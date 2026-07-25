Еда, которая объединяет: 7 рецептов блюд для уютного домашнего ужина

«Иногда самый простой способ сказать «я рядом» и выразить поддержку — это приготовить ужин. Без лишних слов, просто потому что захотелось сделать вечер теплее. В этой подборке собрал блюда на все случаи — от крем-супа до ароматных булочек. Приготовление не требует ресторанных навыков, а рецепты дарят именно то чувство, ради которого мы собираемся за одним столом».
Рецепты блюд для ужина
Закрытый пирог с форелью, шпинатом и творожным сыром
Фото: istockphoto.com/Ademka
Порции: 4-6 шт.
КБЖУ на 100 г
Калории: 245 ккал
Белки: 12 г
Жиры: 15 г
Углеводы: 16 г
Ингредиенты
Для теста:
- пшеничная мука — 300 г;
- сливочное масло — 180 г;
- куриное яйцо — 1 шт.;
- соль — 1/2 ч. л.;
- холодная вода — 2-3 ст. л.
Фото: istockphoto.com/Pawel Kacperek
Для начинки:
- филе форели — 400 г;
- свежий шпинат — 150 г;
- творожный сыр — 200 г;
- лук-шалот — 1 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу.
Для смазывания:
- куриное яйцо — 1 шт.
Способ приготовления
1. Нарежьте охлаждённое сливочное масло кубиками.
2. Соедините в миске муку и соль. Положите масло и разотрите массу руками, чтобы получилась крошка.
3. Добавьте яйцо и холодную воду. Быстро замесите мягкое тесто.
Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska
4. Сформируйте шар, заверните тесто в плёнку и уберите в холодильник на 30-40 минут.
5. Удалите косточки из филе форели, нарежьте рыбу небольшими кубиками.
6. Промойте шпинат и обсушите. Крупные листья нарежьте.
7. Очистите лук-шалот и мелко порубите. Очистите чеснок и измельчите.
8. Разогрейте сотейник с оливковым маслом, добавьте лук и готовьте 5-10 минут на медленном огне до мягкости.
9. Добавьте чеснок и шпинат, готовьте ещё одну-две минуты, пока зелень не уменьшится в объёме. Остудите.
10. Соедините в миске форель, шпинатную смесь и творожный сыр. Посолите и приправьте чёрным перцем.
11. Разделите тесто на две части: одну – побольше, другую – поменьше.
12. Раскатайте бо́льшую часть и выложите в форму для пирога, сформировав бортики.
13. Равномерно распределите начинку.
14. Разогрейте духовку до 180°С.
15. Раскатайте вторую часть теста и накройте пирог сверху. Защипните края.
Фото: istockphoto.com/MajaMitrovic
16. Слепите из обрезков теста небольшие фигурки, например, кружочки или сердечки, и выложите на поверхность пирога.
17. Смажьте пирог взбитым яйцом.
18. Сделайте несколько небольших отверстий для выхода пара.
19. Выпекайте в духовке около 35-40 минут до золотистой корочки.
Перед подачей дайте пирогу немного остыть.
Котлеты из говядины и куриного бедра с сыром
Фото: istockphoto.com/peredniankina
Порции: 4 шт.
КБЖУ на 100 г
Калории: 260 ккал
Белки: 18 г
Жиры: 17 г
Углеводы: 7 г
Ингредиенты
Для фарша:
- говядина — 400 г;
- филе куриного бедра — 400 г;
- лук репчатый— 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- куриное яйцо — 1 шт.;
- белый хлеб — 2 ломтика;
- молоко — 80 мл;
- соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу.
Фото: istockphoto.com/Veni vidi...shoot
Для начинки:
- моцарелла или красный чеддер — 120 г.
Для жарки:
- растительное масло — по необходимости.
Способ приготовления
1. Нарежьте хлеб кусочками и залейте молоком на пять-семь минут.
2. Нарежьте говядину и куриные бедра небольшими кусками, пропустите через мясорубку.
3. Очистите лук и чеснок, натрите на мелкой тёрке.
4. Отожмите размоченный хлеб и положите его в фарш.
5. Добавьте лук, чеснок, яйцо, соль и перец. Тщательно перемешайте фарш до однородности.
6. Нарежьте сыр небольшими кубиками.
7. Сформируйте из фарша небольшие лепёшки. В центр каждой положите кусочек сыра, залепите края, формируя котлеты.
Фото: istockphoto.com/Drbouz
8. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжаривайте котлеты по четыре-пять минут с каждой стороны до румяной корочки.
9. Уменьшите нагрев и доведите котлеты до готовности под крышкой ещё пять-шесть минут.
Подавайте горячими с картофельным пюре или другим любимым гарниром.
Тефтели в сливочном соусе
Фото: istockphoto.com/elena_hramowa
Порции: 3-4 шт.
