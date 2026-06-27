Друг Брюса Ли и чемпион по бодибилдингу: где сейчас злодей из боевиков Боло Йен

О чём расскажем:

Начало пути: кунг-фу и бодибилдинг, тайдзи и цигун

Ян Сы родился 3 июля 1946 года в Гуанчжоу в семье предпринимателя и домохозяйки. Имя Боло Йен он получил, когда начал сниматься в кино. В городе было немало мастеров боевых искусств, и в 10 лет Ян Сы увлёкся кунг-фу под присмотром опытного наставника. Чуть позже он стал больше уделять внимания изнурительным тренировкам с «железом», постепенно увеличивая мышечную массу. Это сильно отличало его от других молодых китайцев, которые придавали значение только единоборствам.

Боло Йен Фото: Кадр из фильма «Кровавый спорт»

Калистеника (система силовых тренировок, где главным отягощением выступает вес собственного тела) и бодибилдинг принесли свои плоды. Он даже выиграл первенство Китая по поднятию тяжестей. К 20 годам Ян Сы приобрёл мускулистое тело Аполлона. При росте 172 см он весил 96 кг.

Упорные занятия бодибилдингом и акробатикой не помешали будущему Зверю с Востока изучать основы различных боевых искусств. Его любимый и основной стиль – тайцзицюань. Позже Боло Йен не раз подчёркивал, что нужно постоянно демонстрировать отточенную технику, не забывая при этом передавать дух и энергию.

Для тайцзицюань характерны отсутствие размашистых ударов, умение предугадывать действия противника. И, по мнению Боло Йена, исход любого боя всегда решает короткий, точный удар.

Боло Йен занимался бельканто – учился технике виртуозного пения, при которой исполнитель свободно извлекает насыщенный звук, а затем плавно переходит от одной ноты к другой. И наработка этого навыка была тесно связана с другой практикой, которой актёр уделял внимание, — цигуном.

В одном из редких интервью Йен высказался по данному поводу: «Цигун – сложное и замысловатое искусство. Если в двух словах, оно касается дыхания. Люди не знают, как правильно дышать. Почему я так говорю? Да даже лай маленького щенка преодолевает большее расстояние, чем крик человека. Это происходит оттого, что люди не знают, как правильно дышать. Дыхание напрямую связано с пением».

Боло Йен Фото: Кадр из фильма «Кровавый спорт»

Путь в Гонконг

Когда на материковом Китае настали смутные времена и тысячи молодых китайцев в поисках лучшей доли ринулись в Гонконг, Ян Сы оказался среди них. Он проплыл 4 км через грязные заливы Дапэн и Шэньчжэнь, чтобы добраться до заветной цели.

Ему удалось устроиться в Гонконге инструктором в спортзале. А вскоре Ян Сы стал участвовать в соревнованиях по бодибилдингу. В течение 10 лет он удерживал титул «Мистер Гонконга». Отметим также, что Ян Сы был неоднократным чемпионом Юго-Восточной Азии по кемпо (рукопашному бою).

Колоритная мощная фигура молодого китайца, невозмутимое спокойствие на его лице привлекли внимание режиссёров кино. Он дебютировал под сценическим псевдонимом Боло Йен в эпизодической роли второго плана в фильме «Удивительный фехтовальщик», который вышел в 1970 году. Затем последовали ещё четыре боевика с его участием.

Работа с Брюсом Ли

Последний фильм «Король-боксёр» 1972 года был показан в США и получил лестные оценки зрителей. На съёмках рекламного ролика Боло Йен познакомился с легендарным Брюсом Ли. Два признанных мастера боевых искусств быстро подружились. И по протекции Брюса Ли Боло Йен принял участие в известном фильме «Выход Дракона». Любопытно, что в этом боевике небольшую роль охранника, не указанную в титрах картины, сыграл начинающий актёр Джеки Чан.

Брюс Ли и Боло Йен Фото: Кадр из фильма «Выход Дракона»

Фильм вышел на экраны в 1973 году и принёс широкую известность Боло Йену. Вдохновлённый успехом, он вместе с Брюсом Ли мечтал о новой картине, где обязательно была бы сцена боя между ними. К сожалению, задуманным планам не суждено было сбыться. Легендарный Брюс скоропостижно ушёл из жизни.

Боло Йен тяжело переживал эту потерю. Он вспоминал: «Во время съёмок мы с Брюсом тесно работали над тренировкой техники. Мы экспериментировали, пытаясь понять, что работает, а что — нет. Видите ли, Брюс всегда учился, постоянно экспериментировал, постоянно менялся».

Успешная кинокарьера и образ злодея

Послужной список актёрских работ Китайского Геркулеса впечатляет: за его плечами более 80 фильмов. И в каждой картине Боло Йен играл образ злобного антипода, выкручивающего главным героям руки, ломающего кости и разбивающего ногой в кровь носы. По словам одного из критиков, монстры в исполнении Йена были настолько убедительны, что зрители в финале фильма испытывали несказанное удовольствие, когда непобедимый злодей оказывался повержен.

При этом в реальной жизни Боло Йен был совсем не похож на своего экранного антигероя, который небрежно калечит людей. Приглашение в Голливуд в корне изменило судьбу китайского актёра. «У меня была возможность приехать в Америку ещё в 1973 году. Все планы были составлены и всё остальное. Потом Брюс умер, и всё рухнуло. Итак, я приезжаю сюда с опозданием на 17 лет. Может, я уже немного стар, но это не проблема», – так он оценил свой приезд на фабрику грёз.

Боло Йен и Жан-Клод Ван Дамм Фото: личный архив Жан-Клода Ван Дамма

Здесь его ждала самая знаменитая роль в карьере. Фильм «Кровавый спорт» принёс ему мировую славу. Боло Йен в этой зрелищной картине снялся вместе со звёздным Жан-Клодом Ван Даммом. Образ жестокого и беспощадного бойца Чонга Ли он сыграл блестяще и очень убедительно. А через несколько лет Ван Дамм и Боло Йен устроили очередной смертельный поединок в боевике «Двойной удар».

«На экране я стараюсь передать не форму, а содержание, не внешние аспекты боевых искусств, а внутренние, демонстрирую не столько технику, сколько дух», – признался как-то Китайский Геркулес.

Как Боло Йен живёт сейчас?

В 2008 году он официально объявил о завершении актёрской карьеры. Сейчас Боло Йену 79 лет, признанный мастер боевых искусств занимается тренерской работой, возглавляет филиал ассоциации бодибилдеров и организацию физкультурников в Гонконге.

Боло Йен Фото: Кадр из фильма «Весь мир у наших ног»

Он ведёт здоровый образ жизни, и каждое его утро начинается с двухчасовой тренировки. Боло Йен живёт с семьей в Калифорнии, у него трое детей – два сына и дочь. Один из сыновей, Дэвид, пошёл по стопам отца. Он занимается силовыми видами спорта и даже стал чемпионом мира по бодибилдингу.

Кстати, Боло Йен был крайне недоволен выходом на экраны документального фильма режиссёра Павела Низяка «Китайский Геркулес»: История Боло Йена». В январе 2025 года звёздный актёр сделал заявление, в котором опроверг своё участие в проекте.