У этих мест дурная репутация, но почти для каждого найдено научное объяснение пугающих явлений.

Дoлина смерти и колодец в ад: 7 аномальных зон, которых сторонятся даже экстремалы

О чём расскажем:

Дoлина смерти, Калифорния

Эта межгорная впадина находится в районе пустыни Мохаве и Большого Бассейна. Её длина составляет 225 км, а ширина достигает 24 км. Дoлина смерти входит в состав национального парка – и вполне оправдывает своё название. Адская жара, когда столбик термометра часто ползёт выше отметки +50°C и свирепствуют песчаные бури, казалось бы, превратили всю территорию в безжизненное пространство. И человек, впервые попавший в Дoлину смерти, испытывает желание поскорее убраться отсюда.

Дoлина смерти, Калифорния Фото: pabradyphoto/istockphoto.com

Это проклятое место сродни раскалённой сковороде, которая немного остывает только к ночи. В середине XIX века здесь обнаружили залежи натриевой соли и построили шахту. Но все работы пришлось свернуть: от неизвестной эпидемии за короткое время умерли сотни людей.

Поющие дюны, озеро Рейстрек-Плайя, по высохшему илистому дну которого передвигаются огромные камни, Гольф-клуб дьявола, где на поверхности вырастают сталагмиты (минеральные наросты, которые растут со дна пещер вверх в виде конусов и столбов) из соли высотой до 80 см, – всё вокруг поражает некой загадочностью.

На территории Дoлины смерти располагается город-призрак Риолайт. Некогда в нём насчитывалось примерно 17 000 жителей. И в самом центре были построены увеселительные заведения из стеклянных бутылок, обмазанных глиной. Подобные «архитектурные сооружения» сохранились до наших дней. Старожилы уверяют, что по ночам по улицам заброшенного города бродят призраки умерших людей, которые играют на духовых инструментах.

Кольская сверхглубокая скважина, Мурманская область

Она находится в Печенгском районе Мурманской области. Её глубина составляет 12 262 метра. Работы по бурению Кольской скважины начались 24 мая 1970 года. Цели уникального проекта были научными: изучение строения земной коры и поиски новых месторождений полезных ископаемых.

Позже возникли технические сложности. К примеру, на глубине в 7000 метров из-за крайне высоких температур быстро плавились буровые коронки. В 1984 году произошла серьёзная авария. В результате так и не удалось извлечь застрявшее оборудование.

Кольская сверхглубокая скважина Фото: Lenorlux/istockphoto.com

В 1995 году на глубине скважины случился странный, не объяснимый специалистами взрыв. Долгое время ходили слухи, что на шахте творится какая-то чертовщина. К примеру, в 1989 году в ходе бурения удалось достигнуть глубины в 14 000 метров. В скважину опустили термоустойчивый микрофон – и якобы сразу же услышали громкие стоны и крики людей. Рабочие в большинстве своём бросились врассыпную. А руководитель работ Дмитрий Аззаков наотрез отказался вести бурение.

В европейских изданиях заговорили о «колодце в ад», местные жители держались подальше от аномальной зоны. Вскоре выяснилось, что всеми работами руководил известный советский геолог Давид Губерман, а не вымышленный Аззаков. В 2008 году разрекламированный некогда научный проект приказал долго жить. Но говорят, что голоса из «ада» слышны до сих пор. Правда, научные умы объясняют «стоны» движением горных пород и земли на глубине. Однако звучит всё равно страшно.

Храм крыс Карни Мата, Индия

Он находится в Дешноке, штат Раджастан. Храм крыс начал строиться в 1463 году по инициативе Карни Мата – одной из влиятельнейших женщин того времени. Согласно легенде, она прожила до 150 лет. В храме Шри Карни Мата обитает около четверти миллиона крыс. Особо почитаемы белые грызуны, которые, по мнению индусов, являются потомками самой основательницы храма.

Здесь усилиями представителей особенной касты из 500 семей для крыс создан настоящий рай. По задумке, две мраморные статуи львов у входа служат защитой крыс от кошек. Для этой цели также установлены сетки, которые не дают птицам залететь в храм.

Храм Карни Мата, Индия Фото: Inigo Arza Azcorra/istockphoto.com

Почти ежедневно тысячи паломников со всей Индии стремятся попасть в царство крыс, чувствующих здесь себя полноправными хозяевами. Испить молоко или воду из одной миски с грызуном размером с кошку считается благим и полезным делом. Крысы обожают подношения, в особенности сладости. По этой причине грызуны часто гибнут от переедания и сахарного диабета.

