Чем полезен базилик и сколько его можно есть в день? Подробный разбор врача

Евгений Белоусов врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. «Базилик уже давно вышел за рамки «зелени для украшения тарелки»: его ценят и шеф-повара, и сторонники здорового питания. Он придаёт блюдам яркий аромат, а заодно приносит организму набор полезных веществ и биологически активных соединений».

Что такое базилик и почему он популярен в кулинарии и здоровом питании?

Базилик — это ароматная пряная трава из семейства яснотковых, близкий «родственник» мяты, душицы и шалфея. В кулинарии чаще всего используют сладкий (или обычный) базилик, а в традиционных практиках и фитотерапии — священный (holy basil, туласи). Листья добавляют в салаты, соусы, горячие блюда, напитки, а эфирное масло и экстракты исследуют на предмет потенциальной пользы для здоровья.

Популярность базилика в здоровом питании объясняется сочетанием низкой калорийности, наличия витаминов и минералов, богатого состава эфирных масел и антиоксидантов. Он добавляет блюдам вкус и аромат практически «без калорий» и может частично заменять соль и жирные соусы, что помогает улучшать качество рациона.

Состав и калорийность базилика

Свежий базилик содержит около 20-25 ккал на 100 г, то есть в обычной порции (несколько веточек) калорий совсем немного. В нём есть витамины A, C, K, небольшие количества витаминов группы B, а также кальций, калий, железо и магний. Особенно богаты витамином K сушёные листья — это важно для нормальной работы системы свёртывания крови и здоровья костей.

Главная «изюминка» базилика — эфирные масла и полифенолы. В листьях обнаружены эвгенол, линалоол, цитронеллол и другие ароматические соединения, обладающие противовоспалительными, антиоксидантными и антимикробными свойствами. Антиоксиданты помогают защищать клетки от повреждений свободными радикалами и участвуют в профилактике хронических заболеваний.

Пищевую ценность базилика в привычных количествах определяет не столько «макро» (белки, жиры, углеводы), сколько именно концентрация фитонутриентов. При этом в 100 г свежей зелени достаточно клетчатки, а содержание углеводов и жиров остаётся очень низким. То есть это продукт, который добавляет вкуса и биологически активных веществ, практически не увеличивая калорийность блюда.

Польза базилика для организма

Для иммунитета и общей защиты организма базилик интересен как источник антиоксидантов и веществ с возможным противомикробным эффектом. Обзор клинических исследований показывает, что употребление различных форм базилика (чаще священного) может благоприятно влиять на показатели иммунной системы и маркеры воспаления, хотя эти данные нуждаются в уточнении и не заменяют стандартного лечения.

Пищеварению базилик помогает косвенно: пряные травы стимулируют аппетит, выделение пищеварительных соков могут снижать ощущение тяжести после еды. В традиционных кухнях (средиземноморской, азиатской) его часто сочетают с жирными и белковыми блюдами — отчасти именно потому, что пряности и зелень делают их легче для восприятия.

На нервную систему, по данным исследований, в большей степени влияет священный базилик (holy basil, туласи): его экстракты изучают как адаптоген с потенциальным эффектом снижения стресса, тревожности и улучшения когнитивных функций. В ряде работ показано, что при регулярном приёме он улучшает настроение и снижает проявления хронического стресса, но речь идёт о стандартизированных экстрактах, а не о паре листиков в салате.

Кардиопротективные свойства базилика связывают с влиянием на давление, липидный профиль и вязкость крови. Исследования показывают, что некоторые виды (включая holy basil) могут снижать артериальное давление, улучшать показатели холестерина и триглицеридов, а также оказывать лёгкий антиагрегантный эффект — «разжижать кровь». Поэтому людям, уже принимающим антикоагулянты или средства от давления, важно обсуждать с врачом приём концентрированных форм (масел, экстрактов).

Чем полезен базилик для мужчин и женщин?