КБЖУ на 100 г
Калории: 210 ккал
Белки: 14 г
Жиры: 14 г
Углеводы: 7 г
Ингредиенты
Для тефтелей:
- фарш говяжий — 400 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- куриное яйцо — 1 шт.;
- панировочные сухари панко — 3 ст. л.;
- творожный сыр — 60 мл;
- растительное масло — для жарки;
- соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу.
Фото: istockphoto.com/tycoon751
Для соуса:
- сливки (20% жирности) — 250 мл;
- куриный бульон — 150 мл;
- мука — 1 ст. л.;
- сливочное масло — 30 г.
Способ приготовления
1. Очистите лук и мелко нарежьте.
2. Смешайте фарш, лук, яйцо, сухари и творожный сыр. Посолите, добавьте перец и тщательно перемешайте.
3. Сформируйте небольшие тефтели.
Фото: istockphoto.com/gbh007
4. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжарьте тефтели со всех сторон до лёгкой румяной корочки. Доводить до готовности на этом этапе не нужно. Переложите на тарелку.
5. Растопите сливочное масло в той же сковороде. Добавьте муку и перемешайте.
6. Влейте бульон и сливки, постоянно помешивая. Доведите соус до лёгкого загустения.
7. Верните тефтели в сковороду. Тушите на слабом огне около 10 минут.
Подавайте горячими с рисом или гречкой, обильно полив соусом.
Картофельно-сельдереевое пюре
Фото: istockphoto.com/milanfoto
Порции: 4 шт.
КБЖУ на 100 г
Калории: 95 ккал
Белки: 2 г
Жиры: 4 г
Углеводы: 13 г
Ингредиенты:
- картофель — 700 г;
- корень сельдерея — 300 г;
- сливочное масло — 50 г;
- тёплое молоко — 120 мл;
- соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу.
Фото: istockphoto.com/ottoblotto
Способ приготовления
1. Очистите овощи. Нарежьте картофель крупными кусочками, сельдерей — кубиками.
2. Переложите подготовленные ингредиенты в кастрюлю и залейте водой. Посолите и доведите до кипения.
3. Варите около 20 минут до мягкости.
4. Подогрейте молоко.
5. Слейте воду. Добавьте сливочное масло и начните разминать овощи.
Фото: istockphoto.com/john shepherd
6. Постепенно вливайте тёплое молоко, продолжая разминать пюре до гладкой и однородной консистенции.
7. Посолите и приправьте чёрным перцем. Подавайте горячим.
Салат с айсбергом, беконом и сырным соусом
Фото: istockphoto.com/Oksana Ermak
Порции: 3-4 шт.
КБЖУ на 100 г
Калории: 185 ккал
Белки: 7 г
Жиры: 15 г
Углеводы: 4 г
Ингредиенты
Основные:
- салат айсберг — 1 небольшой кочан;
- бекон — 120 г.
Для соуса:
- сливки (20% жирности) — 120 мл;
- голубой сыр — 70 г;
- творожный сыр — 70 г;
- чеснок — 1 небольшой зубчик;
- лимонный сок — 1 ч. л.;
- чёрный перец — по вкусу.
Фото: istockphoto.com/Ekaterina Kubatina | kubatina.com
Способ приготовления
1. Нарежьте бекон полосками. Обжарьте его на сухой сковороде до хрустящей текстуры. Переложите на бумажные полотенца.
2. Помойте и обсушите айсберг, срежьте сердцевину. Разрежьте на четвертинки.
3. Очистите чеснок и измельчите. Голубой сыр разомните вилкой.
4. Нагрейте сливки в небольшой кастрюле на слабом огне.
5. Добавьте голубой сыр и творожный сыр. Перемешивайте, пока соус не станет однородным.
Фото: istockphoto.com/Elmar Gubisch
6. Добавьте чеснок, лимонный сок и перец. Перемешайте и снимите с нагрева.
7. Выложите айсберг в большую миску. Добавьте хрустящий бекон.
8. Полейте салат сырным соусом и аккуратно перемешайте.
Подавайте сразу после приготовления.
Французский крем-суп «Вишисуаз»
Фото: istockphoto.com/iko636
Порции: 3-5 шт.
КБЖУ на 100 г
Калории: 105 ккал
Белки: 2 г
Жиры: 8 г
Углеводы: 6 г
Ингредиенты:
- куриный бульон или вода — 500 мл;
- сливочное масло — 50 г;
- лук репчатый белый — 60 г;
- белая часть лука-порея — 200 г;
- стебель сельдерея — 60 г;
- чеснок — 12 г;
- картофель — 200 г;
- сметана (20% жирности) — 185 г;
- свежий тимьян — 2-3 средние веточки (2 г).
Фото: istockphoto.com/beats3
Для подачи:
- крутоны — по вкусу;
- зелёный лук — 3-4 пера (2 ст. л. в нарезке).
- слайсы твёрдого сыра — по вкусу.