Европейские туристы обычно испытывают шок от посещения Храма Карни Мата. В его стенах они ощущают страх и напряжение. И, случайно наступив на крысу, можно нарваться на солидный денежный штраф.

Молёбская аномальная зона, Пермский край

Молёбский треугольник, так называют аномальную зону уфологи, находится на левом берегу реки Сылвы, между селом Молёбка и деревней Каменка. Он занимает площадь около 70 км². В 1983 году на его территории были обнаружены таинственные чёрные пирамидки. И, по словам местных жителей, в этом районе появлялись светящиеся шары, летающие объекты, причудливые фигуры.

Молёбская аномальная зона Фото: yandex.ru/maps

Возле Чёрной речки, по утверждению охотников и геологов, чувствовалась особая и неприятная атмосфера. Казалось, что в этом проклятом месте остановилось время. И действительно – секундная стрелка на часах двигалась несколько медленнее. Также ощущалась в теле необычная слабость.

Правда, в 1992 году группа сотрудников из Пермского государственного университета провела в Молёбском треугольнике ряд исследований. И не обнаружила аномальных изменений, кроме повышенного радиационного фона.

Газовый кратер Дарваза, Туркменистан

Он находится в пустыне Каракумы. Глубина газового кратера Дарваза составляет около 30 метров, диаметр – примерно 70 метров, на его дне почти всегда держится температура +800°C. В 1971 году при бурении скважины на этом месте геологи наткнулись на подземную пустоту.

В огромную зияющую дыру полетело всё оборудование. Возникла сложная и критическая ситуация: токсичные газы могли в любую минуту вырваться на свободу. Было принято решение поджечь кратер, чтобы обезопасить жителей близлежащих посёлков от вредного воздействия метана. Однако геологи не учли одного обстоятельства: запасы газа оказались нескончаемыми. Поэтому с той поры можно увидеть постоянную картину – бьющее из глубины яркое пламя. И местные жители называют кратер «Дверью в преисподнюю».

В 2013 году канадский исследователь Джордж Коронис спустился на дно газового кратера. И обнаружил там бактерии, которые были способны выжить при крайне высоких температурах.

Газовый кратер Дарваза, Туркменистан Фото: Velirina/istockphoto.com

Катакомбы Парижа, Франция

Знаменитые катакомбы находятся под южной частью Парижа на глубине 20 метров. Общая длина сети подземных тоннелей составляет 300 км. С 3 ноября 2025 года Парижские катакомбы по решению властей были закрыты для посетителей.

Начиная с 1780 года лабиринты стали местом массового захоронения людей. Прежнее городское кладбище Невинных соседствовало с центральным рынком. И все отходы зачастую сбрасывали прямо на могилы. Однажды в подвалах дома, примыкающего к дому, рухнули стены. Зловонная жижа вместе с гробами умерших покойников полезла наружу. Возникла угроза эпидемии, которая заставила

власти использовать катакомбы как кладбище.

Катакомбы Парижа, Франция Фото: Jesse Imse/istockphoto.com

По последним данным, здесь обрели покой более 6 млн французов. Особый интерес вызывают оссуарии – специальные погребальные камеры. Кстати, в них были похоронены великие люди прошлого – Робеспьер, Дантон, Франсуа Рабле, Шарль Перро, Блез Паскаль.

В Парижских катакомбах царит мрачная, давящая атмосфера. Тяжёлое впечатление производит печально известная Бочка – искусная композиция из костей покойников, обрамлённая черепами.

Сентрейлия, США

Этот город-призрак находится в штате Пенсильвания. Его площадь составляет 0,6 км². Шахтёрский город был основан в 1866 году. В 1929 году после Великой депрессии начался его упадок. Сейчас от былого благополучия сохранились одни лишь воспоминания и руины.

Сентрейлия, США Фото: wikipedia.org

В 1962 году пожарные решили сжечь свалку мусора над старыми шахтами. Они даже представить не могли, что своими действиями создали смертельную угрозу для людей и окружающей среды. Огонь через подземные пустоты добрался до угольного пласта. Сильный пожар вызвал выбросы токсичных газов. Разумеется, властям пришлось срочно эвакуировать жителей близлежащих поселений. Увы, из-за сложной структуры шахт так и не удалось укротить огненную стихию. По оценкам специалистов, подземный пожар полыхает и по сей день.

Именно этот город стал вдохновением для создателем компьютерной игры Silent Hill и последующих экранизаций в кино.