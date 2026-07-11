Подружилась с каннибалами и спасла леопарда: история первой женщины, покорившей Африку

У Мэри Кингсли с собой были только саквояж и зонтик, который не раз спасал ей жизнь.

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Кто такая Мэри Кингсли?

Мэри Кингсли родилась 13 октября 1862 года в Лондоне. Её отец был известным писателем и заядлым путешественником. Впрочем, в обществе говорили, что в Африке, которую он исколесил вдоль и поперёк, Джордж Кингсли «отдыхал» от жены – бывшей кухарки Мэри Бейли. Эта связь позорным пятном легла на репутацию благородной семьи. И брак был заключён за несколько дней до рождения старшей дочери Мэри.

Будущая покорительница Чёрного континента росла в тяжёлой атмосфере. В ушах девочки постоянно звучали слова матери – женщины недалёкой и сварливой: «Вот смотрю я на тебя и думаю: и надо ж было тебе родиться такой уродиной. Нет, не спорю, если бы ты появилась на свет в какой-нибудь конюшне, у породистой кобылы, то тогда да… Тогда ты была бы очень даже на своем месте – вполне симпатичная лошадка, а так… Кроме работы сиделкой или экономкой, тебе не на что рассчитывать».

Мэри Кингсли Фото: wikimedia.org

В школу девочка не ходила: это считалось правильным в британском обществе, где женщине отводилось место вечной домохозяйки. От одиночества и скуки спасала огромная отцовская библиотека. Книги стали отдушиной в её серой жизни. Пройдёт какое-то время – и Мэри превратится в некую ходячую энциклопедию. Из всех наук она отдала предпочтение географии и медицине.

Подруг у Мэри почти не было, и редкие встречи с отцом, с его рассказами о таинственной и загадочной Африке, уже обрисовали её будущую жизнь. Девушка грезила мечтой о далёких странствиях, о новых открытиях.

В 30 лет — новая жизнь

Неожиданно заболели родители, и теперь всё время у Мэри уходило на заботу, уход за ними. В 1892 году она осталась совершенно одна: отец с матерью умерли с разницей в несколько дней. В огромном доме, получив в наследство четыре с лишним тысячи фунтов стерлингов, Мэри бесцельно бродила по комнатам потерянной и никому не нужной.

У брата была своя семья, и судьба сестры его совсем не интересовала. Мэри была в отчаянии: в 30 лет начать новую жизнь, по её мнению, было неразумно и рискованно. Однако былая мечта не дала мисс Кингсли впасть в депрессию. В одно прекрасное утро Мэри нарушила привычный покой в доме и стала собираться в далёкий путь.

Летом 1893 года мисс Кингсли уже стояла на палубе корабля «Лагос», который шёл в Западную Африку. В сумочке она хранила выданный ей британский паспорт: один сложенный лист бумаги без фотографии, без стандартизированного формата и без юридических требований. Любопытно, что паспорт Мэри нигде не понадобился.

Впервые в Африке

Обтягивающий корсет, пышная юбка, блузка с поднятым воротником, шляпка на голове и оранжевый зонтик в руках – именно в таком облике высокая англичанка ступила на землю Сьерра-Леоне. Аборигены разглядывали Мэри Кингсли как чудо, сошедшее с небес. Она поселилась на краю деревни, в крохотной хижине. Местные жители встретили её дружелюбно, а Мэри вела себя просто и непринуждённо.

Она занималась научной деятельностью, собирала этнографический материал для британских музеев. А также, утопая в грязи, ловила сомов в речке вместе с рыбаками. Мэри не раз была на краю гибели. Однажды, когда Кингсли плыла на каноэ, на неё напал огромный крокодил. По словам Мэри, она еле отбилась веслом от этого чудовища.

Фото: AppleZoomZoom/istockphoto.com

В следующий раз Кингсли угодила в охотничью яму, которая была усеяна острыми кольями. Пышная юбка спасла её от верной смерти. Мисс Кингсли отличалась не только острым, пытливым умом, но и отчаянной храбростью. Когда в африканскую деревню ворвался разъярённый гиппопотам, Мэри встала на его пути с зонтиком, с которым никогда не расставалась. И зверь трусливо повернул назад!

Сердобольная британка однажды выпустила из ловушки леопарда. Вместо благодарности хищник набросился на девушку и разорвал одежду. Когда он приготовился к новой атаке, Кингсли громко закричала: «Иди домой, дурак!». И леопард послушно вернулся в тропический лес.

Отношения с аборигенами и опасные поездки

Мэри Кингсли была отличным дипломатом и даже некоторое время провела среди свирепого племени Клыка, представители которого считались каннибалами. Позже в своей книге «Путешествия по Западной Африке», опубликованной в 1897 году, она с юмором отметила: «Никогда я не видела песчаных мушек и комаров в таких ужасающих количествах». Удивительно, что ей, в отличие от других европейцев, здорово повезло. Она избежала смертельной лихорадки, вызываемой укусами тропических насекомых.

Мэри Кингсли была первой европейской женщиной, которая достигла вершины самой высокой вершины Западной Африки – горы Камерун. Кстати, двое мужчин из группы поддержки так и не смогли добраться до конечной цели.

Фото: luisapuccini/istockphoto.com

Вторая поездка в Африку, в Габон, вызвала у Мэри Кингсли противоречивые чувства. «Мне было так горько наблюдать, как безнадёжно выдыхается мой роман с Африкой. Разочарование и горечь, некогда такие знакомые мне чувства, всё более властно охватывали меня», – написала она в своем дневнике.

По её мнению, миссионеры и колониальная администрация своим вмешательством в жизнь африканцев принесли им только одни бедствия. В Габоне Мэри надеялась наладить личную жизнь. И она втайне ждала, что отношения с мелким служащим Нейтаном Мэтью перерастут в серьёзное чувство. Увы, он оказался из числа тех джентльменов, которые во всём ищут выгоду. Ему нужна была лишь протекция мисс Кингсли, чтобы устроить свою карьеру.

Фото: API/Getty Images

Звёздная слава и открытия

Мэри Кингсли вернулась в Англию, овеянная мировой славой. Она путешествовала по стране с лекциями, писала статьи в известные издания. Мисс Кингсли была первой женщиной, которая выступила в Ливерпульской и Манчестерской торговых палатах.

Работая в Африке, она сделала ряд открытий. Мэри Кингсли собрала образцы ранее неизвестных видов рыб, и её материалы о быте местных племён, верованиях и традициях стали настоящей находкой для учёных-этнографов.

Мэри Кингсли Фото: Wikimedia Commons

Страсть к приключениям вскоре привела Мэри к неожиданному решению. В марте 1900 года в самый разгар Второй англо-бурской войны Кингсли отправилась в Южную Африку, чтобы работать медсестрой в госпитале для военнопленных. Она предварительно окончила соответствующие курсы, научилась оказывать первую помощь при укусе ядовитой змеи и освоила навыки лечения тропических болезней. Её энтузиазму можно было только позавидовать: за короткое время Мэри Кингсли навела почти идеальный порядок в госпитале Саймонстауна.

Через два месяца работы Мэри заразилась тифом. Знаменитая путешественница попросила, чтобы ей дали умереть в одиночестве – как это делают животные в дикой африканской природе. Мэри Кингсли ушла из жизни 3 июня 1900 года. Коллеги выполнили последнюю волю Мэри: покорительницу Чёрного континента похоронили в море. Ей было 37 лет.