Способ приготовления
1. Очистите репчатый лук, лук-порей и чеснок, затем измельчите.
2. Почистите картофель, нарежьте клубни мелкими кубиками.
3. Растопите сливочное масло в сотейнике с толстым дном. Как только масло начнёт шипеть, добавьте к нему лук, порей, чеснок и тимьян.
4. Томите на среднем огне, помешивая, пока лук не станет нежно-золотистым и почти прозрачным. Для быстроты можно неплотно накрыть сотейник крышкой или приложить лист фольги к поверхности лука, оставив щели у бортиков.
Фото: istockphoto.com/nobtis
5. Добавьте картофель и хорошо перемешайте.
6. Влейте бульон или воду. Варите до мягкости картофеля.
7. Нашинкуйте зелёный лук.
8. Снимите суп с огня и пробейте блендером в пюре, постепенно добавляя сметану. Консистенция должна получиться мягкой, светлой и однородной. Если суп слишком густой, то добавьте воду или бульон, доведя до консистенции сливок.
9. Посолите и поперчите по вкусу.
Подавайте с зелёным луком, крутонами и слайсами твёрдого сыра. Суп можно есть как холодным, так и горячим.
Японские булочки с корицей и сырным кремом
Фото: istockphoto.com/Luca Melo
Порции: 10-12 шт.
КБЖУ на 100 г
Калории: 340 ккал
Белки: 7 г
Жиры: 14 г
Углеводы: 46 г
Ингредиенты
Для теста:
- молоко — 250 г;
- прессованные дрожжи — 14 г;
- пшеничная мука — 550-570 г;
- сахар — 100 г;
- морская соль — 5 г;
- куриное яйцо СО — 2 шт.;
- желток — 1 шт.;
- сливочное масло — 55 г;
- растительное масло — 30 г.
Фото: istockphoto.com/MrLonelyWalker
Для танджонга:
- сливочное масло — 20 г;
- вода — 30 г;
- молоко (3,2% жирности) — 65 г;
- мука пшеничная — 30 г.
Начинка:
- сливочное масло — 75 г;
- тростниковый сахар — 230 г;
- молотая корица — 18 г.
Крем-глазурь:
- творожный сыр — 200 г;
- молоко — 60 г;
- сахар — 50 г;
- ванильная эссенция — 2-3 г;
- цедра лимона — по вкусу.
Способ приготовления
1. Растворите дрожжи в небольшом количестве тёплого молока со щепоткой сахара.
Фото: istockphoto.com/anamejia18
2. Приготовьте танджонг: смешайте в сотейнике молоко и воду, всыпьте муку и заваривайте, активно помешивая венчиком, пока не получится похожая на клейстер масса.
3. Добавьте в массу сливочное масло, хорошо перемешайте и охладите.
4. Смешайте муку с солью в большой миске. Отдельно смешайте тёплое молоко с сахаром, яйцами и желтком.
5. Соедините сухие ингредиенты, растворённые дрожжи и яичную массу.
6. Начните месить тесто. Когда оно сформируется в шар, постепенно добавляйте 55 г сливочного масла, каждый раз хорошо вымешивая.
7. Замесите гладкое однородное тесто, смажьте его растительным маслом. Сформируйте шар.
8. Переложите тесто в миску, накройте пищевой плёнкой и оставьте на 1-1,5 часа в тёплом месте без сквозняков.
9. Для начинки прогрейте 75 г сливочного масла, тростниковый сахар и корицу в сотейнике.
10. Для крема-глазури в сотейнике нагрейте молоко с цедрой лимона и растворите в нём сахар. Добавьте творожный сыр, хорошо при этом мешая венчиком. Доведите массу до кипения. Должен получиться однородный крем, по консистенции похожий на жидкую сметану.
Фото: istockphoto.com/TomekD76
11. Выложите подошедшее тесто на припылённую мукой поверхность. Раскатайте тесто в прямоугольник шириной 30-35 см.
12. Равномерно нанесите пряное масло на всю поверхность теста и скатайте рулет, начиная с верхнего края к нижнему.
13. Разрежьте на 10-12 одинаковых шайбочек и выложите их в форму, застеленную пергаментом, срезами вверх.
14. Накройте пищевой плёнкой и оставьте на подъём ещё на 20-30 минут. За это время разогрейте духовку в режиме конвекции до 185°C.
15. Когда тесто приподнимется, снимите плёнку и отправьте булочки в духовку на 12-18 минут.
16. Достаньте выпечку и сразу покройте кремом-глазурью.
На ужин вы можете съесть суп и горячее с гарниром, а завершить вечер ароматной выпечкой — или выбрать что-то одно, что сегодня по душе. Главное, чтобы за столом собрались те, кого вы хотите накормить с заботой. А рецепты из этой подборки помогут сделать ужин вкусным без лишнего стресса на кухне.