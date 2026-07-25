Собрали блюда на все случаи жизни.

Еда, которая объединяет: 7 рецептов блюд для уютного домашнего ужина

Сергей Кузнецов бренд-шеф медиаплатформы Food.ru «Иногда самый простой способ сказать «я рядом» и выразить поддержку — это приготовить ужин. Без лишних слов, просто потому что захотелось сделать вечер теплее. В этой подборке собрал блюда на все случаи — от крем-супа до ароматных булочек. Приготовление не требует ресторанных навыков, а рецепты дарят именно то чувство, ради которого мы собираемся за одним столом».

Рецепты блюд для ужина

Закрытый пирог с форелью, шпинатом и творожным сыром

Фото: istockphoto.com/Ademka

Порции: 4-6 шт.

КБЖУ на 100 г

Калории: 245 ккал

Белки: 12 г

Жиры: 15 г

Углеводы: 16 г

Ингредиенты

Для теста:

пшеничная мука — 300 г;

сливочное масло — 180 г;

куриное яйцо — 1 шт.;

соль — 1/2 ч. л.;

холодная вода — 2-3 ст. л.

Фото: istockphoto.com/Pawel Kacperek

Для начинки:

филе форели — 400 г;

свежий шпинат — 150 г;

творожный сыр — 200 г;

лук-шалот — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

оливковое масло — 1 ст. л.;

соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу.

Для смазывания:

куриное яйцо — 1 шт.

Способ приготовления

1. Нарежьте охлаждённое сливочное масло кубиками.

2. Соедините в миске муку и соль. Положите масло и разотрите массу руками, чтобы получилась крошка.

3. Добавьте яйцо и холодную воду. Быстро замесите мягкое тесто.

Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska

4. Сформируйте шар, заверните тесто в плёнку и уберите в холодильник на 30-40 минут.

5. Удалите косточки из филе форели, нарежьте рыбу небольшими кубиками.

6. Промойте шпинат и обсушите. Крупные листья нарежьте.

7. Очистите лук-шалот и мелко порубите. Очистите чеснок и измельчите.

8. Разогрейте сотейник с оливковым маслом, добавьте лук и готовьте 5-10 минут на медленном огне до мягкости.

9. Добавьте чеснок и шпинат, готовьте ещё одну-две минуты, пока зелень не уменьшится в объёме. Остудите.

10. Соедините в миске форель, шпинатную смесь и творожный сыр. Посолите и приправьте чёрным перцем.

11. Разделите тесто на две части: одну – побольше, другую – поменьше.

12. Раскатайте бо́льшую часть и выложите в форму для пирога, сформировав бортики.

13. Равномерно распределите начинку.

14. Разогрейте духовку до 180°С.

15. Раскатайте вторую часть теста и накройте пирог сверху. Защипните края.

Фото: istockphoto.com/MajaMitrovic

16. Слепите из обрезков теста небольшие фигурки, например, кружочки или сердечки, и выложите на поверхность пирога.

17. Смажьте пирог взбитым яйцом.

18. Сделайте несколько небольших отверстий для выхода пара.

19. Выпекайте в духовке около 35-40 минут до золотистой корочки.

Перед подачей дайте пирогу немного остыть.

Котлеты из говядины и куриного бедра с сыром

Фото: istockphoto.com/peredniankina

Порции: 4 шт.

КБЖУ на 100 г

Калории: 260 ккал

Белки: 18 г

Жиры: 17 г

Углеводы: 7 г

Ингредиенты

Для фарша:

говядина — 400 г;

филе куриного бедра — 400 г;

лук репчатый— 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

куриное яйцо — 1 шт.;

белый хлеб — 2 ломтика;

молоко — 80 мл;

соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу.

Фото: istockphoto.com/Veni vidi...shoot

Для начинки:

моцарелла или красный чеддер — 120 г.

Для жарки:

растительное масло — по необходимости.

Способ приготовления

1. Нарежьте хлеб кусочками и залейте молоком на пять-семь минут.

2. Нарежьте говядину и куриные бедра небольшими кусками, пропустите через мясорубку.

3. Очистите лук и чеснок, натрите на мелкой тёрке.

4. Отожмите размоченный хлеб и положите его в фарш.

5. Добавьте лук, чеснок, яйцо, соль и перец. Тщательно перемешайте фарш до однородности.

6. Нарежьте сыр небольшими кубиками.

7. Сформируйте из фарша небольшие лепёшки. В центр каждой положите кусочек сыра, залепите края, формируя котлеты.

Фото: istockphoto.com/Drbouz

8. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжаривайте котлеты по четыре-пять минут с каждой стороны до румяной корочки.

9. Уменьшите нагрев и доведите котлеты до готовности под крышкой ещё пять-шесть минут.

Подавайте горячими с картофельным пюре или другим любимым гарниром.

