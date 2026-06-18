«Я падала вечность»: история Ларисы Савицкой, которая чудом выжила в авиакатастрофе

Незадолго до происшествия Лариса вместе с мужем посмотрела в кинотеатре фильм «Чудеса ещё случаются». В основу картины легла реальная история юной немки Джулианы Кёпке, которая после падения самолёта в перуанские джунгли осталась живой и смогла выйти к людям. Лариса Савицкая считает, что этот пример помог ей в критической ситуации спасти свою жизнь.

О чём расскажем:

Кто такая Лариса Савицкая?

Лариса Андреева родилась 11 января 1961 года в Благовещенске. В юности она увлекалась бальными танцами, конькобежным спортом и мечтала после окончания школы выучиться на врача. Лариса с аттестатом о среднем образовании на руках отправилась в столицу и подала документы на биологический факультет МГУ.

Лариса Савицкая Фото: РИА Новости

По чистой случайности девушка опоздала на первый экзамен. В расстроенных чувствах она вернулась в родной Благовещенск. Здесь по совету родителей Лариса поступила в педагогический институт. Вскоре девушка встретила студента медицинского института Владимира Савицкого. Они понравились друг другу, отношения между молодыми людьми перешли в серьёзные чувства. И когда Владимир сделал предложение руки и сердца Ларисе, девушка ответила согласием.

Свадьба была скромной, присутствовали только родители и два свидетеля со стороны жениха и невесты. Медовый месяц студенты отложили на конец лета. В августе после свадебного путешествия 20-летняя Лариса вместе с мужем возвращалась из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск. Этот полёт и стал роковым…

Авиакатастрофа

24 августа 1981 года. 15 часов 21 минута. Гражданский самолёт Ан-24РВ (номер рейса 811) с 32 пассажирами на борту, летел над Завитинском и столкнулся с бомбардировщиком ТУ-16К, выполняющим разведку погоды. Он врезался в правое крыло гражданского воздушного судна. Работающим винтом в крошку размолотило кабину военных лётчиков. ТУ-16К камнем рухнул на землю.

У Ан-24РВ оторвало крыло и фюзеляж. В образовавшуюся огромную дыру словно гигантским пылесосом вытянуло пассажиров и всё содержимое салона. Лариса и Владимир сидели в хвостовой части самолёта. Ещё в начале рейса стюардесса предложила молодожёнам пересесть вперёд: салон был наполовину пустым. Но Савицкие решили остаться на своих местах. Возможно, это и спасло жизнь Ларисе.

Кадр из фильма «Одна» Фото: «Кинопоиск»

С болью в сердце она вспоминала эпизоды этой страшной трагедии: «Сначала сильно ударилась головой о соседнее кресло. После того как меня выкинуло из моего, я сознание потеряла. А когда очнулась, уже лежала в проходе. Потом подумала, что если так упаду, лёжа, то мне очень больно будет. Подняла глаза и увидела пустое кресло». Она вцепилась в него изо всех сил и на обломке самолёта спикировала в тайгу.

«Для меня эти восемь минут падения вечностью казались. Влезла в кресло, вцепилась в него. Ждала землю, чтобы сгруппироваться», – вспоминала Лариса Савицкая.

К тому времени девушка знала, что Володя погиб мгновенно. Женщина успела напоследок увидеть его окровавленное и неподвижное лицо. По её словам, во время падения она слышала отчаянные крики людей, обречённых на смерть.

После падения

Оказавшись на земле, со сломанным позвоночником в пяти местах, с перебитыми рёбрами, с раздробленной рукой она нашла в себе силы готовиться к первой ночёвке в лесу. Лариса уже не обращала внимания на жуткую картину вокруг. Везде были тела погибших пассажиров. Девушка с трудом соорудила некое подобие шалаша из обломков самолёта, чехлы от кресел Лариса использовала как одеяло.

Нестерпимую жажду она утолила водой из лужицы. Во рту от удара о землю вылетели почти все зубы, но от перенесённого стресса вдруг наступило чувство острого голода. Среди разбросанных вещей Савицкая чудом обнаружила колбасу. Очистив её от грязи и крови, Лариса с трудом прожевала первый кусочек.

Кадр из фильма «Одна» Фото: «Кинопоиск»

На второй день Савицкая почувствовала, что даёт знать о себе сломанный позвоночник. Теперь Лариса передвигалась небольшими шажками. И она возненавидела мошкару, от которой не было спасения! Ей пришлось даже надеть на голову пакет. Ночью почти рядом Лариса услышала медвежий рёв. Савицкой повезло: зверь не учуял человека и прошёл стороной.

Савицкая надеялась, что поисковые группы обязательно придут к месту падения, и с раздражением вспоминала: «Я слышала вертолёты и сигналы им подавала: нашла чехол красный от кресла и стала махать. Они меня видели с чехлом этим, но подумали, что это повариха у геологов развлекается. Там рядом где-то их лагерь был. А на третий день, когда пошла уже людей искать – и вернулась в итоге обратно, у меня даже облегчение было: я к этому обломку как к дому вернулась. Потому что я понимала, что до людей могу и не добраться, а вот у самолёта меня точно найдут».

Спасение

Спасатели к концу третьего дня всё-таки обнаружили обессилившую Ларису, лежащую на кресле. А тем временем убитые горем родители Савицкой уже готовились к дурным вестям. Когда она объявилась живой, радости отца с матерью не было предела! Правда, родители позже сообщили, что им пригрозили, чтобы они молчали и особо не распространялись о случившейся трагедии. Кстати, материалы о расследовании причин авиакатастрофы появились на свет лишь через 20 лет.

Несмотря на травмы, Лариса Савицкая не получила инвалидность. Зато ей дали мизерную компенсацию размером в 75 рублей как пострадавшей в авиакатастрофе.

Лариса Савицкая с сыном Фото: Владимир Саяпин /Фотохроника ТАСС

Дальнейшая жизнь

Судьба будто испытывала Ларису на прочность. После потери любимого мужа через три года в автомобильной аварии погибла её мама. Какое-то время Савицкая работала в школе, но однажды сказались последствия падения с самолёта и перенесённого психологического стресса. Её частично парализовало. Однако Лариса вновь проявила сильный характер и недюжинную волю. Савицкая преодолела все трудности, переехала в Москву и поступила в МГУ.

Лариса Савицкая на съёмках фильма Фото: РИА Новости

В 1986 году Савицкая родила сына Георгия. Но долгое время не выходила замуж. Лишь в 2008 году она сочеталась браком с психофизиологом, с которым познакомилась в Сети. «Мы переписывались несколько месяцев сначала, и так получилось, что влюбились: он мне стихи собственного сочинения писал, помогал. Мы даже жениться по интернету хотели, ещё до того, как вживую друг дружку увидели».

9 июня 2022 года состоялась премьера фильма «Одна» режиссёра Дмитрия Суворова. Картина была снята на основе истории Ларисы Савицкой, выжившей в страшной авиакатастрофе. Роль Ларисы сыграла актриса Надежда Калеганова, а сама Савицкая приняла активное участие в этом проекте.