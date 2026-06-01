«Губкинский полумарафон» — 2026: дистанции, программа и награждение

Лето — любимая пора бегунов. Ведь именно в тёплое время года проводится большинство массовых забегов. Один из них, «Губкинский полумарафон», состоится уже в эти выходные. Рассказываем подробнее о старте в Белгородской области.

О старте

Благотворительный забег «Губкинский полумарафон» — это одно из главных беговых событий Белгородской области. Участие бесплатное, атлетам нужно лишь успеть зарегистрироваться, ведь суммарное количество слотов — всего 2000.

На выбор представлено девять дистанций разной длины: от детских забегов на 50 и 200 м до более сложных на 10 и 21 км. Так что атлет с любым уровнем подготовки сможет выбрать подходящий маршрут и преодолеть его, любуясь городскими пейзажами.

Расписание

Стартовые пакеты будут выдавать в ДК «Форум» 5 июня с 12:00 до 19:00 и 6 июня с 6:30 до 9:30. Обратите внимание, что в день старта его смогут получить только иногородние участники.

Благотворительный забег «Губкинский полумарафон» пройдёт в первую субботу месяца, 6 июня. Стартовый городок откроют рано — в 6:30.

Подробнее о программе мероприятия:

6:30 — открытие стартового городка;

8:00 — торжественная церемония открытия детских забегов;

8:10 — разминка для участников детских стартов;

8:20 — старт детского фан-забега на дистанцию 50 м;

8:25-9:10 — детские забеги на дистанции 200 м и 400 м;

9:10 — старт забега на дистанцию 800 м;

9:20 — старт забега на дистанцию 200 м для участников с особыми возможностями здоровья и ПОДА;

9:30 — торжественная церемония открытия полумарафона;

9:40 — брифинг и предстартовая разминка для взрослых участников

9:50 — старт забега на дистанцию 1 км;

10:00 — общий старт забегов на дистанции 21 км, 10 км и 5 км;

10:05 — старт на дистанцию 5 км в дисциплине «Северная ходьба»;

10:10-12:30 — церемония награждения победителей и призёров;

13:00 — закрытие дистанции 21 км;

13:30 — завершение мероприятия.

Маршруты и дистанции

Маршруты всех девяти дистанций пройдут по улицам города Губкин. Стартовый городок расположится на центральной площади. Лимит времени установлен только на полумарафоне, пробежать 21 км нужно за три часа, иначе участник будет дисквалифицирован.

Одну из дистанций, 200 м, также смогут преодолеть спортсмены с особенностями здоровья и повреждениями опроно-двигательного аппарата.

Дистанция Возраст участников 50 м младше 5 лет 200 м 6-9 лет 400 м 10-13 лет 800 м 14-17 лет 1 км 18 лет и старше 5 км «Северная ходьба» 18 лет и старше 5 км бег 18 лет и старше 10 км 18 лет и старше 21 км 18 лет и старше

Для участия в забеге на любую из дистанций требуется пройти регистрацию, предоставить удостоверение личности и медицинскую справку. Участникам, не достигшим 18 лет, также необходимо предъявить согласие от родителей.

Награждение

Каждый спортсмен, успешно преодолевший выбранную дистанцию, получит памятную медаль финишёра. Отдельно наградят самых быстрых атлетов в возрастных группах с первого по третье места на всех дистанциях, кроме 50 м. В забегах на 5, 10 и 21 км также пройдёт награждение в абсолютном зачёте.

Забег — это про достижения. Но не обязательно стремиться к рекорду трассы, старайтесь пробежать лучше вчерашнего себя. Причём дело не только в скорости, оттачивайте технику, следите за своим состоянием и просто получайте удовольствие.