52 года актриса сохраняет физическую активность и не ленится тренироваться по шесть раз в неделю. В её программе преимущественно йога, пилатес и кардионагрузки.

В питании одна из самых красивых женщин Голливуда отдаёт предпочтение белковому рациону и полностью отказалась от кофе и алкоголя. Любимыми продуктами актрисы являются куриная грудка и яйца, а также большое количество зелени и овощей. Кейт иногда позволяет себе некоторые поблажки в питании, но тогда на следующий день её будет ждать активная и изнурительная тренировка.

Личная жизнь Кейт Бекинсейл

В начале своей карьеры Кейт встречалась с актёром Майклом Шином, от которого в 1999 году у неё родилась дочь Лили Мо Шин. Актёры вроде бы были счастливы, но в 2003 году объявили о расставании.

Спустя несколько месяцев после разрыва отношений с Шином актриса начала встречаться с Леном Уайзманом – режиссёром фильма «Другой мир». Они поженились в 2004 году. В 2015-м неожиданно для поклонников пара развелась. Сейчас актриса предпочитает не афишировать личную жизнь, поэтому о новых романах голливудской красотки публике неизвестно.

Фильмы с Кейт Бекинсейл

«Разрушенный дворец», США, 1999 год

Жанр: триллер, драма

Режиссёр: Джонатан Каплан

В главных ролях: Клэр Дэйнс, Кейт Бекинсейл, Билл Пуллман

Возрастные ограничения: 12+

Кейт Бекинсейл с нескрываемой нежностью вспоминает работу над драмой, где исполнила одну из главных ролей. Её партнёршей по площадке стала Клэр Дэйнс, обе девушки настолько вовлеклись в тяжёлую атмосферу картины, что смогли добиться не просто тёплых отношений, а построить настоящую и искреннюю дружбу. Именно поэтому фильм получил высокие отзывы критиков и так понравился публике.

В основе фильма — реальные события, когда две юные британки были арестованы в аэропорту Таиланда за провоз запрещённых препаратов. Девушек обманом уговорил взять злополучный чемодан с веществами их новый знакомый. В итоге туристки оказались в тайской тюрьме.

«Красотка на взводе», США, 2021 год

Жанр: боевик, комедия

Режиссёр: Таня Уэкслер

В главных ролях: Кейт Бекинсейл, Бобби Каннавале, Джай Кортни

Возрастные ограничения: 18+

Для Бекинсейл роль в комедийном боевике – настоящее приключение. Ведь актриса не особенно жалует подобный жанр. Но, по признанию голливудской красотки, её привлекли именно сценарий и дерзкий образ героини. Кейт рассказывала журналистам, что во время съёмок ей представилась возможность экспериментировать. Кроме того, актриса тесно сдружилась со съёмочной командой, особенно с коллегой по площадке Стэнли Туччи, с которым она постоянно шутила.

«Ничего, кроме правды», США, 2008 год

Жанр: триллер, драма, криминал

Режиссёр: Род Лури

В главных ролях: Кейт Бекинсейл, Мэтт Диллон, Вера Фармига

Возрастные ограничения: 18+

В драме Кейт Бекинсейл исполнила роль Рейчел Армстронг – журналистки, которая оказывается вовлечённой в политические игры. Для знаменитости подобная работа – отличная возможность показать грани своего актёрского мастерства.

Чтобы лучше погрузиться в роль, Кейт встречалась с журналисткой Джудит Миллер, история которой как раз и вдохновила режиссёра на съёмки картины. Съёмочный процесс нельзя было назвать лёгким: Бекинсейл признавалась, что обстановка реальных тюрем и погружение в тяжёлую атмосферу её сильно пугали и создавали ощущение безысходности.

«Снежные ангелы», США, 2006 год

Жанр: драма, мелодрама

Режиссёр: Дэвид Гордон Грин

В главных ролях: Кейт Бекинсейл, Сэм Рокуэлл, Майкл Ангарано

Возрастные ограничения: 18+

После оглушительного успеха «Другого мира» Бекинсейл просто не терпелось отойти от мрачного образа, чтобы не замыкаться в одном амплуа. Поэтому работа в мелодраме «Снежные ангелы» помогла актрисе доказать критикам, что ей под силу и сложные психологические роли.

В ленте Кейт исполнила роль матери-одиночки, уставшей от бытовых трудностей и переживающей непростые времена с дочерью-подростком. Бекинсейл, будучи матерью, оказалось сложно сниматься в непростых сценах с экранной дочерью. Приходя домой, актриса постоянно плакала от переживаний и никак не могла отделить себя от своего персонажа.

«Другой мир», США, Великобритания, Германия, Венгрия, 2003 год

Жанр: фэнтези, боевик, триллер

Режиссёр: Лен Уайзман

В главных ролях: Кейт Бекинсейл, Скотт Спидман, Майкл Шин

Возрастные ограничения: 18+

Фантастический боевик подарил Кейт звёздную славу. Но актриса могла и не сыграть главную роль в картине, так как на её место претендовали сразу две голливудские красотки – Гвинет Пэлтроу и Шарлиз Терон. Перед режиссёром стояла непростая задача — выбрать главную актрису среди трёх кандидатур. Но удача была на стороне Бекинсейл, и роль отдали ей. Актриса шутила, что причина в долгих раздумьях режиссёра – это отсутствие у нее белокурых волос.

Перед съёмками актрисе пришлось пройти тяжёлую физическую подготовку, ведь роль требовала от неё выполнения трюков и непростых элементов.

«Вспомнить всё», США, Канада, Великобритания, 2012 год

Жанр: фантастика, боевик

Режиссёр: Лен Уайзман

В главных ролях: Колин Фаррелл, Кейт Бекинсейл, Джессика Бил

Возрастные ограничения: 18+

В ремейке культового фильма с Арнольдом Шварценеггером Кейт Бекинсейл воплотила образ злодейки Лори Куэйд (в оригинале её играла Шэрон Стоун). На роль Лори рассматривались Диана Крюгер и Кейт Босворт, но режиссёр фильма – супруг Кейт Бекинсейл – не видел никого другого в образе Куэйд. Кстати, для Кейт и Лена это вторая совместная работа. Актриса заявляла в прессе, что ей невероятно легко работать в паре с мужем. Тем более они часто обсуждали некоторые съёмочные моменты в домашней обстановке и пересматривали подход к съёмкам.

«Вакансия на жертву», США, 2007 год

Жанр: ужасы, триллер

Режиссёр: Нимрод Антал

В главных ролях: Кейт Бекинсейл, Люк Уилсон, Фрэнк Уэйли

Возрастные ограничения: 18+

Изначально на роль Кейт взяли Сару Джессику Паркер, но актриса неожиданно покинула проект. Тогда режиссёру в срочном порядке пришлось искать замену, и его выбор как раз пал на Кейт Бекинсейл. Актриса ничуть не пожалела, что дала добро на работу в картине. По словам Кейт, её сильно зацепил сценарий фильма, который строится на психологической игре двух актёров.

Кстати, для съёмок было выстроено целых два отеля: один – для кадров внутри, другой – для сцен снаружи. Режиссёр картины Нимрод Антал позже признался, что после каждого съёмочного дня ему хотелось немедленно вернуться домой и встать под душ: настолько грязным и пугающим ему казался отель.