Тефтели в сливочном соусе

Фото: istockphoto.com/elena_hramowa

Порции: 3-4 шт.

КБЖУ на 100 г

Калории: 210 ккал

Белки: 14 г

Жиры: 14 г

Углеводы: 7 г

Ингредиенты

Для тефтелей:

фарш говяжий — 400 г;

лук репчатый — 1 шт.;

куриное яйцо — 1 шт.;

панировочные сухари панко — 3 ст. л.;

творожный сыр — 60 мл;

растительное масло — для жарки;

соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу.

Фото: istockphoto.com/tycoon751

Для соуса:

сливки (20% жирности) — 250 мл;

куриный бульон — 150 мл;

мука — 1 ст. л.;

сливочное масло — 30 г.

Способ приготовления

1. Очистите лук и мелко нарежьте.

2. Смешайте фарш, лук, яйцо, сухари и творожный сыр. Посолите, добавьте перец и тщательно перемешайте.

3. Сформируйте небольшие тефтели.

Фото: istockphoto.com/gbh007

4. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжарьте тефтели со всех сторон до лёгкой румяной корочки. Доводить до готовности на этом этапе не нужно. Переложите на тарелку.

5. Растопите сливочное масло в той же сковороде. Добавьте муку и перемешайте.

6. Влейте бульон и сливки, постоянно помешивая. Доведите соус до лёгкого загустения.

7. Верните тефтели в сковороду. Тушите на слабом огне около 10 минут.

Подавайте горячими с рисом или гречкой, обильно полив соусом.

Картофельно-сельдереевое пюре

Фото: istockphoto.com/milanfoto

Порции: 4 шт.

КБЖУ на 100 г

Калории: 95 ккал

Белки: 2 г

Жиры: 4 г

Углеводы: 13 г

Ингредиенты:

картофель — 700 г;

корень сельдерея — 300 г;

сливочное масло — 50 г;

тёплое молоко — 120 мл;

соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу.

Фото: istockphoto.com/ottoblotto

Способ приготовления

1. Очистите овощи. Нарежьте картофель крупными кусочками, сельдерей — кубиками.

2. Переложите подготовленные ингредиенты в кастрюлю и залейте водой. Посолите и доведите до кипения.

3. Варите около 20 минут до мягкости.

4. Подогрейте молоко.

5. Слейте воду. Добавьте сливочное масло и начните разминать овощи.

Фото: istockphoto.com/john shepherd

6. Постепенно вливайте тёплое молоко, продолжая разминать пюре до гладкой и однородной консистенции.

7. Посолите и приправьте чёрным перцем. Подавайте горячим.

Салат с айсбергом, беконом и сырным соусом

Фото: istockphoto.com/Oksana Ermak

Порции: 3-4 шт.

КБЖУ на 100 г

Калории: 185 ккал

Белки: 7 г

Жиры: 15 г

Углеводы: 4 г

Ингредиенты

Основные:

салат айсберг — 1 небольшой кочан;

бекон — 120 г.

Для соуса:

сливки (20% жирности) — 120 мл;

голубой сыр — 70 г;

творожный сыр — 70 г;

чеснок — 1 небольшой зубчик;

лимонный сок — 1 ч. л.;

чёрный перец — по вкусу.

Фото: istockphoto.com/Ekaterina Kubatina | kubatina.com

Способ приготовления

1. Нарежьте бекон полосками. Обжарьте его на сухой сковороде до хрустящей текстуры. Переложите на бумажные полотенца.

2. Помойте и обсушите айсберг, срежьте сердцевину. Разрежьте на четвертинки.

3. Очистите чеснок и измельчите. Голубой сыр разомните вилкой.

4. Нагрейте сливки в небольшой кастрюле на слабом огне.

5. Добавьте голубой сыр и творожный сыр. Перемешивайте, пока соус не станет однородным.

Фото: istockphoto.com/Elmar Gubisch

6. Добавьте чеснок, лимонный сок и перец. Перемешайте и снимите с нагрева.

7. Выложите айсберг в большую миску. Добавьте хрустящий бекон.

8. Полейте салат сырным соусом и аккуратно перемешайте.

Подавайте сразу после приготовления.

Французский крем-суп «Вишисуаз»

Фото: istockphoto.com/iko636

Порции: 3-5 шт.

КБЖУ на 100 г

Калории: 105 ккал

Белки: 2 г

Жиры: 8 г

Углеводы: 6 г

Ингредиенты:

куриный бульон или вода — 500 мл;

сливочное масло — 50 г;

лук репчатый белый — 60 г;

белая часть лука-порея — 200 г;

стебель сельдерея — 60 г;

чеснок — 12 г;

картофель — 200 г;

сметана (20% жирности) — 185 г;

свежий тимьян — 2-3 средние веточки (2 г).

Фото: istockphoto.com/beats3

Для подачи:

крутоны — по вкусу;

зелёный лук — 3-4 пера (2 ст. л. в нарезке).