Для женщин базилик может быть полезен как часть общей антиоксидантной и противовоспалительной диеты, поддерживающей сердце, сосуды, обмен веществ и здоровье костей (за счёт витамина K и кальция). Для мужчин интересны потенциальные эффекты на сердечно-сосудистую систему, метаболизм и, по данным отдельных работ по священному базилику, положительное влияние на когнитивные функции.

Детям базилик в небольших количествах обычно можно, как и другую зелень, при условии отсутствия аллергии и хорошей переносимости. Его добавляют в супы, салаты, овощные блюда, постепенно приучая ребёнка к пряным вкусам.

Возможный вред и противопоказания

Вред базилик может принести прежде всего в концентрированных формах (эфирное масло, БАДы) или при наличии определённых заболеваний. Длительный приём эфирного масла внутрь рассматривается как потенциально токсичный, а некоторые соединения (например, эстрагол) в высоких дозах могут быть небезопасны, в том числе для беременных.

Отмечается, что базилик (особенно священный) в больших количествах и экстрактах может снижать сахар и давление, усиливать действие антикоагулянтов и влиять на гормональный фон, что важно учитывать людям с диабетом, гипотонией и тем, кто принимает препараты для разжижения крови.

Возможны и аллергические реакции — от лёгкого зуда и высыпаний до более серьёзных проявлений у людей с поллинозом и перекрёстной аллергией на другие пряные травы. При гастрите, язве или обострении воспалительных заболеваний кишечника чрезмерное количество ароматных трав и эфирных масел также может раздражать слизистую.

Как правильно употреблять базилик?

Оптимальный формат употребления базилика — именно пищевой: свежие листья, сушёная зелень, чай или настой в разумных количествах. Свежий базилик мягче по вкусу и даёт яркий аромат в салатах, соусах (например, песто), пасте, запечённых овощах и мясных блюдах. У сушёного — более концентрированный вкус, его добавляют в соусы, маринады, рагу, однако дозировать нужно осторожно: обычно берут 1/2-1/3 от количества свежей зелени.

Напитки с базиликом — это чаще всего травяные чаи или прохладительные напитки с добавлением свежих листьев. Они могут давать лёгкий расслабляющий и освежающий эффект, но не являются лекарством в строгом смысле.

Сколько базилика можно есть? Для здорового человека несколько веточек свежей зелени в день, добавленных к основным блюдам, считается безопасным и разумным количеством. При наличии хронических заболеваний, приёме антикоагулянтов, препаратов от давления, диабета или во время беременности любые концентрированные формы (экстракты, масла, БАДы) нужно согласовывать с врачом.

Как выбрать и хранить базилик?

При выборе базилика стоит обращать внимание на свежесть: листья должны быть упругими, без тёмных пятен, плесени и признаков вялости. В холодильнике свежую зелень хранят во влажном полотенце или в контейнере, иногда — как букет, поставленный в воду и прикрытый пакетиком, чтобы сохранить влагу. Замораживать базилик можно — целыми листьями или рубленым, иногда в виде порций в оливковом масле, что удобно для последующего использования в соусах и горячих блюдах.

Популярные виды базилика

Существует множество видов базилика: чаще всего в быту различают зелёный (сладкий, итальянский) и фиолетовый:

зелёный базилик имеет более мягкий, «сладкий» и анисово-пряный вкус, идеально подходит к итальянским блюдам, салатам и песто;

фиолетовый обладает более насыщенным, пряным и слегка гвоздичным ароматом, его часто используют в кавказской и ближневосточной кухне.

По базовым нутриентам они близки, а отличия чаще касаются оттенков вкуса и соотношения отдельных эфирных масел и пигментов.

В итоге базилик — это пряная зелень, которая подойдёт большинству людей как часть разнообразного рациона. Он особенно уместен тем, кто хочет уменьшить количество соли и тяжёлых соусов, добавить в питание больше растительных антиоксидантов и пряных оттенков вкуса.

Употреблять базилик полезнее всего как приправу — свежим или сушёным, в умеренных количествах, с учётом индивидуальной переносимости и хронических заболеваний, а к добавкам и концентрированным формам относиться как к лекарственному продукту — только после обсуждения с врачом.