слайсы твёрдого сыра — по вкусу.

Способ приготовления

1. Очистите репчатый лук, лук-порей и чеснок, затем измельчите.

2. Почистите картофель, нарежьте клубни мелкими кубиками.

3. Растопите сливочное масло в сотейнике с толстым дном. Как только масло начнёт шипеть, добавьте к нему лук, порей, чеснок и тимьян.

4. Томите на среднем огне, помешивая, пока лук не станет нежно-золотистым и почти прозрачным. Для быстроты можно неплотно накрыть сотейник крышкой или приложить лист фольги к поверхности лука, оставив щели у бортиков.

Фото: istockphoto.com/nobtis

5. Добавьте картофель и хорошо перемешайте.

6. Влейте бульон или воду. Варите до мягкости картофеля.

7. Нашинкуйте зелёный лук.

8. Снимите суп с огня и пробейте блендером в пюре, постепенно добавляя сметану. Консистенция должна получиться мягкой, светлой и однородной. Если суп слишком густой, то добавьте воду или бульон, доведя до консистенции сливок.

9. Посолите и поперчите по вкусу.

Подавайте с зелёным луком, крутонами и слайсами твёрдого сыра. Суп можно есть как холодным, так и горячим.

Японские булочки с корицей и сырным кремом

Фото: istockphoto.com/Luca Melo

Порции: 10-12 шт.

КБЖУ на 100 г

Калории: 340 ккал

Белки: 7 г

Жиры: 14 г

Углеводы: 46 г

Ингредиенты

Для теста:

молоко — 250 г;

прессованные дрожжи — 14 г;

пшеничная мука — 550-570 г;

сахар — 100 г;

морская соль — 5 г;

куриное яйцо СО — 2 шт.;

желток — 1 шт.;

сливочное масло — 55 г;

растительное масло — 30 г.

Фото: istockphoto.com/MrLonelyWalker

Для танджонга :

сливочное масло — 20 г;

вода — 30 г;

молоко (3,2% жирности) — 65 г;

мука пшеничная — 30 г.

Начинка:

сливочное масло — 75 г;

тростниковый сахар — 230 г;

молотая корица — 18 г.

Крем-глазурь:

творожный сыр — 200 г;

молоко — 60 г;

сахар — 50 г;

ванильная эссенция — 2-3 г;

цедра лимона — по вкусу.

Способ приготовления

1. Растворите дрожжи в небольшом количестве тёплого молока со щепоткой сахара.

Фото: istockphoto.com/anamejia18

2. Приготовьте танджонг: смешайте в сотейнике молоко и воду, всыпьте муку и заваривайте, активно помешивая венчиком, пока не получится похожая на клейстер масса.

3. Добавьте в массу сливочное масло, хорошо перемешайте и охладите.

4. Смешайте муку с солью в большой миске. Отдельно смешайте тёплое молоко с сахаром, яйцами и желтком.

5. Соедините сухие ингредиенты, растворённые дрожжи и яичную массу.

6. Начните месить тесто. Когда оно сформируется в шар, постепенно добавляйте 55 г сливочного масла, каждый раз хорошо вымешивая.

7. Замесите гладкое однородное тесто, смажьте его растительным маслом. Сформируйте шар.

8. Переложите тесто в миску, накройте пищевой плёнкой и оставьте на 1-1,5 часа в тёплом месте без сквозняков.

9. Для начинки прогрейте 75 г сливочного масла, тростниковый сахар и корицу в сотейнике.

10. Для крема-глазури в сотейнике нагрейте молоко с цедрой лимона и растворите в нём сахар. Добавьте творожный сыр, хорошо при этом мешая венчиком. Доведите массу до кипения. Должен получиться однородный крем, по консистенции похожий на жидкую сметану.

Фото: istockphoto.com/TomekD76

11. Выложите подошедшее тесто на припылённую мукой поверхность. Раскатайте тесто в прямоугольник шириной 30-35 см.

12. Равномерно нанесите пряное масло на всю поверхность теста и скатайте рулет, начиная с верхнего края к нижнему.

13. Разрежьте на 10-12 одинаковых шайбочек и выложите их в форму, застеленную пергаментом, срезами вверх.

14. Накройте пищевой плёнкой и оставьте на подъём ещё на 20-30 минут. За это время разогрейте духовку в режиме конвекции до 185°C.

15. Когда тесто приподнимется, снимите плёнку и отправьте булочки в духовку на 12-18 минут.

16. Достаньте выпечку и сразу покройте кремом-глазурью.

На ужин вы можете съесть суп и горячее с гарниром, а завершить вечер ароматной выпечкой — или выбрать что-то одно, что сегодня по душе. Главное, чтобы за столом собрались те, кого вы хотите накормить с заботой. А рецепты из этой подборки помогут сделать ужин вкусным без лишнего стресса на кухне.